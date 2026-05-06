РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7657 посетителей онлайн
Новости Война Коррупция в Украине
3 461 77

54% украинцев считают коррупцию во власти большей угрозой для страны, чем агрессию РФ, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Что украинцы считают самой большой угрозой для страны?

Большинство украинцев считают коррупцию большей угрозой для развития Украины, чем агрессию со стороны России.

Об этом говорится в социологическом исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В феврале 2026 года социологи задавали вопрос, что является самыми большими вызовами для Украины и украинцев.

"В таком формате 65% среди главных вызовов называют войну, а 29% – коррупцию. То есть в формате "без подсказки", "спонтанно" украинцы преимущественно действительно говорят о войне и связанных с ней проблемах", – сказали в КМИС.

В то же время сейчас респондентам задавали прямой вопрос, что является большей угрозой – коррупция во власти или военная агрессия России.

Читайте также: Уровень доверия к Зеленскому снизился. 28% хотят видеть его президентом после войны, – КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Если попросить респондентов выбрать большую угрозу из-за коррупции и военной агрессии, то 54% выбирают коррупцию. Военную агрессию как большую угрозу (по сравнению с коррупцией) считают 39% респондентов. Еще 7% не смогли определиться с ответом.

По сравнению с маем 2024 года стало меньше тех, кто не определился со своим мнением. Зато стало немного больше тех, кто выбирал оба варианта ответа", - отметили социологи.

Что украинцы считают самой большой угрозой для страны?

В КМИС заявили, что если фокусировать внимание людей на двух классах проблем – войне и коррупции – то в таком формате "побеждает" коррупция.

Читайте: 48% украинцев готовы к повышению налогов для получения западного финансирования, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года. Всего опрошено 1005 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 57% украинцев против вывода ВСУ из Донецкой области даже в обмен на гарантии безопасности - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

война (1528) коррупция (8740) опрос (3002) КМИС (387)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А водночас скільки там відсотків довіряє зєльонкіну?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:01 Ответить
+13
54% відповіли, що вважають корупцію найбільшою загрозою і після опитування пішли у чергу за вавиною 1000 та кешбеком...
показать весь комментарий
06.05.2026 11:06 Ответить
+13
При зельоній владі корупція пробила чергове днище, на рівні з партією регіонів ті ще здавалися чесними в порівнянні з цими хапугами.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо не роби ,а виходить КПСС
показать весь комментарий
06.05.2026 10:59 Ответить
А водночас скільки там відсотків довіряє зєльонкіну?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:01 Ответить
А для соціологічних досліджень, зазвичай, опитують 2 000 респондентів. Окрім того показник 54% є надто занижченим
показать весь комментарий
06.05.2026 11:02 Ответить
Та ці катали опитали 10 000, але цензурно відповіли лише 1000.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:55 Ответить
Більше 80% опитуваних, підтримують заходи Українців щодо проведення ДІЄВОЇ люстрації з вірьовкою, для групи осіб з Урядового кварталу і аж до облдержадміністрацій!!! Аргументуючи недопущення примінення дронів у цій справі, нагальною потребою їх застосування на Фронті, у першу чергу, проти окупантів ************!!!
Ну, десь так!!
показать весь комментарий
06.05.2026 15:09 Ответить
Ой ,та не може бути,вкраїнчи прозріли?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:04 Ответить
Наврочили.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:07 Ответить
54% відповіли, що вважають корупцію найбільшою загрозою і після опитування пішли у чергу за вавиною 1000 та кешбеком...
показать весь комментарий
06.05.2026 11:06 Ответить
КМІС - українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві , А їм любе море по коліна, а їм любий результат, лиш би втриматися при посадах.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:06 Ответить
КМІС - то пралка, з часів своєї реєстрації.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:25 Ответить
Автомат, чи полуавтомат? Скоріше - ручна.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:45 Ответить
Ні, то офшорний автомат.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:01 Ответить
Тато, дивись куйло на параді, виступає. Сину, дай ще "обойму".
показать весь комментарий
06.05.2026 12:06 Ответить
🤣👏🥳
показать весь комментарий
06.05.2026 13:22 Ответить
і саме тому, 48% українців вимагають підвищити податки?
але ж, дебілка свириденка вагається, бо дуже переймається маленьким українцем.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:08 Ответить
тобто 54% вважають корупцію найбільшою загрозою і водночас 58% довіряють зеленському... Тут або з відсотками "довіри" нас найобують або у піпл настільки тупий що вважає - боярє крадуть, а квартальний сЦарь ні пі чьом...
показать весь комментарий
06.05.2026 11:09 Ответить
95 квартал шоумени, ніфіга не математики!
показать весь комментарий
06.05.2026 11:18 Ответить
Простий приклад:
"https://dumskaya.net/news/nakolyadoval-u-polkovnika-politcii-iz-odesskoy-o-190967/ua/ У полковника поліції з Одеської області хочуть забрати елітне авто, яке не відповідає його доходам"
Як гадаєте, заберуть? Давайте проведемо опитування
Так само можна згадати СБУшного генерала Вітюка і "заробітки" його дружини. Буде їх покарано?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:09 Ответить
та що ж таке коїться, люді добрі?
відібрати хату у генерала?
ну, навіщо ви таке кажете......

