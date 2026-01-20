"Вставайте утром и рычите": глава МВФ призвала Украину отменить субсидии на электроэнергию
Украине необходимо ускорить структурные реформы, отказаться от энергетических субсидий и более справедливо распределить налоговую нагрузку, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, сделанном во время публичного выступления.
По ее словам, несмотря на войну, Украина имеет реальный шанс стать одним из лидеров экономического роста в Европе, однако для этого необходимо завершить ряд болезненных, но необходимых преобразований. В частности, речь идет о постепенном отказе от субсидирования электроэнергии и отопления, а также о фискальных реформах.
"До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление. Мы понимаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Также нужно сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это сложно, но необходимо", – заявила Георгиева.
Она подчеркнула, что подобный путь уже проходили страны Центральной и Восточной Европы, в частности Болгария, и этот процесс был болезненным, но результативным.
Реформы, рынок труда и роль частного сектора
Глава МВФ обратила внимание на важность устранения барьеров для развития частного сектора. Особый акцент она сделала на проблемах безопасности и дефицита рабочей силы, которые все чаще называет украинский бизнес.
По словам Георгиевой, во время встречи с бизнес-лидерами в Киеве 15 января вопрос доступа к работникам для многих из них оказался даже важнее рисков безопасности. В этом контексте МВФ готов помогать Украине в решении практических задач, в частности по возвращению граждан из-за рубежа, преодолению структурной безработицы и интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.
Она также отметила, что во время войны Украина демонстрирует лучшие результаты во внедрении реформ, чем в довоенный период. В рамках четырехлетней программы расширенного финансирования, открытой весной 2023 года, было успешно пройдено уже восемь пересмотров.
Евросоюз и "львиная" уверенность Украины
Отдельно Кристалина Георгиева подчеркнула критическую важность завершения вступления Украины в Европейский Союз в разумные сроки. По ее словам, членство в ЕС станет мощным экономическим магнитом и обеспечит полную интеграцию украинской экономики в европейский рынок.
В завершение выступления глава МВФ призвала украинцев к уверенности и внутреннему единству, использовав яркую метафору.
"Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. Если вы оставите внутренние споры, окончательно похороните коррупцию и будете демонстрировать эту уверенность каждый день, вы добьетесь успеха", – подытожила Георгиева.
- Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Киеве встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Ключевой темой переговоров стала подготовка к принятию новой программы поддержки МВФ.
В то же время она напомнила, что в соответствии с договоренностями с МВФ Украина должна после завершения военного положения принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии. По оценкам Фонда, в 2025 году тарифы для населения покрывали около половины рыночной стоимости.
Zельона корупція цвіте і пахне
Отримав платіжку і склалось враження шо я оплачую електроенегію якій майже нема, сонецно світло, місячне світло, світло зірок та світло у кінці тонелю.
Теж саме з опаленням.
Получається, Ви, я, інші оплачують фактично розкрадання з бюджету. Я завжди був проти того, що міндічі крадуть мільярди і проти того що мільйони мікро-міндічів теж разом крадуть мільярди - від цього нам не легше.
Тому вона абсолютно права. Але разом з тим тут нічого не вдієш, бо більшість, он, бачте, навіть тут обкладають її останніми словами
З суддями на пенсії?
У нас держава - суцільна система різних способів просто розікрасти гроші з бюджету.
Що заважає прибрати субсидії, а натомість підняти пенсії пенсіонерам?
Що заважає зменшити безсовісно величезні пенсії суддям і іншим подібним і направити кошти на підвищенням пенсій пенсіонерам?
Що заважає закрити "лазівки" виходу на пенсію різним здоровим бугаям і вивільнені кошти направити на підвищення пенсій?
Що заважає прибрати кошти які компенсують безкоштовний проїзд пільговиків і направити кошти на підвищення пенсій? Знаю багато анекдотичних прикладів, коли пенсіонер просто їде за 40 км просто щоб купити на автостанції біляша, бо пільга ж є...
Наші пільги - це ж від юриста з червоним дипломом: візмемо 5 млн доларів в олігарха і виплатимо усім вчителям україни по 5000 доларів на місяць. це ж має бути краще, ніж в королевської - по 3000 доларів кожному киянину.
