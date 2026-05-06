48% українців готові до підвищення податків для отримання західного фінансування, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

48% громадян України вважають, що держава має ухвалити всі потрібно рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме, зокрема, підвищення податків.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Соціологи нагадали, що протягом останніх місяців було багато обговорень, що Україна має схвалити багато непопулярних рішень для можливості отримати Західне фінансування.

Так, українців запитали, що має робити Україна, а також запропонували два можливих сценарії з відповідними ризиками / негативними сторонами.

"Один сценарій – схвалення всіх реформ і рішень для отримання грошей і можливості фінансувати оборону, соціальні програми тощо (позитивна сторона), але – це також включає підвищення податків (негативна сторона). Інший сценарій – Україна відмовляється від непопулярних рішень, що "рятує" громадян від підвищення податків (позитивна сторона), але – це також означає брак грошей для фінансування оборони, соціальних програм тощо (негативна сторона)", - пояснили у КМІС.

Результати опитування

Так, 48% респондентів обрали варіант, що Україна має схвалити всі необхідні рішення, навіть непопулярні і підвищення податків, для отримання фінансування.

Водночас кожен третій респондент (30%) вважає, що треба відмовитися від непопулярних рішень і підняття податків, навіть якщо це означатиме брак грошей на оборону чи соціальні програми. Істотна частка респондентів (22%) не змогли визначитися із своєю думкою.

Методологія

Опитування проводилося із 20 по 27 квітня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

