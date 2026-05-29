Удар дрона РФ по Румунії - безрозсудне вторгнення, - Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон підтримує Румунію як союзника та засуджує інцидент, не уточнюючи його обставин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на Х Вітакера.
За його словами, США висловлюють співчуття постраждалим у місті Галац і наголошують на готовності захищати територію НАТО.
"Ми підтримуємо нашого союзника по НАТО Румунію та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", — написав Вітакер.
Заява пролунала після повідомлень про удар російського дрона по багатоповерхівці в Румунії під час атаки РФ на Україну.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
