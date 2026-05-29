РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12326 посетителей онлайн
Новости Путин ищет бессмертия
3 733 58

Путин выделил $26 млрд на поиски бессмертия, - WSJ

Путин ищет бессмертие

Российский диктатор Владимир Путин сделал государственным приоритетом исследование различных методов в сфере борьбы со старением, выделив на это 26 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, в прошлом месяце российское правительство объявило, что ученые разрабатывают генную терапию, направленную на замедление клеточного старения, в рамках "Новых технологий сохранения здоровья" - инициативы Путина по продлению жизни стоимостью 26 миллиардов долларов.

Эту инициативу России по увеличению продолжительности жизни возглавляют его дочь Мария Воронцова, эндокринолог, курирующая государственные генетические программы, и физик Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института, брат близкого соратника Путина Юрия Ковальчука, банкира и медиаинвестора.

Ключевые технологии

Издание пишет, что ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях: биопечати, или 3D-печати живых тканей, и ксенотрансплантации, или выращивании человеческих органов внутри мини-свиней - породы свиней, считающейся генетически совместимой с человеком. Российские ученые утверждают, что им удалось осуществить биопечать человеческой хрящевой ткани и щитовидной железы мыши, и заявляют о планах по замене человеческих органов к 2030 году. Аналогичные сроки обсуждаются и для выращивания органов внутри свиней.

Читайте также: Рейтинг Путина снова падает, даже несмотря на изменение методики опроса. ИНФОГРАФИКА

Стоит заметить, что, в отличие от аналогичных исследований, финансируемых западными миллиардерами Джеффом Безосом или Сэмом Альтманом, работа, которую продвигает окружение Путина, практически не получила публикаций в рецензируемых международных журналах.

По словам российского ученого, пионера биопечати в стране Александра Островского, вероятно, Путину говорят то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование.

Кроме того, Путин проявил открытость к гораздо менее авторитетным подходам.

В частности, во время встречи в Кремле в 2018 году Путин посоветовал тогдашнему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу попробовать криокамеру - своеобразную обратную сауну, где тело подвергается воздействию температур до минус 170 градусов по Фаренгейту. Позже Курц вспоминал свое удивление, когда Путин с энтузиазмом объяснил преимущества регулярного пребывания обнаженным в этой ледяной камере.

Читайте также: Путин применяет манипуляции во время международных переговоров, - экс-посол Германии в РФ фон Фрич

Проблема старения

По информации WSJ, российский диктатор чрезвычайно обеспокоен физическим упадком. Во время пандемии COVID-19 Путин ввел сложные карантинные протоколы, включая дезинфекционные туннели и длительные требования по изоляции для посетителей. Российские и западные СМИ также высказывали предположения о косметических процедурах, поскольку внешность Путина с возрастом заметно улучшилась.

Кроме того, большинству ближайших помощников и союзников Путина за 70 лет. При этом Россия отличается одними из самых высоких показателей смертности в развитом мире. Согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни мужчин в России сегодня составляет около 68 лет, по сравнению с примерно 76 годами в США и более 80 годами в большей части Западной Европы.

Автор: 

