"Вставайте зранку і ричіть": глава МВФ закликала Україну скасувати субсидії на електроенергію

Україні необхідно прискорити структурні реформи, відмовитися від енергетичних субсидій і справедливіше розподілити податкове навантаження, щоб забезпечити стале економічне зростання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, зробленій під час публічного виступу.

За її словами, попри війну Україна має реальний шанс стати одним із лідерів економічного зростання в Європі, однак для цього потрібно завершити низку болючих, але необхідних перетворень. Зокрема, йдеться про поступову відмову від субсидування електроенергії та опалення, а також про фіскальні реформи.

"Досі субсидується електроенергія, опалення. Ми розуміємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Також потрібно зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це складно, але необхідно", – заявила Георгієва.

Вона наголосила, що подібний шлях уже проходили країни Центральної та Східної Європи, зокрема Болгарія, і цей процес був болісним, але результативним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісар ООН з прав людини Тюрк обурений атаками РФ на енергетику України: Основний тягар лягає на цивільних осіб

Реформи, ринок праці та роль приватного сектору

Глава МВФ звернула увагу на важливість усунення бар’єрів для розвитку приватного сектору. Особливий акцент вона зробила на проблемах безпеки та дефіциту робочої сили, які дедалі частіше називає український бізнес.

За словами Георгієвої, під час зустрічі з бізнес-лідерами в Києві 15 січня питання доступу до працівників для багатьох з них виявилося навіть важливішим за безпекові ризики. У цьому контексті МВФ готовий допомагати Україні у вирішенні практичних завдань, зокрема щодо повернення громадян з-за кордону, подолання структурного безробіття та інтеграції ветеранів у цивільне життя.

Вона також відзначила, що під час війни Україна демонструє кращі результати у впровадженні реформ, ніж у довоєнний період. У межах чотирирічної програми розширеного фінансування, відкритої навесні 2023 року, було успішно пройдено вже вісім переглядів.

Читайте також: Україна ініціює енергетичний "Рамштайн"

Євросоюз і "лев’яча" впевненість України

Окремо Крісталіна Георгієва наголосила на критичній важливості завершення вступу України до Європейського Союзу у розумні строки. За її словами, членство в ЄС стане потужним економічним магнітом і забезпечить повну інтеграцію української економіки в європейський ринок.

На завершення виступу глава МВФ закликала українців до впевненості та внутрішньої єдності, використавши яскраву метафору.

"Ви повинні вірити в себе як у лева. Тож вставайте вранці та ричіть. Впевненість має значення. Якщо ви залишите внутрішні суперечки, остаточно поховаєте корупцію і будете демонструвати цю впевненість щодня, ви досягнете успіху", – підсумувала Георгієва.

Також читайте: Росія пошкодила 8,5 ГВт генерації, на невідкладне відновлення треба знайти $1 мільярд, – Мінекономіки

Водночас вона нагадала, що відповідно до домовленостей з МВФ Україна має після завершення воєнного стану ухвалити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. За оцінками Фонду, у 2025 році тарифи для населення покривали близько половини ринкової вартості.

+47
Деякі наближені люди аж ричать, коли тягнуть валізи з мільйонами доларів по вулиці
20.01.2026 19:41 Відповісти
+32
А шо, таке ще є?
Отримав платіжку і склалось враження шо я оплачую електроенегію якій майже нема, сонецно світло, місячне світло, світло зірок та світло у кінці тонелю.
Теж саме з опаленням.
20.01.2026 19:42 Відповісти
+31
"остаточно поховаєте корупцію" - а її хтось намагався поховати ? ))))))

Zельона корупція цвіте і пахне
20.01.2026 19:42 Відповісти
Р-р-р-р ...🦁
20.01.2026 19:38 Відповісти
NNN : та сказано ж зранку,чоловіче добрий,в не в 19.38 !!!
20.01.2026 19:51 Відповісти
Це не чоловік - це зелена пдрасіна, воно постійно ричить,бо його постійно за 5 падалЬяковських рублЄй палять в сраку різні арахамії.
20.01.2026 20:23 Відповісти
20.01.2026 19:41 Відповісти
"Досить скігліті. Бєрітє лапаті в руки і кідайтє снієг"
20.01.2026 21:06 Відповісти
20.01.2026 19:42 Відповісти
а Крісталіночка знає про що таке "шлагбаум"?
20.01.2026 19:51 Відповісти
20.01.2026 19:42 Відповісти
На жаль, Ви і моя сім'я знаходимося в меншості. Більшість же користуються всякими пільгами і субсидіями. І більшість із більшості користуються ними несправедливо, маючи значні доходи.
Получається, Ви, я, інші оплачують фактично розкрадання з бюджету. Я завжди був проти того, що міндічі крадуть мільярди і проти того що мільйони мікро-міндічів теж разом крадуть мільярди - від цього нам не легше.
Тому вона абсолютно права. Але разом з тим тут нічого не вдієш, бо більшість, он, бачте, навіть тут обкладають її останніми словами
20.01.2026 20:10 Відповісти
А як бути, наприклад, з пенсіонерами, які роками субсидіювали державу, а отримували зарплати далекі від ринкових?
20.01.2026 20:20 Відповісти
З тими, які вийшли на пенсію в 45 років?
З суддями на пенсії?
У нас держава - суцільна система різних способів просто розікрасти гроші з бюджету.
Що заважає прибрати субсидії, а натомість підняти пенсії пенсіонерам?
Що заважає зменшити безсовісно величезні пенсії суддям і іншим подібним і направити кошти на підвищенням пенсій пенсіонерам?
Що заважає закрити "лазівки" виходу на пенсію різним здоровим бугаям і вивільнені кошти направити на підвищення пенсій?
Що заважає прибрати кошти які компенсують безкоштовний проїзд пільговиків і направити кошти на підвищення пенсій? Знаю багато анекдотичних прикладів, коли пенсіонер просто їде за 40 км просто щоб купити на автостанції біляша, бо пільга ж є...
20.01.2026 21:35 Відповісти
Добре вашому пенсу - він за покупкою їде. а от ті, що в моєму районі проживали (такий собі виноградар у києві, може чули?), ті просто з ранку до вечора каталися на майже єдиному маршруті тролейбусу N26, який поєднував мікрорайон з центром міста. і ось вам треба до лікаря, на роботу, пустити майстрів до кабінету де ремонт в узгоджений час (потрібне підкреслити). а ви навіть з розбігу не можете вскочити до тролейбусу з подвійним вагоном (так званий "довгий" з "каруселькою" у задній частині). ані в цей, ані в два наступні. тож після півгодини марних спроб поїхати на громадському транспорті, ви беретее ноги в руки та йдете три зупинки до кінцевої. тут можна сісти в тролейбус, але всі сидячі місця вже зайняті пенсами. і не тільки в традиційні частині "для пенсів" - попереду. скрізь. до останньої сидушки на задньому колесі. тож ви стаєте десьь обабіч та слухаєте. якісь з бабусь ідуть на дачу. цих видно, бо вони всі в болоті і сидіти після них ви точно не будете. хтось їде "на нивки" порівняти ціни в сільпо (не купити, а подивитися, бо "пенсії ще не дали"). більшість просто сидять та триндять із сусідами. і схоже, що не перше коло. чому не вдома? бо дома нудно, а тут - безкоштовно. так що їхати по біляш та ще й на заправку - це точно якийсь буржуїн на пенсії. а от перемити кісточки всім зустрічним - це наш пенс-пролетар.
21.01.2026 01:00 Відповісти
Дякую. Хоч Ви мене розумієте. Але, як бачте, більшость і далі хоче нічого не міняти і не розуміє, що пільги-субсидії це не про допомогу нужденним - це про можливість корупції
21.01.2026 08:07 Відповісти
Ще одне. на випадок, якщо хтось стане захищати пенсівский безкоштовний проїзд у києві. якось жив та працював кілька років у кривому розі. тамтешній мер з ригів запровадив цікавий пільговий проект. він нараховував пенсіонеру 120 грн на місяць на щомісячний проїздний квиток. майже те ж саме по витратам, але не підприємству громадського транспорту, а особисто на рахунок пенса. якщо ви цікавилися, то кривий ріг - це місто, яке має рекорд гіннеса по довжині цетральної вулиці. можна сказати, що місто побудоване уздовж цієї вулиці. так ось щоб потрапити до великих магазинів, треба було їхати кілька годин на тролейбусі або автобусі. і дивно - місця завди були, а пенсів - майже нікого. якось попитав сусідку, чому не їздить до магазинів - їй же дають гроші на квиток. відповідь: я що дурна купувати квиток? краще на 120грн ковбаси куплю.
21.01.2026 01:18 Відповісти
От і я про те. Але більшість проти
21.01.2026 08:08 Відповісти
Розумієте, пільги, особливо ті що розподіляються в україні на загальній основі - це пережитки совку. я не проти пенсій та пільг, я проти такого їх нарахування. пенс приїджає у німеччину і на основі ще його радянського стажу та навчання йому нараховують пенсію. і дивним чином таку, якої йому вистачає. те саме із соцдопомогою. вистачає. інваліди мають більше виплат, але не пільг. пільги починаються тільки тоді, коли інвалід не може ходити. і нічого. всі бабусі купують повний квиток та стрижуться по 50 євро як і якісь дівчатка у 18 років.

