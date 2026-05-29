Рейтинг Путина снова падает, даже несмотря на изменение методики опроса. ИНФОГРАФИКА
Рейтинг российского диктатора снова падает, даже несмотря на изменение методики опроса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, одобряют деятельность диктатора 67,5% опрошенных, что на 1,9 п.п. меньше, чем на прошлой неделе.
Также снизился уровень доверия к Путину на 0,1 п.п. - до 73,7%.
Вырос и уровень неодобрения деятельности российского диктатора - с 19,9 до 20,9%.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рейтинг российского диктатора Путина достиг самых низких значений с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.
Позже на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который еженедельно публикует рейтинг Путина, не было обнародовано социологических данных.
Позже стало известно, что в России изменили методику соцопросов: теперь приходят прямо на дом. Тогда же рейтинг диктатора сразу вырос.
І не треба говорити що він фейковий, там у рашкі всі кровожадні, а хто проголосував проти ***** то тільки ті кого не влаштовує що мало крові і хочуть більше
@ (мова оригіналу):
" СИНДРОМ КАССАНДРЫ
Начнем с мифа. Троянская царевна, дочь царя Приама и Гекубы Кассандра была наделена даром пророчества. Все её предсказания сбывались. Но её проклятием было то, что этим предсказаниям никто не верил...
...Полтора года назад мы предупредили,
что, после начала применения Киевом американских ракет по российской территории, мы неизбежно придем к ситуации эскалации и повторении "карибского кризиса".
Более того, именно мы предложили тогда стратегию "контролируемой эскалации" - ультиматума Западу о том, что Россия, в случае начала таких ударов, будет готова применить всё, имеющееся в её арсенале. вооружение по странам, участвующим в войне против нас, поставляя оружие Киеву. Нас тогда никто не захотел услышать. МИД что-то лепетал о "красных линиях", а Генштаб обещал всё сбивать. Сегодня противник ежедневно наносит удары западным оружием по нашей территории и только наращивает их мощность.
Констатируем - мы преступно упустили время, дав врагу отработать наиболее успешные оружейные системы и развернуть их массовое производство.
К зиме количество таких ударов по нашей территории увеличится ещё на 35 -40%.
Мы два года предупреждали, что нам как воздух необходима реформа ВКС и формирование Войск ПВО страны, с созданием принципиально нового элемента - войск местной ПВО, интегрированных в большое ПВО. Этого не сделано до сих пор! Между большим ПВО в составе ВКС и объектами, по которым бьет враг, крайне медленно выстраивается структура местного ПВО, отставая от требований времени, минимум, на год. Авиация ПВО так и не создана, хотя именно она способна и должна быть мобильным элементом ПВО, быстро концентрируясь на направлениях налетов. Ответственности за это преступное бездействие никто не понёс. Бывший главком ВКС Афзалов, который четыре года бессмысленно-бюрократически "рулил" ВКС, тихо уволился по болезни...
Мы три года пишем о необходимости использования аэростатов как платформ для систем ДРЛО, связи, военного интернета, РЭБ и РЭР. Но их как не было так и нет. Зато противник начал плотно заниматься этой темой. Его аэростаты стали рабочим элементом военной инфраструктуры ВСУ.
Более того, именно на нашем канале, в интервью с "часовым погоды" Евгением Тишковцом,
t.me/ramzayiegokoma…
мы предложили использовать воздушные шары для заброски на территорию Украины дронов и планирующих бомб. Мы не были услышаны. Зато сегодня уже десятки воздушных шаров ВСУ с подвешенными дронами запускаются в наше воздушное пространство.
Никто в военном ведомстве никак не комментирует эту тему!
Можем и дальше продолжать перечисление наших предложений и предупреждений, которые были не услышаны или проигнорированы, но какой в этом смысл?
Есть трагичное ощущение , что наш генералитет, отвечающий за оперативное реагирование на угрозы, страдает слоновьей болезнью бюрократической нечувствительности, которая отзывается исключительно на импульсы, исходящие от сапог высокого начальства. Ко всему остальному они глухи.
Ну, а требовать от заслуженных военных руководителей 70+ быстроты и гибкости мышления физиологически бессмысленно. Там уже другие приоритеты - кефир, клистир, сортир.
Замкнутый круг. "Синдром Кассандры"... "