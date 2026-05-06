54% українців вважають корупцію у владі більшою загрозою для країни, ніж агресію РФ, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців вважають більшою загрозою для розвитку України корупцію, аніж агресію Росії.
Про це йдеться у соціологічному дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У лютому 2026 року соціологи ставили питання, що є найбільшими викликами для України і українців.
"У такому форматі 65% серед топ-викликів називають війну, а 29% – корупцію. Тобто у форматі "без підказки", "спонтанно" українці переважно дійсно говорять про війну та пов’язані з нею проблеми", - пояснили у КМІС.
Водночас зараз респондентам ставили пряме питання, що є більшою загрозою – корупція у владі чи воєнна агресія Росії.
"Якщо просити респондентів обрати більшу загрозу з-поміж корупції і воєнної агресії, то 54% обирають корупцію. Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.
Порівняно із травнем 2024 року стало менше тих, хто не визначився зі своєю думкою. І натомість стало трохи більше тих, хто обирав обидві змістовні відповіді", - зазначили соціологи.
У КМІС заявили, що якщо фокусувати увагу людей на двох класах проблем – війна та корупція – то в такому форматі "перемагає" корупція.
Методологія
Опитування проводилося із 20 по 27 квітня 2026 року. Всього опитано 1005 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, десь так!!
але ж, дебілка свириденка вагається, бо дуже переймається маленьким українцем.
"https://dumskaya.net/news/nakolyadoval-u-polkovnika-politcii-iz-odesskoy-o-190967/ua/ У полковника поліції з Одеської області хочуть забрати елітне авто, яке не відповідає його доходам"
Як гадаєте, заберуть? Давайте проведемо опитування
Так само можна згадати СБУшного генерала Вітюка і "заробітки" його дружини. Буде їх покарано?
відібрати хату у генерала?
ну, навіщо ви таке кажете......
генерала кине губата жаба, і піде до іншого.
генерал застрелиться з нагородного пістоля.
країна втратить генерала.
і все це, за якоїсь всратої квартири?
Розумний дядько, але я давно перестав його сприймати. Гидко.
Так воно приємніше.
"...як це не цинічно звучить, от так званій бідній людині, якій нема куди подітися, є набагато більше сенсу захищати Україну, ніж людині багатій, в якої немає так званих патріотичних почуттів."
(с) Портніков, традиційно посміхаючись на всі 32...
"Купити" бідняка набагато простіше. Гречкою, кешбеком, баблом у ЗСУ.
І одна з причин "чому бідний - бо дурний".
Так було. Так є. І так буде.
А чому дурний, бо одурений. А одурюють політики і журналісти, які майже всі служать політикам. Та вони й не політики, а шахраї, які прикидаються політиками.
2. Сприймати його не треба.
3. Він про це говорить років 20, мабуть. Будь-кого вже тіпати почне.
Але почерк - спільний.
Висновок
Потрібно боротися з корупцією, щоб не було поразки.
Чи може з корупцією більше шансів перемогти?!?
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти. Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
До корупції ще не усі залучені. ???
Корупція привела війну в Україну.