48% українців готові до підвищення податків для отримання західного фінансування, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Підвищення податків для західного фінансування: що кажуть українці?

48% громадян України вважають, що держава має ухвалити всі потрібно рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме, зокрема, підвищення податків.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Соціологи нагадали, що протягом останніх місяців було багато обговорень, що Україна має схвалити багато непопулярних рішень для можливості отримати Західне фінансування.

Так, українців запитали, що має робити Україна, а також запропонували два можливих сценарії з відповідними ризиками / негативними сторонами.

"Один сценарій – схвалення всіх реформ і рішень для отримання грошей і можливості фінансувати оборону, соціальні програми тощо (позитивна сторона), але – це також включає підвищення податків (негативна сторона). Інший сценарій – Україна відмовляється від непопулярних рішень, що "рятує" громадян від підвищення податків (позитивна сторона), але – це також означає брак грошей для фінансування оборони, соціальних програм тощо (негативна сторона)", - пояснили у КМІС.

Читайте: 57% українців проти виведення ЗСУ з Донеччини навіть в обмін на гарантії безпеки - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Результати опитування

Так, 48% респондентів обрали варіант, що Україна має схвалити всі необхідні рішення, навіть непопулярні і підвищення податків, для отримання фінансування.

Водночас кожен третій респондент (30%) вважає, що треба відмовитися від непопулярних рішень і підняття податків, навіть якщо це означатиме брак грошей на оборону чи соціальні програми. Істотна частка респондентів (22%) не змогли визначитися із своєю думкою.

Читайте: Рівень довіри до Зеленського знизився. 28% хочуть бачити його президентом після війни, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося із 20 по 27 квітня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте також: МВФ не вимагав запровадження ПДВ для ФОП, це була ідея уряду, - ексміністр соцполітики Розенко