Наші пільги - це ж від юриста з червоним дипломом: візмемо 5 млн доларів в олігарха і виплатимо усім вчителям україни по 5000 доларів на місяць. це ж має бути краще, ніж в королевської - по 3000 доларів кожному киянину.

От населення і захищає всі обіцяні пільги, не рахуючи що вчителів тут не меньше як 200.000 і такої суми жоден олігарх не потягне. навіть сам верховний юрист і пьять-шість дефективних міндічів..... ой, вибачаюся - менеджерів
21.01.2026 14:38 Відповісти
А ще хочете анегдотичний випадок? не випадковий, системний. я робив капітальний ремонт у квартирі - залишилася тільки цегла в стінах. більшість разових робіт виконував військовий пенсіонер, як ми його по-доброму звали: дід сергій. повішати бойлера - дід сергій, підключити мийку - дід сергій, повішати батареї - дід сергій. ну і у мене відпустка, а наш унівесальний дід - на пенсії. щоб дати йому відпочити, домовляємося на 10у годину. я беру таксі та їду до квартири (памьятаєте ж бо про тролейбус з вииноградаря) щоб встигнути йому відчинити. ходжу, свистю... а діда все немає. десь о другій годині дзвоню йому: що трапилося, ви де? каже: все нормально, чекаю на "пьятірку". я в шоці: так навіщо "пьятірка"? сідайте на будьяку маршрутку, бо я вже чотири години чекааю". відповідь: так в мене ж аільга на тролейбус, а на маршрутку треба 10 гривень! кажу: їдьте маршруткою, я тут дам вам 20 _ туди й назад.

уявляєте: людина їде отримувати кілька тисяч гривень за роботу та економить 10 грн і запізнюється на 4 години. бо пільги жеж!
21.01.2026 15:25 Відповісти
Коли був на реабілітації після пораненя в Києві, повіз племінників трамваєм з Позняків аж на Троєщину. Просто вони живуть в Києві, а ніколи трамваєм не катались. "Накатались" уже через 15 хв, а їхали більше години. Так там теж майже всі чисто пільговики, я ледь розібрався, як той проїзд оплатити...
А в селі, років 10-15 назад, службовиця сільради прямо усіх говорила, "щоб хворточки зимою відкривали", щоб нагорало більше газу на субсидію, чи щось таке. На моє обурення просто послала куди подалі і просила "не умнічать тут".
21.01.2026 19:52 Відповісти
Оце так цікава у вас сільрада

Це ж про неї було таке?
- пан палить ватру?
- ні, пан палить сільраду!
21.01.2026 20:20 Відповісти
Уже її нема. Уже ОТГ... Далі, про дураків і дороги. Більшість зарішала, як завжди. Дав Бог нам шанс на дорогу, на 21-22 рік. Так захотілося дибілам тротуарчиків, да не простих, а золотих з тротуарної плитки. Ага, в селі, де вже й школи немає! Однім словом, дятли мостили ті довбані тротуари до осені. Добре, що хоч центральну вулиці устигли заасфальтувати... А 7 км до центра ОТГ собаки роздовбали, знищили трасу, почали мостити гарцовку вже в мороз, встигли в грязь ще десь 500 м асфальту, який уже злазить і фсьо... Сніг, мороз, 24 лютого *****... От, тепер фактично нема траси - одні ями. Зато є афігєнний красівий тротуар!
21.01.2026 20:36 Відповісти
З тротуарами сам бачив. вивозили на першому тижні вторгнення своїх дівчаток до черніввців. коли б мені ще побачити таке диво як чернівці? розбите та занехаяне совком, але все ще перлина австрійської та німецької архитектури.

