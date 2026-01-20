"Вставайте зранку і ричіть": глава МВФ закликала Україну скасувати субсидії на електроенергію
Україні необхідно прискорити структурні реформи, відмовитися від енергетичних субсидій і справедливіше розподілити податкове навантаження, щоб забезпечити стале економічне зростання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, зробленій під час публічного виступу.
За її словами, попри війну Україна має реальний шанс стати одним із лідерів економічного зростання в Європі, однак для цього потрібно завершити низку болючих, але необхідних перетворень. Зокрема, йдеться про поступову відмову від субсидування електроенергії та опалення, а також про фіскальні реформи.
"Досі субсидується електроенергія, опалення. Ми розуміємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Також потрібно зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це складно, але необхідно", – заявила Георгієва.
Вона наголосила, що подібний шлях уже проходили країни Центральної та Східної Європи, зокрема Болгарія, і цей процес був болісним, але результативним.
Реформи, ринок праці та роль приватного сектору
Глава МВФ звернула увагу на важливість усунення бар’єрів для розвитку приватного сектору. Особливий акцент вона зробила на проблемах безпеки та дефіциту робочої сили, які дедалі частіше називає український бізнес.
За словами Георгієвої, під час зустрічі з бізнес-лідерами в Києві 15 січня питання доступу до працівників для багатьох з них виявилося навіть важливішим за безпекові ризики. У цьому контексті МВФ готовий допомагати Україні у вирішенні практичних завдань, зокрема щодо повернення громадян з-за кордону, подолання структурного безробіття та інтеграції ветеранів у цивільне життя.
Вона також відзначила, що під час війни Україна демонструє кращі результати у впровадженні реформ, ніж у довоєнний період. У межах чотирирічної програми розширеного фінансування, відкритої навесні 2023 року, було успішно пройдено вже вісім переглядів.
Євросоюз і "лев’яча" впевненість України
Окремо Крісталіна Георгієва наголосила на критичній важливості завершення вступу України до Європейського Союзу у розумні строки. За її словами, членство в ЄС стане потужним економічним магнітом і забезпечить повну інтеграцію української економіки в європейський ринок.
На завершення виступу глава МВФ закликала українців до впевненості та внутрішньої єдності, використавши яскраву метафору.
"Ви повинні вірити в себе як у лева. Тож вставайте вранці та ричіть. Впевненість має значення. Якщо ви залишите внутрішні суперечки, остаточно поховаєте корупцію і будете демонструвати цю впевненість щодня, ви досягнете успіху", – підсумувала Георгієва.
- Напередодні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Києві зустрілася з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Ключовою темою переговорів стала підготовка до ухвалення нової програми підтримки МВФ.
Водночас вона нагадала, що відповідно до домовленостей з МВФ Україна має після завершення воєнного стану ухвалити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. За оцінками Фонду, у 2025 році тарифи для населення покривали близько половини ринкової вартості.
Zельона корупція цвіте і пахне
Отримав платіжку і склалось враження шо я оплачую електроенегію якій майже нема, сонецно світло, місячне світло, світло зірок та світло у кінці тонелю.
Теж саме з опаленням.
Получається, Ви, я, інші оплачують фактично розкрадання з бюджету. Я завжди був проти того, що міндічі крадуть мільярди і проти того що мільйони мікро-міндічів теж разом крадуть мільярди - від цього нам не легше.
Тому вона абсолютно права. Але разом з тим тут нічого не вдієш, бо більшість, он, бачте, навіть тут обкладають її останніми словами
З суддями на пенсії?
У нас держава - суцільна система різних способів просто розікрасти гроші з бюджету.
Що заважає прибрати субсидії, а натомість підняти пенсії пенсіонерам?
Що заважає зменшити безсовісно величезні пенсії суддям і іншим подібним і направити кошти на підвищенням пенсій пенсіонерам?
Що заважає закрити "лазівки" виходу на пенсію різним здоровим бугаям і вивільнені кошти направити на підвищення пенсій?
Що заважає прибрати кошти які компенсують безкоштовний проїзд пільговиків і направити кошти на підвищення пенсій? Знаю багато анекдотичних прикладів, коли пенсіонер просто їде за 40 км просто щоб купити на автостанції біляша, бо пільга ж є...
Наші пільги - це ж від юриста з червоним дипломом: візмемо 5 млн доларів в олігарха і виплатимо усім вчителям україни по 5000 доларів на місяць. це ж має бути краще, ніж в королевської - по 3000 доларів кожному киянину.
От населення і захищає всі обіцяні пільги, не рахуючи що вчителів тут не меньше як 200.000 і такої суми жоден олігарх не потягне. навіть сам верховний юрист і пьять-шість дефективних міндічів..... ой, вибачаюся - менеджерів
уявляєте: людина їде отримувати кілька тисяч гривень за роботу та економить 10 грн і запізнюється на 4 години. бо пільги жеж!
А в селі, років 10-15 назад, службовиця сільради прямо усіх говорила, "щоб хворточки зимою відкривали", щоб нагорало більше газу на субсидію, чи щось таке. На моє обурення просто послала куди подалі і просила "не умнічать тут".
Це ж про неї було таке?
- пан палить ватру?
- ні, пан палить сільраду!
дураківі дороги. Більшість зарішала, як завжди. Дав Бог нам шанс на дорогу, на 21-22 рік. Так захотілося дибіламтротуарчиків, да не простих, а золотихз тротуарної плитки. Ага, в селі, де вже й школи немає! Однім словом, дятли мостили ті довбані тротуари до осені. Добре, що хоч центральну вулиці устигли заасфальтувати... А 7 км до центра ОТГ собаки роздовбали, знищили трасу, почали мостити гарцовку вже в мороз, встигли в грязь ще десь 500 м асфальту, який уже злазить і фсьо... Сніг, мороз, 24 лютого *****... От, тепер фактично нема траси - одні ями. Зато є афігєнний красівий тротуар!
але назад до "великого будівництва". здається трохи за києвом нас спіткала ніч. чи стрий, чи ще якось так. кілометрів 80-100 від києва. бензину вже ніде нема аж до вінниці. велике дорогомостицтво було таке велике, що ям не бачили навіть з увімкнутим дальнім світлом. хоча фонарі на старенькому рено-2 були ще добрячі.
десь треба ставати до ранку. питаємося місцевих що тут є. кажуть десь недалече якийсь гуртожиток який організували як притулок для біженців. за годину блукання знайшли і то тільки тому, що наглядач з лампою ходив по двору і щось шукав. розташувалися. стандартний гуртожиток з лакірованими темнокоричневими ******* а-ля "радянський супер-люкс 70х". скрипить, свистить і провалюється. але з чого вибирати? умощуєшся в тому, що є.
зранку "прийняли ванну " у джакузі моделі "дірка в підлозі з трубою на горище" та пішли "на чашечку кохве" у каптьорку наглядача снідати у кого що було. розмовляємо з наглядачем. "а я - за зеленського. он він які дороги побудував! Я тепер можуу спокійноо поїхати чу вінницю". точно як у тому мультику "казав я цьому шарику - бери валянки. а він пішов і кеди купив. мовляв, вони красивіші". тут таке ж: "казав я цьому юристу - окопи копай. а він дороги закатав. каже, від них рейтинг вище".
казки, яким чином підвищення вартості електроенергії чи опалення впливає на ріст економіки? тупо брехня.
Головне, щоб люди вити не почали з такою владою 🤦♀️
тому в позу лева і ричать...
Акуєть .. Дякую за пораду , але - йдіть лісом ..
Нам потрібно пів країни поховати, щоб її подолати
Але ми працюємо , як впораємося , передзвонемо😎
Щоб платити ринкову ціну,потрібен спочатку сам ринок,а у нас тупо монополія у вигляді Нафтогазу.
коли вона не так сказала? тоді, чи зараз?
Ну якщо це та блохерша, і вилізувала ОПу, то це "магічне" прозріння про наші реалії пійде ій на користь)))) і ще може це додасть в мізкі ії фаловерам із мутрого наріда якусь корисну інфу для роздумів замість *************
То навіщо ми ображаємо представника міжнародного банку? Нам це не підходить? Інших джерел немає, то забираємо заяву на кредит?
Хоча по суті у нас невідомі справжні ціни на електроенергію, так як на головному виробнику - Енергоатомі ніколи не проводили справжній аудит. Наші АЕС ніяка приватна компанія не будувала, як і держава Україна ті АЕС не будувала, це вже як мінімум мінус одна надбавка у вартості продукту.
Вот тогда послушаем как оно будет рычать с утра до вечера.
Так що повторюю, винен зє із своєю "професійною" юридичною освітою, бо дупля не відбиває про те, що постановляє. от якщо стипендію в 10000 грн свойому батькові щомісяця - то це можна.
ми платимо ринкову ціну за ел енергію.
по газу так само. газ нашого видобутку - дуже дешевий.