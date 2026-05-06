54% українців вважають корупцію у владі більшою загрозою для країни, ніж агресію РФ, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Що українці вважають найбільшою загрозою для країни?

Більшість українців вважають більшою загрозою для розвитку України корупцію, аніж агресію Росії.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У лютому 2026 року соціологи ставили питання, що є найбільшими викликами для України і українців.

"У такому форматі 65% серед топ-викликів називають війну, а 29% – корупцію. Тобто у форматі "без підказки", "спонтанно" українці переважно дійсно говорять про війну та пов’язані з нею проблеми", - пояснили у КМІС.

Водночас зараз респондентам ставили пряме питання, що є більшою загрозою – корупція у владі чи воєнна агресія Росії.

"Якщо просити респондентів обрати більшу загрозу з-поміж корупції і воєнної агресії, то 54% обирають корупцію. Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.

Порівняно із травнем 2024 року стало менше тих, хто не визначився зі своєю думкою. І натомість стало трохи більше тих, хто обирав обидві змістовні відповіді", - зазначили соціологи.

У КМІС заявили, що якщо фокусувати увагу людей на двох класах проблем – війна та корупція – то в такому форматі "перемагає" корупція.

Методологія

Опитування проводилося із 20 по 27 квітня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Топ коментарі
+18
А водночас скільки там відсотків довіряє зєльонкіну?
06.05.2026 11:01
+13
54% відповіли, що вважають корупцію найбільшою загрозою і після опитування пішли у чергу за вавиною 1000 та кешбеком...
06.05.2026 11:06
+13
При зельоній владі корупція пробила чергове днище, на рівні з партією регіонів ті ще здавалися чесними в порівнянні з цими хапугами.
06.05.2026 11:12
шо не роби ,а виходить КПСС
06.05.2026 10:59
06.05.2026 11:01
А для соціологічних досліджень, зазвичай, опитують 2 000 респондентів. Окрім того показник 54% є надто занижченим
06.05.2026 11:02
Та ці катали опитали 10 000, але цензурно відповіли лише 1000.
06.05.2026 11:55
Більше 80% опитуваних, підтримують заходи Українців щодо проведення ДІЄВОЇ люстрації з вірьовкою, для групи осіб з Урядового кварталу і аж до облдержадміністрацій!!! Аргументуючи недопущення примінення дронів у цій справі, нагальною потребою їх застосування на Фронті, у першу чергу, проти окупантів ************!!!
Ну, десь так!!
06.05.2026 15:09
Ой ,та не може бути,вкраїнчи прозріли?
06.05.2026 11:04
Наврочили.
06.05.2026 11:07
06.05.2026 11:06
КМІС - українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві , А їм любе море по коліна, а їм любий результат, лиш би втриматися при посадах.
06.05.2026 11:06
КМІС - то пралка, з часів своєї реєстрації.
06.05.2026 11:25
Автомат, чи полуавтомат? Скоріше - ручна.
06.05.2026 11:45
Ні, то офшорний автомат.
06.05.2026 12:01
Тато, дивись куйло на параді, виступає. Сину, дай ще "обойму".
06.05.2026 12:06
🤣👏🥳
06.05.2026 13:22
і саме тому, 48% українців вимагають підвищити податки?
але ж, дебілка свириденка вагається, бо дуже переймається маленьким українцем.
06.05.2026 11:08
тобто 54% вважають корупцію найбільшою загрозою і водночас 58% довіряють зеленському... Тут або з відсотками "довіри" нас найобують або у піпл настільки тупий що вважає - боярє крадуть, а квартальний сЦарь ні пі чьом...
06.05.2026 11:09
95 квартал шоумени, ніфіга не математики!
06.05.2026 11:18
Простий приклад:
"https://dumskaya.net/news/nakolyadoval-u-polkovnika-politcii-iz-odesskoy-o-190967/ua/ У полковника поліції з Одеської області хочуть забрати елітне авто, яке не відповідає його доходам"
Як гадаєте, заберуть? Давайте проведемо опитування
Так само можна згадати СБУшного генерала Вітюка і "заробітки" його дружини. Буде їх покарано?
06.05.2026 11:09
та що ж таке коїться, люді добрі?
відібрати хату у генерала?
ну, навіщо ви таке кажете......