але назад до "великого будівництва". здається трохи за києвом нас спіткала ніч. чи стрий, чи ще якось так. кілометрів 80-100 від києва. бензину вже ніде нема аж до вінниці. велике дорогомостицтво було таке велике, що ям не бачили навіть з увімкнутим дальнім світлом. хоча фонарі на старенькому рено-2 були ще добрячі.

десь треба ставати до ранку. питаємося місцевих що тут є. кажуть десь недалече якийсь гуртожиток який організували як притулок для біженців. за годину блукання знайшли і то тільки тому, що наглядач з лампою ходив по двору і щось шукав. розташувалися. стандартний гуртожиток з лакірованими темнокоричневими ******* а-ля "радянський супер-люкс 70х". скрипить, свистить і провалюється. але з чого вибирати? умощуєшся в тому, що є.

зранку "прийняли ванну " у джакузі моделі "дірка в підлозі з трубою на горище" та пішли "на чашечку кохве" у каптьорку наглядача снідати у кого що було. розмовляємо з наглядачем. "а я - за зеленського. он він які дороги побудував! Я тепер можуу спокійноо поїхати чу вінницю". точно як у тому мультику "казав я цьому шарику - бери валянки. а він пішов і кеди купив. мовляв, вони красивіші". тут таке ж: "казав я цьому юристу - окопи копай. а він дороги закатав. каже, від них рейтинг вище".
21.01.2026 21:20 Відповісти
здохни еМвЕеФівська свинка-Пепа !
20.01.2026 19:42 Відповісти
>За її словами, попри війну Україна має реальний шанс стати одним із лідерів економічного зростання в Європі, однак для цього потрібно завершити низку болючих, але необхідних перетворень.

казки, яким чином підвищення вартості електроенергії чи опалення впливає на ріст економіки? тупо брехня.
20.01.2026 19:42 Відповісти
Де вона хоч слово сказала про підвищення вартості?
21.01.2026 10:39 Відповісти
відсутність субсидій призведе до автоматичного підвищення тарифів
21.01.2026 16:01 Відповісти
«Вставайте зранку і ричіть»

