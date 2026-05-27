73% українців вважають, що ЗСУ захищають не лише народ України, а й інші народи Європи, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Кого захищають ЗСУ? опитування українців

Більшість громадян України вважають, що на війні ЗСУ захищають не лише український народ, а і Європу загалом.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Як і чотири року тому, приблизно три чверті українців (73%) вважають, що ЗСУ на війні захищають як народ України, так і інші народи Європи", - зазначили соціологи.

Те, що ЗСУ захищають лише народ України, кажуть 23%.

"Громадяни, які голосували б за вступ України до ЄС, ще частіше вважають, що ЗСУ захищають і народ України, і інші народи Європи (84%). Лише 15% серед прихильників вступу до ЄС вважають, що ЗСУ на війні захищають тільки народ України.

Серед противників вступу до ЄС помітно менше респондентів, які вважають, що ЗСУ захищають і народ України, і Європи загалом (57%)", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 63% українців готові підтримати участь ЗСУ у захисті Європи в разі нападу РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося 15-17 квітня 2026 року. Всього було опитано 1000 респондентів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Читайте: 57% українців проти виведення ЗСУ з Донеччини навіть в обмін на гарантії безпеки - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Топ коментарі
+3
73% українців ...
показати весь коментар
27.05.2026 16:16 Відповісти
+2
У них в этих опросах других прОцентов, кроме 73% вообще не существует.
показати весь коментар
27.05.2026 16:16 Відповісти
+2
ЗСУ захищають Україну - Європу і кагал який сидить на шиях українців
показати весь коментар
27.05.2026 16:17 Відповісти
Проблема в тому, що більшість Європи готові злити Україну та повернутися до Росії за дешевими цінами на бензин та природний газ. Але, звичайно, всі вони вдають, що підтримують Україну. Сумно, але правда.
показати весь коментар
27.05.2026 16:20 Відповісти
В 22 таке було, зараз ні.
показати весь коментар
27.05.2026 17:04 Відповісти
Вибачте ,а європейці нам щось винні ,і то вже їхня справа в кого купувати енергоносії .
показати весь коментар
27.05.2026 17:12 Відповісти
Тоді нехай також повоюють.
показати весь коментар
27.05.2026 17:39 Відповісти
Так вонині з ким не збираються воювати ,це все наша гівномарафонівська цинічна пропаганда ,щоб втягти європейців у наші розбірки з кацапами.
показати весь коментар
27.05.2026 17:44 Відповісти
О, пішли викиди для відволікання уваги українців від чогось дуже важливого. Десь знову міндічі крадуть?
показати весь коментар
27.05.2026 16:36 Відповісти
Не знав, що на Європу напали, дякую 73% за думку. Втілена в реальність думка 73% українців змінює життя, змінює світ.
показати весь коментар
27.05.2026 16:38 Відповісти
Ну це ж наша гівномарафонівська пропаганда вже чотири з гаком років росповідає маячню ,що кацапи напвли на Європу .
показати весь коментар
27.05.2026 17:15 Відповісти
73%. Сакральна цифра.
показати весь коментар
27.05.2026 16:39 Відповісти
Прям стабильно так.
показати весь коментар
27.05.2026 16:47 Відповісти
Ну то так, але ніхто про то не просив. Так само як і 73% українців теж. Ті хто тягне цю лямку в окопах 5 років захищають лише себе, свою родину, та хату. Факт захисту стане очевидним тільки якщо вони не впораються. А якщо впораються, то добре хоч не будуть плювати у слід, та називати "карателем", як то було у 14.
показати весь коментар
27.05.2026 16:58 Відповісти
А "інші народи Європи " хіба просили Україну ,щоб вона їх захищали ,таке враження що наша пропаганда робить з "інших народів Європи " неповноцінних людей ,які не можуть себе захистити.
показати весь коментар
27.05.2026 17:10 Відповісти
Ну, коли бюджету навіть з допомогою ЄС вистачає тільки на підтримку штанів, ППО нема, ракет нема, а самостійно зробити в реалі, а не на фоточках, щось серйозніше за дрон не можемо, залишається вірити, що ми Світовий гегемон та захисник.
показати весь коментар
27.05.2026 17:39 Відповісти
Так це просто дешева гіномарафонівська пропаганда розрахована на повних дебілів .
показати весь коментар
27.05.2026 17:41 Відповісти
Але робе ж.
Кожна палікмахтєрша вже знає, що ******* авіація, танки, ракети, космічна та повітняна розвідка, мережоцентричне побудування систем озброєння - то фігня.
От дрони - то маст хев і перемагає все.

Якби у нас зі зброї залишися тільки катапульти - те ж смае розповідали б про них. Диво-зброя!!!

І нікому ж в голову не приходить, що у нормальних країнах це тільки одна з компонент. Причому не сама головна. А головну ставку на дрони роблять нищеброди, у яких грошей та можливостей на більше просто не вистачає.
показати весь коментар
27.05.2026 17:49 Відповісти
От такий вже в нас "мудрий нарід " тому і маємо те що маємо.
показати весь коментар
27.05.2026 17:56 Відповісти
Порошенко: Україна на східних кордонах захищає Європу

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна у війні на Донбасі захищає безпеку та незалежність всієї Європи.

Про це він заявив, виступаючи в польському Сеймі, передає кореспондент http://espreso.tv/news/2014/12/17/************************************************************** Еспресо.TV.

«Сьогодні на східних кордонах ми відстоюємо не тільки свою територіальну незалежність і цілісність. Сьогодні ми захищаємо всю Європу, її незалежність, свободу і демократію»,- сказав президент.

Він наголосив, що мова йде не про локальну небезпеку для України, а про глобальну загрозу для всієї Європи

«Україна бореться за нашу спільну Європу», - підкреслив Порошенко.
https://ukurier.gov.ua/uk/news/poroshenko-********-na-shidnih-kordonah-zahishaye-/
показати весь коментар
27.05.2026 17:13 Відповісти
Він дбл..
показати весь коментар
27.05.2026 17:23 Відповісти
Хибна і невірна думка. Українці захищають насамперед себе зброєю. Країни ЄС захищають себе своєю працею та зброєю яку надають нам. Звідси ми захищаємось разом. Не буде зброї і кацапи "поставлять раком" ЄС аж бігом.
показати весь коментар
27.05.2026 17:41 Відповісти
73% - це одні і теж дебіли ?
показати весь коментар
27.05.2026 17:57 Відповісти
 
 