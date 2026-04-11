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Новини Бюджет-2026
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У першому кварталі військовий збір зріс на понад чверть: регіони-лідери за сплатами

У першрму кварталі військовий збір зріс на понад чверть: регіони-лідери за сплатами

У перші три місяці 2026 року надходження військового збору до бюджету становили 43,5 млрд грн, що на 27,5 % більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Тоді було отримано 34,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Де сплатили найбільше?

Найбільші суми військового збору перерахували:

  • Київ – 14,2 млрд грн;
  • Дніпропетровська область – 4,6 млрд грн;
  • Львівська область – 3,4 млрд грн;
  • Харківська область – 2,8 млрд грн.

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Які доходи оподатковуються?

Ставка військового збору для фізичних осіб становить 5 % від оподатковуваного доходу, зокрема:

  • зарплати;
  • доходів від оренди нерухомості;
  • виграшів;
  • процентів за депозитами;
  • інших доходів, що підлягають оподаткуванню.

Від сплати військового збору звільняються:

  • соціальні виплати;
  • пенсії;
  • стипендії;
  • доходи від ОВДП;
  • інші види доходів, які не оподатковуються ПДФО.

Ставки для ФОП становлять:

  • для І, ІІ та IV груп – 10 % від мінімальної зарплати (864,70 грн);
  • для ІІІ групи (юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку) – 1 % від доходу за квартал.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, якими передбачено продовження дії підвищеної ставки військового збору протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану.

Прийняття цього закону є частиною зобов’язань України перед Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах нової програми співпраці, яку схвалили в лютому.

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бюджет (2230) доходи (617) військовий збір (54)
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