Головне, щоб люди вити не почали з такою владою 🤦‍♀️
20.01.2026 19:43 Відповісти
Це щось накшталт такого: Если дома нету денег, привяжите к жопе веник. Привяжите и метите, наметёте, приходите .
20.01.2026 20:31 Відповісти
А вити можна?
20.01.2026 19:43 Відповісти
Будете вити і Вас не зроблять головою МВФ.
тому в позу лева і ричать...
20.01.2026 19:56 Відповісти
Ну ричатиму я , хоч і по тричі на день , і що , від цього в мене пенсія збільшиться настільки , що я зможу заплатити за компослуги без субсидій ??
Акуєть .. Дякую за пораду , але - йдіть лісом ..
20.01.2026 19:43 Відповісти
ніт, пенсія не збільшиться, бо вони вважають її своїм активом.ну, тобто дали типу і одразу ж і забрали -через пдв, комуналку, як таку, смсочки від банку по 15 грн., комісії банків, і ще купу різних видумок...ВСЕ це потім по карманах...і так щомісяця...
20.01.2026 20:50 Відповісти
а ел.енергія збільшиться, БО - у валюті чорти хотять заробляти більше, а курс вже ого-го...Юр.особи зара тариф - в районі 13 грн., а був 7, потім 9, потім 11 (це на протязі року!!!!)Це вони так за рахунок юр.осіб стримують 4,60. Прикольно? ТОБТО = ПДВ все-одно в бюджет на спецрахуночок....Опа!!!! А ручки ось вони... Яка справедливість? То все куйня, шо потім в магаз хер зайдеш...Зато 4.60. Наперсточники, сер. Отака пуйня...
20.01.2026 20:56 Відповісти
"остаточно поховаєе корупцією"
Нам потрібно пів країни поховати, щоб її подолати
Але ми працюємо , як впораємося , передзвонемо😎
20.01.2026 19:43 Відповісти
Їпануті їй-богу 🤬. Трамп вас нагинає ану ричіть леви. Чи дуже ви ричите коли бпла залітають рашиські на вашу територію?? Ричите собі в штани 🤬
20.01.2026 19:44 Відповісти
Ще не має коментарів, але впевнений, що зараз обов'язково будуть і будуть нав'язувати українцям думку, що то все міжнародний валютний фонд змушує уряд підвищувати ціни і відмовити в пільгах громадянам. А насправді, то уряд не знає, що запропонувати міжнародному валютному фонду, щоб вчергове отримати кредит. Можу вказати один шлях, в їх в нас сотні, щоб не чіпати малозабезпечену частину населення - забрати надбавки до зарплати і премій депутатам, прокурорам, офісу президента.., переглянути законність начислення сотен тисяч пенсій молодим прокурорам за інвалідність і найголовніше, забрати мільярди на фінансування марафону. На ''зеліну тисячу'', а точніше підкуп вистачило?
20.01.2026 19:45 Відповісти
То вони ж хабарі будуть брати при такому підході, заявив ексміністр лопат і мотик Дмитро Кулеба. Ніззя їх чіпати.
показати весь коментар
Особисто я немаю нічого проти ,щоб платити ринкову вартість за енергоносії.Але після отримання ринкової зарплати чи пенсії.
20.01.2026 19:45 Відповісти
Особисто я немаю нічого проти ,щоб платити ринкову вартість за енергоносії.
Щоб платити ринкову ціну,потрібен спочатку сам ринок,а у нас тупо монополія у вигляді Нафтогазу.
21.01.2026 14:15 Відповісти
Нагороджена Будановим "блогерка"...

