В Росії змінили методику соцопитувань: тепер приходять прямо додому. Рейтинг Путіна одразу виріс

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) у травні змінив підхід до вимірювання суспільних настроїв, додавши до телефонних опитувань поквартирні візити. Тепер респондентів не лише обдзвонюють, а й особисто відвідують удома, ставлячи питання про рівень підтримки російського диктатора Володимира Путіна.

За офіційним поясненням, таке рішення пов’язане зі зниженням ефективності телефонних опитувань через антиспам-системи, шахрайство та загальну недовіру населення до дзвінків з невідомих номерів. Особливо це, як зазначається, стосується старших вікових груп.

Рейтинг одразу пішов угору

Після зміни методики рівень схвалення діяльності Путіна зріс до 66,8%, що на 1,2 відсоткового пункта більше, ніж у попередньому дослідженні. Рівень довіри також піднявся - до 72,1%.

На цьому тлі аналітики звертають увагу, що попередні місяці демонстрували поступове зниження рейтингів російської влади. Серед причин називалися блокування Telegram, обмеження мобільного інтернету, зростання цін та накопичена втома населення від війни.

Перехід до особистих опитувань у країні з високим рівнем державного контролю та репресивною атмосферою може суттєво впливати на щирість відповідей громадян, адже відкрито висловлювати незгоду в умовах прямого контакту з опитувачами для багатьох може бути значно ризикованіше.

