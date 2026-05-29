Новости Сбивание дронов в Румынии
Удар дрона РФ по Румынии - безрассудное вторжение, - Уитакер

Мэтью Витакер об ударах по Ирану

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон поддерживает Румынию как союзника и осуждает инцидент, не уточняя его обстоятельств.

По его словам, США выражают соболезнования пострадавшим в городе Галац и подчеркивают готовность защищать территорию НАТО.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Румынию и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаце. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - написал Уитакер.

Заявление прозвучало после сообщений об ударе российского дрона по многоэтажному дому в Румынии во время атаки РФ на Украину.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российское безрассудство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили российский дрон: не было условий для уничтожения

Топ комментарии
Треба уточнити - засуджує чи виражає стурбованість? І потім як саме - глибоко чи не дуже?
29.05.2026 13:02 Ответить
"Наші думки з пораненими в Галаці". Білих людей не можна чіпати. Кацапи зробили фатальну помилку.
29.05.2026 13:00 Ответить
Напів ш....
29.05.2026 13:04 Ответить
Глибоко, нижче Маріанської западини і це вперше в історії Америки, і за часів саме Трампа.
29.05.2026 13:07 Ответить
Ой как страшно прозвучало от Витакера.
29.05.2026 13:05 Ответить
За цей зухвалий крок ми повісимо не один портрет Путіна в Білому домі, а десять!
29.05.2026 13:05 Ответить
Так це вже занепокоєння, чи просто стурбованість?
29.05.2026 13:05 Ответить
Хто ше потужно не висловився?
29.05.2026 13:05 Ответить
Про европейских политиков и их заявления. Раньше я любил аналогии из художественных произведений, но сейчас эпоха недоучек ( не помню букву). Так вот, мультик совковый про Вин пуха, где ослик Иа вводит шарик в горшочек и выводит. Пользы ноль! Развлечение на любителя, но Ослик целый день занят!
29.05.2026 13:11 Ответить
А рыжий педофил в курсе?
29.05.2026 13:12 Ответить
та ладно, він вибачться. бо такі заяви - це явна ескалація!
29.05.2026 13:17 Ответить
Как громко и яростно он пёрнул в лужу!
29.05.2026 13:28 Ответить
Те що доручили зробити цю заяву третьосортному чиновнику, показує наскільки насправді їм насрати.
29.05.2026 13:36 Ответить
завжди готові, але не поспішають, а для чого? І так все окей
29.05.2026 13:34 Ответить
гадаю хтось безядерний отримав би піздюлєй за хвилину, але коли хтось ядерний тут все дуже складно і кворуму не буде
29.05.2026 14:01 Ответить
А може задіяти 5 статтю договору про НАТО, чи та стаття діє тільки при нападі на США, як це було 11 вересня 2001 року?
29.05.2026 14:20 Ответить
 
 