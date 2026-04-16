Свириденко зустрілася з Георгієвою у Вашингтоні щодо співпраці з МВФ

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні під час Весняних зустрічей МВФ та Світового банку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Під час переговорів сторони обговорили хід виконання програми співпраці з МВФ, а також подальшу фінансову підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Співпраця з МВФ і ключові пріоритети уряду

Юлія Свириденко подякувала Міжнародному валютному фонду за підтримку України та наголосила на його важливій ролі у збереженні уваги міжнародних партнерів до українських потреб.

За її словами, у світі тривають інші конфлікти, однак для України критично важливо залишатися у центрі міжнародної уваги, а МВФ є одним із ключових інституційних партнерів у цьому процесі.

Прем’єр-міністр зазначила, що програма МВФ є пріоритетом для уряду, оскільки її виконання сприяє наближенню України до стандартів Європейського Союзу та формує основу для сучасної, конкурентної й прозорої економіки.

Вона також наголосила, що в умовах війни Україна потребує більш гнучкого підходу до виконання структурних зобов’язань у межах програми.

Читайте також: Свириденко і глава Мінфіну США Скотт Бессент обговорили інвестиції та санкції проти Росії

Фінансова стабільність під час війни

Свириденко підкреслила, що російські атаки на українські міста та енергетичну інфраструктуру ускладнюють економічну ситуацію, однак співпраця з МВФ дозволяє підтримувати макроекономічну стабільність держави.

За її словами, значна частина доходів державного бюджету спрямовується на оборону, тоді як міжнародна допомога, яку допомагає залучати МВФ, забезпечує фінансування критичних соціальних витрат і функціонування держави.

Прем’єр-міністр також повідомила, що Україна вже отримала перший транш у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ обсягом 1,5 млрд доларів.

Вона додала, що уряд разом із парламентом працює над виконанням умов для проходження наступного перегляду програми та розраховує на подальшу співпрацю з Фондом навіть в умовах війни.

До слова, Європейський Союз досі налаштований розпочати виплату позики на підтримку України розміром 90 млрд євро в другому кварталі цього року, і наразі ведеться робота з українськими представниками над необхідними для цього документами. Про це днями заявив речник Європейської Комісії з економічних питань Балаш Уйварі на брифінгу в Брюсселі.

Читайте: "Вставайте зранку і ричіть": глава МВФ закликала Україну скасувати субсидії на електроенергію