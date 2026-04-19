Запровадження ПДВ для ФОП наразі не буде, - Свириденко
В Україні не планують запроваджувати податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за підсумками Весняних зборів у Вашингтоні.
За її словами, українській стороні вдалося переконати Міжнародний валютний фонд у недоцільності такої ініціативи. Партнери погодилися, що це питання є надто чутливим як для суспільства, так і для парламенту.
"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження ПДВ для ФОПів. Ми донесли, що це не конструктивна ідея, і партнери погодилися з цією позицією", – зазначила Свириденко.
Переговори з МВФ і подальші кроки
Під час Весняних зборів у Вашингтоні українська делегація провела низку консультацій із представниками МВФ та європейськими партнерами. Основною темою стало забезпечення стабільних надходжень до державного бюджету у середньостроковій перспективі.
Уряд планує продовжити роботу над альтернативними рішеннями, які дозволять наповнити бюджет без додаткового податкового навантаження на малий бізнес. Йдеться, зокрема, про пошук інших джерел доходів та оптимізацію фінансової політики на 2027 рік.
У Кабміні наголошують, що позиція щодо недоцільності запровадження ПДВ для ФОПів також неодноразово озвучувалася президентом України під час переговорів із міжнародними партнерами.
Повідомлення від прем'єр-міністра вже прокоментував член Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк:
Говорив же, що питання по ПДВ для ФОПів можливо переглянути і переглянули)
Він додав, що все ще залишаються два важливі моменти:
- треба дочекатися що саме як компенсатор на 2027-й запропонує Уряд. Тому що там обсяг 20 млрд, це багато;
- питання НЕ зняли, а відклали у часі. Тут треба у липні побачити оновлений текст меморандуму.