20.01.2026 19:45 Відповісти
А що вона не так сказала?
20.01.2026 19:52 Відповісти
ви неточно поставили запитання.
коли вона не так сказала? тоді, чи зараз?
20.01.2026 21:42 Відповісти
Тоді - це коли?
20.01.2026 21:51 Відповісти
тоді, це коли їй медальку подарували за якісь послуги.
20.01.2026 21:52 Відповісти
Немаю часу та можливість відслідковувати всі дописи різних мадам, хто вона не знаю, хоча- може це та- у якої був скандал по російськомовних дітях, чи ні?
Ну якщо це та блохерша, і вилізувала ОПу, то це "магічне" прозріння про наші реалії пійде ій на користь)))) і ще може це додасть в мізкі ії фаловерам із мутрого наріда якусь корисну інфу для роздумів замість *************
21.01.2026 11:09 Відповісти
Хай поживе з місяць у Києві або Харкові і тоді починає надавати поради українцям!
20.01.2026 19:47 Відповісти
Пане Юрію, вона роздає поради не українцям, а українській владі, яка звернулася із заявою на отримання багатомільярдного кредиту. Коли звертаються і просять кредит, то вказують на джерела його повернення. А влада вказала ці джерела? Чи показала своїми діями, що повертати не буде, як і попередні.
То навіщо ми ображаємо представника міжнародного банку? Нам це не підходить? Інших джерел немає, то забираємо заяву на кредит?
20.01.2026 19:55 Відповісти
А влада перед кимось прозвітувала про використання коштів з попередніх кредитів? Бо якось виглядає, що беруть одні, а виплачують інші.
20.01.2026 20:14 Відповісти
Так, в що тут не так? Банкіри бачать які суми заходять в Україну і не тільки як кредити з низькими відсотками, а і сотні мільярдів простої допомоги.Вони бачать куди витрачаються гроші, проводять моніторинг транзакцій. Мабуть потрібно мати претензії не до банку, в до керівництва країни, яке якось не так витрачає величезні гроші.
20.01.2026 20:00 Відповісти
Так ось яке процвітання чекає Україну. Будемо ричати і дерти з і так голожопиш шкуру? Цікаво що МВФ і Європа ніразу не призивали менше красти і боротися з казнокрадами. Більше того, Європа вигадала низку законів за допомогою яких казнокради можуть уникати в'язниці і виходити на волю поділившись невеликим відсотком від вкраденого. А також казнокради можуть спокійно втекти в Європу звідки їх вже не видають назад
20.01.2026 19:49 Відповісти
Тому що вкрадені кошти якраз там. Тому й не видають.
20.01.2026 20:58 Відповісти
Я б подивився, як би вона ричала вранці, прокинувшись після обстрілу в Києві в холодній та темній квартирі при відсутньому водопостачанні. Просто відразу думка з'являється про субсидії на електроенергію та податки, відмінити та перерозподілити.
20.01.2026 19:50 Відповісти
Та в них половина з переляку вже б су... Їциднулись.
20.01.2026 19:52 Відповісти
Та ні. ніякого переляку після другого вже блекауту в берліні. просто зьявляються дописи на кшталт такого: "тепер я добре розумію українців".
21.01.2026 02:20 Відповісти
та пох на холод і темряву особисто .. ДІТИ як ?!
20.01.2026 19:54 Відповісти
Ну окей. Твоя логіка така: давай бюджет розбазарим, тоді перемога настане одразу. Я правильно думку зрозумів?
21.01.2026 00:47 Відповісти
Мені МВФ за все моє життя не дало ні мені ні моїм батькам ні моїм дітям ні копійки. Тож нехай хоч ричить хоч гавкає хоч всериться зі своїми порадами. Нехай поради дає тим кому вони дають гроші
20.01.2026 19:53 Відповісти
Ядерні ракети не ричать. Вони мовчки стоять і ніхто рота не роззявляє.
20.01.2026 19:54 Відповісти
Тож вставайте вранці та ричіть. Джерело: https://censor.net/ua/n3596419 - їпанута бабця
20.01.2026 19:54 Відповісти
**** православна
20.01.2026 19:57 Відповісти
Наївні думають, що Зельоні прибили реформи, і не проводять нові, бо їм в бюджеті грошей не вистачає.
20.01.2026 20:08 Відповісти
це нагадує фразу з мультіка "мадагаскар", там був такий лев алекс, якому всі "переставляли ноги"
20.01.2026 20:09 Відповісти
Субсидії на електрику та газ та ринкові ціни на електрику та газ це різні поняття, а шановна голова МВФ хоче і перше скасувати і друге запровадити. Жодна країна ЄС не йшла таким шляхом, бо це б спричинило важкі соціальні наслідки. Навпаки запровадження ринкових цін вимагатиме від держави або збільшення субсидій або різкого підвищення соціального забезпечення тобто пенсій та зарплат бюджетників, бо у зворотньому випадку жодна демократична влада в Україні не зможе втриматись від повалення.
20.01.2026 20:09 Відповісти
Вот іменно, шо субсидії - це видатки з бюджету, а не оборотні кошти, які просто розбазарюється. Мало того, вони не повертаються у повному обсязі за спожиту електроенергію чи газ(опачькі, відкриття). Я розумію, шо люмпенам, дальоким від економіки це тяжко збагнути, але субсидія - це зло
21.01.2026 00:45 Відповісти
Все добре. Пафос тільки зайвий. Хіба на нулі провела б пару тижнів.
20.01.2026 20:10 Відповісти
Вам весело, але є така контора, як НКРЕКП (до речі у країнах ЄС таких контор немає), яка вже завтра підніме тарифи на світло мотивуючись тим, що це вимога МВФ.
Хоча по суті у нас невідомі справжні ціни на електроенергію, так як на головному виробнику - Енергоатомі ніколи не проводили справжній аудит. Наші АЕС ніяка приватна компанія не будувала, як і держава Україна ті АЕС не будувала, це вже як мінімум мінус одна надбавка у вартості продукту.
20.01.2026 20:15 Відповісти
Дайте этой суке минимальную пенсию (3985гр.) и поселите ее в Днепре или Запорожье на месячишку.
Вот тогда послушаем как оно будет рычать с утра до вечера.
20.01.2026 20:21 Відповісти
Вибачайте, мінімалка - 2595 гр.
20.01.2026 22:37 Відповісти
Так подожди: а хто тобі винен, шо у тебе немає грошей? Я, який справно у бюджет бабки плачу? Ні, дякую
21.01.2026 00:42 Відповісти
Винен зє. навіть за логікою моєї мами. вона більше 40 років сплачувала і податки в бюджет, і страхові збори на пенсію (20 відсотків сама, 30 відсотків роботодавець). за януковича отримала пенсію (мінімальну), іншої держслужбовцям тоді не давали, в еквіваленті 100 доларів. за пороха через війну еквівалент знизився до 50 доллаів. зє придумав вкрасти все: треба якусь електронну книжку самому робити - це пенсу у 80+. потому особисто завітати до пенсійного фонду (банку досить по відеозвьязку), але зє боїться що я його надурю і видам себе за мою матір. втдав указ, що без підтвердження пенсії не платить. взагалі ні копійки. тобто матері треба переривати лікування від раку (мені тут ще за нею три роки піклуватися) і у важкому стані їхати на автобусі 2000 км у київ до пенсійного фонду.

