Новини Збиття дронів у Румунії
Удар дрона РФ по Румунії - безрозсудне вторгнення, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон підтримує Румунію як союзника та засуджує інцидент, не уточнюючи його обставин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на Х Вітакера.

За його словами, США висловлюють співчуття постраждалим у місті Галац і наголошують на готовності захищати територію НАТО.

"Ми підтримуємо нашого союзника по НАТО Румунію та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", — написав Вітакер.

Заява пролунала після повідомлень про удар російського дрона по багатоповерхівці в Румунії під час атаки РФ на Україну.

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Топ коментарі
Треба уточнити - засуджує чи виражає стурбованість? І потім як саме - глибоко чи не дуже?
29.05.2026 13:02 Відповісти
"Наші думки з пораненими в Галаці". Білих людей не можна чіпати. Кацапи зробили фатальну помилку.
29.05.2026 13:00 Відповісти
Напів ш....
29.05.2026 13:04 Відповісти
Глибоко, нижче Маріанської западини і це вперше в історії Америки, і за часів саме Трампа.
29.05.2026 13:07 Відповісти
Ой как страшно прозвучало от Витакера.
29.05.2026 13:05 Відповісти
За цей зухвалий крок ми повісимо не один портрет Путіна в Білому домі, а десять!
29.05.2026 13:05 Відповісти
Так це вже занепокоєння, чи просто стурбованість?
29.05.2026 13:05 Відповісти
Хто ше потужно не висловився?
29.05.2026 13:05 Відповісти
Про европейских политиков и их заявления. Раньше я любил аналогии из художественных произведений, но сейчас эпоха недоучек ( не помню букву). Так вот, мультик совковый про Вин пуха, где ослик Иа вводит шарик в горшочек и выводит. Пользы ноль! Развлечение на любителя, но Ослик целый день занят!
29.05.2026 13:11 Відповісти
А рыжий педофил в курсе?
29.05.2026 13:12 Відповісти
та ладно, він вибачться. бо такі заяви - це явна ескалація!
29.05.2026 13:17 Відповісти
Как громко и яростно он пёрнул в лужу!
29.05.2026 13:28 Відповісти
Те що доручили зробити цю заяву третьосортному чиновнику, показує наскільки насправді їм насрати.
29.05.2026 13:36 Відповісти
завжди готові, але не поспішають, а для чого? І так все окей
29.05.2026 13:34 Відповісти
гадаю хтось безядерний отримав би піздюлєй за хвилину, але коли хтось ядерний тут все дуже складно і кворуму не буде
29.05.2026 14:01 Відповісти
А може задіяти 5 статтю договору про НАТО, чи та стаття діє тільки при нападі на США, як це було 11 вересня 2001 року?
29.05.2026 14:20 Відповісти
 
 