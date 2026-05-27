До 63% украинцев готовы поддержать участие ВСУ в защите Европы в случае нападения РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство украинцев поддержали бы участие ВСУ в защите стран Балтии, Молдовы, Финляндии и Польши в случае нападения со стороны России.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Так, более половины респондентов поддерживают участие ВСУ в защите всех союзных стран из перечня:

Литва: 63% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;

Латвия: 62% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;

Эстония: 61% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;

Молдова: 60% – поддержали бы, 35% – не поддержали бы;

Финляндия: 59% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;

Польша: 58% – поддержали бы, 37% – не поддержали бы.

Социологи отметили, что чем сильнее эмоциональная связь украинцев с ЕС, тем больше они поддерживают помощь ВСУ другим странам в случае нападения России.

В качестве примера они привели Эстонию.

Среди респондентов, которые проголосовали бы на референдуме за вступление в ЕС, помощь ВСУ Эстонии поддержали бы 73% граждан.

"Среди противников вступления в ЕС – лишь 37%, а абсолютное большинство было бы против (61%). Среди украинцев, имеющих сильную эмоциональную связь с ЕС, 85% поддержали бы вооруженную помощь Эстонии", – говорится в исследовании.

В то же время среди тех, кто слабо ассоциирует себя с ЕС, такое решение поддержала бы лишь треть (35%), а 58% были бы против.

Методология

Опрос проводился 15-17 апреля 2026 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

