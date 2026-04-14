Военный сбор продлили на три года после завершения военного положения: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора, а также на срок до 3 лет после отмены военного положения в Украине.
Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Соответствующий законопроект правительства Верховная Рада приняла 7 апреля в первом чтении и в целом.
В настоящее время размер военного сбора установлен на уровне 5% - для физических лиц, 10% - для ФЛП первой, второй и четвертой группы в расчете одной минимальной зарплаты.
Для ФЛП третьей группы, кроме электронных резидентов, - на уровне 1% дохода.
Эти нормы продлены до конца военного положения и на три года после его завершения.
Принятие проекта закона было требованием МВФ для получения финансирования.
