МВФ не требовал введения НДС для ФЛП, это была идея правительства, - экс-министр соцполитики Розенко
Международный валютный фонд никогда не требовал от Украины введения НДС для индивидуальных предпринимателей.
Об этом пишет в Facebook бывший министр социальной политики Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Розенко
"Есть ПРОБЛЕМА. Читаю пафосные посты о том, что правительство героически договорилось с МВФ не вводить НДС для ФЛП. Одна проблема: МВФ никогда этого не требовал. Идея ввести НДС для ФЛП - внутренняя идея, идея нашего правительства. После этого общество взорвалось. Идея не имела никаких шансов пройти через Верховную Раду", - отметил экс-министр.
По его мнению, само правительство создало проблему, "облажалось, а теперь рассказывает о "победе-победочке"!
"Традиционная схема: сам создал проблему, сам ее героически решил. Может, пора прекратить эту деятельность по созданию искусственных проблем для украинцев??" — резюмирует Розенко.
Что предшествовало?
Как сообщалось, накануне Свириденко заявила, что введения НДС для ФЛП пока не будет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж про це мабуть не скажуть на "марафоні"? Там "всьо харашо, прєкрасная маркіза"...