генерала кине губата жаба, і піде до іншого.
генерал застрелиться з нагородного пістоля.
країна втратить генерала.
і все це, за якоїсь всратої квартири?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:21 Ответить
А губата жаба не факт, що знайде нового дядю, завдяки посаді якого зможе знову "надавати консультації" з мільйонною вартістю...
показать весь комментарий
06.05.2026 11:25 Ответить
Одне і друге не потрібно розділяти бо все це одна складова Оманського плану.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:10 Ответить
Коли ми програєм війну то й українська корупція зникне - Портніков
показать весь комментарий
06.05.2026 11:11 Ответить
Портніков цинік, і він пишається власним цинізмом.
Розумний дядько, але я давно перестав його сприймати. Гидко.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:27 Ответить
Журналіст - в них шо головне - для хайпу збити читача сенсацією з ніг
показать весь комментарий
06.05.2026 11:33 Ответить
Краще бути замріяним романтиком і вірити у "два тижні", потужні фламінги і те, що армія, яка існує виключно за чужі гроші, потужніша за армію США.
Так воно приємніше.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:35 Ответить
Це не значить "бути замріяним романтиком", але слухати його - гидко.
"...як це не цинічно звучить, от так званій бідній людині, якій нема куди подітися, є набагато більше сенсу захищати Україну, ніж людині багатій, в якої немає так званих патріотичних почуттів."
(с) Портніков, традиційно посміхаючись на всі 32...
показать весь комментарий
06.05.2026 11:40 Ответить
Але ж це правда.
"Купити" бідняка набагато простіше. Гречкою, кешбеком, баблом у ЗСУ.
І одна з причин "чому бідний - бо дурний".

Так було. Так є. І так буде.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:48 Ответить
Тому й пишу "розумний дядько". Цього у нього не відняти.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:54 Ответить
Чому бідний, бо корупціонери багаті.
А чому дурний, бо одурений. А одурюють політики і журналісти, які майже всі служать політикам. Та вони й не політики, а шахраї, які прикидаються політиками.
показать весь комментарий
07.05.2026 05:16 Ответить
1. Це такий сарказм. Їдкий.
2. Сприймати його не треба.
3. Він про це говорить років 20, мабуть. Будь-кого вже тіпати почне.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:10 Ответить
Та ті "два тижні" десь там же, де в когось "три дні".

