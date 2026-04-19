Введение НДС для ФОП пока не будет, - Свириденко
В Украине не планируют вводить налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко по итогам Весеннего собрания в Вашингтоне.
По ее словам, украинской стороне удалось убедить Международный валютный фонд в нецелесообразности такой инициативы. Партнеры согласились, что этот вопрос является слишком чувствительным как для общества, так и для парламента.
"МВФ с пониманием отнесся к деликатности вопроса введения НДС для ФЛП. Мы донесли, что это неконструктивная идея, и партнеры согласились с этой позицией", - отметила Свириденко.
Переговоры с МВФ и дальнейшие шаги
Во время весеннего собрания в Вашингтоне украинская делегация провела ряд консультаций с представителями МВФ и европейскими партнерами. Основной темой стало обеспечение стабильных поступлений в государственный бюджет в среднесрочной перспективе.
Правительство планирует продолжить работу над альтернативными решениями, которые позволят наполнить бюджет без дополнительной налоговой нагрузки на малый бизнес. Речь идет, в частности, о поиске других источников доходов и оптимизации финансовой политики на 2027 год.
В Кабмине отмечают, что позиция о нецелесообразности введения НДС для ФОП также неоднократно озвучивалась президентом Украины во время переговоров с международными партнерами.
Сообщение премьер-министра уже прокомментировал член Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк:
Говорил же, что вопрос по НДС для ФОП можно пересмотреть, и пересмотрели)
Он добавил, что все еще остаются два важных момента:
1) нужно дождаться, что именно в качестве компенсатора на 2027 год предложит правительство. Потому что там объем 20 млрд, это много;
2) вопрос НЕ сняли, а отложили во времени. Здесь нужно в июле увидеть обновленный текст меморандума.
За її словами, українській стороні вдалося переконати Міжнародний валютний фонд у недоцільності такої ініціативи. Партнери погодилися, що це питання є надто чутливим як для суспільства, так і для парламенту.