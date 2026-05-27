73% українців вважають, що ЗСУ захищають не лише народ України, а й інші народи Європи, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають, що на війні ЗСУ захищають не лише український народ, а і Європу загалом.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Як і чотири року тому, приблизно три чверті українців (73%) вважають, що ЗСУ на війні захищають як народ України, так і інші народи Європи", - зазначили соціологи.
Те, що ЗСУ захищають лише народ України, кажуть 23%.
"Громадяни, які голосували б за вступ України до ЄС, ще частіше вважають, що ЗСУ захищають і народ України, і інші народи Європи (84%). Лише 15% серед прихильників вступу до ЄС вважають, що ЗСУ на війні захищають тільки народ України.
Серед противників вступу до ЄС помітно менше респондентів, які вважають, що ЗСУ захищають і народ України, і Європи загалом (57%)", - йдеться в дослідженні.
Методологія
Опитування проводилося 15-17 квітня 2026 року. Всього було опитано 1000 респондентів.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кожна палікмахтєрша вже знає, що ******* авіація, танки, ракети, космічна та повітняна розвідка, мережоцентричне побудування систем озброєння - то фігня.
От дрони - то маст хев і перемагає все.
Якби у нас зі зброї залишися тільки катапульти - те ж смае розповідали б про них. Диво-зброя!!!
І нікому ж в голову не приходить, що у нормальних країнах це тільки одна з компонент. Причому не сама головна. А головну ставку на дрони роблять нищеброди, у яких грошей та можливостей на більше просто не вистачає.
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна у війні на Донбасі захищає безпеку та незалежність всієї Європи.
Про це він заявив, виступаючи в польському Сеймі, передає кореспондент http://espreso.tv/news/2014/12/17/************************************************************** Еспресо.TV.
«Сьогодні на східних кордонах ми відстоюємо не тільки свою територіальну незалежність і цілісність. Сьогодні ми захищаємо всю Європу, її незалежність, свободу і демократію»,- сказав президент.
Він наголосив, що мова йде не про локальну небезпеку для України, а про глобальну загрозу для всієї Європи
«Україна бореться за нашу спільну Європу», - підкреслив Порошенко.
https://ukurier.gov.ua/uk/news/poroshenko-********-na-shidnih-kordonah-zahishaye-/