"Вставайте утром и рычите": глава МВФ призвала Украину отменить субсидии на электроэнергию

Украине необходимо ускорить структурные реформы, отказаться от энергетических субсидий и более справедливо распределить налоговую нагрузку, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, сделанном во время публичного выступления.

По ее словам, несмотря на войну, Украина имеет реальный шанс стать одним из лидеров экономического роста в Европе, однако для этого необходимо завершить ряд болезненных, но необходимых преобразований. В частности, речь идет о постепенном отказе от субсидирования электроэнергии и отопления, а также о фискальных реформах.

"До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление. Мы понимаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Также нужно сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это сложно, но необходимо", – заявила Георгиева.

Она подчеркнула, что подобный путь уже проходили страны Центральной и Восточной Европы, в частности Болгария, и этот процесс был болезненным, но результативным.

Реформы, рынок труда и роль частного сектора

Глава МВФ обратила внимание на важность устранения барьеров для развития частного сектора. Особый акцент она сделала на проблемах безопасности и дефицита рабочей силы, которые все чаще называет украинский бизнес.

По словам Георгиевой, во время встречи с бизнес-лидерами в Киеве 15 января вопрос доступа к работникам для многих из них оказался даже важнее рисков безопасности. В этом контексте МВФ готов помогать Украине в решении практических задач, в частности по возвращению граждан из-за рубежа, преодолению структурной безработицы и интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Она также отметила, что во время войны Украина демонстрирует лучшие результаты во внедрении реформ, чем в довоенный период. В рамках четырехлетней программы расширенного финансирования, открытой весной 2023 года, было успешно пройдено уже восемь пересмотров.

Евросоюз и "львиная" уверенность Украины

Отдельно Кристалина Георгиева подчеркнула критическую важность завершения вступления Украины в Европейский Союз в разумные сроки. По ее словам, членство в ЕС станет мощным экономическим магнитом и обеспечит полную интеграцию украинской экономики в европейский рынок.

В завершение выступления глава МВФ призвала украинцев к уверенности и внутреннему единству, использовав яркую метафору.

"Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. Если вы оставите внутренние споры, окончательно похороните коррупцию и будете демонстрировать эту уверенность каждый день, вы добьетесь успеха", – подытожила Георгиева.

Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Киеве встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Ключевой темой переговоров стала подготовка к принятию новой программы поддержки МВФ.

В то же время она напомнила, что в соответствии с договоренностями с МВФ Украина должна после завершения военного положения принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии. По оценкам Фонда, в 2025 году тарифы для населения покрывали около половины рыночной стоимости.