Румунія закриває генконсульство РФ у Констанці: російського консула оголошено персоною нон грата

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив російського консула в місті Констанца персоною нон грата, консульство буде закрите.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Подробиці

"Учора ввечері стався серйозний інцидент, унаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії. Вся відповідальність за цей інцидент лежить на росії — державі, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України.

З огляду на цю ситуацію, Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито", - сказав він.

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Президентка Єврокомісіії повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ.

Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили дрон.

