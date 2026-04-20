Новости Налоговые изменения
МВФ не требовал введения НДС для ФЛП, это была идея правительства, - экс-министр соцполитики Розенко

Международный валютный фонд никогда не требовал от Украины введения НДС для индивидуальных предпринимателей.

Об этом пишет в Facebook бывший министр социальной политики Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Розенко

"Есть ПРОБЛЕМА. Читаю пафосные посты о том, что правительство героически договорилось с МВФ не вводить НДС для ФЛП. Одна проблема: МВФ никогда этого не требовал. Идея ввести НДС для ФЛП - внутренняя идея, идея нашего правительства. После этого общество взорвалось. Идея не имела никаких шансов пройти через Верховную Раду", - отметил экс-министр.

По его мнению, само правительство создало проблему, "облажалось, а теперь рассказывает о "победе-победочке"!

"Традиционная схема: сам создал проблему, сам ее героически решил. Может, пора прекратить эту деятельность по созданию искусственных проблем для украинцев??" — резюмирует Розенко.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне Свириденко заявила, что введения НДС для ФЛП пока не будет.

+10
власть всегда врет, когда говорит что МФВ что то там требует
20.04.2026 10:57 Ответить
+4
МВФ не вимагав запровадження техогляду. Це була ідея уряду...
20.04.2026 10:57 Ответить
+3
Про це вже давно розповідають притомні блогери, котрі ще не лягли під голобородька.
Але ж про це мабуть не скажуть на "марафоні"? Там "всьо харашо, прєкрасная маркіза"...
20.04.2026 10:59 Ответить
Та безумовно, ця зелено-ригівська влада прикривається МВФ, чи Євросоюзом постійно. Вони війною прикриваються, щоб грабити народ України, а ще гірше-знищувати українців, на їх руках кров воїнів, мирних людей та тих, хто загинув від рук ростерориста в Києві. Вони користаються тим, що націоналісти боронять Україну і не має кому вийти проти зелених тварин!
20.04.2026 11:00 Ответить
Кацапи запровадили шось схоже на це. Їх бізнес виє і закривається. Зелені уроди ніяк не можуть не копіювати всяке кацапське лайно. Навпаки треба підтримувати самозанятих і малий бізнес шоб люди мали де працювати.
20.04.2026 11:02 Ответить
Епоху бідності вже поховали. Почалася епоха брехні!
20.04.2026 11:03 Ответить
Це все з совка- зроби сам перешкоду і завзято сам її зламай і отримай відзнаку. Ця метода досить поширена у ментів, коли вони на бумазі роблять проблему(наркомани, крадіжки), потім на бумазі її вирішують(пишуть що зменшили завдяки титанічним зусиллям безпосередньо керівника)- отримують підвищення і медальки. А ККД як був 0% так і залишився. Совок вмер, але адепти його живуть і розмножуються, а головне на керівних посадах.
20.04.2026 11:04 Ответить
А МВФ ще не вимагав, щоб Свириденко була прем'єром наступні 10 років?...
20.04.2026 11:06 Ответить
Ні, це рішення зе..., а от він вимагає.
20.04.2026 11:09 Ответить
у зеленоригобільшовиків все буде "ініціативою мвф" що на голову не налазить
20.04.2026 11:08 Ответить
Так і кажи що уряд свою дурню, як звичайно, перекладає на ЄС. Бо ума на мудрі рішення не вистачає, все робиться щоб отримати двушку на....
20.04.2026 11:08 Ответить
Вся влада Зеленського прийшла на брехні і продовжує брехати.
20.04.2026 11:12 Ответить
Да мы знали - квартальным брехунишкам пришел приказ из кремля, через сивковича,уничтожить малый бизнес, помощник этого сивковича проталкивал закон,с помощью конвертов,через подкупольный зал забитый дурнями и хабарниками.
20.04.2026 11:14 Ответить
 
 