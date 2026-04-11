У першому кварталі військовий збір зріс на понад чверть: регіони-лідери за сплатами

У перші три місяці 2026 року надходження військового збору до бюджету становили 43,5 млрд грн, що на 27,5 % більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Тоді було отримано 34,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Де сплатили найбільше?

Найбільші суми військового збору перерахували:

Київ – 14,2 млрд грн;

Дніпропетровська область – 4,6 млрд грн;

Львівська область – 3,4 млрд грн;

Харківська область – 2,8 млрд грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Які доходи оподатковуються?

Ставка військового збору для фізичних осіб становить 5 % від оподатковуваного доходу, зокрема:

зарплати;

доходів від оренди нерухомості;

виграшів;

процентів за депозитами;

інших доходів, що підлягають оподаткуванню.

Від сплати військового збору звільняються:

соціальні виплати;

пенсії;

стипендії;

доходи від ОВДП;

інші види доходів, які не оподатковуються ПДФО.

Ставки для ФОП становлять:

для І, ІІ та IV груп – 10 % від мінімальної зарплати (864,70 грн);

для ІІІ групи (юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку) – 1 % від доходу за квартал.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, якими передбачено продовження дії підвищеної ставки військового збору протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану.

Прийняття цього закону є частиною зобов’язань України перед Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах нової програми співпраці, яку схвалили в лютому.