Свириденко встретилась с Георгиевой в Вашингтоне по вопросам сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне в ходе весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

В ходе переговоров стороны обсудили ход выполнения программы сотрудничества с МВФ, а также дальнейшую финансовую поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

Сотрудничество с МВФ и ключевые приоритеты правительства

Юлия Свириденко поблагодарила Международный валютный фонд за поддержку Украины и подчеркнула его важную роль в привлечении внимания международных партнеров к украинским потребностям.

По ее словам, в мире продолжаются другие конфликты, однако для Украины критически важно оставаться в центре международного внимания, а МВФ является одним из ключевых институциональных партнеров в этом процессе.

Премьер-министр отметила, что программа МВФ является приоритетом для правительства, поскольку ее выполнение способствует приближению Украины к стандартам Европейского Союза и формирует основу для современной, конкурентоспособной и прозрачной экономики.

Она также подчеркнула, что в условиях войны Украина нуждается в более гибком подходе к выполнению структурных обязательств в рамках программы.

Финансовая стабильность во время войны

Свириденко подчеркнула, что российские атаки на украинские города и энергетическую инфраструктуру осложняют экономическую ситуацию, однако сотрудничество с МВФ позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность государства.

По ее словам, значительная часть доходов государственного бюджета направляется на оборону, тогда как международная помощь, которую помогает привлекать МВФ, обеспечивает финансирование критически важных социальных расходов и функционирование государства.

Премьер-министр также сообщила, что Украина уже получила первый транш в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования МВФ в размере 1,5 млрд долларов.

Она добавила, что правительство вместе с парламентом работает над выполнением условий для прохождения следующего пересмотра программы и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Фондом даже в условиях войны.

К слову, Европейский Союз по-прежнему настроен начать выплату кредита в поддержку Украины в размере 90 млрд евро во втором квартале этого года, и в настоящее время ведется работа с украинскими представителями над необходимыми для этого документами. Об этом на днях заявил пресс-секретарь Европейской Комиссии по экономическим вопросам Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

