Удар дрона РФ по Румунії - безрозсудне вторгнення, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон підтримує Румунію як союзника та засуджує інцидент, не уточнюючи його обставин.

із посиланням на Х Вітакера.

За його словами, США висловлюють співчуття постраждалим у місті Галац і наголошують на готовності захищати територію НАТО.

"Ми підтримуємо нашого союзника по НАТО Румунію та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", — написав Вітакер.

Заява пролунала після повідомлень про удар російського дрона по багатоповерхівці в Румунії під час атаки РФ на Україну.

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

