Уровень доверия к Зеленскому снизился. 28% хотят видеть его президентом после войны, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к Зеленскому снизился: подробности опроса

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому по сравнению с мартом 2026 года снизился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В настоящее время 58% граждан доверяют президенту, не доверяют – 36% (баланс доверия-недоверия – +22%).

"По сравнению с мартом 2026 года уровень доверия немного снизился. Так, доля тех, кто доверяет В. Зеленскому, снизилась с 62% до 58%, а доля тех, кто не доверяет – выросла с 32% до 36%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составлял +30% в марте по сравнению с +22% сейчас.

Кроме того, нужно учитывать, что среди 58%, доверяющих В. Зеленскому, 25% доверяют "полностью", а остальные 33% доверяют "скорее". При этом для баланса важно понимать, что среди тех, кто ему не доверяет, есть разделение – 18% "совсем" не доверяют, а 18% не доверяют "скорее", – отметили социологи.

Будущее Зеленского

Также у респондентов спрашивали, какой они видят будущую деятельность Зеленского после войны.

"Хотят видеть В. Зеленского президентом и после войны – 28% (небольшой рост с 25% в начале октября 2025 года). Еще 16% (столько же было ранее) считают, что он может просто остаться в политике – в качестве главы партии или народного депутата.

Вместе с тем 30% (снижение с 36% ранее) говорят о том, что В. Зеленский должен уйти из политики (и сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Украины за рубежом или просто на личных делах).

Считают, что В. Зеленский должен подвергнуться уголовному преследованию – 15% (без изменений по сравнению с результатами в начале октября 2025 года)", – добавили в КМИС.

Методология

Опрос проводился 20-27 апреля. Всего опрошено 1005 респондентов. 

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Топ комментарии
+43
хвора нація на всю головку
04.05.2026 10:59 Ответить
+21
Чергова маячня КМІС яка на службі ОП ,ви вийдіть на вулицю і послухайте що говорять люди, той хто не готував країну до війни ,хто здав Південь ,хто розвів небачену корупцію учасники якої його друзі і він незамінний ,це вже треба повним неуком бути.
04.05.2026 11:08 Ответить
+17
кміс, своє гімно їж сам!

04.05.2026 11:02 Ответить
а інші на смереці...
04.05.2026 10:59 Ответить
28 % проти 73 % це прогрес чи регрес
04.05.2026 12:16 Ответить
це шизофренія
04.05.2026 12:25 Ответить
04.05.2026 10:59 Ответить
+ 💯!

лише за 15% за кримінальне розслідування дій та бездіяльності, яка призвела до війни і

загибелі кількох сотень тисяч українців !

це ходіння по пустелі війни таки має тривати 40 років, поки ЗЄльона дурь не вивітриться остаточно з голів малоросів
04.05.2026 17:07 Ответить
Коли 2.8 буде-означачите,що нація пробудилась.
04.05.2026 11:02 Ответить
04.05.2026 11:02 Ответить
Не хвилюйтеся мудрій нарід знов проголосує за це лайно
04.05.2026 11:03 Ответить
Треба було кадри краще підбирати. мєндєльша тепер його корупціонером називає:

https://streamable.com/ijtezg
04.05.2026 11:04 Ответить
Ще дуже багато.
04.05.2026 11:05 Ответить
То так написав КМІС... Напише менше - "Блазень" і на нього "санкції накладе"...
04.05.2026 11:08 Ответить
Цікаво, а який реальний, якщо навіть КМІС вже так мало малює?
04.05.2026 11:11 Ответить
Думаю, ВТРОЄ...
04.05.2026 11:13 Ответить
58% зебілів?
04.05.2026 11:07 Ответить
04.05.2026 11:08 Ответить
Якщо це правда, то в України немає майбутнього. Але щось мені не віриться, сьогодні соціологія,як і все в Україні - бутафорія і брехня.
04.05.2026 11:10 Ответить
Вважають, що В. Зеленський має зазнати кримінального переслідування - 15% Джерело: https://censor.net/ua/n4001351