Та не, всё правильно. Просто опрос проводился среди чинуш, сидящих "на потоках".
показати весь коментар
06.05.2026 11:02 Відповісти
48% українців, які живуть у Монако і мають Rolls-Royce, готові до підвищення податків для отримання західного фінансування.
показати весь коментар
06.05.2026 11:09 Відповісти
чому так мало? буде правильніше 841%
Зеленському немає чим соромитися. У зеленського немає Свинарчуків, бо Свінарчукки крали в РФ для ЗСУ. У зеленського є Фаєр Поинт, 3000 Фламінгів, 120 000 мін, стадиони і асфальт під час війни. Є шоу Єдині новини і Марафон. Щотижднева двушка на москву.
показати весь коментар
06.05.2026 11:13 Відповісти
їм всеодно, бо вони свої основні кошти тримають де інде, там податки 5% їхні мільйони валюти
показати весь коментар
06.05.2026 11:21 Відповісти
Я за нєго нє галасавал
показати весь коментар
06.05.2026 10:42 Відповісти
Получается у нас примерно половина народу вообще не понимает как работает экономика и как деньги оказываются в их кошельках. Которые почему то уверены что если налоги за них платит работодатель - то их это не касается и не влияет на их доход. Пол-страны розовых пони...
показати весь коментар
06.05.2026 10:43 Відповісти
Вже давно потрібно зробити так, щоб кожен сам платив податки. Коли віддадуть більшу половину заробленого - то може хоч трохи у мозку почне прокручуватись.....
показати весь коментар
06.05.2026 11:27 Відповісти
Для цих 48%, хто отримує зарплатню в конверті взагалі по.. які там податки.
показати весь коментар
06.05.2026 12:42 Відповісти
ігорь валєрієвіч пєрєводіт букви в цифри.
чи навпаки.
талановитий?
нє.
бо, насрав американцям в їхній хаті.
зажравшийся чудо юдо коломойський.
показати весь коментар
06.05.2026 11:00 Відповісти
Юден??? Ахтунг!!! 😁
показати весь коментар
06.05.2026 11:44 Відповісти
і на засилку двушечек на мацкву зеленой наволочью...
показати весь коментар
06.05.2026 10:45 Відповісти
будь яке дослідження на замовлення влади тупа брехня та маніпуляція!!!!!
я категорично проти, що б мені присунули поглибше, але що б зе!міндічу було гарно!!!!
показати весь коментар
06.05.2026 10:45 Відповісти
Хто дівчинку вечеряє, той її й танцює...
показати весь коментар
06.05.2026 10:53 Відповісти
Це несерйозно, правильно куярь москальню.
показати весь коментар
06.05.2026 10:46 Відповісти
Поверніть містам Магдебурзьке право і ідіть у сраку
показати весь коментар
06.05.2026 10:46 Відповісти
А скільки з цих 48% самі безпосередньо заробляють і платять податки? Це бюджетники і пенси. Тому вони за все хороше і проти всього поганого.Опитування ні про що.
показати весь коментар
06.05.2026 10:47 Відповісти
Тобі відомі соціальні групи, серед яких проводили опитування? Тобі відомі результати опитувань, в цих групах?
Знову "бездоказове базікання, яке нічим не аргументується?
показати весь коментар
06.05.2026 11:49 Відповісти
А тобі відомі? З статті можна заробити висновок, що рандомне. А якщо рандомне, то і результат можна проаналізувати в плані соціальних груп.
показати весь коментар
06.05.2026 21:58 Відповісти
Мені - не відомі... А на підставі чого ТИ робиш висновки? ( Словом "рандомний" мене не лякай - я не боюся... Міг-би вжить і український аналог - "випадковий"). Але "випадковість" - це поняття не імперативне, воно має характер ПРИПУШЕННЯ, а не базується на точних цифрах. А ти ТОЧНО вказкєш цифру, та називаєш соціальну групу, яку вона представляє... Цифрою в 48% оперує КМІС. Але соціальну групу не називає. Тобто, посилання на неї, тобою "висмоктане з пальця". Оце і є твоя "рандомність" - ти "ляпнув язиком", без-будь-якої аргументації... Про що я тобі й написав...
показати весь коментар
07.05.2026 01:24 Відповісти
Чим більша рандомна виборка тим точнішими будуть відсотки по визначенню соціальної групи 48%. Похибка вказана в статті свідчить про велику виборку, отже заява про соцприналежність 48% має сенс.
показати весь коментар
07.05.2026 05:20 Відповісти
Кміс виконав замовленні кооперативу Озера Дінастії?
Не уявляю як так можна опуститися в своєму бажані жити в сраці потужного як аскаріда💩💩💩
показати весь коментар
06.05.2026 10:48 Відповісти
не просто направити на виробництво ракет та ***********.
а, конкретно на файр поінт!
показати весь коментар
06.05.2026 11:02 Відповісти
ета какіє-то нє правільниє украінци
показати весь коментар
06.05.2026 10:49 Відповісти
тобто варіант зробити це за рахунок боротьби з корупцією та тіньовою економікою навіть не розглядається?...
показати весь коментар
06.05.2026 10:51 Відповісти
Ніт.
Тато не стане менше бухати. А от дитинка буде менше їсти.
показати весь коментар
06.05.2026 11:42 Відповісти
Які "сценарії" запропонували, так люди й відповіли. Банальна й неприхована маніпуляція.
Чому не було варіанта - всіх корупціонерів до стінки, а їхнє майно та рахунки до бюджету?
Вангую, цей варіант став би хітом опитувань
показати весь коментар
06.05.2026 10:52 Відповісти
*****, а як же ми шит Європи, сталевий дікабраз і проча ахінея? Нам же за це дають бабкі, а не за підвищення податків чи не так? Невже якісь папірці дорожчі за жизні? Подлия єврапєйци
показати весь коментар
06.05.2026 10:54 Відповісти
мвф, категорично вимагає!
дебілка свириденка, не буде брехати!
показати весь коментар
06.05.2026 11:03 Відповісти
Це треба дивитися, які саме податки маються на увазі: Можна на 200% підняти податок на розкіш, можна збільшити податки на земельні ділянки, що перевищують встановлені норми безкоштовної приватизації, окрім фермерських господарств, можна збільшити податки на власників нерухомості за кордоном. Але влада чомусь соромиться щодо таких непопулярних рішень, хоча саме ціподатки можуть в рази збільшити надходження до бюджету.
показати весь коментар
06.05.2026 10:58 Відповісти
Чому ти приватну власніть хочеш обкладати податками, що ти зробив щоб вона у людей була?

