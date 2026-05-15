В России изменили методику соцопросов: приходят прямо на дом. Рейтинг Путина сразу вырос

В России начали опрашивать на дому о поддержке Путина: рейтинг вырос

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае изменил подход к измерению общественных настроений, добавив к телефонным опросам посещения на дому. Теперь респондентов не только обзванивают, но и лично посещают на дому, задавая вопросы об уровне поддержки Владимира Путина.

об этом пишет издание "Медуза".

По официальному объяснению, такое решение связано со снижением эффективности телефонных опросов из-за антиспам-систем, мошенничества и общего недоверия населения к звонкам с неизвестных номеров. Особенно это, как отмечается, касается старших возрастных групп.

Рейтинг сразу пошел вверх

После изменения методики уровень одобрения деятельности Путина вырос до 66,8%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании. Уровень доверия также поднялся - до 72,1%.

На этом фоне аналитики обращают внимание, что предыдущие месяцы демонстрировали постепенное снижение рейтингов российских властей. Среди причин назывались блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен и накопившаяся усталость населения от войны.

Переход к личным опросам в стране с высоким уровнем государственного контроля и репрессивной атмосферой может существенно влиять на искренность ответов граждан, ведь открыто выражать несогласие в условиях прямого контакта с опрашивающими для многих может быть значительно рискованнее.

В России не опубликовали еженедельный рейтинг Путина, который рекордно падал несколько недель

Топ комментарии
+7
Ну звісно. Приходять з мусорами а під під'їздом "чорний воронок". Всі відразу за ***** єдіногласно.
15.05.2026 12:40 Ответить
+5
Цікаво а коли в нас приходили б прямо додому з опитуванням? Наскільки рейтинг би впав😸?
15.05.2026 12:37 Ответить
+4
та нехай орки перетрахають один одного кувалдой у вкрай збочений спосіб!!
я тільки порадуюсь за них!
нахєра, взагалі пихати інфу про якісь там новини кацапів, крім того, що вони всі подохли в тяжких стражданнях, одночасно!
15.05.2026 12:44 Ответить
кацапи ,сер
15.05.2026 12:39 Ответить
Та взагалі пофік на кацапів, не я таку " важливу" новинку протягнув у стрічку. Коментую те що є😸
15.05.2026 12:51 Ответить
Сцикуни радянські є ще зпісно..але я гадаю імпульс посилання опитувачів за рускім кораблем був би вельми потужний
15.05.2026 13:04 Ответить
Боюсь скоро кміс перейме цей передовий досвід кацапів.
Треба хоч підлогу помити...коли з хати підуть)
Цікаво, будуть ходити самі чи з міндічами?
15.05.2026 13:32 Ответить
Не мусора , а ФСБешники.
15.05.2026 14:38 Ответить
Мадяру головняк: - тепер ще треба буде х...чить по місцям торгівлі памперсами.
15.05.2026 12:43 Ответить
щось мадяр, останнім часом, дуже шквариться у своїй підтримці зелених дегенератів мародерів.....
15.05.2026 12:45 Ответить
Весна, - зелена травка соковита, а ще й ********* кульбаба...
15.05.2026 13:00 Ответить
15.05.2026 13:02 Ответить
15.05.2026 12:43 Ответить
Там просто відзразу дають два опросники на вибір - про довіру та до якого номеру камери буцигарні запнуть якщо не довіряєш.
15.05.2026 12:44 Ответить
Щоб готувалися до впровадження передового досвіду в Україні і не робили вигляд, що ми йдемо своїм шляхом.
15.05.2026 13:35 Ответить
всі рейтинги і опитування в рашці до лампочки, захочуть 145% напишуть
15.05.2026 12:58 Ответить
В групі опитування: мєнт, фсбшник, і колишній зек-герой севео.😂😂😂
15.05.2026 12:58 Ответить
Причому це все одна людина
15.05.2026 14:14 Ответить
незабаром і в Україні почнеться опитувальна двіжуха від допитувачів сбу - "ви не обираєте зєлю? тоді ми йдемо до вас!"
15.05.2026 12:58 Ответить
то підуть за кацапським кораблем одразу...
15.05.2026 13:11 Ответить
Опитування "Чи любите ви путіна" приносить прямо додому загін "Омон".
15.05.2026 15:40 Ответить
Ішаку така ініціатива до душі. Але чмо все одно сцить, бо українці - не кацапи.
15.05.2026 21:05 Ответить
 
 