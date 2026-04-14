ЄС досі збирається розпочати виплату 90 мільярдів євро кредиту Україні в другому кварталі, – Єврокомісія

Європейський Союз досі налаштований розпочати виплату позики на підтримку України розміром 90 млрд євро в другому кварталі цього року, і наразі ведеться робота з українськими представниками над необхідними для цього документами.

Про це заявив речник Європейської Комісії з економічних питань Балаш Уйварі на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не розподілимо все в другому кварталі, але ідея полягає в тому, щоб почати виплату в другому кварталі", – пояснив Уйварі.

Він уточнив, що для цього вже було ухвалено Стратегію фінансування України, яка визначає скільки, на які цілі та через які канали Євросоюз збирається надати Україні кошти.

Що потрібно для отримання коштів

За словами Уйварі, для початку надання позики на підтримку України ще потрібно завершити Меморандум про взаєморозуміння, який буде основою цієї макрофінансової допомоги, оновити План України, який лежить в основі Ukraine Facility, та скласти кредитну угоду.

"Робота триває. Ми маємо багато контактів із нашими українськими колегами, і ми діємо якомога швидше", – наголосив Уйварі.

Він нагадав, що угоду про надання позики на підтримку України розміром 90 млрд євро було досягнуто на рівні лідерів всіх 27 держав-членів ЄС, і Єврокомісія очікує, що всі лідери та держави-члени виконають свої зобов'язання.

"Ми залишаємося відданими справі здійснити перший транш у рамках цього пакету протягом другого семестру цього року. І я можу нагадати, що сказала президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, – ред.): вона сказала, що ми виконаємо умови кредиту так чи інакше", – підсумував Уйварі.

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Що відомо про кредит

Як повідомлялося, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала кредит для України на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією. При цьому купувати зброю можна лише у країн ЄС. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

При цьому в березні 2026 року голова Національного банку України Андрій Пишний заявив. що влада України має "план Б" на випадок, якщо Угорщина продовжить блокувати виділення кредиту у розмірі 90 млрд євро ($104 млрд).

14 квітня глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині нова влада країни зніме вето на допомогу Україні.