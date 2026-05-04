Рівень довіри до Зеленського знизився. 28% хочуть бачити його президентом після війни, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до Зеленського знизився: подробиці опитування

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського, порівняно з березнем 2026 року, знизився.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Наразі 58% громадян довіряють президенту, не довіряють - 36% (баланс довіри-недовіри – +22%).

"Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився. Так, частка тих, хто довіряє В. Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка тих, хто не довіряє – зросла з 32% до 36%. Відповідно, баланс довіри-недовіри був +30% у березні порівняно із +22% зараз.

Крім цього, потрібно враховувати, що серед 58%, які довіряють В. Зеленському, 25% "повністю" довіряють, а решта 33% довіряють "скоріше". При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 18% "зовсім" не довіряють, а 18% не довіряють "скоріше"", - зазначили соціологи.

Майбутнє Зеленського

Також у респондентів питали, якою вони бачать майбутню діяльність Зеленського після війни.

очуть бачити В. Зеленського Президентом і після війни – 28% (невеликий ріст з 25% на початку жовтня 2025 року). Ще 16% (стільки ж було раніше) вважають, що він може просто лишитися в політиці – як голова партії чи народний депутат.

Разом з цим 30% (зниження з 36% раніше) говорять про те, що В. Зеленський має піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України закордоном чи просто на власних питаннях).

Вважають, що В. Зеленський має зазнати кримінального переслідування – 15% (без змін порівняно з результатами на початку жовтня 2025 року)", - додали у КМІС.

Методологія

Опитування проводилося 20-27 квітня. Всього опитано 1005 респондентів. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

хвора нація на всю головку
04.05.2026 10:59 Відповісти
Чергова маячня КМІС яка на службі ОП ,ви вийдіть на вулицю і послухайте що говорять люди, той хто не готував країну до війни ,хто здав Південь ,хто розвів небачену корупцію учасники якої його друзі і він незамінний ,це вже треба повним неуком бути.
04.05.2026 11:08 Відповісти
кміс, своє гімно їж сам!

04.05.2026 11:02 Відповісти
а інші на смереці...
04.05.2026 10:59 Відповісти
28 % проти 73 % це прогрес чи регрес
04.05.2026 12:16 Відповісти
це шизофренія
04.05.2026 12:25 Відповісти
04.05.2026 10:59 Відповісти
лише за 15% за кримінальне розслідування дій та бездіяльності, яка призвела до війни і

загибелі кількох сотень тисяч українців !

це ходіння по пустелі війни таки має тривати 40 років, поки ЗЄльона дурь не вивітриться остаточно з голів малоросів
04.05.2026 17:07 Відповісти
Коли 2.8 буде-означачите,що нація пробудилась.
04.05.2026 11:02 Відповісти
04.05.2026 11:02 Відповісти
Не хвилюйтеся мудрій нарід знов проголосує за це лайно
04.05.2026 11:03 Відповісти
Треба було кадри краще підбирати. мєндєльша тепер його корупціонером називає:

https://streamable.com/ijtezg
04.05.2026 11:04 Відповісти
Ще дуже багато.
04.05.2026 11:05 Відповісти
То так написав КМІС... Напише менше - "Блазень" і на нього "санкції накладе"...
04.05.2026 11:08 Відповісти
Цікаво, а який реальний, якщо навіть КМІС вже так мало малює?
04.05.2026 11:11 Відповісти
Думаю, ВТРОЄ...
04.05.2026 11:13 Відповісти
58% зебілів?
04.05.2026 11:07 Відповісти
04.05.2026 11:08 Відповісти
Якщо це правда, то в України немає майбутнього. Але щось мені не віриться, сьогодні соціологія,як і все в Україні - бутафорія і брехня.
04.05.2026 11:10 Відповісти
Вважають, що В. Зеленський має зазнати кримінального переслідування - 15% Джерело: https://censor.net/ua/n4001351