Нас дуже мало!
04.05.2026 11:13 Ответить
А де дані про тих, які бажають бачити торчка з держаком від лопати у сраці? Скільки таких добрих людей?
04.05.2026 13:27 Ответить
Якщо Ви про *****, то 99,9%
04.05.2026 14:06 Ответить
А хіба про путіна, спільника блазня квартального, хтось таке казав? Щось я ніде не зустрічав. А от про обдовбаного паяца квартального - таке колись промайнуло, були спроби з ухилянта і сцикуна зробити полководця і керівника. Та щось не прижилося, як торчок щоки не роздував.
04.05.2026 15:59 Ответить
28% хворих на голову.
04.05.2026 11:13 Ответить
таке відчуття щоб не засмучувати Вову (після плівок), потрібно видати інформації про підтримку від мудрого наріду
04.05.2026 11:14 Ответить
Хто всі ці люди?
04.05.2026 11:17 Ответить
манкурти
04.05.2026 12:56 Ответить
Ждуни.
04.05.2026 13:28 Ответить
Ну, є прогрес! Вже 28% зелохів і зебидла залишилося!!!
04.05.2026 11:18 Ответить
Інколи пробую себе поставити на місце "того, хто довіряє зе" - складна задача, ще жодного разу не вийшло.
04.05.2026 11:20 Ответить
Ці 28% - невиліковни, це діагноз. Якщо за сім років клоунської влади, на п'ятий рік війни (мародерства цієї влади на крові, суцільної брехні) нічого не зрозуміли то вже й божевільня не вилікує.
04.05.2026 11:26 Ответить
.. вони вже і не вилікуються .. їх тільки відспівати ..
04.05.2026 12:31 Ответить
Особливо насмішило, " ... Разом з цим 30% (зниження з 36% раніше) говорять про те, що В. Зеленський має піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України закордоном чи просто на власних питаннях). ... "
А хто йому заважав до цого займатися благодійною діяльність, а зараз?
За весь період війни, починаючи з 2014 року, коли від коли воно на Донбасі "шатало дєйствующую києвскую власть" і до цього дня воно жодної копіяки не виділило на благодійність для ЗСУ, та ні на для чьго, Карл, жодної копійки!
04.05.2026 11:27 Ответить
"Кооператив Династія" в Козині сам себе не побудує, яка нафіг благодійність?
04.05.2026 11:40 Ответить
З 73% ідіотів - 28% кінчених.
04.05.2026 11:35 Ответить
таке відчуття що вони проводять опитування батальйону Монако закордоном.
04.05.2026 11:36 Ответить
У топі - "хвора нація на всю головку"...Цікаво про яку націю йдеться та хто лайкає....чи гавкає...
04.05.2026 11:37 Ответить
"58% громадян довіряють президенту" - брехлива брехня від продажних брехунів.
04.05.2026 11:38 Ответить
Цікаво а скільки хочуть бачити Міндіча і його всю озг (скорочено мозг... міндічевську організовану злочинну групу) з у в'язниці?
04.05.2026 11:44 Ответить
Перший Черчілль теж програв вибори після війни.
04.05.2026 11:45 Ответить
Перший Черчилль? А був ще один? Чи це бува не про торчка квартального? Так то ж Торчиль, а не Черчилль, уважніше треба читати.
04.05.2026 13:31 Ответить
04.05.2026 13:40 Ответить
Не смішить моі капці шановний ! Де Черчіль, а де цей кремлівський піськограй з московських саун ? Порівнювати їх і ставити їх на одну площину - це як порівнювати гонорар з гоноререю…
04.05.2026 15:48 Ответить
28% від КМІС.це надута "мильна бульбашка", яка в початковому стані крапля води з милом
04.05.2026 11:47 Ответить
Ха-ха-ха,верим-верим,квартальное шоу продолжается
04.05.2026 11:47 Ответить
