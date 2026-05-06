48% украинцев готовы к повышению налогов для получения западного финансирования, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Повышение налогов для западного финансирования: что говорят украинцы?

48% граждан Украины считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это потребует, в частности, повышения налогов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Социологи напомнили, что в течение последних месяцев было много обсуждений о том, что Украина должна принять много непопулярных решений для возможности получить западные инвестиции.

Так, украинцев спросили, что должна делать Украина, а также предложили два возможных сценария с соответствующими рисками / негативными сторонами.

"Один сценарий – одобрение всех реформ и решений для получения денег и возможности финансировать оборону, социальные программы и т. д. (положительная сторона), но – это также включает повышение налогов (негативная сторона). Другой сценарий – Украина отказывается от непопулярных решений, что "спасает" граждан от повышения налогов (положительная сторона), но – это также означает нехватку денег для финансирования обороны, социальных программ и т.д. (негативная сторона)", – рассказали в КМИС.

Результаты опроса

Так, 48% респондентов выбрали вариант, что Украина должна принять все необходимые решения, даже непопулярные и повышение налогов, для получения финансирования.

В то же время каждый третий респондент (30%) считает, что нужно отказаться от непопулярных решений и повышения налогов, даже если это будет означать нехватку денег на оборону или социальные программы. Значительная доля респондентов (22%) не смогла определиться со своим мнением.

Методология

Опрос проводился с 20 по 27 апреля 2026 года. Всего опрошено 1005 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В цьому опитуванні явна помилка. 148%.
будь яке дослідження на замовлення влади тупа брехня та маніпуляція!!!!!
я категорично проти, що б мені присунули поглибше, але що б зе!міндічу було гарно!!!!
Отримали тисячу ЗЄ і кешбек, а заплатять за це десятки тисяч податків.

