В России изменили методику соцопросов: приходят прямо на дом. Рейтинг Путина сразу вырос
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае изменил подход к измерению общественных настроений, добавив к телефонным опросам посещения на дому. Теперь респондентов не только обзванивают, но и лично посещают на дому, задавая вопросы об уровне поддержки Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Медуза".
По официальному объяснению, такое решение связано со снижением эффективности телефонных опросов из-за антиспам-систем, мошенничества и общего недоверия населения к звонкам с неизвестных номеров. Особенно это, как отмечается, касается старших возрастных групп.
Рейтинг сразу пошел вверх
После изменения методики уровень одобрения деятельности Путина вырос до 66,8%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем исследовании. Уровень доверия также поднялся - до 72,1%.
На этом фоне аналитики обращают внимание, что предыдущие месяцы демонстрировали постепенное снижение рейтингов российских властей. Среди причин назывались блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен и накопившаяся усталость населения от войны.
Переход к личным опросам в стране с высоким уровнем государственного контроля и репрессивной атмосферой может существенно влиять на искренность ответов граждан, ведь открыто выражать несогласие в условиях прямого контакта с опрашивающими для многих может быть значительно рискованнее.
Треба хоч підлогу помити...коли з хати підуть)
Цікаво, будуть ходити самі чи з міндічами?
я тільки порадуюсь за них!
нахєра, взагалі пихати інфу про якісь там новини кацапів, крім того, що вони всі подохли в тяжких стражданнях, одночасно!