"Вставайте зранку і ричіть": глава МВФ закликала Україну скасувати субсидії на електроенергію

Україні необхідно прискорити структурні реформи, відмовитися від енергетичних субсидій і справедливіше розподілити податкове навантаження, щоб забезпечити стале економічне зростання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, зробленій під час публічного виступу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За її словами, попри війну Україна має реальний шанс стати одним із лідерів економічного зростання в Європі, однак для цього потрібно завершити низку болючих, але необхідних перетворень. Зокрема, йдеться про поступову відмову від субсидування електроенергії та опалення, а також про фіскальні реформи.

"Досі субсидується електроенергія, опалення. Ми розуміємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Також потрібно зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це складно, але необхідно", – заявила Георгієва.

Вона наголосила, що подібний шлях уже проходили країни Центральної та Східної Європи, зокрема Болгарія, і цей процес був болісним, але результативним.

Реформи, ринок праці та роль приватного сектору

Глава МВФ звернула увагу на важливість усунення бар’єрів для розвитку приватного сектору. Особливий акцент вона зробила на проблемах безпеки та дефіциту робочої сили, які дедалі частіше називає український бізнес.

За словами Георгієвої, під час зустрічі з бізнес-лідерами в Києві 15 січня питання доступу до працівників для багатьох з них виявилося навіть важливішим за безпекові ризики. У цьому контексті МВФ готовий допомагати Україні у вирішенні практичних завдань, зокрема щодо повернення громадян з-за кордону, подолання структурного безробіття та інтеграції ветеранів у цивільне життя.

Вона також відзначила, що під час війни Україна демонструє кращі результати у впровадженні реформ, ніж у довоєнний період. У межах чотирирічної програми розширеного фінансування, відкритої навесні 2023 року, було успішно пройдено вже вісім переглядів.

Євросоюз і "лев’яча" впевненість України

Окремо Крісталіна Георгієва наголосила на критичній важливості завершення вступу України до Європейського Союзу у розумні строки. За її словами, членство в ЄС стане потужним економічним магнітом і забезпечить повну інтеграцію української економіки в європейський ринок.

На завершення виступу глава МВФ закликала українців до впевненості та внутрішньої єдності, використавши яскраву метафору.

"Ви повинні вірити в себе як у лева. Тож вставайте вранці та ричіть. Впевненість має значення. Якщо ви залишите внутрішні суперечки, остаточно поховаєте корупцію і будете демонструвати цю впевненість щодня, ви досягнете успіху", – підсумувала Георгієва.

Напередодні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Києві зустрілася з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Ключовою темою переговорів стала підготовка до ухвалення нової програми підтримки МВФ.

Водночас вона нагадала, що відповідно до домовленостей з МВФ Україна має після завершення воєнного стану ухвалити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. За оцінками Фонду, у 2025 році тарифи для населення покривали близько половини ринкової вартості.