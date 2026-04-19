Запровадження ПДВ для ФОП наразі не буде, - Свириденко

ПДВ для ФОП не буде

В Україні не планують запроваджувати податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за підсумками Весняних зборів у Вашингтоні.

За її словами, українській стороні вдалося переконати Міжнародний валютний фонд у недоцільності такої ініціативи. Партнери погодилися, що це питання є надто чутливим як для суспільства, так і для парламенту.

"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження ПДВ для ФОПів. Ми донесли, що це не конструктивна ідея, і партнери погодилися з цією позицією", – зазначила Свириденко.

Переговори з МВФ і подальші кроки

Під час Весняних зборів у Вашингтоні українська делегація провела низку консультацій із представниками МВФ та європейськими партнерами. Основною темою стало забезпечення стабільних надходжень до державного бюджету у середньостроковій перспективі.

Уряд планує продовжити роботу над альтернативними рішеннями, які дозволять наповнити бюджет без додаткового податкового навантаження на малий бізнес. Йдеться, зокрема, про пошук інших джерел доходів та оптимізацію фінансової політики на 2027 рік.

У Кабміні наголошують, що позиція щодо недоцільності запровадження ПДВ для ФОПів також неодноразово озвучувалася президентом України під час переговорів із міжнародними партнерами. 

Повідомлення від прем'єр-міністра вже прокоментував член Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк:

Говорив же, що питання по ПДВ для ФОПів можливо переглянути і переглянули)

Він додав, що все ще залишаються два важливі моменти:

  1. треба дочекатися що саме як компенсатор на 2027-й запропонує Уряд. Тому що там обсяг 20 млрд, це багато;
  2. питання НЕ зняли, а відклали у часі. Тут треба у липні побачити оновлений текст меморандуму.

Топ коментарі
+16
Так, оказывается это не было требованием МВФ? Кто-то просто тупо насвистел?
показати весь коментар
19.04.2026 22:07 Відповісти
+8
"чукча "сам , бо цє спочатку , були пропозиції , самої Свіреденчихи з вказівки жОПи дерьмака , бо вона звичайна маріонетка " чего ізволіте"
показати весь коментар
19.04.2026 22:26 Відповісти
+3
Парламент и правительство готовые выполнять требования импортной конторы и плюющие на интересы избирателей должны быть преданы суду за измену.
показати весь коментар
19.04.2026 22:31 Відповісти
Так, оказывается это не было требованием МВФ? Кто-то просто тупо насвистел?
показати весь коментар
19.04.2026 22:07 Відповісти
Чукча не розуміє українську мову?

Чукча не розуміє українську мову?
показати весь коментар
19.04.2026 22:15 Відповісти
"чукча "сам , бо цє спочатку , були пропозиції , самої Свіреденчихи з вказівки жОПи дерьмака , бо вона звичайна маріонетка " чего ізволіте"
показати весь коментар
19.04.2026 22:26 Відповісти
Це тобі Свириденко сама сказала чи прихвосні бариги п'ятого насвистіли?
показати весь коментар
19.04.2026 22:30 Відповісти
Это официальные переписки КМ Украины и ЕС. Поинтересуйся.
показати весь коментар
19.04.2026 23:31 Відповісти
Ну если свеже потерявшийся здесь чукча не знает материала, то это проблемы самого чукчи. Это не было требование МВФ, это было предложение самого кабмина Свириденко по сокращению бюджетного разрыва.
показати весь коментар
20.04.2026 13:51 Відповісти
Парламент и правительство готовые выполнять требования импортной конторы и плюющие на интересы избирателей должны быть преданы суду за измену.
показати весь коментар
19.04.2026 22:31 Відповісти
А коли буде запровадження копняка під зад свириденчисі? Вже давно час. Засиділися курва.
показати весь коментар
19.04.2026 23:12 Відповісти
Там давно всех пора. Она только одна из спиц в велосипедном колесе.
показати весь коментар
19.04.2026 23:30 Відповісти
Упрощённая система налогообложения?! Не, не слышали. Давайте их ещё дустом попробуем!
показати весь коментар
19.04.2026 23:29 Відповісти
А чим ці фопи кращі за інших, крадуть більше ?
показати весь коментар
20.04.2026 06:10 Відповісти
Іди працювати, найманець.
показати весь коментар
20.04.2026 09:01 Відповісти
Свириденчиха переконала Міжнародний валютний фонд у тому, що ця неконструктивна муйня, яку вона і жОПа з переляку після міндічгейту наобіцяла Міжнародному валютному фонду, -- неконструктивна... От які ефективні менеджери у нас під час війни. Самі наср...али, самі з'їли...
показати весь коментар
20.04.2026 08:50 Відповісти
А хто ж голосував у раді "за"????????
показати весь коментар
20.04.2026 09:00 Відповісти
 
 