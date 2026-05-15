В России изменили методику соцопросов: приходят прямо на дом. Рейтинг Путина сразу вырос

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае изменил подход к измерению общественных настроений, добавив к телефонным опросам посещения на дому. Теперь респондентов не только обзванивают, но и лично посещают на дому, задавая вопросы об уровне поддержки Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Медуза".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По официальному объяснению, такое решение связано со снижением эффективности телефонных опросов из-за антиспам-систем, мошенничества и общего недоверия населения к звонкам с неизвестных номеров. Особенно это, как отмечается, касается старших возрастных групп.

Рейтинг сразу пошел вверх

После изменения методики уровень одобрения деятельности Путина вырос до 66,8%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании. Уровень доверия также поднялся - до 72,1%.

На этом фоне аналитики обращают внимание, что предыдущие месяцы демонстрировали постепенное снижение рейтингов российских властей. Среди причин назывались блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен и накопившаяся усталость населения от войны.

Переход к личным опросам в стране с высоким уровнем государственного контроля и репрессивной атмосферой может существенно влиять на искренность ответов граждан, ведь открыто выражать несогласие в условиях прямого контакта с опрашивающими для многих может быть значительно рискованнее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России не опубликовали еженедельный рейтинг Путина, который рекордно падал несколько недель