48% украинцев готовы к повышению налогов для получения западного финансирования, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

48% граждан Украины считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это потребует, в частности, повышения налогов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Социологи напомнили, что в течение последних месяцев было много обсуждений о том, что Украина должна принять много непопулярных решений для возможности получить западные инвестиции.

Так, украинцев спросили, что должна делать Украина, а также предложили два возможных сценария с соответствующими рисками / негативными сторонами.

"Один сценарий – одобрение всех реформ и решений для получения денег и возможности финансировать оборону, социальные программы и т. д. (положительная сторона), но – это также включает повышение налогов (негативная сторона). Другой сценарий – Украина отказывается от непопулярных решений, что "спасает" граждан от повышения налогов (положительная сторона), но – это также означает нехватку денег для финансирования обороны, социальных программ и т.д. (негативная сторона)", – рассказали в КМИС.

Результаты опроса

Так, 48% респондентов выбрали вариант, что Украина должна принять все необходимые решения, даже непопулярные и повышение налогов, для получения финансирования.

В то же время каждый третий респондент (30%) считает, что нужно отказаться от непопулярных решений и повышения налогов, даже если это будет означать нехватку денег на оборону или социальные программы. Значительная доля респондентов (22%) не смогла определиться со своим мнением.

Методология

Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года. Всего опрошено 1005 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

