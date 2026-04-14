Військовий збір продовжили на три роки після завершення воєнного стану: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору, а також протягом 3 років після скасування воєнного стану в Україні.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відповіднйи законопроєкт уряду Верховна Рада ухвалила 7 квітня за основу та в цілому.

Військовий збір

Наразі розмір військового збору встановлено на рівні 5% - для фізичних осіб, 10% - для ФОП першої, другої та четвертої групи в розрахунку однієї мінімальної зарплати.

Для ФОП третьої групи, крім електронних резидентів - на рівні 1% доходу.

Ці норми продовжили до кінця воєнного стану та на три роки після його завершення.

Ухвалення проєкту закону було вимогою МВФ для отримання фінансування.

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