путин владимир (32531) россия (97706)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Хтось непогано підніметься на шизофренії чокнутого діда.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:19 Ответить
+23
Сподіваюсь, що ці еліксири безсмертя його нарешті вбʼють.
Ви лише подивіться, яке конче не падло, мільйони людей вбив, а само подихати не хоче.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:17 Ответить
+13
Типовий слуга диявола.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь, що ці еліксири безсмертя його нарешті вбʼють.
Ви лише подивіться, яке конче не падло, мільйони людей вбив, а само подихати не хоче.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:17 Ответить
Типовий слуга диявола.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:20 Ответить
тому ізза таких, як путін і не дав Бог людині безсмерття
показать весь комментарий
29.05.2026 16:27 Ответить
Так а ти уяви що його на тому світі чекає.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:22 Ответить
Прям, чахлик невмирущий.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:18 Ответить
Хтось непогано підніметься на шизофренії чокнутого діда.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:19 Ответить
Мало володінька, мало, за 26млрд доларів безсмертя не купиш.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:20 Ответить
Но бояришнику можна тільки треба його постійно пити, проспертуєт себе і до сифілітика
показать весь комментарий
29.05.2026 16:38 Ответить
ще недавно ху...йло хрюкав про 150 років, вже замахнувся на безсмертя - нав,язлива манія...
показать весь комментарий
29.05.2026 16:21 Ответить
Краще вже 26 трлн.!
показать весь комментарий
29.05.2026 16:21 Ответить
Хоче стати Кащеєм? - але той теж копитнувся
показать весь комментарий
29.05.2026 16:22 Ответить
хоче перетворитись на кнура, судячи з тексту...
показать весь комментарий
29.05.2026 17:25 Ответить
аненербе
показать весь комментарий
29.05.2026 16:23 Ответить
той або та група, які б реально знайшли рецепт безсмертя, померли б першимм ))
показать весь комментарий
29.05.2026 16:24 Ответить
Мусорить грошима. Купуйте ще більше нафти та газу.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:24 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2026 16:26 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2026 16:45 Ответить
старый дебил решил победить смерть.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:27 Ответить
Офігезний бізнес,ці старі зійшовші з розуму виродки,які сидять на мішках з золотом прагнуть безсмертя.Тільки треба кинути їм кістку шо ми все вам зробим,треба тільки щедре фінансування-і гроші потечуть водоспадами.А поки ти там шось розробляеш ,воно вже крякне))).
показать весь комментарий
29.05.2026 16:28 Ответить
Перед смертю ***** таки стане справжньою "свинособакою". Але його все одно отруять. Там без варіантів. Іншого безпечного для виконавців та замовників способу ліквідації ***** не існує. Все вже давно винайдено і протестовано. Достатньо одного дотику до обробленої поверхні...
показать весь комментарий
29.05.2026 16:28 Ответить
❗️Ракетна небезпека вперше (!) з початку війни - на Ямалі: до слова, це майже 3000 км від українського кордону
показать весь комментарий
29.05.2026 16:31 Ответить
Подібне вже було... Сотню років тому... В СРСР... Тоді багато "р-революціонерів", дорвавшись до "всевладдя", теж старалися продовжить своє існування... Професор Іванов... Інформація до цих пір засекречена. Трішки, "поковзом", про це натякнув Булгаков, у "Собачому серці". (Про те, як професор Преображенський говорить про пересадку пацєнтці, для "омолодження", яєчників мавпи... ). А насправді "експерименти" були набагато ширші...
показать весь комментарий
29.05.2026 16:34 Ответить
Сподiваюсь, що пiсля чергового сеану терапii х-ло перетвориться на свиню та захрюкає))
показать весь комментарий
29.05.2026 16:34 Ответить
ви візуально не помічаєте, що він свиня, зато як хрюкає... в хліву навіть породисті кнурі заздрять.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:38 Ответить
Людина й так безсмертна-її душа не вмирає.Буде горіти ця сволота в аду,за всі злочини.Скільки б не прожив,хоч 300років,А все одне прийде туди.Воно розуміє,що його чекає,то й боїться, і в паніці шукає вихід, а виходу вже немає. Прийдуть по нього чорти... більше строку, визначеного Богом, не проживе.»
показать весь комментарий
29.05.2026 16:34 Ответить
Ліпший спосіб це его забальзамувати, або зацементувати
показать весь комментарий
29.05.2026 16:35 Ответить
Воно з овсім тронулось а поп кирило не підсказує що в БІБЛІЇнаписано що було два дерева дерево знань і дерево життя плод зірвали з дерева знань за що Бог вигнав адама і єву тож пиня не марнуй гроші одне чого ти досяг що будуть згадувать тебе як гітлера а на могилу дворняги сратимуть
показать весь комментарий
29.05.2026 16:37 Ответить
«Скільки мотузочці не витися, а кінець буде»
показать весь комментарий
29.05.2026 16:38 Ответить
Так пусть просирает деньги. На данный момент ни продления жизни, тем более безсмертие нам не светит. Тут нужны серьезные сподвижки в генетике и управлении генокодом что бы затормозить процесс старения. Причем в первую очередь процесс старения мозга.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:42 Ответить
Зараз в американців трохи виходить в цьому напрямку, навіть уже тіла починають пробувати вирощувати як донорів, попередні результати вже є.

