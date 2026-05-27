73% украинцев считают, что ВСУ защищают не только народ Украины, но и другие народы Европы, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Кого защищают ВСУ? опрос украинцев

Большинство граждан Украины считают, что на войне ВСУ защищают не только украинский народ, но и Европу в целом.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Как и четыре года назад, примерно три четверти украинцев (73%) считают, что ВСУ на войне защищают как народ Украины, так и другие народы Европы", — отметили социологи.

О том, что ВСУ защищают только народ Украины, говорят 23%.

"Граждане, которые проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, еще чаще считают, что ВСУ защищают и народ Украины, и другие народы Европы (84%). Лишь 15% среди сторонников вступления в ЕС считают, что ВСУ на войне защищают только народ Украины.

Среди противников вступления в ЕС заметно меньше респондентов, которые считают, что ВСУ защищают и народ Украины, и Европу в целом (57%)", — говорится в исследовании.

Методология

Опрос проводился 15-17 апреля 2026 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Топ комментарии
73% українців ...
27.05.2026 16:16 Ответить
У них в этих опросах других прОцентов, кроме 73% вообще не существует.
27.05.2026 16:16 Ответить
ЗСУ захищають Україну - Європу і кагал який сидить на шиях українців
27.05.2026 16:17 Ответить
Проблема в тому, що більшість Європи готові злити Україну та повернутися до Росії за дешевими цінами на бензин та природний газ. Але, звичайно, всі вони вдають, що підтримують Україну. Сумно, але правда.
27.05.2026 16:20 Ответить
В 22 таке було, зараз ні.
27.05.2026 17:04 Ответить
Вибачте ,а європейці нам щось винні ,і то вже їхня справа в кого купувати енергоносії .
27.05.2026 17:12 Ответить
Тоді нехай також повоюють.
27.05.2026 17:39 Ответить
О, пішли викиди для відволікання уваги українців від чогось дуже важливого. Десь знову міндічі крадуть?
27.05.2026 16:36 Ответить
Не знав, що на Європу напали, дякую 73% за думку. Втілена в реальність думка 73% українців змінює життя, змінює світ.
27.05.2026 16:38 Ответить
Ну це ж наша гівномарафонівська пропаганда вже чотири з гаком років росповідає маячню ,що кацапи напвли на Європу .
27.05.2026 17:15 Ответить
73%. Сакральна цифра.
27.05.2026 16:39 Ответить
Прям стабильно так.
27.05.2026 16:47 Ответить
Ну то так, але ніхто про то не просив. Так само як і 73% українців теж. Ті хто тягне цю лямку в окопах 5 років захищають лише себе, свою родину, та хату. Факт захисту стане очевидним тільки якщо вони не впораються. А якщо впораються, то добре хоч не будуть плювати у слід, та називати "карателем", як то було у 14.
27.05.2026 16:58 Ответить
А "інші народи Європи " хіба просили Україну ,щоб вона їх захищали ,таке враження що наша пропаганда робить з "інших народів Європи " неповноцінних людей ,які не можуть себе захистити.
27.05.2026 17:10 Ответить
Порошенко: Україна на східних кордонах захищає Європу

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна у війні на Донбасі захищає безпеку та незалежність всієї Європи.

Про це він заявив, виступаючи в польському Сеймі, передає кореспондент Еспресо.TV.

«Сьогодні на східних кордонах ми відстоюємо не тільки свою територіальну незалежність і цілісність. Сьогодні ми захищаємо всю Європу, її незалежність, свободу і демократію»,- сказав президент.

Він наголосив, що мова йде не про локальну небезпеку для України, а про глобальну загрозу для всієї Європи

«Україна бореться за нашу спільну Європу», - підкреслив Порошенко.
https://ukurier.gov.ua/uk/news/poroshenko-********-na-shidnih-kordonah-zahishaye-/
27.05.2026 17:13 Ответить
Він дбл..
27.05.2026 17:23 Ответить
 
 