генерала кине губата жаба, і піде до іншого.
генерал застрелиться з нагородного пістоля.
країна втратить генерала.
і все це, за якоїсь всратої квартири?
06.05.2026 11:21
А губата жаба не факт, що знайде нового дядю, завдяки посаді якого зможе знову "надавати консультації" з мільйонною вартістю...
06.05.2026 11:25
Одне і друге не потрібно розділяти бо все це одна складова Оманського плану.
06.05.2026 11:10
Коли ми програєм війну то й українська корупція зникне - Портніков
06.05.2026 11:11
Портніков цинік, і він пишається власним цинізмом.
Розумний дядько, але я давно перестав його сприймати. Гидко.
06.05.2026 11:27
Журналіст - в них шо головне - для хайпу збити читача сенсацією з ніг
06.05.2026 11:33
Краще бути замріяним романтиком і вірити у "два тижні", потужні фламінги і те, що армія, яка існує виключно за чужі гроші, потужніша за армію США.
Так воно приємніше.
06.05.2026 11:35
Це не значить "бути замріяним романтиком", але слухати його - гидко.
"...як це не цинічно звучить, от так званій бідній людині, якій нема куди подітися, є набагато більше сенсу захищати Україну, ніж людині багатій, в якої немає так званих патріотичних почуттів."
(с) Портніков, традиційно посміхаючись на всі 32...
06.05.2026 11:40
Але ж це правда.
"Купити" бідняка набагато простіше. Гречкою, кешбеком, баблом у ЗСУ.
І одна з причин "чому бідний - бо дурний".

Так було. Так є. І так буде.
06.05.2026 11:48
Тому й пишу "розумний дядько". Цього у нього не відняти.
06.05.2026 11:54
Чому бідний, бо корупціонери багаті.
А чому дурний, бо одурений. А одурюють політики і журналісти, які майже всі служать політикам. Та вони й не політики, а шахраї, які прикидаються політиками.
07.05.2026 05:16
1. Це такий сарказм. Їдкий.
2. Сприймати його не треба.
3. Він про це говорить років 20, мабуть. Будь-кого вже тіпати почне.
06.05.2026 19:10
Та ті "два тижні" десь там же, де в когось "три дні".

