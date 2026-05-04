Уровень доверия к Зеленскому снизился. 28% хотят видеть его президентом после войны, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому по сравнению с мартом 2026 года снизился.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В настоящее время 58% граждан доверяют президенту, не доверяют – 36% (баланс доверия-недоверия – +22%).
"По сравнению с мартом 2026 года уровень доверия немного снизился. Так, доля тех, кто доверяет В. Зеленскому, снизилась с 62% до 58%, а доля тех, кто не доверяет – выросла с 32% до 36%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составлял +30% в марте по сравнению с +22% сейчас.
Кроме того, нужно учитывать, что среди 58%, доверяющих В. Зеленскому, 25% доверяют "полностью", а остальные 33% доверяют "скорее". При этом для баланса важно понимать, что среди тех, кто ему не доверяет, есть разделение – 18% "совсем" не доверяют, а 18% не доверяют "скорее", – отметили социологи.
Будущее Зеленского
Также у респондентов спрашивали, какой они видят будущую деятельность Зеленского после войны.
"Хотят видеть В. Зеленского президентом и после войны – 28% (небольшой рост с 25% в начале октября 2025 года). Еще 16% (столько же было ранее) считают, что он может просто остаться в политике – в качестве главы партии или народного депутата.
Вместе с тем 30% (снижение с 36% ранее) говорят о том, что В. Зеленский должен уйти из политики (и сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Украины за рубежом или просто на личных делах).
Считают, что В. Зеленский должен подвергнуться уголовному преследованию – 15% (без изменений по сравнению с результатами в начале октября 2025 года)", – добавили в КМИС.
Методология
Опрос проводился 20-27 апреля. Всего опрошено 1005 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.
лише за 15% за кримінальне розслідування дій та бездіяльності, яка призвела до війни і
загибелі кількох сотень тисяч українців !
це ходіння по пустелі війни таки має тривати 40 років, поки ЗЄльона дурь не вивітриться остаточно з голів малоросів
Нас дуже мало!
А хто йому заважав до цого займатися благодійною діяльність, а зараз?
За весь період війни, починаючи з 2014 року, коли від коли воно на Донбасі "шатало дєйствующую києвскую власть" і до цього дня воно жодної копіяки не виділило на благодійність для ЗСУ, та ні на для чьго, Карл, жодної копійки!
Чи нашому мудрому наріду мало смертей і розкрадання?
Після фанатиків зебуїна мене вже не дивують ні ************* ні трампісти
Взяти будь якого переконаного зебіла, воно , хитрожопе, не захоче піти в армію зебілову
Просто тупі ідіоти. Поки їх особисто не зачепило. Або прикоритникі.
Навряд чи ти при кориті. Хіба що копита прикоритників облизуєш разом з їхнім лайном і вважаєш це за щастя.