48% украинцев готовы к повышению налогов для получения западного финансирования, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
48% граждан Украины считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это потребует, в частности, повышения налогов.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Социологи напомнили, что в течение последних месяцев было много обсуждений о том, что Украина должна принять много непопулярных решений для возможности получить западные инвестиции.
Так, украинцев спросили, что должна делать Украина, а также предложили два возможных сценария с соответствующими рисками / негативными сторонами.
"Один сценарий – одобрение всех реформ и решений для получения денег и возможности финансировать оборону, социальные программы и т. д. (положительная сторона), но – это также включает повышение налогов (негативная сторона). Другой сценарий – Украина отказывается от непопулярных решений, что "спасает" граждан от повышения налогов (положительная сторона), но – это также означает нехватку денег для финансирования обороны, социальных программ и т.д. (негативная сторона)", – рассказали в КМИС.
Результаты опроса
Так, 48% респондентов выбрали вариант, что Украина должна принять все необходимые решения, даже непопулярные и повышение налогов, для получения финансирования.
В то же время каждый третий респондент (30%) считает, что нужно отказаться от непопулярных решений и повышения налогов, даже если это будет означать нехватку денег на оборону или социальные программы. Значительная доля респондентов (22%) не смогла определиться со своим мнением.
Методология
Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года. Всего опрошено 1005 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Зеленському немає чим соромитися. У зеленського немає Свинарчуків, бо Свінарчукки крали в РФ для ЗСУ. У зеленського є Фаєр Поинт, 3000 Фламінгів, 120 000 мін, стадиони і асфальт під час війни. Є шоу Єдині новини і Марафон. Щотижднева двушка на москву.
Мудрий наріт...
чи навпаки.
талановитий?
нє.
бо, насрав американцям в їхній хаті.
зажравшийся чудо юдо коломойський.
я категорично проти, що б мені присунули поглибше, але що б зе!міндічу було гарно!!!!
Знову "бездоказове базікання, яке нічим не аргументується?
Ти або ідіот, або "ідіот на зарплаті"... Ти взяв цифру процентовки опитування невідомої кількості опитуваних, невідомо якого регіону, і зробив висновок, якого не робили навіть вони - про соціальну групу людей, що висловилися у конкретному ключі...
А ти поняття "похибка", у цьому інтерв'юванні, враховував?. Ти , взагалі, поняття про "прикладну соціологію", маєш? Можна жить усе життя у шахтарському регіоні, і вважать, що рівень захворювання силікозом, однаковий для всіх регіонів. Твій КМІС проводив опитування на вулицях КИЄВА. І на цій підставі зробив висновок, за всю Україну? Бо у мене великі сумніви, що це було ВСЕУКРАЇНСЬКЕ опитування. Та й опитування було не "повальним", а вибірковим. От звідки починається "похибка". І вона , з кожним етапом, наростає.... А про "зацікавленість результатами опитування", ти чув? Бо саме твоє "вибіркове рандомне опитування", призводить до маніпуляцій остаточними цифрами...
Ну а ти "зманіпулював" ще крутіше - приліпив "невіломо на якій підставі виведену цифру", до окремої соціальної групи людей, тоді, коли КМІС, можливо, навіть і не ставив подібного питання, у своєму опитуванні...
Не думай, що ти "розумніший за всіх" - бо ти знаєш "іноземні слова"... Бо мало їх знать - треба ще розуміть, що означають ці поняття, і вміть ними оперувать...
Я не професійний соціолог - але соціологію, в рамках "правознавства", вивчав колись... Тому не треба людям "лапшу на вуха вішать", "пане Голохвостий"...
ОзераДінастії?
Не уявляю як так можна опуститися в своєму бажані жити в сраці потужного як аскаріда💩💩💩
а, конкретно на файр поінт!
Тато не стане менше бухати. А от дитинка буде менше їсти.
Чому не було варіанта - всіх корупціонерів до стінки, а їхнє майно та рахунки до бюджету?
Вангую, цей варіант став би хітом опитувань
дебілка свириденка, не буде брехати!
Податки мають бути на доходи, на оборот та чистий прибуток, все інше веде до здирництва та зубожіння.
Є земельна ділянка де росле маленька картопля, а є та де треба кілька вантажівок щоб врожай вивезти, податок буде +- однаковий і як це людям допоможе. У державі вже все сильно оподатковується, податки на з/п : 18+5+22 + 5-20% при купівлі на ринку в магазині = 45% прямо від з/п +податки для ФОП або ПДВ у магазині тобто 50 - 65 %
Податок на землі та будівлі, це здирництво, бо за землю, будівельні матеріали вже заплачено разхом із податками.
І ті хто приймає рішення як витрачати податки, погано консультується із тими хто їх платить.
Потрібні податки виважені, та жорский контроль над коштами держави, щоб небуло розкрадання на роздачі гроші своїм. Місцеві депутати не мають з/п але розпоряджаються місцевими бюджетами, і фірми місцевих депутатів освоюють кошти вже більше 30 років, і ніхто про це не думає як зробити контроль.
немає ніякої "еліти", є ті хто мають великі статки та великий дохід.
Немає зиску обкладати нерухомість, бо найбільше платять не ті хто має великий дохід, мільйони тих хто має до 10 га.
У різних країнах різні податки, не треба сліпо копіювати. А з розумом підходити до опадаткування.
Краще всього оподатковувати оборот коштів та прибуток.
нерухомість можна обкладати податком лише якщо її продають.
якщо нерхумість щоряно не обкладається податками, то її ціна росте
окбладаєщ землю податком = росте ціна їжі, товарів та послуг.
---
ви справді думаєте, що податки на гектари не перекладається на ціну хліба?
Замість того, щоб максимально знизити витрати і перезапускати економіку, Зе-кодло робить навпаки - душить податками бізнес, який ще якось виживає і загоняє країну у тотальні борги.
Бажано їм ще й голову зеленкою помазати, щоб здалеку видно було.
Ничего. Сейчас вы с налога моей покупки USB кабеля на Али земной рай построите.