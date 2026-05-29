Рейтинг Путина снова падает, даже несмотря на изменение методики опроса. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг российского диктатора снова падает, даже несмотря на изменение методики опроса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает Цензор.НЕТ.

Так, одобряют деятельность диктатора 67,5% опрошенных, что на 1,9 п.п. меньше, чем на прошлой неделе.

Также снизился уровень доверия к Путину на 0,1 п.п. - до 73,7%.

Вырос и уровень неодобрения деятельности российского диктатора - с 19,9 до 20,9%.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рейтинг российского диктатора Путина достиг самых низких значений с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

Позже на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который еженедельно публикует рейтинг Путина, не было обнародовано социологических данных.

Позже стало известно, что в России изменили методику соцопросов: теперь приходят прямо на дом. Тогда же рейтинг диктатора сразу вырос.

