УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12486 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії Закриття консульств і посольств у РФ
3 468 32

Румунія закриває генконсульство РФ у Констанці: російського консула оголошено персоною нон грата

Російського консула визнано нон грата у Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив російського консула в місті Констанца персоною нон грата, консульство буде закрите.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Учора ввечері стався серйозний інцидент, унаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії. Вся відповідальність за цей інцидент лежить на росії — державі, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України.

З огляду на цю ситуацію, Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито", - сказав він.

Читайте: Фіцо після падіння російського дрона на території Румунії закликав до "діалогу" між ЄС та РФ

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президентка Єврокомісіії повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ.
  • Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили дрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар дрона РФ по Румунії - безрозсудне вторгнення, - Вітакер

Автор: 

консульство (311) росія (70201) Румунія (1385)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Під сраку коліном - ну, непогано для початку.
показати весь коментар
29.05.2026 15:02 Відповісти
+19
Ну, хоть так московитів, у їх же лайно та їх же рилом!!! Вони це поважають, рилом у лайно…
показати весь коментар
29.05.2026 15:00 Відповісти
+11
Якщо б всі країни світу отак видворили московитів і закрили їх консульства , а також перестали попри будь які вигоди постачати туди валюту , ***** вже б почав програвати війну і діло пішло б до загибелі цієї смердючої клоаки !
показати весь коментар
29.05.2026 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, хоть так московитів, у їх же лайно та їх же рилом!!! Вони це поважають, рилом у лайно…
показати весь коментар
29.05.2026 15:00 Відповісти
Заразом тим лайном і повечеряють...
показати весь коментар
29.05.2026 15:18 Відповісти
Хороший парашный консул должен выглядеть так.
показати весь коментар
29.05.2026 16:12 Відповісти
Маємо надію, на достойну та дієву відповідь родичів постраждалих Румунів, московітам!
показати весь коментар
29.05.2026 16:54 Відповісти
Під сраку коліном - ну, непогано для початку.
показати весь коментар
29.05.2026 15:02 Відповісти
Побіг за попкорном. Ой зараз понесеться...
показати весь коментар
29.05.2026 15:03 Відповісти
Прикольні румуни, інші сцяться
показати весь коментар
29.05.2026 15:03 Відповісти
Єдиний прикол - це про чотири роки війни. Насправді війна триває 12 рік. Все решта - не лише доречно, а й вчасно і правильно.
показати весь коментар
29.05.2026 15:19 Відповісти
Дієво. Треба іншим " занепокоєним" та "стурбованим" взяти цей інструмент для реагування на озброєння ...
показати весь коментар
29.05.2026 15:04 Відповісти
Якщо б всі країни світу отак видворили московитів і закрили їх консульства , а також перестали попри будь які вигоди постачати туди валюту , ***** вже б почав програвати війну і діло пішло б до загибелі цієї смердючої клоаки !
показати весь коментар
29.05.2026 15:05 Відповісти
Все болотные дипломаты и консулы это шпионы и агенты фсб. Гони Никушор их к чёртовой матери из своей страны!!!
показати весь коментар
29.05.2026 15:08 Відповісти
ще в рясах з кадилом ходять
показати весь коментар
29.05.2026 15:33 Відповісти
Кажете в Румунії прокацапського президента вибрали?
показати весь коментар
29.05.2026 15:11 Відповісти
Це вже реальні дії.
показати весь коментар
29.05.2026 15:13 Відповісти
Дивно, що інші країни ЄС так не роблять. Давно відомо, що в цих консульствах засіла агентура кремлядів, що під виглядом дипломатів веде розвідку.
показати весь коментар
29.05.2026 15:13 Відповісти
Польща восени минулого року "проковтнула" десяток кацапських дронів.
показати весь коментар
29.05.2026 15:44 Відповісти
Набейте тому консулу еще и епало напоследок....кацапы это любят,иначе пердамонокль и перфоманс,будут неполными
показати весь коментар
29.05.2026 15:14 Відповісти
Какой смелый и **** решительный шаг ***** в бункере подавится икрой со страха...
показати весь коментар
29.05.2026 15:19 Відповісти
Та шоб він х єм подавився разом з тобою кацапсятина
показати весь коментар
29.05.2026 15:32 Відповісти
Респект руминам на сміливість !
показати весь коментар
29.05.2026 15:23 Відповісти
РумУнам , вибачте .
показати весь коментар
29.05.2026 15:48 Відповісти
Ще забороніть в'їзд кацапам й вишліть тих, хто у вас мешкає на істєрічєскую родіну.

кацапостан повинен стати резервацією для кацапні всього світу.
показати весь коментар
29.05.2026 15:23 Відповісти
а чому не персону за грати
показати весь коментар
29.05.2026 15:26 Відповісти
І все? Типу відповідь румунів така, заява про якийсь там рівень ескалації, пук про 4 статтю "НАТИ" і закриття однієї кацапської ригаловки? Хоча про що я, для ссикунів це вже подвиг.
показати весь коментар
29.05.2026 15:26 Відповісти
А може ви спочатку за Україну спитаєте?
Дайте відповідь: чому на п'ятий рік війни з України не вигнали московський патріархат???
А, це інше...
А чому на п'ятий рік прокачується кацапська нафта "дружбою"?
А чому кожний п'ятий ФОП відкритий під час війни (яка несподіванка) реєструють громадяни РФ???
Це теж ,інше..
Ну так може не треба клеїти дурня...
показати весь коментар
29.05.2026 15:43 Відповісти
Який п'ятий рік війни. Досить повторювати російську пропаганду.
показати весь коментар
29.05.2026 16:54 Відповісти
А де ж титани НАТО - Німеччина, Британія, Франція. А взагалі як би не звучало але Європі потрібне новий справжній Гітлер, росія бороться з " фашизмом" щоб потім скавчали. Як то кажуть будь обережним зі своїми бажаннями.😈😈😈
показати весь коментар
29.05.2026 15:28 Відповісти
Фіцо пов'язав влучання російського дрона в Румунії з відсутністю діалогу між ЄС і РФ
показати весь коментар
29.05.2026 15:32 Відповісти
Ну хоть так , если уж НАТО только обеспокоиться смогло.
показати весь коментар
29.05.2026 15:43 Відповісти
Тупо. Навпаки переведіть всі кацапські посольства і консульства на прикордоння. Шоб на них все те гімно і сипалося.
показати весь коментар
29.05.2026 15:48 Відповісти
А в Бухаресті закрити й вигнати слабо? Слабо. А то закрили якийсь кабінет на периферії. Це ж ніачьом.
показати весь коментар
29.05.2026 15:49 Відповісти
кремлівському розсаднику брехні, пропаганди, розвідки, диверсій - труба. молодці румуни.
показати весь коментар
29.05.2026 16:16 Відповісти
 
 