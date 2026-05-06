54% українців вважають корупцію у владі більшою загрозою для країни, ніж агресію РФ, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців вважають більшою загрозою для розвитку України корупцію, аніж агресію Росії.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

У лютому 2026 року соціологи ставили питання, що є найбільшими викликами для України і українців.

"У такому форматі 65% серед топ-викликів називають війну, а 29% – корупцію. Тобто у форматі "без підказки", "спонтанно" українці переважно дійсно говорять про війну та пов’язані з нею проблеми", - пояснили у КМІС.

Водночас зараз респондентам ставили пряме питання, що є більшою загрозою – корупція у владі чи воєнна агресія Росії.

"Якщо просити респондентів обрати більшу загрозу з-поміж корупції і воєнної агресії, то 54% обирають корупцію. Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.

Порівняно із травнем 2024 року стало менше тих, хто не визначився зі своєю думкою. І натомість стало трохи більше тих, хто обирав обидві змістовні відповіді", - зазначили соціологи.

У КМІС заявили, що якщо фокусувати увагу людей на двох класах проблем – війна та корупція – то в такому форматі "перемагає" корупція.

Методологія

Опитування проводилося із 20 по 27 квітня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

