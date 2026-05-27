До 63% украинцев готовы поддержать участие ВСУ в защите Европы в случае нападения РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в защите стран Европы

Абсолютное большинство украинцев поддержали бы участие ВСУ в защите стран Балтии, Молдовы, Финляндии и Польши в случае нападения со стороны России.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, более половины респондентов поддерживают участие ВСУ в защите всех союзных стран из перечня:

  • Литва: 63% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
  • Латвия: 62% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
  • Эстония: 61% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
  • Молдова: 60% – поддержали бы, 35% – не поддержали бы;
  • Финляндия: 59% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
  • Польша: 58% – поддержали бы, 37% – не поддержали бы.

Социологи отметили, что чем сильнее эмоциональная связь украинцев с ЕС, тем больше они поддерживают помощь ВСУ другим странам в случае нападения России.

В качестве примера они привели Эстонию.

Среди респондентов, которые проголосовали бы на референдуме за вступление в ЕС, помощь ВСУ Эстонии поддержали бы 73% граждан.

"Среди противников вступления в ЕС – лишь 37%, а абсолютное большинство было бы против (61%). Среди украинцев, имеющих сильную эмоциональную связь с ЕС, 85% поддержали бы вооруженную помощь Эстонии", – говорится в исследовании.

В то же время среди тех, кто слабо ассоциирует себя с ЕС, такое решение поддержала бы лишь треть (35%), а 58% были бы против.

Методология

Опрос проводился 15-17 апреля 2026 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

+13
Та візьміть ви вже цих потужних українців, які готові до кремля дійти, і хай всі до одного впереможуться наглухо.
27.05.2026 15:20 Ответить
+7
Питати треба в першу чергу тих, хто потенційно може/буде захищати ці країни, а не всяких пенсів, непридатних і інші категорії, які не можуть бути залучені
27.05.2026 15:31 Ответить
+6
Божевілля оппосників прогресує🚑💊
27.05.2026 15:22 Ответить
Ну логічно- Європа нам допомогає, а ми шо невдячні будемо?
27.05.2026 15:19 Ответить
Я волів би їм допомогти так само - грошима, зброєю, доброю порадою й глибоким занепокоєнням. Людей вони не дають, відповідно й ми не забов"язані.
27.05.2026 15:33 Ответить
Але українці не такі - готові померти заради безпеки ЄС.
27.05.2026 15:38 Ответить
Пи₴діти на соцопитуванні не мішки носити( в окопі під обстрілами сидіти). Тому потужна незламність як дишло на возі стоятиме.
27.05.2026 15:34 Ответить
Божевілля оппосників прогресує🚑💊
27.05.2026 15:22 Ответить
..опросників...
27.05.2026 15:40 Ответить
Тупі БА-РА-НИ.
27.05.2026 15:22 Ответить
Та норм. Головне щоб не особисто в цьому приймати участь. Є миколи з конституційним обовязком на всі випадки життя. Нехай захищають і Європу , та хоч Гренландію і Нову Зеландію.
27.05.2026 15:37 Ответить
Мене не запитували.
Урапатріоти, вони ж свідки "кордонів91року" краще знають, що мають робити українці.
27.05.2026 15:23 Ответить
А то. Якщо треба десь щось позахищати чужими руками, то завжди будь ласка.
27.05.2026 15:38 Ответить
А що кажуть в ЗСУ?
27.05.2026 15:25 Ответить
Нічого не кажуть. Куди поженуть - туди і побіжать.
27.05.2026 15:34 Ответить
Чого ж вони так не хочуть у ТЦК?
27.05.2026 15:28 Ответить
Тому що там покалічити і вбити можуть! В підтримувати в інтернеті безпечно для здоров'я
27.05.2026 15:31 Ответить
То тоді ці Українці кончелигі сцкиливі та ушлепкі.
27.05.2026 15:51 Ответить
27.05.2026 15:30 Ответить
Чому ці "підтримачі" не покажуть на власному прикладі як це? У Європі близько 300 мільйонів людей, вони самі себе не можуть захистити?🤦 Чи з тієї опери як і виходжувальники на кордони 91 року?
27.05.2026 15:30 Ответить
Питати треба в першу чергу тих, хто потенційно може/буде захищати ці країни, а не всяких пенсів, непридатних і інші категорії, які не можуть бути залучені
27.05.2026 15:31 Ответить
Ну от і пенсів, непридатних і інші категорії треба мобілізовувати в ЗСУ.
27.05.2026 15:35 Ответить
А тим хто погоджується захищати відразу вручати повістку. Більш обєктивного соцопитування в природі б не існувало.
27.05.2026 15:42 Ответить
Это наверняка жены, дети, отцы и матери тех кто на фронте???
27.05.2026 15:32 Ответить
"жены, дети, отцы и матери" - це є майбутнє поповнення ЗСУ.
27.05.2026 15:36 Ответить
Вони рідненькі.
27.05.2026 15:43 Ответить
Цікаво, що в усіх цих країнах підтримка участі своїх збройних сил у війні України, абсолютна меншість. Ду-май-те...
27.05.2026 15:32 Ответить
Люди ще повністю не #обнулись. Це треба зовсім не дружити з головою щоб хотіти десь повоювати.
27.05.2026 15:45 Ответить
не повоювати десь,
а взяти участь в захисті від московських фашистів-окупантів..
27.05.2026 15:56 Ответить
а 73% готові знову підтримати зєлю, щоб він з ними не робив і куди б він ЗСУ не відправляв на допомогу!
27.05.2026 15:33 Ответить
ЗСУ потрібно опитувати
27.05.2026 15:33 Ответить
можна усіх привітати - клоунада вийшла на новий рівень
27.05.2026 15:42 Ответить
такі питання можна вирішувати лише через референдум, але схоже, про те, що існує пряма демократія у нас вже забули, її замінили намальованими "опитуваннями"
27.05.2026 15:45 Ответить
и смех и грех
27.05.2026 15:45 Ответить
Ти диви, скільки кацапоти залетіло у цю гілку!
27.05.2026 15:45 Ответить
А як же виразити глибоку стурбованність... ну участь різною буває, допомогу то точно б надали по мірі можливості, а от піхоту навряд, у самих нема кому там служити. Хоча за наказом верховного можлива і піхотна допомога, він то все рівно нікого не питає, для нього війна це автоматичне продовження терміну перебування на посаді, як рідна фактично.
27.05.2026 15:47 Ответить
Як же вату розриває - обожнюю це )))))
27.05.2026 15:48 Ответить
Та ****. Наші захисники вже там. Вони вже дислокуються на територіях тих країн. Чекають команди...
27.05.2026 15:50 Ответить
та ерефія-орда вже давно веде війну проти Європи та України..
тільки гарячий фронт зараз знаходиться в Україні..
27.05.2026 15:51 Ответить
У коментах просто парад стурбованих валянків (особливо палає пердак з-за кордону у такого собі Климчука). Хоча це опитування лише характеризує громадське ставлення до відповідних країн. На практиці, як і завжди, участь у військових операціях третіх країн відбувається винятково на добровільній основі та через зовнішнє фінансування, і лише після закінчення бойових дій на території України. Це практикувалося ще з козацьких часів.
27.05.2026 15:54 Ответить
 
 