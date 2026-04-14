Военный сбор продлили на три года после завершения военного положения: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора, а также на срок до 3 лет после отмены военного положения в Украине.

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Соответствующий законопроект правительства Верховная Рада приняла 7 апреля в первом чтении и в целом.

Военный сбор

В настоящее время размер военного сбора установлен на уровне 5% - для физических лиц, 10% - для ФЛП первой, второй и четвертой группы в расчете одной минимальной зарплаты.

Для ФЛП третьей группы, кроме электронных резидентов, - на уровне 1% дохода.

Эти нормы продлены до конца военного положения и на три года после его завершения.

Принятие проекта закона было требованием МВФ для получения финансирования.

Підписував так само як грав на роялі, - без рук?
14.04.2026 10:56 Ответить
"новина" ні про що.
14.04.2026 10:58 Ответить
Це і є твій план відбудови і процвітання? За рахунок народу пережившого війну. Зате як тут пів року слину пускали про 800млрд які Європа і Тромб дадуть Україні на план процвітання.
14.04.2026 11:04 Ответить
цікаво а з офшорів фофа заплатить військовий збір? Чи він країні нічого не винен тільки мааамііііі
14.04.2026 11:05 Ответить
Кабміндічів, єрмака оманського, вертухая татарова, за цими законами та мандрами за кордонами, зеленський геть забув, разом з керовніками ГПУ СБУ НАБУ САП НАЗК МВС НацПолу нацбанку …. У суддівських діарея від нервів, бо Західні Партнери, пильно спостерігають за їх діяннями….!!!
Можливо, зеленський, у такий дивни спосіб «своєї затурканості/заклопотаності», спонукає Українців, щоб вони провели ДІЄВУ ЛЮСТРАЦІЮ цим мародерам з Урядового кварталу, з використанням лише вірьовки???!!?
14.04.2026 11:06 Ответить
Війні кінця краю немає!! Ти що куриш чи нюхаєш?!
14.04.2026 11:11 Ответить
Поки Європа оплачує ведення військових дій, зелена зграя мародерів живе сьогодні своє краще життя і навіть не думає припиняти війну.
14.04.2026 11:39 Ответить
 
 