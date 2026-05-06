54% украинцев считают коррупцию во власти большей угрозой для страны, чем агрессию РФ, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев считают коррупцию большей угрозой для развития Украины, чем агрессию со стороны России.

Об этом говорится в социологическом исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

В феврале 2026 года социологи задавали вопрос, что является самыми большими вызовами для Украины и украинцев.

"В таком формате 65% среди главных вызовов называют войну, а 29% – коррупцию. То есть в формате "без подсказки", "спонтанно" украинцы преимущественно действительно говорят о войне и связанных с ней проблемах", – сказали в КМИС.

В то же время сейчас респондентам задавали прямой вопрос, что является большей угрозой – коррупция во власти или военная агрессия России.

"Если попросить респондентов выбрать большую угрозу из-за коррупции и военной агрессии, то 54% выбирают коррупцию. Военную агрессию как большую угрозу (по сравнению с коррупцией) считают 39% респондентов. Еще 7% не смогли определиться с ответом.

По сравнению с маем 2024 года стало меньше тех, кто не определился со своим мнением. Зато стало немного больше тех, кто выбирал оба варианта ответа", - отметили социологи.

В КМИС заявили, что если фокусировать внимание людей на двух классах проблем – войне и коррупции – то в таком формате "побеждает" коррупция.

Методология

Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года. Всего опрошено 1005 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

