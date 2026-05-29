Путин выделил $26 млрд на поиски бессмертия, - WSJ
Российский диктатор Владимир Путин сделал государственным приоритетом исследование различных методов в сфере борьбы со старением, выделив на это 26 миллиардов долларов.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как отмечается, в прошлом месяце российское правительство объявило, что ученые разрабатывают генную терапию, направленную на замедление клеточного старения, в рамках "Новых технологий сохранения здоровья" - инициативы Путина по продлению жизни стоимостью 26 миллиардов долларов.
Эту инициативу России по увеличению продолжительности жизни возглавляют его дочь Мария Воронцова, эндокринолог, курирующая государственные генетические программы, и физик Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института, брат близкого соратника Путина Юрия Ковальчука, банкира и медиаинвестора.
Ключевые технологии
Издание пишет, что ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях: биопечати, или 3D-печати живых тканей, и ксенотрансплантации, или выращивании человеческих органов внутри мини-свиней - породы свиней, считающейся генетически совместимой с человеком. Российские ученые утверждают, что им удалось осуществить биопечать человеческой хрящевой ткани и щитовидной железы мыши, и заявляют о планах по замене человеческих органов к 2030 году. Аналогичные сроки обсуждаются и для выращивания органов внутри свиней.
Стоит заметить, что, в отличие от аналогичных исследований, финансируемых западными миллиардерами Джеффом Безосом или Сэмом Альтманом, работа, которую продвигает окружение Путина, практически не получила публикаций в рецензируемых международных журналах.
По словам российского ученого, пионера биопечати в стране Александра Островского, вероятно, Путину говорят то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование.
Кроме того, Путин проявил открытость к гораздо менее авторитетным подходам.
В частности, во время встречи в Кремле в 2018 году Путин посоветовал тогдашнему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу попробовать криокамеру - своеобразную обратную сауну, где тело подвергается воздействию температур до минус 170 градусов по Фаренгейту. Позже Курц вспоминал свое удивление, когда Путин с энтузиазмом объяснил преимущества регулярного пребывания обнаженным в этой ледяной камере.
Проблема старения
По информации WSJ, российский диктатор чрезвычайно обеспокоен физическим упадком. Во время пандемии COVID-19 Путин ввел сложные карантинные протоколы, включая дезинфекционные туннели и длительные требования по изоляции для посетителей. Российские и западные СМИ также высказывали предположения о косметических процедурах, поскольку внешность Путина с возрастом заметно улучшилась.
Кроме того, большинству ближайших помощников и союзников Путина за 70 лет. При этом Россия отличается одними из самых высоких показателей смертности в развитом мире. Согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни мужчин в России сегодня составляет около 68 лет, по сравнению с примерно 76 годами в США и более 80 годами в большей части Западной Европы.
Ви лише подивіться, яке конче не падло, мільйони людей вбив, а само подихати не хоче.
Друге є пару стартапів де все комплексно від образу життя до біохакингу, люди в 50-60 років виглядають на 30. Тому не так все однозначно і тупиково.
Чому смерть зображають у вигляді скелета, одіту в рвану накидку з ржавою косою?
Тому, що вона не бере хабарів!
