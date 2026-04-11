У першому кварталі військовий збір зріс на понад чверть: регіони-лідери за сплатами
У перші три місяці 2026 року надходження військового збору до бюджету становили 43,5 млрд грн, що на 27,5 % більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Тоді було отримано 34,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Де сплатили найбільше?
Найбільші суми військового збору перерахували:
- Київ – 14,2 млрд грн;
- Дніпропетровська область – 4,6 млрд грн;
- Львівська область – 3,4 млрд грн;
- Харківська область – 2,8 млрд грн.
Які доходи оподатковуються?
Ставка військового збору для фізичних осіб становить 5 % від оподатковуваного доходу, зокрема:
- зарплати;
- доходів від оренди нерухомості;
- виграшів;
- процентів за депозитами;
- інших доходів, що підлягають оподаткуванню.
Від сплати військового збору звільняються:
- соціальні виплати;
- пенсії;
- стипендії;
- доходи від ОВДП;
- інші види доходів, які не оподатковуються ПДФО.
Ставки для ФОП становлять:
- для І, ІІ та IV груп – 10 % від мінімальної зарплати (864,70 грн);
- для ІІІ групи (юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку) – 1 % від доходу за квартал.
Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, якими передбачено продовження дії підвищеної ставки військового збору протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану.
Прийняття цього закону є частиною зобов’язань України перед Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах нової програми співпраці, яку схвалили в лютому.
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