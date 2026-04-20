4 224 19

МВФ не вимагав запровадження ПДВ для ФОП, це була ідея уряду, - ексміністр соцполітики Розенко

розенко про ПДВ для ФОП

Міжнародний валютний фонд ніколи не вимагав від України запровадження ПДВ для ФОП.

Про це пише у фейсбуку колишній міністр соціальної політики Павло Розенко, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Розенка

"Є ПРОБЛЕМКА. Читаю пафосні пости про те, що Уряд героїчно домовився з МВФ не робити ПДВ для ФОП. Одна проблемка: МВФ ніколи цього не вимагав. Ідея встановити ПДВ для ФОП - внутрішня ідея, ідея нашого Уряду. Після цього, суспільство вибухнуло. Ідея не мала жодних шансів пройти через Верховну раду", - зазначив ексміністр.

На його думку, сам уряд створив проблему, "облажався, а тепер розказує про "перемогу-переможеньку"!

"Традиційна схема: сам створив проблему, сам її героїчно вирішив. Може пора припиняти цю діяльність на створення штучних проблем для українців??", - резюмує Розенко.

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні Свириденко заявила, що запровадження ПДВ для ФОП наразі не буде.

власть всегда врет, когда говорит что МФВ что то там требует
МВФ не вимагав запровадження техогляду. Це була ідея уряду...
Та безумовно, ця зелено-ригівська влада прикривається МВФ, чи Євросоюзом постійно. Вони війною прикриваються, щоб грабити народ України, а ще гірше-знищувати українців, на їх руках кров воїнів, мирних людей та тих, хто загинув від рук ростерориста в Києві. Вони користаються тим, що націоналісти боронять Україну і не має кому вийти проти зелених тварин!
Зе п#здьож
20.04.2026 11:21 Відповісти
Техогляд - вимога ЄС, дійсно (я в автогалузі тривалий час працював, знаю). АЛЕ вимога ЄС - не мусорський техогляд, як був раніше, а на звичайних СТО. Платиш гроші, проходиш техогляд. Якщо якісь несправності, то тут же доплачуєш і авто ремонтують. Ось як у ЄС!

Ну і ще такий нюанс - ЄС не вимагає техогляд під час війни у нас. І якщо ви погуглите новини за 2022 рік, то в уряді Шмигаля про це і казали - техогляд повернеться ЛИШЕ після припинення воєнного стану! А зараз зелені все переграли і вже хочуть вводити...
21.04.2026 00:09 Відповісти
Про це вже давно розповідають притомні блогери, котрі ще не лягли під голобородька.
Але ж про це мабуть не скажуть на "марафоні"? Там "всьо харашо, прєкрасная маркіза"...
20.04.2026 10:59 Відповісти
Кацапи запровадили шось схоже на це. Їх бізнес виє і закривається. Зелені уроди ніяк не можуть не копіювати всяке кацапське лайно. Навпаки треба підтримувати самозанятих і малий бізнес шоб люди мали де працювати.
20.04.2026 11:02 Відповісти
Епоху бідності вже поховали. Почалася епоха брехні!
20.04.2026 11:03 Відповісти
Це все з совка- зроби сам перешкоду і завзято сам її зламай і отримай відзнаку. Ця метода досить поширена у ментів, коли вони на бумазі роблять проблему(наркомани, крадіжки), потім на бумазі її вирішують(пишуть що зменшили завдяки титанічним зусиллям безпосередньо керівника)- отримують підвищення і медальки. А ККД як був 0% так і залишився. Совок вмер, але адепти його живуть і розмножуються, а головне на керівних посадах.
20.04.2026 11:04 Відповісти
А МВФ ще не вимагав, щоб Свириденко була прем'єром наступні 10 років?...
20.04.2026 11:06 Відповісти
Ні, це рішення зе..., а от він вимагає.
20.04.2026 11:09 Відповісти
у зеленоригобільшовиків все буде "ініціативою мвф" що на голову не налазить
20.04.2026 11:08 Відповісти
Так і кажи що уряд свою дурню, як звичайно, перекладає на ЄС. Бо ума на мудрі рішення не вистачає, все робиться щоб отримати двушку на....
20.04.2026 11:08 Відповісти
Вся влада Зеленського прийшла на брехні і продовжує брехати.
20.04.2026 11:12 Відповісти
Да мы знали - квартальным брехунишкам пришел приказ из кремля, через сивковича,уничтожить малый бизнес, помощник этого сивковича проталкивал закон,с помощью конвертов,через подкупольный зал забитый дурнями и хабарниками.
20.04.2026 11:14 Відповісти
МВФ надає кошти, щоб потім іх повернути. А місцеві когути вже вигадують яким чином будуть обдирати місцевих гусей.
20.04.2026 11:19 Відповісти
МВФ не вимагав запровадження ПДВ для ФОП,
це була ідея уряду Хвуйла
20.04.2026 12:11 Відповісти
Усе що приймається в Росії легітимне копіює,
20.04.2026 13:13 Відповісти
Що і треба було довести

20.04.2026 14:21 Відповісти
 
 