Друге є пару стартапів де все комплексно від образу життя до біохакингу, люди в 50-60 років виглядають на 30. Тому не так все однозначно і тупиково.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:19 Ответить
Це все туфта, поки не буде знайдено спосіб зупинення старіння мозку.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:52 Ответить
Виродок конкретно хворий і то на всю голову
показать весь комментарий
29.05.2026 16:43 Ответить
Смерть це найвища справедливість. Не відкупиться упирюга від смерті.
Чому смерть зображають у вигляді скелета, одіту в рвану накидку з ржавою косою?
Тому, що вона не бере хабарів!
показать весь комментарий
29.05.2026 16:44 Ответить
А для свинособак теж вирощуватимуть?
показать весь комментарий
29.05.2026 16:47 Ответить
Треба звертатисьдо годалці.Фен-шуй знає все.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:48 Ответить
Тобто, "бліда моль" хоче в прямому сенсі слова перетворитися на свинособаку (хай собаки мене вибачать)?
показать весь комментарий
29.05.2026 16:57 Ответить
Кремлівський виродок зрозумів , що все бабло не зможе забрати
з собою на той світ ,
отож вирішив жити до 150 років , і це не жарт , а саме так буде ,
як він вважає , притирок 😡
здохнеш скоро , падлюка !!
показать весь комментарий
29.05.2026 16:58 Ответить
Нехай виростять йому х*й на лобі щоб заспокоївся )
показать весь комментарий
29.05.2026 17:04 Ответить
Хто цього виродка прикончить ,ця істота не має права на існування воно має здохнути і як ця мерзота за свою погану шкуру переживає ,смерть тобі і твоїй родині що б і сліду не залишилось від найкривавішого терориста.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:05 Ответить
Чорти в пеклі давно зачекалися...
показать весь комментарий
29.05.2026 17:08 Ответить
Смачна стаття, там ще й по товаришу Сі бічком пройшлися
показать весь комментарий
29.05.2026 17:09 Ответить
Вся надія на Смерть
показать весь комментарий
29.05.2026 17:09 Ответить
А якщо серйозно, то органи можна міняти майже всі. Але от заковика - що робити з мозком? Це ж теж орган.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:11 Ответить
Башку цілком пересадить. Від кабаєвської лічинки, що більше схожа обличчям на пуйла.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:20 Ответить
От тут якраз і повезло мозок якщо до 60 не зберіг то дальше відновити важко, процес можна сповільнити але деградація всерівно іде. Те саме вроді із щитовиткою.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:21 Ответить
Боється, попасти до ПЕКЛА? кабздон зачекався.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:20 Ответить
Смерть мабуть риготала до гикавки.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:28 Ответить
"...породи свиней, що вважається генетично сумісною з ..."московитами.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:29 Ответить
курирує кажете..))
показать весь комментарий
29.05.2026 17:34 Ответить
Треба ще надати грошей на пошук "Шамбали" і снарядити експедицію в Тібет.Все повторюється - гітлер проводив дослідження своїми вченими по збільшенню строків життя тепер бункерний ху...ло шукає спосіб прожити більше.Курваю не хочеться подихати.
показать весь комментарий
29.05.2026 17:36 Ответить
"...вирощуванні людських органів всередині мінісвиней - породи свиней, що вважається генетично сумісною з людиною..." Чего ещё от свинособак ожидать???
показать весь комментарий
29.05.2026 17:44 Ответить
путєн -бох ..а по-моєму дибіл упоротий
показать весь комментарий
29.05.2026 17:48 Ответить
Зібралися мінісвині на нараду, що робити?Перспектива хренова, максісвині недоторкани.
Впалі мінісвині на коліна з плакатом-"путін допоможи"
показать весь комментарий
29.05.2026 17:51 Ответить
Норм бабки с кремлешизоида собьют. Без лоха как говорится
показать весь комментарий
29.05.2026 17:51 Ответить
вельзевул вельзевулович путін
показать весь комментарий
29.05.2026 17:53 Ответить
Так ось вони які - рускіє мінісвині, які щє нарожають.
показать весь комментарий
29.05.2026 18:04 Ответить
Для чого цьому ідіоту безсмертя, якщо він вже стільки натворив, що своєю смертю на цій планеті йому померти не дадуть.
показать весь комментарий
29.05.2026 18:06 Ответить
 
 