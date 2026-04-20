МВФ не вимагав запровадження ПДВ для ФОП, це була ідея уряду, - ексміністр соцполітики Розенко

Міжнародний валютний фонд ніколи не вимагав від України запровадження ПДВ для ФОП.

Про це пише у фейсбуку колишній міністр соціальної політики Павло Розенко, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Розенка

"Є ПРОБЛЕМКА. Читаю пафосні пости про те, що Уряд героїчно домовився з МВФ не робити ПДВ для ФОП. Одна проблемка: МВФ ніколи цього не вимагав. Ідея встановити ПДВ для ФОП - внутрішня ідея, ідея нашого Уряду. Після цього, суспільство вибухнуло. Ідея не мала жодних шансів пройти через Верховну раду", - зазначив ексміністр.

На його думку, сам уряд створив проблему, "облажався, а тепер розказує про "перемогу-переможеньку"!

"Традиційна схема: сам створив проблему, сам її героїчно вирішив. Може пора припиняти цю діяльність на створення штучних проблем для українців??", - резюмує Розенко.

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні Свириденко заявила, що запровадження ПДВ для ФОП наразі не буде.