Але почерк - спільний.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:52 Ответить
І забезпечити програш може саме корупція.
Висновок
Потрібно боротися з корупцією, щоб не було поразки.
Чи може з корупцією більше шансів перемогти?!?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:40 Ответить
Міндіч на плівках "жалівся" - пішло стільки грошей - ми не можем переварити
показать весь комментарий
06.05.2026 11:46 Ответить
При зельоній владі корупція пробила чергове днище, на рівні з партією регіонів ті ще здавалися чесними в порівнянні з цими хапугами.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:12 Ответить
корупція вбиває якісніше ніж навіть зброя масового враження....той хто цього не розуміє запитайте у хлопців як воно виживати на оборонних рубежах на яких вкрали гроші
показать весь комментарий
06.05.2026 11:19 Ответить
і каратися під час війни повинна одним-пожиттєвим а краще кулею в голову...
показать весь комментарий
06.05.2026 11:20 Ответить
Так захід закрив очі на агресію Росії, саме через корупцію. Виходить поки буде корупція - буде війна.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:24 Ответить
Герої "міндічіади" прямим текстом кажуть, що поки триває війна - вони "на коні".
показать весь комментарий
06.05.2026 11:29 Ответить
Розсмішили, українці вже 25 років вважають корупцію загрозою для країни і шо з того корупціонери звішуючи всі ризики відповідальності щодо збагачення вибирають останній...
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти. Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
показать весь комментарий
06.05.2026 11:30 Ответить
Українська корупція має російські корені. Тому питання поставлено не коректно.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:35 Ответить
Наші політики походять від комуняцької номенклатури СССР. А вони є гнидами московських вошей.
показать весь комментарий
07.05.2026 05:03 Ответить
В може кожен має різне розуміння, що таке корупція. Наприклад є така думка що, той хто вкрав пару деревин, скажімо, такий самий, хто вкрав вагон. Але більшість буде шкодувати і ніяк не визнавати злочин на відміну від того, хто вкрав вагон. Тобто той, що вкрав пару нормальний дядько, в той що вагон злочинець. Але, яка між ними різниця? Той що пару деревин по суті краде суто лише для себе. А той що вагон ще напевно залучає групу злочинців які ріжуть, потім тих, хто транспортує, потім тих хто фіктивно оформляє, потім тих хто обробляє крадене, а потім тих, хто продає ізначально вкрадене. Чи це мають на увазі лише тих, хто підписує сумнівні контракти і закупівлі. Так там також "заробляє" ціла команда злочинців. Тобто що таке корупція. І чи не всі до неї дотичні. До війни однозначно що не всі залучені. Ха ха ха.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:35 Ответить
До війни ще не всі залучені.
До корупції ще не усі залучені. ???
показать весь комментарий
06.05.2026 19:13 Ответить
"Мудрому нарiду" до сих пор непонятно, что это две стороны одной }{уйловской медали.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:54 Ответить
Не треба йоржувати, тим більше сердитись на того хто не такий розумний як ти.
показать весь комментарий
07.05.2026 01:45 Ответить
Не було б такої страшної корупціх, то війна вже може б і давно закінчилась нашою перемогою...
показать весь комментарий
06.05.2026 12:00 Ответить
Влада і ВПК не роздільні. У всіх країнах. Там "бабла" не міряно. Прикинув, три магнітофони, три кінокамери закордонні, три портсигари вітчизняні, куртка замшева... три куртки.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:11 Ответить
А може її б і не було.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:15 Ответить
ВИСНОВОК: " Зєлю - ГЕТЬ !!!"
показать весь комментарий
06.05.2026 12:00 Ответить
Для чого зрівнювати, що краще - агресія кацапів, чи корупція влади? Те і інше потрібно знищувати, щоб не смерділо.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:07 Ответить
Я також так вважаю. Не так страшні руские, як свої воровати гниди, що руйнують державу.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:08 Ответить
Значить влада захоче поіменно 54% українців, які вважають корупцію у владі більшою загрозою для країни, ніж агресію РФ.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:09 Ответить
то що? може не треба відбиватись від кацапів? а тільки боротись з корупцією?? в окупації щось про корупцію мовчать. не до того?? не ******* в нас владу та багатих. то жах
показать весь комментарий
06.05.2026 12:14 Ответить
Друзі , а що толку , владі на всіх рівнях пох , брали хабарі бо дають , крали бо є можливість .А ****..ти - не мішки носити. 0 результату .
показать весь комментарий
06.05.2026 12:21 Ответить
То вони ж один одному й дають з бюджету. До прикладу узяти ті ж яйця по 17 грн.
показать весь комментарий
07.05.2026 04:53 Ответить
Так і є.
Корупція привела війну в Україну.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:06 Ответить
Корупція і кацапське вторгнення не можна розділяти - це взаємопов'язане
показать весь комментарий
06.05.2026 14:21 Ответить
У Бібліі написано що по плодам іх побачите іх, а які плоди в голобородька всі побачили корупція неймовірних масштабів, бюрократія, кумовство, сватовство, ціни захмарні, налоги взлетіли, роботи немае бо все через тцк, кордони закриті, пів краіни в руїнах та цвентарах, по всій країні бігають молодики в балаклавах та хапають чоловіків як телят б'ють та вимагають хабарі ,соціальний ліфт один на два метра нижче рівня землі.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:57 Ответить
Це вирок зєлє
показать весь комментарий
06.05.2026 14:59 Ответить
Зелена клептократія невиліковна
показать весь комментарий
06.05.2026 15:11 Ответить
Але ці ж українці готові «порішать», якщо треба, а війна, хіба то проблема?
показать весь комментарий
06.05.2026 15:46 Ответить
ну який нарід, такий і президент
показать весь комментарий
06.05.2026 19:51 Ответить
Коли президентом був хороший Порошенко, то значить й нарід був такий, поганий Зеленський, то й нарід такий? То яким є все таки нарід? Щось із вашою логікою не те.
показать весь комментарий
07.05.2026 04:42 Ответить
Опитування в Урядовому кварталі та на Банковій показало, що 100% українців вважають найбільшою загрозою війну з корупцією.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:36 Ответить
коли попереджають, що то шахрай, а воно тиче шахраю ту 1000, то воно не жертва, а лох. Країна лохів
показать весь комментарий
06.05.2026 19:58 Ответить
потрібно Саничу забути про доброту і проявити батьківську строгість щодо холопів - висікти батогами, влаштувати пару терактів, стрілянин. Московські друзі підкажуть як
показать весь комментарий
06.05.2026 22:29 Ответить
Країни-психопати - часто зустрічаються на світовій карті. Ізраїль живе взагалі по периметру оточеним країнами-психопатами. І живе в цілому - непогано. А весь цей крах в Україні, банально, - наслідок невиконаного домашнього завдання.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:07 Ответить
То ж вони не воюють, ці 54%.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:27 Ответить
То не давайте хабарі. Корупція - це ваша тінь. І якщо на голові роги - то марна справа спиляти їх у тіні. Треба підійти до дзеркала, визнати себе рогатим, взяти пилку і пиляти.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:25 Ответить
 
 