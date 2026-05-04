Рівень довіри до Зеленського знизився. 28% хочуть бачити його президентом після війни, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського, порівняно з березнем 2026 року, знизився.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Наразі 58% громадян довіряють президенту, не довіряють - 36% (баланс довіри-недовіри – +22%).

"Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився. Так, частка тих, хто довіряє В. Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка тих, хто не довіряє – зросла з 32% до 36%. Відповідно, баланс довіри-недовіри був +30% у березні порівняно із +22% зараз.

Крім цього, потрібно враховувати, що серед 58%, які довіряють В. Зеленському, 25% "повністю" довіряють, а решта 33% довіряють "скоріше". При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 18% "зовсім" не довіряють, а 18% не довіряють "скоріше"", - зазначили соціологи.

Майбутнє Зеленського

Також у респондентів питали, якою вони бачать майбутню діяльність Зеленського після війни.

"Хочуть бачити В. Зеленського Президентом і після війни – 28% (невеликий ріст з 25% на початку жовтня 2025 року). Ще 16% (стільки ж було раніше) вважають, що він може просто лишитися в політиці – як голова партії чи народний депутат.

Разом з цим 30% (зниження з 36% раніше) говорять про те, що В. Зеленський має піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України закордоном чи просто на власних питаннях).

Вважають, що В. Зеленський має зазнати кримінального переслідування – 15% (без змін порівняно з результатами на початку жовтня 2025 року)", - додали у КМІС.

Методологія

Опитування проводилося 20-27 квітня. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

