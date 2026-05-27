73% украинцев считают, что ВСУ защищают не только народ Украины, но и другие народы Европы, – опрос. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что на войне ВСУ защищают не только украинский народ, но и Европу в целом.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Как и четыре года назад, примерно три четверти украинцев (73%) считают, что ВСУ на войне защищают как народ Украины, так и другие народы Европы", — отметили социологи.
О том, что ВСУ защищают только народ Украины, говорят 23%.
"Граждане, которые проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, еще чаще считают, что ВСУ защищают и народ Украины, и другие народы Европы (84%). Лишь 15% среди сторонников вступления в ЕС считают, что ВСУ на войне защищают только народ Украины.
Среди противников вступления в ЕС заметно меньше респондентов, которые считают, что ВСУ защищают и народ Украины, и Европу в целом (57%)", — говорится в исследовании.
Методология
Опрос проводился 15-17 апреля 2026 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна у війні на Донбасі захищає безпеку та незалежність всієї Європи.
Про це він заявив, виступаючи в польському Сеймі, передає кореспондент Еспресо.TV.
«Сьогодні на східних кордонах ми відстоюємо не тільки свою територіальну незалежність і цілісність. Сьогодні ми захищаємо всю Європу, її незалежність, свободу і демократію»,- сказав президент.
Він наголосив, що мова йде не про локальну небезпеку для України, а про глобальну загрозу для всієї Європи
«Україна бореться за нашу спільну Європу», - підкреслив Порошенко.