Податки мають бути на доходи, на оборот та чистий прибуток, все інше веде до здирництва та зубожіння.

Є земельна ділянка де росле маленька картопля, а є та де треба кілька вантажівок щоб врожай вивезти, податок буде +- однаковий і як це людям допоможе. У державі вже все сильно оподатковується, податки на з/п : 18+5+22 + 5-20% при купівлі на ринку в магазині = 45% прямо від з/п +податки для ФОП або ПДВ у магазині тобто 50 - 65 %

Податок на землі та будівлі, це здирництво, бо за землю, будівельні матеріали вже заплачено разхом із податками.

І ті хто приймає рішення як витрачати податки, погано консультується із тими хто їх платить.

Потрібні податки виважені, та жорский контроль над коштами держави, щоб небуло розкрадання на роздачі гроші своїм. Місцеві депутати не мають з/п але розпоряджаються місцевими бюджетами, і фірми місцевих депутатів освоюють кошти вже більше 30 років, і ніхто про це не думає як зробити контроль.
показати весь коментар
06.05.2026 11:20 Відповісти
Я маю на увазі опадаткування маєтків, так званої "еліти" . У них гектари землі, палаци. Вам, перш, ніж починати скиглити, треба уважніще читати написане. Окрім того, нерухомість оподатковується в більшості країн світу, тільки критерії та ставки оподаткування відрізняються.
показати весь коментар
06.05.2026 11:55 Відповісти
ШІ:Основні моменти по субсидіях в ЄС: Базова підтримка: Згідно з правилами ЄС, фермери отримують прямі виплати за гектар, які в середньому становлять від €100 до €400+ на гектар на рік, в залежності від країни.

немає ніякої "еліти", є ті хто мають великі статки та великий дохід.
Немає зиску обкладати нерухомість, бо найбільше платять не ті хто має великий дохід, мільйони тих хто має до 10 га.

У різних країнах різні податки, не треба сліпо копіювати. А з розумом підходити до опадаткування.
Краще всього оподатковувати оборот коштів та прибуток.

нерухомість можна обкладати податком лише якщо її продають.

якщо нерхумість щоряно не обкладається податками, то її ціна росте

окбладаєщ землю податком = росте ціна їжі, товарів та послуг.

---
ЄС надав сільськогосподарські субсидії 17 мільярдерам - щонайменше троє з них були у списку Forbes
03 листопада 2024
Європейський Союз надав сільськогосподарські субсидії компаніям понад десятка мільярдерів у період 2018-2021 років. Фінансували їх через програму, на яку направляють третину бюджету ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, у час, коли тисячі малих європейських ферм закривалися, мільярдери стали кінцевими бенефіціарами €3,3 мільярда субсидії ЄС.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. У січні 2023 його виправдали у справі про аферу із сільськогосподарськими субсидіями.
Джеймс Дайсон, британський винахідник, засновник і голова компанії Dyson. Він підтримував вихід Сполученого Королівства з ЄС, його компанія отримала виплати перед Brexit.
Го Гуанчан, інвестор із Китаю, власник футбольного клубу Wolverhampton Wanderers.
Також пільги від Брюсселю отримали німецький бізнесмен Клеменс Теніс, приватний землевласник з Великої Британії Андерс Хольк Поулсен та колишній гендиректор Lego К'єльд Кірк Крістіансен.

Євросоюз виділяє третину свого бюджету фермерам у межах спільної сільськогосподарської політики Довідка
Common Agricultural Policy (CAP) - одна з найважливіших і найвитратніших сфер діяльності ЄС. Програма становить понад 40 % бюджету блоку. Мета CAP - підвищити рівень життя фермерів і забезпечити якість харчових продуктів для споживачів за справедливими цінами
. Водночас сума грошей, виділена блоком, залежить від площі землі у володінні фермера, а не від його потреби.
показати весь коментар
06.05.2026 16:10 Відповісти
є земля яку нахапав колишній суддя, самі розумієте як, чому сі сотні гектарів не обкласти податками
показати весь коментар
06.05.2026 12:33 Відповісти
по вашому усі мають страждати через кількох злочинців?
ви справді думаєте, що податки на гектари не перекладається на ціну хліба?
показати весь коментар
06.05.2026 15:56 Відповісти
Ці 48% якраз податки і не платять, бо сидять на пенсіях/виплатах/зарплатні з держбюджету. Вони просто у захваті від таких ініціатив. От якби їм запропонували підрізати їхні доходи заради отримання кредиту, то результати були б трохи їншими)))

