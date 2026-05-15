В Росії змінили методику соцопитувань: тепер приходять прямо додому. Рейтинг Путіна одразу виріс

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) у травні змінив підхід до вимірювання суспільних настроїв, додавши до телефонних опитувань поквартирні візити. Тепер респондентів не лише обдзвонюють, а й особисто відвідують удома, ставлячи питання про рівень підтримки російського диктатора Володимира Путіна.

За офіційним поясненням, таке рішення пов’язане зі зниженням ефективності телефонних опитувань через антиспам-системи, шахрайство та загальну недовіру населення до дзвінків з невідомих номерів. Особливо це, як зазначається, стосується старших вікових груп.

Рейтинг одразу пішов угору

Після зміни методики рівень схвалення діяльності Путіна зріс до 66,8%, що на 1,2 відсоткового пункта більше, ніж у попередньому дослідженні. Рівень довіри також піднявся - до 72,1%.

На цьому тлі аналітики звертають увагу, що попередні місяці демонстрували поступове зниження рейтингів російської влади. Серед причин називалися блокування Telegram, обмеження мобільного інтернету, зростання цін та накопичена втома населення від війни.

Перехід до особистих опитувань у країні з високим рівнем державного контролю та репресивною атмосферою може суттєво впливати на щирість відповідей громадян, адже відкрито висловлювати незгоду в умовах прямого контакту з опитувачами для багатьох може бути значно ризикованіше.

+7
Ну звісно. Приходять з мусорами а під під'їздом "чорний воронок". Всі відразу за ***** єдіногласно.
15.05.2026 12:40 Відповісти
+5
Цікаво а коли в нас приходили б прямо додому з опитуванням? Наскільки рейтинг би впав😸?
15.05.2026 12:37 Відповісти
+4
та нехай орки перетрахають один одного кувалдой у вкрай збочений спосіб!!
я тільки порадуюсь за них!
нахєра, взагалі пихати інфу про якісь там новини кацапів, крім того, що вони всі подохли в тяжких стражданнях, одночасно!
15.05.2026 12:44 Відповісти
Боюсь скоро кміс перейме цей передовий досвід кацапів.
Треба хоч підлогу помити...коли з хати підуть)
Цікаво, будуть ходити самі чи з міндічами?
15.05.2026 13:32 Відповісти
Не мусора , а ФСБешники.
Мадяру головняк: - тепер ще треба буде х...чить по місцям торгівлі памперсами.
15.05.2026 12:43 Відповісти
щось мадяр, останнім часом, дуже шквариться у своїй підтримці зелених дегенератів мародерів.....
15.05.2026 12:45 Відповісти
Весна, - зелена травка соковита, а ще й ********* кульбаба...
15.05.2026 13:00 Відповісти
Там просто відзразу дають два опросники на вибір - про довіру та до якого номеру камери буцигарні запнуть якщо не довіряєш.
15.05.2026 12:44 Відповісти
Щоб готувалися до впровадження передового досвіду в Україні і не робили вигляд, що ми йдемо своїм шляхом.
15.05.2026 13:35 Відповісти
всі рейтинги і опитування в рашці до лампочки, захочуть 145% напишуть
15.05.2026 12:58 Відповісти
В групі опитування: мєнт, фсбшник, і колишній зек-герой севео.😂😂😂
15.05.2026 12:58 Відповісти
Причому це все одна людина
15.05.2026 14:14 Відповісти
незабаром і в Україні почнеться опитувальна двіжуха від допитувачів сбу - "ви не обираєте зєлю? тоді ми йдемо до вас!"
15.05.2026 12:58 Відповісти
то підуть за кацапським кораблем одразу...
15.05.2026 13:11 Відповісти
Опитування "Чи любите ви путіна" приносить прямо додому загін "Омон".
15.05.2026 15:40 Відповісти
Ішаку така ініціатива до душі. Але чмо все одно сцить, бо українці - не кацапи.
15.05.2026 21:05 Відповісти
 
 