48% українців готові до підвищення податків для отримання західного фінансування, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
48% громадян України вважають, що держава має ухвалити всі потрібно рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме, зокрема, підвищення податків.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Соціологи нагадали, що протягом останніх місяців було багато обговорень, що Україна має схвалити багато непопулярних рішень для можливості отримати Західне фінансування.
Так, українців запитали, що має робити Україна, а також запропонували два можливих сценарії з відповідними ризиками / негативними сторонами.
"Один сценарій – схвалення всіх реформ і рішень для отримання грошей і можливості фінансувати оборону, соціальні програми тощо (позитивна сторона), але – це також включає підвищення податків (негативна сторона). Інший сценарій – Україна відмовляється від непопулярних рішень, що "рятує" громадян від підвищення податків (позитивна сторона), але – це також означає брак грошей для фінансування оборони, соціальних програм тощо (негативна сторона)", - пояснили у КМІС.
Результати опитування
Так, 48% респондентів обрали варіант, що Україна має схвалити всі необхідні рішення, навіть непопулярні і підвищення податків, для отримання фінансування.
Водночас кожен третій респондент (30%) вважає, що треба відмовитися від непопулярних рішень і підняття податків, навіть якщо це означатиме брак грошей на оборону чи соціальні програми. Істотна частка респондентів (22%) не змогли визначитися із своєю думкою.
Методологія
Опитування проводилося із 20 по 27 квітня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
Чому не було варіанта - всіх корупціонерів до стінки, а їхнє майно та рахунки до бюджету?
Вангую, цей варіант став би хітом опитувань
Податки мають бути на доходи, на оборот та чистий прибуток, все інше веде до здирництва та зубожіння.
Є земельна ділянка де росле маленька картопля, а є та де треба кілька вантажівок щоб врожай вивезти, податок буде +- однаковий і як це людям допоможе. У державі вже все сильно оподатковується, податки на з/п : 18+5+22 + 5-20% при купівлі на ринку в магазині = 45% прямо від з/п +податки для ФОП або ПДВ у магазині тобто 50 - 65 %
Податок на землі та будівлі, це здирництво, бо за землю, будівельні матеріали вже заплачено разхом із податками.
І ті хто приймає рішення як витрачати податки, погано консультується із тими хто їх платить.
Потрібні податки виважені, та жорский контроль над коштами держави, щоб небуло розкрадання на роздачі гроші своїм. Місцеві депутати не мають з/п але розпоряджаються місцевими бюджетами, і фірми місцевих депутатів освоюють кошти вже більше 30 років, і ніхто про це не думає як зробити контроль.
немає ніякої "еліти", є ті хто мають великі статки та великий дохід.
Немає зиску обкладати нерухомість, бо найбільше платять не ті хто має великий дохід, мільйони тих хто має до 10 га.
У різних країнах різні податки, не треба сліпо копіювати. А з розумом підходити до опадаткування.
Краще всього оподатковувати оборот коштів та прибуток.
нерухомість можна обкладати податком лише якщо її продають.
якщо нерхумість щоряно не обкладається податками, то її ціна росте
окбладаєщ землю податком = росте ціна їжі, товарів та послуг.
