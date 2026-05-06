54% украинцев считают коррупцию во власти большей угрозой для страны, чем агрессию РФ, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство украинцев считают коррупцию большей угрозой для развития Украины, чем агрессию со стороны России.
Об этом говорится в социологическом исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В феврале 2026 года социологи задавали вопрос, что является самыми большими вызовами для Украины и украинцев.
"В таком формате 65% среди главных вызовов называют войну, а 29% – коррупцию. То есть в формате "без подсказки", "спонтанно" украинцы преимущественно действительно говорят о войне и связанных с ней проблемах", – сказали в КМИС.
В то же время сейчас респондентам задавали прямой вопрос, что является большей угрозой – коррупция во власти или военная агрессия России.
"Если попросить респондентов выбрать большую угрозу из-за коррупции и военной агрессии, то 54% выбирают коррупцию. Военную агрессию как большую угрозу (по сравнению с коррупцией) считают 39% респондентов. Еще 7% не смогли определиться с ответом.
По сравнению с маем 2024 года стало меньше тех, кто не определился со своим мнением. Зато стало немного больше тех, кто выбирал оба варианта ответа", - отметили социологи.
В КМИС заявили, что если фокусировать внимание людей на двух классах проблем – войне и коррупции – то в таком формате "побеждает" коррупция.
Методология
Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года. Всего опрошено 1005 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, десь так!!
але ж, дебілка свириденка вагається, бо дуже переймається маленьким українцем.
"https://dumskaya.net/news/nakolyadoval-u-polkovnika-politcii-iz-odesskoy-o-190967/ua/ У полковника поліції з Одеської області хочуть забрати елітне авто, яке не відповідає його доходам"
Як гадаєте, заберуть? Давайте проведемо опитування
Так само можна згадати СБУшного генерала Вітюка і "заробітки" його дружини. Буде їх покарано?
відібрати хату у генерала?
ну, навіщо ви таке кажете......
генерала кине губата жаба, і піде до іншого.
генерал застрелиться з нагородного пістоля.
країна втратить генерала.
і все це, за якоїсь всратої квартири?
Розумний дядько, але я давно перестав його сприймати. Гидко.
Так воно приємніше.
"...як це не цинічно звучить, от так званій бідній людині, якій нема куди подітися, є набагато більше сенсу захищати Україну, ніж людині багатій, в якої немає так званих патріотичних почуттів."
(с) Портніков, традиційно посміхаючись на всі 32...
"Купити" бідняка набагато простіше. Гречкою, кешбеком, баблом у ЗСУ.
І одна з причин "чому бідний - бо дурний".
Так було. Так є. І так буде.
А чому дурний, бо одурений. А одурюють політики і журналісти, які майже всі служать політикам. Та вони й не політики, а шахраї, які прикидаються політиками.
2. Сприймати його не треба.
3. Він про це говорить років 20, мабуть. Будь-кого вже тіпати почне.
Але почерк - спільний.
Висновок
Потрібно боротися з корупцією, щоб не було поразки.
Чи може з корупцією більше шансів перемогти?!?
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти. Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
До корупції ще не усі залучені. ???
Корупція привела війну в Україну.