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Військовий збір продовжили на три роки після завершення воєнного стану: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору, а також протягом 3 років після скасування воєнного стану в Україні.
Відповідну інформацію оприлюднено на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відповіднйи законопроєкт уряду Верховна Рада ухвалила 7 квітня за основу та в цілому.
Військовий збір
Наразі розмір військового збору встановлено на рівні 5% - для фізичних осіб, 10% - для ФОП першої, другої та четвертої групи в розрахунку однієї мінімальної зарплати.
Для ФОП третьої групи, крім електронних резидентів - на рівні 1% доходу.
Ці норми продовжили до кінця воєнного стану та на три роки після його завершення.
Ухвалення проєкту закону було вимогою МВФ для отримання фінансування.
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