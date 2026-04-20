МВФ не требовал введения НДС для ФЛП, это была идея правительства, - экс-министр соцполитики Розенко

Международный валютный фонд никогда не требовал от Украины введения НДС для индивидуальных предпринимателей.

Об этом пишет в Facebook бывший министр социальной политики Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Розенко

"Есть ПРОБЛЕМА. Читаю пафосные посты о том, что правительство героически договорилось с МВФ не вводить НДС для ФЛП. Одна проблема: МВФ никогда этого не требовал. Идея ввести НДС для ФЛП - внутренняя идея, идея нашего правительства. После этого общество взорвалось. Идея не имела никаких шансов пройти через Верховную Раду", - отметил экс-министр.

По его мнению, само правительство создало проблему, "облажалось, а теперь рассказывает о "победе-победочке"!

"Традиционная схема: сам создал проблему, сам ее героически решил. Может, пора прекратить эту деятельность по созданию искусственных проблем для украинцев??" — резюмирует Розенко.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне Свириденко заявила, что введения НДС для ФЛП пока не будет.