Кей ворд "після війни". Так що Зеленського президентом побачать і ваші онуки.
04.05.2026 11:49 Ответить
Ціна помилки вимірюється не курсом валют, а свіжими могилами. Невігластво в кабінці для голосування вбиває так само нещадно, як ворожа зброя.Ті, хто через власну дурість одного разу вже зробив фатальний вибір і вже оплакав своїх дітей, невже вони знову готові наступити на ті ж граблі? Якщо вони це зроблять ще раз , то ім доведеться ховати вже і своіх онуків. Тоді це буде не нація, а якийсь закритий клуб самовбивць....
04.05.2026 15:41 Ответить
Не буде блазень більше президентом
05.05.2026 00:09 Ответить
Так це мабуть ще й дуже накручено, двушку змінити на одиницю
04.05.2026 11:51 Ответить
Рівень довіри до лідерів в Європі коливається в районі 10-15%. Тобто 9 з 10 осіб кажуть "пішов він нах**". У Зеленського 58%, фактично тотальна відданість, як до Чучхе. Вам абсолютно нема про що хвилюватися.
04.05.2026 12:08 Ответить
Привів велику війну в Україну, барижить зі своєю шоблою на крові(купа доказів), 8 млн. біженців, зруйнована країна. і 28% ще хочуть цього негідника бачити президентом? Ви серйозно?
04.05.2026 11:55 Ответить
15% + 1 хочуть бачити його на лаві підсудних. І бажано негайно, а не "після війни". Бо інакше те "після війни" може і не настати.
04.05.2026 12:11 Ответить
У меня есть из знакомых только 8 человек до сих пор поддерживают Зеленского- 7 из них живут за границей, а один из них - бронированный мент, вот и думайте теперь. Его поддерживают только забугорные патриоты и пенсионеры, смотрящие зомби марафон круглосуточно, ну ещё и ТЦКшники с мусорами , да.
04.05.2026 12:14 Ответить
Що за маячня? Які 23%? Може 2,3%?
Чи нашому мудрому наріду мало смертей і розкрадання?
04.05.2026 12:23 Ответить
Як це ? Війна явно закінчиться не сьогодні, дай Бог наступного року + пів року на підготовку виборів то це вже кінець 27го тобто на той момент він "може" обиратися за умови займання посади в один рік що взагалі сумнівно
04.05.2026 13:15 Ответить
https://www.youtube.com/live/hPW63aSY2tY?si=8avJ3L81bUzx6ERM
04.05.2026 14:32 Ответить
Цілком природно , шо народ України довіряє Верховному Головнокомандувачу під час війни !
04.05.2026 13:23 Ответить
Ахахах! Даже зебри в саваннах Африки дохнуть від сміху!
04.05.2026 13:42 Ответить
Не всіх зебілів війна побила. Але зеля над цим працює
Після фанатиків зебуїна мене вже не дивують ні ************* ні трампісти
04.05.2026 14:02 Ответить
Зєбіли - не мамонти - не вимруть, або словами відомої пісеньки з "Пригод Буратіно":«На дурня не потрібен ніж, йому з три короби набрешеш - і роби з ним, що хоч!».
04.05.2026 14:09 Ответить
Насправді НІ , не довіряють. Ні своє життя, ні свої гроші. Ні своїх дітей.
Взяти будь якого переконаного зебіла, воно , хитрожопе, не захоче піти в армію зебілову
Просто тупі ідіоти. Поки їх особисто не зачепило. Або прикоритникі.
Навряд чи ти при кориті. Хіба що копита прикоритників облизуєш разом з їхнім лайном і вважаєш це за щастя.
04.05.2026 14:01 Ответить
04.05.2026 14:58 Ответить
Nnn, бачу ти теж із невиліковних 28%
05.05.2026 00:10 Ответить
Ніколи в житті не повірю що в Україна зараз налічується 58% самовбивць!!!
05.05.2026 08:56 Ответить
 
 