Нас дуже мало!
04.05.2026 11:13 Відповісти
А де дані про тих, які бажають бачити торчка з держаком від лопати у сраці? Скільки таких добрих людей?
04.05.2026 13:27 Відповісти
Якщо Ви про *****, то 99,9%
04.05.2026 14:06 Відповісти
А хіба про путіна, спільника блазня квартального, хтось таке казав? Щось я ніде не зустрічав. А от про обдовбаного паяца квартального - таке колись промайнуло, були спроби з ухилянта і сцикуна зробити полководця і керівника. Та щось не прижилося, як торчок щоки не роздував.
04.05.2026 15:59 Відповісти
28% хворих на голову.
04.05.2026 11:13 Відповісти
таке відчуття щоб не засмучувати Вову (після плівок), потрібно видати інформації про підтримку від мудрого наріду
04.05.2026 11:14 Відповісти
Хто всі ці люди?
04.05.2026 11:17 Відповісти
манкурти
04.05.2026 12:56 Відповісти
Ждуни.
04.05.2026 13:28 Відповісти
Ну, є прогрес! Вже 28% зелохів і зебидла залишилося!!!
04.05.2026 11:18 Відповісти
Інколи пробую себе поставити на місце "того, хто довіряє зе" - складна задача, ще жодного разу не вийшло.
04.05.2026 11:20 Відповісти
Ці 28% - невиліковни, це діагноз. Якщо за сім років клоунської влади, на п'ятий рік війни (мародерства цієї влади на крові, суцільної брехні) нічого не зрозуміли то вже й божевільня не вилікує.
04.05.2026 11:26 Відповісти
.. вони вже і не вилікуються .. їх тільки відспівати ..
04.05.2026 12:31 Відповісти
Особливо насмішило, " ... Разом з цим 30% (зниження з 36% раніше) говорять про те, що В. Зеленський має піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України закордоном чи просто на власних питаннях). ... "
А хто йому заважав до цого займатися благодійною діяльність, а зараз?
За весь період війни, починаючи з 2014 року, коли від коли воно на Донбасі "шатало дєйствующую києвскую власть" і до цього дня воно жодної копіяки не виділило на благодійність для ЗСУ, та ні на для чьго, Карл, жодної копійки!
04.05.2026 11:27 Відповісти
"Кооператив Династія" в Козині сам себе не побудує, яка нафіг благодійність?
04.05.2026 11:40 Відповісти
З 73% ідіотів - 28% кінчених.
04.05.2026 11:35 Відповісти
таке відчуття що вони проводять опитування батальйону Монако закордоном.
04.05.2026 11:36 Відповісти
У топі - "хвора нація на всю головку"...Цікаво про яку націю йдеться та хто лайкає....чи гавкає...
04.05.2026 11:37 Відповісти
"58% громадян довіряють президенту" - брехлива брехня від продажних брехунів.
04.05.2026 11:38 Відповісти
Цікаво а скільки хочуть бачити Міндіча і його всю озг (скорочено мозг... міндічевську організовану злочинну групу) з у в'язниці?
04.05.2026 11:44 Відповісти
Перший Черчілль теж програв вибори після війни.
04.05.2026 11:45 Відповісти
Перший Черчилль? А був ще один? Чи це бува не про торчка квартального? Так то ж Торчиль, а не Черчилль, уважніше треба читати.
04.05.2026 13:31 Відповісти
04.05.2026 13:40 Відповісти
Не смішить моі капці шановний ! Де Черчіль, а де цей кремлівський піськограй з московських саун ? Порівнювати їх і ставити їх на одну площину - це як порівнювати гонорар з гоноререю…
04.05.2026 15:48 Відповісти
28% від КМІС.це надута "мильна бульбашка", яка в початковому стані крапля води з милом
04.05.2026 11:47 Відповісти
Ха-ха-ха,верим-верим,квартальное шоу продолжается
04.05.2026 11:47 Відповісти