Так що повторюю, винен зє із своєю "професійною" юридичною освітою, бо дупля не відбиває про те, що постановляє. от якщо стипендію в 10000 грн свойому батькові щомісяця - то це можна.
21.01.2026 02:34 Відповісти
Як то кажуть: вибачаюся, стипендія в 10000 грн це на 2019 рік. певен, що зараз ця "заслужена" пенсія значно вища.
21.01.2026 02:48 Відповісти
а кому мы субсидируем электрику?.... газ да..не поднимаем...
20.01.2026 20:24 Відповісти
160-170 €/МВт·год це середня ціна ел енергії з Європи, що = близько 6.40 грн/кВт·год . а наша ел. енергія значно дешевша. ну і не врахована ціна на доставку, це десь +5% (а не ті тарифи які ахметка лупить).

ми платимо ринкову ціну за ел енергію.

по газу так само. газ нашого видобутку - дуже дешевий.
20.01.2026 21:50 Відповісти
Може людям ще менше їсти, та послабити дихання.?
20.01.2026 20:25 Відповісти
Зранку можна тільки гучно перднути.
20.01.2026 20:27 Відповісти
це якщо з вечора поїв !
20.01.2026 20:53 Відповісти
Це щоб зменшити витрати на опалення і газ. А електрику, як рекомендував один шоумен, можна без субсидії виробляти *********** паличками.
20.01.2026 21:21 Відповісти
Я думаю что это новый класс существ живущий в своем Элизиуме и время от времени эти новые особи просто осознают себя как новый вид. Осознают что перестали быть частью человечества. И их нереально прет от этого. Свобода от человеческой морали.
20.01.2026 20:37 Відповісти
КАНТУЖЕНА-В БОЛГАРІЇ НЕ БУЛО ВІЙНИ
20.01.2026 20:43 Відповісти
Таке враження , що на посади цих пір.арасів призначає сам пуйло . Дебілка , в нас країна зруйнована і люди давно ричать і вночі , і вдень , і , особливо , вранці , коли без цього ж світла не можуть годинами дістатися на роботу або дома зігрітися . Нехай краще в своїй Болгарії побореться з корупцією , там не набагато краще з економікою , хоча не має війни . І субсидуються вони ЄС .
20.01.2026 20:52 Відповісти
Вообще-то налоги на животных не накладывают,пусть эти налоги платят хозяева зверушек,а зверей в клетках нужно кормить,что бы они рычали.
20.01.2026 21:04 Відповісти
Так а чого за це має платити водій маршрутки, скажімо?
21.01.2026 00:41 Відповісти
Обійдемось якось без таких потужних порад
20.01.2026 21:13 Відповісти
Вона наводить приклад Болгарії, але я щось не пригадую коли там була війна з *********** під час якої ті рехформи провели...
20.01.2026 22:32 Відповісти
Бабця - ти ку-ку? З такими порадами тобі тільки в зоопарку працювати...
20.01.2026 23:38 Відповісти
Ну так а шо вона не так сказала: сусидіі та соціалки - це найбільша стаття видатків з бюджету. До того ж оператором гтс та електромереж не стає легше від того, шо в них за безплатно забрали енергію, бо ж хтосб не має грошей. Це робінгудізм не призводить ні до чого хорошого в економіці, як би вам не хотілось «халяви», за яку хтось такі має платити. Хто? Я? Ні дякую, тут ще пдв підвезли
21.01.2026 00:40 Відповісти
 
 