Замість того, щоб максимально знизити витрати і перезапускати економіку, Зе-кодло робить навпаки - душить податками бізнес, який ще якось виживає і загоняє країну у тотальні борги.
показати весь коментар
06.05.2026 11:06 Відповісти
Це той кміс що вові який с міндічами розмародерив усе малює 120відсотків
показати весь коментар
06.05.2026 11:13 Відповісти
Я думаю, что опрос, о готовности платить больше налогов, должен проводиться только среди платящих налоги.
показати весь коментар
06.05.2026 11:15 Відповісти
ВКАЗАНЕ ОПИТУВАННЯ КМІС ПРОВОДИВ СЕРЕД "ЗЕЛЕНИХ ГРАБІЖНИКІВ" УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
показати весь коментар
06.05.2026 11:20 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2026 11:22 Відповісти
Очень странно! Почему только 30% "вважає, що треба відмовитися від непопулярних рішень і підняття податків, навіть якщо це означатиме брак грошей на оборону чи соціальні програми" а не 76%?
показати весь коментар
06.05.2026 11:27 Відповісти
Як в старі , добрі часи : ,, по просьбє трудящіхся "
показати весь коментар
06.05.2026 11:29 Відповісти
"жила бы страна родная и нєту другіх забот!" ))) попіл нової спільноти людей - совіцького наріда, вічно стукає в їх серцях! )))
показати весь коментар
06.05.2026 11:29 Відповісти
І хто ті люди, ніхто їх не бачив.
показати весь коментар
06.05.2026 11:30 Відповісти
Акуєть. Я видно проспав опитування, коли мріяв про чергове підвищення податків заради того щоб нашим чинушам ще добавили фінансування для дерибану. Цікаво, коли це українці погоджувалися піти на шкуродерню?
показати весь коментар
06.05.2026 11:33 Відповісти
опитування проводилось в верховній раді чи в жидомасонії?
показати весь коментар
06.05.2026 11:35 Відповісти
А можна тих, хто катався шаровим поїздом, отримав ******, кешбек та вово-тищу обкладати подвійним податком?
Бажано їм ще й голову зеленкою помазати, щоб здалеку видно було.
показати весь коментар
06.05.2026 11:39 Відповісти
Мне сигареты в цене повысились. С 8-ми до 160-ти гривен. У вас там, спортплощадок, стадитнов и бассейнов больше стало?
Ничего. Сейчас вы с налога моей покупки USB кабеля на Али земной рай построите.
показати весь коментар
06.05.2026 11:53 Відповісти
Я так зрозумів що податки піднімуть ювелірному і гральному бізнесам? Цього вистачить для партнерів !
показати весь коментар
06.05.2026 12:01 Відповісти
Ці "соціологи" - класичні паразити, що годуються біля влади і обслуговують її шляхом маніпуляції свідомістю. Де в цих так званих опитуваннях ще одне питання, на кшталт "Чи вважаєте ви за потрібне ввести прогресивне оподаткування індивідуальних доходів, як це прийнято в переважній більшості розвинених демократичних країн, де люди з більшим доходом платять до 35-45% податку, тоді як з невеликим - менше, навіть певна частина доходів в деяких країнах не оподатковується". Може вони не знають, що така система існує, чи придурються?
показати весь коментар
06.05.2026 12:08 Відповісти
По просьбе трудящихся.) это наверное те 48% которые тут регулярно кордон 91 года хотят)
показати весь коментар
06.05.2026 12:43 Відповісти
Це мабуть ті 48% які і так їх не платять
показати весь коментар
06.05.2026 13:42 Відповісти
 
 