Але почерк - спільний.
06.05.2026 11:52
І забезпечити програш може саме корупція.
Висновок
Потрібно боротися з корупцією, щоб не було поразки.
Чи може з корупцією більше шансів перемогти?!?
06.05.2026 11:40
Міндіч на плівках "жалівся" - пішло стільки грошей - ми не можем переварити
06.05.2026 11:46
06.05.2026 11:12
корупція вбиває якісніше ніж навіть зброя масового враження....той хто цього не розуміє запитайте у хлопців як воно виживати на оборонних рубежах на яких вкрали гроші
06.05.2026 11:19
і каратися під час війни повинна одним-пожиттєвим а краще кулею в голову...
06.05.2026 11:20
Так захід закрив очі на агресію Росії, саме через корупцію. Виходить поки буде корупція - буде війна.
06.05.2026 11:24
Герої "міндічіади" прямим текстом кажуть, що поки триває війна - вони "на коні".
06.05.2026 11:29
Розсмішили, українці вже 25 років вважають корупцію загрозою для країни і шо з того корупціонери звішуючи всі ризики відповідальності щодо збагачення вибирають останній...
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти. Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
06.05.2026 11:30
Українська корупція має російські корені. Тому питання поставлено не коректно.
06.05.2026 11:35
Наші політики походять від комуняцької номенклатури СССР. А вони є гнидами московських вошей.
07.05.2026 05:03
В може кожен має різне розуміння, що таке корупція. Наприклад є така думка що, той хто вкрав пару деревин, скажімо, такий самий, хто вкрав вагон. Але більшість буде шкодувати і ніяк не визнавати злочин на відміну від того, хто вкрав вагон. Тобто той, що вкрав пару нормальний дядько, в той що вагон злочинець. Але, яка між ними різниця? Той що пару деревин по суті краде суто лише для себе. А той що вагон ще напевно залучає групу злочинців які ріжуть, потім тих, хто транспортує, потім тих хто фіктивно оформляє, потім тих хто обробляє крадене, а потім тих, хто продає ізначально вкрадене. Чи це мають на увазі лише тих, хто підписує сумнівні контракти і закупівлі. Так там також "заробляє" ціла команда злочинців. Тобто що таке корупція. І чи не всі до неї дотичні. До війни однозначно що не всі залучені. Ха ха ха.
06.05.2026 11:35
До війни ще не всі залучені.
До корупції ще не усі залучені. ???
06.05.2026 19:13
"Мудрому нарiду" до сих пор непонятно, что это две стороны одной }{уйловской медали.
06.05.2026 11:54
Не треба йоржувати, тим більше сердитись на того хто не такий розумний як ти.
07.05.2026 01:45
Не було б такої страшної корупціх, то війна вже може б і давно закінчилась нашою перемогою...
06.05.2026 12:00
Влада і ВПК не роздільні. У всіх країнах. Там "бабла" не міряно. Прикинув, три магнітофони, три кінокамери закордонні, три портсигари вітчизняні, куртка замшева... три куртки.
06.05.2026 12:11
А може її б і не було.
06.05.2026 12:15
ВИСНОВОК: " Зєлю - ГЕТЬ !!!"
06.05.2026 12:00
Для чого зрівнювати, що краще - агресія кацапів, чи корупція влади? Те і інше потрібно знищувати, щоб не смерділо.
06.05.2026 12:07
Я також так вважаю. Не так страшні руские, як свої воровати гниди, що руйнують державу.
06.05.2026 12:08
Значить влада захоче поіменно 54% українців, які вважають корупцію у владі більшою загрозою для країни, ніж агресію РФ.
06.05.2026 12:09
то що? може не треба відбиватись від кацапів? а тільки боротись з корупцією?? в окупації щось про корупцію мовчать. не до того?? не ******* в нас владу та багатих. то жах
06.05.2026 12:14
Друзі , а що толку , владі на всіх рівнях пох , брали хабарі бо дають , крали бо є можливість .А ****..ти - не мішки носити. 0 результату .
06.05.2026 12:21
То вони ж один одному й дають з бюджету. До прикладу узяти ті ж яйця по 17 грн.
07.05.2026 04:53
Так і є.
Корупція привела війну в Україну.
06.05.2026 14:06
Корупція і кацапське вторгнення не можна розділяти - це взаємопов'язане
06.05.2026 14:21
У Бібліі написано що по плодам іх побачите іх, а які плоди в голобородька всі побачили корупція неймовірних масштабів, бюрократія, кумовство, сватовство, ціни захмарні, налоги взлетіли, роботи немае бо все через тцк, кордони закриті, пів краіни в руїнах та цвентарах, по всій країні бігають молодики в балаклавах та хапають чоловіків як телят б'ють та вимагають хабарі ,соціальний ліфт один на два метра нижче рівня землі.
06.05.2026 14:57
Це вирок зєлє
06.05.2026 14:59
Зелена клептократія невиліковна
06.05.2026 15:11
Але ці ж українці готові «порішать», якщо треба, а війна, хіба то проблема?
06.05.2026 15:46
ну який нарід, такий і президент
06.05.2026 19:51
Коли президентом був хороший Порошенко, то значить й нарід був такий, поганий Зеленський, то й нарід такий? То яким є все таки нарід? Щось із вашою логікою не те.
07.05.2026 04:42
Опитування в Урядовому кварталі та на Банковій показало, що 100% українців вважають найбільшою загрозою війну з корупцією.
06.05.2026 19:36
коли попереджають, що то шахрай, а воно тиче шахраю ту 1000, то воно не жертва, а лох. Країна лохів
06.05.2026 19:58
потрібно Саничу забути про доброту і проявити батьківську строгість щодо холопів - висікти батогами, влаштувати пару терактів, стрілянин. Московські друзі підкажуть як
06.05.2026 22:29
Країни-психопати - часто зустрічаються на світовій карті. Ізраїль живе взагалі по периметру оточеним країнами-психопатами. І живе в цілому - непогано. А весь цей крах в Україні, банально, - наслідок невиконаного домашнього завдання.
07.05.2026 00:07
То ж вони не воюють, ці 54%.
07.05.2026 00:27
 
 