До 63% украинцев готовы поддержать участие ВСУ в защите Европы в случае нападения РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство украинцев поддержали бы участие ВСУ в защите стран Балтии, Молдовы, Финляндии и Польши в случае нападения со стороны России.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, более половины респондентов поддерживают участие ВСУ в защите всех союзных стран из перечня:
- Литва: 63% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
- Латвия: 62% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
- Эстония: 61% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
- Молдова: 60% – поддержали бы, 35% – не поддержали бы;
- Финляндия: 59% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;
- Польша: 58% – поддержали бы, 37% – не поддержали бы.
Социологи отметили, что чем сильнее эмоциональная связь украинцев с ЕС, тем больше они поддерживают помощь ВСУ другим странам в случае нападения России.
В качестве примера они привели Эстонию.
Среди респондентов, которые проголосовали бы на референдуме за вступление в ЕС, помощь ВСУ Эстонии поддержали бы 73% граждан.
"Среди противников вступления в ЕС – лишь 37%, а абсолютное большинство было бы против (61%). Среди украинцев, имеющих сильную эмоциональную связь с ЕС, 85% поддержали бы вооруженную помощь Эстонии", – говорится в исследовании.
В то же время среди тех, кто слабо ассоциирует себя с ЕС, такое решение поддержала бы лишь треть (35%), а 58% были бы против.
Методология
Опрос проводился 15-17 апреля 2026 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).
Урапатріоти, вони ж свідки "кордонів91року" краще знають, що мають робити українці.
а взяти участь в захисті від московських фашистів-окупантів..
тільки гарячий фронт зараз знаходиться в Україні..