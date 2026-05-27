73% українців вважають, що ЗСУ захищають не лише народ України, а й інші народи Європи, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що на війні ЗСУ захищають не лише український народ, а і Європу загалом.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Як і чотири року тому, приблизно три чверті українців (73%) вважають, що ЗСУ на війні захищають як народ України, так і інші народи Європи", - зазначили соціологи.

Те, що ЗСУ захищають лише народ України, кажуть 23%.

"Громадяни, які голосували б за вступ України до ЄС, ще частіше вважають, що ЗСУ захищають і народ України, і інші народи Європи (84%). Лише 15% серед прихильників вступу до ЄС вважають, що ЗСУ на війні захищають тільки народ України.

Серед противників вступу до ЄС помітно менше респондентів, які вважають, що ЗСУ захищають і народ України, і Європи загалом (57%)", - йдеться в дослідженні.

Методологія

Опитування проводилося 15-17 квітня 2026 року. Всього було опитано 1000 респондентів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