Мудрий наріт...
Та не, всё правильно. Просто опрос проводился среди чинуш, сидящих "на потоках".
48% українців, які живуть у Монако і мають Rolls-Royce, готові до підвищення податків для отримання західного фінансування.
чому так мало? буде правильніше 841%
Зеленському немає чим соромитися. У зеленського немає Свинарчуків, бо Свінарчукки крали в РФ для ЗСУ. У зеленського є Фаєр Поинт, 3000 Фламінгів, 120 000 мін, стадиони і асфальт під час війни. Є шоу Єдині новини і Марафон. Щотижднева двушка на москву.
їм всеодно, бо вони свої основні кошти тримають де інде, там податки 5% їхні мільйони валюти
Я за нєго нє галасавал
Получается у нас примерно половина народу вообще не понимает как работает экономика и как деньги оказываются в их кошельках. Которые почему то уверены что если налоги за них платит работодатель - то их это не касается и не влияет на их доход. Пол-страны розовых пони...
Вже давно потрібно зробити так, щоб кожен сам платив податки. Коли віддадуть більшу половину заробленого - то може хоч трохи у мозку почне прокручуватись.....
Для цих 48%, хто отримує зарплатню в конверті взагалі по.. які там податки.
ігорь валєрієвіч пєрєводіт букви в цифри.
чи навпаки.
талановитий?
нє.
бо, насрав американцям в їхній хаті.
зажравшийся чудо юдо коломойський.
Юден??? Ахтунг!!! 😁
і на засилку двушечек на мацкву зеленой наволочью...
Хто дівчинку вечеряє, той її й танцює...
Це несерйозно, правильно куярь москальню.
Поверніть містам Магдебурзьке право і ідіть у сраку
А скільки з цих 48% самі безпосередньо заробляють і платять податки? Це бюджетники і пенси. Тому вони за все хороше і проти всього поганого.Опитування ні про що.
Тобі відомі соціальні групи, серед яких проводили опитування? Тобі відомі результати опитувань, в цих групах?
Знову "бездоказове базікання, яке нічим не аргументується?
А тобі відомі? З статті можна заробити висновок, що рандомне. А якщо рандомне, то і результат можна проаналізувати в плані соціальних груп.
Мені - не відомі... А на підставі чого ТИ робиш висновки? ( Словом "рандомний" мене не лякай - я не боюся... Міг-би вжить і український аналог - "випадковий"). Але "випадковість" - це поняття не імперативне, воно має характер ПРИПУШЕННЯ, а не базується на точних цифрах. А ти ТОЧНО вказкєш цифру, та називаєш соціальну групу, яку вона представляє... Цифрою в 48% оперує КМІС. Але соціальну групу не називає. Тобто, посилання на неї, тобою "висмоктане з пальця". Оце і є твоя "рандомність" - ти "ляпнув язиком", без-будь-якої аргументації... Про що я тобі й написав...
Чим більша рандомна виборка тим точнішими будуть відсотки по визначенню соціальної групи 48%. Похибка вказана в статті свідчить про велику виборку, отже заява про соцприналежність 48% має сенс.
Ну ти й "упертий"!!! Ну тоді назви мені ЦИФРУ , яка визначає відсоток людей, охоплених твоїм "рандомним" опитуванням! Мене, і моїх знайомих, ніхто про це, не опитував!
Ти або ідіот, або "ідіот на зарплаті"... Ти взяв цифру процентовки опитування невідомої кількості опитуваних, невідомо якого регіону, і зробив висновок, якого не робили навіть вони - про соціальну групу людей, що висловилися у конкретному ключі...
А ти поняття "похибка", у цьому інтерв'юванні, враховував?. Ти , взагалі, поняття про "прикладну соціологію", маєш? Можна жить усе життя у шахтарському регіоні, і вважать, що рівень захворювання силікозом, однаковий для всіх регіонів. Твій КМІС проводив опитування на вулицях КИЄВА. І на цій підставі зробив висновок, за всю Україну? Бо у мене великі сумніви, що це було ВСЕУКРАЇНСЬКЕ опитування. Та й опитування було не "повальним", а вибірковим. От звідки починається "похибка". І вона , з кожним етапом, наростає.... А про "зацікавленість результатами опитування", ти чув? Бо саме твоє "вибіркове рандомне опитування", призводить до маніпуляцій остаточними цифрами...
Ну а ти "зманіпулював" ще крутіше - приліпив "невіломо на якій підставі виведену цифру", до окремої соціальної групи людей, тоді, коли КМІС, можливо, навіть і не ставив подібного питання, у своєму опитуванні...
Не думай, що ти "розумніший за всіх" - бо ти знаєш "іноземні слова"... Бо мало їх знать - треба ще розуміть, що означають ці поняття, і вміть ними оперувать...
Я не професійний соціолог - але соціологію, в рамках "правознавства", вивчав колись... Тому не треба людям "лапшу на вуха вішать", "пане Голохвостий"...
Кміс виконав замовленні кооперативу Озера Дінастії?
Не уявляю як так можна опуститися в своєму бажані жити в сраці потужного як аскаріда💩💩💩
не просто направити на виробництво ракет та ***********.
а, конкретно на файр поінт!
ета какіє-то нє правільниє украінци
тобто варіант зробити це за рахунок боротьби з корупцією та тіньовою економікою навіть не розглядається?...
Ніт.
Тато не стане менше бухати. А от дитинка буде менше їсти.
Які "сценарії" запропонували, так люди й відповіли. Банальна й неприхована маніпуляція.
Чому не було варіанта - всіх корупціонерів до стінки, а їхнє майно та рахунки до бюджету?
Вангую, цей варіант став би хітом опитувань
*****, а як же ми шит Європи, сталевий дікабраз і проча ахінея? Нам же за це дають бабкі, а не за підвищення податків чи не так? Невже якісь папірці дорожчі за жизні? Подлия єврапєйци
мвф, категорично вимагає!
дебілка свириденка, не буде брехати!
Це треба дивитися, які саме податки маються на увазі: Можна на 200% підняти податок на розкіш, можна збільшити податки на земельні ділянки, що перевищують встановлені норми безкоштовної приватизації, окрім фермерських господарств, можна збільшити податки на власників нерухомості за кордоном. Але влада чомусь соромиться щодо таких непопулярних рішень, хоча саме ціподатки можуть в рази збільшити надходження до бюджету.
Чому ти приватну власніть хочеш обкладати податками, що ти зробив щоб вона у людей була?

Податки мають бути на доходи, на оборот та чистий прибуток, все інше веде до здирництва та зубожіння.

Є земельна ділянка де росле маленька картопля, а є та де треба кілька вантажівок щоб врожай вивезти, податок буде +- однаковий і як це людям допоможе. У державі вже все сильно оподатковується, податки на з/п : 18+5+22 + 5-20% при купівлі на ринку в магазині = 45% прямо від з/п +податки для ФОП або ПДВ у магазині тобто 50 - 65 %

Податок на землі та будівлі, це здирництво, бо за землю, будівельні матеріали вже заплачено разхом із податками.

І ті хто приймає рішення як витрачати податки, погано консультується із тими хто їх платить.

Потрібні податки виважені, та жорский контроль над коштами держави, щоб небуло розкрадання на роздачі гроші своїм. Місцеві депутати не мають з/п але розпоряджаються місцевими бюджетами, і фірми місцевих депутатів освоюють кошти вже більше 30 років, і ніхто про це не думає як зробити контроль.
Я маю на увазі опадаткування маєтків, так званої "еліти" . У них гектари землі, палаци. Вам, перш, ніж починати скиглити, треба уважніще читати написане. Окрім того, нерухомість оподатковується в більшості країн світу, тільки критерії та ставки оподаткування відрізняються.
ШІ:Основні моменти по субсидіях в ЄС: Базова підтримка: Згідно з правилами ЄС, фермери отримують прямі виплати за гектар, які в середньому становлять від €100 до €400+ на гектар на рік, в залежності від країни.

немає ніякої "еліти", є ті хто мають великі статки та великий дохід.
Немає зиску обкладати нерухомість, бо найбільше платять не ті хто має великий дохід, мільйони тих хто має до 10 га.

У різних країнах різні податки, не треба сліпо копіювати. А з розумом підходити до опадаткування.
Краще всього оподатковувати оборот коштів та прибуток.

нерухомість можна обкладати податком лише якщо її продають.

якщо нерхумість щоряно не обкладається податками, то її ціна росте

окбладаєщ землю податком = росте ціна їжі, товарів та послуг.

---
ЄС надав сільськогосподарські субсидії 17 мільярдерам - щонайменше троє з них були у списку Forbes
03 листопада 2024
Європейський Союз надав сільськогосподарські субсидії компаніям понад десятка мільярдерів у період 2018-2021 років. Фінансували їх через програму, на яку направляють третину бюджету ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, у час, коли тисячі малих європейських ферм закривалися, мільярдери стали кінцевими бенефіціарами €3,3 мільярда субсидії ЄС.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. У січні 2023 його виправдали у справі про аферу із сільськогосподарськими субсидіями.
Джеймс Дайсон, британський винахідник, засновник і голова компанії Dyson. Він підтримував вихід Сполученого Королівства з ЄС, його компанія отримала виплати перед Brexit.
Го Гуанчан, інвестор із Китаю, власник футбольного клубу Wolverhampton Wanderers.
Також пільги від Брюсселю отримали німецький бізнесмен Клеменс Теніс, приватний землевласник з Великої Британії Андерс Хольк Поулсен та колишній гендиректор Lego К'єльд Кірк Крістіансен.

Євросоюз виділяє третину свого бюджету фермерам у межах спільної сільськогосподарської політики Довідка
Common Agricultural Policy (CAP) - одна з найважливіших і найвитратніших сфер діяльності ЄС. Програма становить понад 40 % бюджету блоку. Мета CAP - підвищити рівень життя фермерів і забезпечити якість харчових продуктів для споживачів за справедливими цінами
. Водночас сума грошей, виділена блоком, залежить від площі землі у володінні фермера, а не від його потреби.
є земля яку нахапав колишній суддя, самі розумієте як, чому сі сотні гектарів не обкласти податками
по вашому усі мають страждати через кількох злочинців?
ви справді думаєте, що податки на гектари не перекладається на ціну хліба?
Ці 48% якраз податки і не платять, бо сидять на пенсіях/виплатах/зарплатні з держбюджету. Вони просто у захваті від таких ініціатив. От якби їм запропонували підрізати їхні доходи заради отримання кредиту, то результати були б трохи їншими)))

Замість того, щоб максимально знизити витрати і перезапускати економіку, Зе-кодло робить навпаки - душить податками бізнес, який ще якось виживає і загоняє країну у тотальні борги.
Це той кміс що вові який с міндічами розмародерив усе малює 120відсотків
Я думаю, что опрос, о готовности платить больше налогов, должен проводиться только среди платящих налоги.
ВКАЗАНЕ ОПИТУВАННЯ КМІС ПРОВОДИВ СЕРЕД "ЗЕЛЕНИХ ГРАБІЖНИКІВ" УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Очень странно! Почему только 30% "вважає, що треба відмовитися від непопулярних рішень і підняття податків, навіть якщо це означатиме брак грошей на оборону чи соціальні програми" а не 76%?
Як в старі , добрі часи : ,, по просьбє трудящіхся "
"жила бы страна родная и нєту другіх забот!" ))) попіл нової спільноти людей - совіцького наріда, вічно стукає в їх серцях! )))
І хто ті люди, ніхто їх не бачив.
Акуєть. Я видно проспав опитування, коли мріяв про чергове підвищення податків заради того щоб нашим чинушам ще добавили фінансування для дерибану. Цікаво, коли це українці погоджувалися піти на шкуродерню?
опитування проводилось в верховній раді чи в жидомасонії?
А можна тих, хто катався шаровим поїздом, отримав ******, кешбек та вово-тищу обкладати подвійним податком?
Бажано їм ще й голову зеленкою помазати, щоб здалеку видно було.
Мне сигареты в цене повысились. С 8-ми до 160-ти гривен. У вас там, спортплощадок, стадитнов и бассейнов больше стало?
Ничего. Сейчас вы с налога моей покупки USB кабеля на Али земной рай построите.
Я так зрозумів що податки піднімуть ювелірному і гральному бізнесам? Цього вистачить для партнерів !
Ці "соціологи" - класичні паразити, що годуються біля влади і обслуговують її шляхом маніпуляції свідомістю. Де в цих так званих опитуваннях ще одне питання, на кшталт "Чи вважаєте ви за потрібне ввести прогресивне оподаткування індивідуальних доходів, як це прийнято в переважній більшості розвинених демократичних країн, де люди з більшим доходом платять до 35-45% податку, тоді як з невеликим - менше, навіть певна частина доходів в деяких країнах не оподатковується". Може вони не знають, що така система існує, чи придурються?
По просьбе трудящихся.) это наверное те 48% которые тут регулярно кордон 91 года хотят)
Це мабуть ті 48% які і так їх не платять