Кей ворд "після війни". Так що Зеленського президентом побачать і ваші онуки.
04.05.2026 11:49 Відповісти
Ціна помилки вимірюється не курсом валют, а свіжими могилами. Невігластво в кабінці для голосування вбиває так само нещадно, як ворожа зброя.Ті, хто через власну дурість одного разу вже зробив фатальний вибір і вже оплакав своїх дітей, невже вони знову готові наступити на ті ж граблі? Якщо вони це зроблять ще раз , то ім доведеться ховати вже і своіх онуків. Тоді це буде не нація, а якийсь закритий клуб самовбивць....
04.05.2026 15:41 Відповісти
Не буде блазень більше президентом
05.05.2026 00:09 Відповісти
Так це мабуть ще й дуже накручено, двушку змінити на одиницю
04.05.2026 11:51 Відповісти
Рівень довіри до лідерів в Європі коливається в районі 10-15%. Тобто 9 з 10 осіб кажуть "пішов він нах**". У Зеленського 58%, фактично тотальна відданість, як до Чучхе. Вам абсолютно нема про що хвилюватися.
04.05.2026 12:08 Відповісти
Привів велику війну в Україну, барижить зі своєю шоблою на крові(купа доказів), 8 млн. біженців, зруйнована країна. і 28% ще хочуть цього негідника бачити президентом? Ви серйозно?
04.05.2026 11:55 Відповісти
15% + 1 хочуть бачити його на лаві підсудних. І бажано негайно, а не "після війни". Бо інакше те "після війни" може і не настати.
04.05.2026 12:11 Відповісти
У меня есть из знакомых только 8 человек до сих пор поддерживают Зеленского- 7 из них живут за границей, а один из них - бронированный мент, вот и думайте теперь. Его поддерживают только забугорные патриоты и пенсионеры, смотрящие зомби марафон круглосуточно, ну ещё и ТЦКшники с мусорами , да.
04.05.2026 12:14 Відповісти
Що за маячня? Які 23%? Може 2,3%?
Чи нашому мудрому наріду мало смертей і розкрадання?
04.05.2026 12:23 Відповісти
Як це ? Війна явно закінчиться не сьогодні, дай Бог наступного року + пів року на підготовку виборів то це вже кінець 27го тобто на той момент він "може" обиратися за умови займання посади в один рік що взагалі сумнівно
04.05.2026 13:15 Відповісти
https://www.youtube.com/live/hPW63aSY2tY?si=8avJ3L81bUzx6ERM
04.05.2026 14:32 Відповісти
Цілком природно , шо народ України довіряє Верховному Головнокомандувачу під час війни !
04.05.2026 13:23 Відповісти
Ахахах! Даже зебри в саваннах Африки дохнуть від сміху!
04.05.2026 13:42 Відповісти
Не всіх зебілів війна побила. Але зеля над цим працює
Після фанатиків зебуїна мене вже не дивують ні ************* ні трампісти
04.05.2026 14:02 Відповісти
Зєбіли - не мамонти - не вимруть, або словами відомої пісеньки з "Пригод Буратіно":«На дурня не потрібен ніж, йому з три короби набрешеш - і роби з ним, що хоч!».
04.05.2026 14:09 Відповісти
Насправді НІ , не довіряють. Ні своє життя, ні свої гроші. Ні своїх дітей.
Взяти будь якого переконаного зебіла, воно , хитрожопе, не захоче піти в армію зебілову
Просто тупі ідіоти. Поки їх особисто не зачепило. Або прикоритникі.
Навряд чи ти при кориті. Хіба що копита прикоритників облизуєш разом з їхнім лайном і вважаєш це за щастя.
04.05.2026 14:01 Відповісти
04.05.2026 14:58 Відповісти
Nnn, бачу ти теж із невиліковних 28%
05.05.2026 00:10 Відповісти
Ніколи в житті не повірю що в Україна зараз налічується 58% самовбивць!!!
05.05.2026 08:56 Відповісти
 
 