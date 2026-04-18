Податкова пільга для осіб з інвалідністю та батьків дітей з інвалідністю: у ДПС пояснили, як нею скористатися

Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю мають право скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дає змогу зменшити суму податку із заробітної плати та отримувати більший чистий дохід. Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3328 грн, відповідно розмір базової пільги визначено на рівні 1664 грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Хто має право на підвищений розмір пільги

150 % від базового розміру пільги (2496 грн):

батьки дітей з інвалідністю (на кожну дитину до 18 років);

особи з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства.

200 % від базового розміру пільги (3328 грн):

особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Коли працює пільга

Основні умови застосування пільги:

вона застосовується лише до офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород;

місячна зарплата не повинна перевищувати встановлений граничний рівень, який у 2026 році становить 4660,00 грн (прожитковий мінімум × 1,4, округлено до найближчих 10 грн).

Як оформити

Для оформлення пільги працівники подають роботодавцю заяву та копії підтвердних документів ‒ посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК, а для батьків дітей з інвалідністю ‒ свідоцтво про народження дитини та медичний висновок.

Нагадаємо, пільгові квитки зі спеціального резерву "Укрзалізниці" тепер можна оформлювати онлайн, без необхідності звертатися до каси. Для цього потрібно оновити застосунок "Укрзалізниці", у своєму профілі обрати функцію "Додати пільгу" та вказати номер посвідчення, а за потреби також активувати позначку "Людина на кріслі колісному".

Як повідомлялося, минулого року з державного бюджету України на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Міністерство соціальної політики, було спрямовано 406,4 млрд грн.