От населення і захищає всі обіцяні пільги, не рахуючи що вчителів тут не меньше як 200.000 і такої суми жоден олігарх не потягне. навіть сам верховний юрист і пьять-шість дефективних міндічів..... ой, вибачаюся - менеджерів
уявляєте: людина їде отримувати кілька тисяч гривень за роботу та економить 10 грн і запізнюється на 4 години. бо пільги жеж!
А в селі, років 10-15 назад, службовиця сільради прямо усіх говорила, "щоб хворточки зимою відкривали", щоб нагорало більше газу на субсидію, чи щось таке. На моє обурення просто послала куди подалі і просила "не умнічать тут".
Це ж про неї було таке?
- пан палить ватру?
- ні, пан палить сільраду!
дураківі дороги. Більшість зарішала, як завжди. Дав Бог нам шанс на дорогу, на 21-22 рік. Так захотілося дибіламтротуарчиків, да не простих, а золотихз тротуарної плитки. Ага, в селі, де вже й школи немає! Однім словом, дятли мостили ті довбані тротуари до осені. Добре, що хоч центральну вулиці устигли заасфальтувати... А 7 км до центра ОТГ собаки роздовбали, знищили трасу, почали мостити гарцовку вже в мороз, встигли в грязь ще десь 500 м асфальту, який уже злазить і фсьо... Сніг, мороз, 24 лютого *****... От, тепер фактично нема траси - одні ями. Зато є афігєнний красівий тротуар!
але назад до "великого будівництва". здається трохи за києвом нас спіткала ніч. чи стрий, чи ще якось так. кілометрів 80-100 від києва. бензину вже ніде нема аж до вінниці. велике дорогомостицтво було таке велике, що ям не бачили навіть з увімкнутим дальнім світлом. хоча фонарі на старенькому рено-2 були ще добрячі.
десь треба ставати до ранку. питаємося місцевих що тут є. кажуть десь недалече якийсь гуртожиток який організували як притулок для біженців. за годину блукання знайшли і то тільки тому, що наглядач з лампою ходив по двору і щось шукав. розташувалися. стандартний гуртожиток з лакірованими темнокоричневими ******* а-ля "радянський супер-люкс 70х". скрипить, свистить і провалюється. але з чого вибирати? умощуєшся в тому, що є.
зранку "прийняли ванну " у джакузі моделі "дірка в підлозі з трубою на горище" та пішли "на чашечку кохве" у каптьорку наглядача снідати у кого що було. розмовляємо з наглядачем. "а я - за зеленського. он він які дороги побудував! Я тепер можуу спокійноо поїхати чу вінницю". точно як у тому мультику "казав я цьому шарику - бери валянки. а він пішов і кеди купив. мовляв, вони красивіші". тут таке ж: "казав я цьому юристу - окопи копай. а він дороги закатав. каже, від них рейтинг вище".
казки, яким чином підвищення вартості електроенергії чи опалення впливає на ріст економіки? тупо брехня.
Головне, щоб люди вити не почали з такою владою 🤦♀️
тому в позу лева і ричать...
Акуєть .. Дякую за пораду , але - йдіть лісом ..
Нам потрібно пів країни поховати, щоб її подолати
Але ми працюємо , як впораємося , передзвонемо😎
Щоб платити ринкову ціну,потрібен спочатку сам ринок,а у нас тупо монополія у вигляді Нафтогазу.
коли вона не так сказала? тоді, чи зараз?
Ну якщо це та блохерша, і вилізувала ОПу, то це "магічне" прозріння про наші реалії пійде ій на користь)))) і ще може це додасть в мізкі ії фаловерам із мутрого наріда якусь корисну інфу для роздумів замість *************
То навіщо ми ображаємо представника міжнародного банку? Нам це не підходить? Інших джерел немає, то забираємо заяву на кредит?
Хоча по суті у нас невідомі справжні ціни на електроенергію, так як на головному виробнику - Енергоатомі ніколи не проводили справжній аудит. Наші АЕС ніяка приватна компанія не будувала, як і держава Україна ті АЕС не будувала, це вже як мінімум мінус одна надбавка у вартості продукту.
Вот тогда послушаем как оно будет рычать с утра до вечера.
Так що повторюю, винен зє із своєю "професійною" юридичною освітою, бо дупля не відбиває про те, що постановляє. от якщо стипендію в 10000 грн свойому батькові щомісяця - то це можна.
ми платимо ринкову ціну за ел енергію.
по газу так само. газ нашого видобутку - дуже дешевий.