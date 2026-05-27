73% украинцев считают, что ВСУ защищают не только народ Украины, но и другие народы Европы, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что на войне ВСУ защищают не только украинский народ, но и Европу в целом.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Как и четыре года назад, примерно три четверти украинцев (73%) считают, что ВСУ на войне защищают как народ Украины, так и другие народы Европы", — отметили социологи.

О том, что ВСУ защищают только народ Украины, говорят 23%.

"Граждане, которые проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, еще чаще считают, что ВСУ защищают и народ Украины, и другие народы Европы (84%). Лишь 15% среди сторонников вступления в ЕС считают, что ВСУ на войне защищают только народ Украины.

Среди противников вступления в ЕС заметно меньше респондентов, которые считают, что ВСУ защищают и народ Украины, и Европу в целом (57%)", — говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 63% украинцев готовы поддержать участие ВСУ в защите Европы в случае нападения РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился 15-17 апреля 2026 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Читайте: 57% украинцев против вывода ВСУ из Донетчины даже в обмен на гарантии безопасности — опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА