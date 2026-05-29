Удар дрона РФ по Румынии - безрассудное вторжение, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон поддерживает Румынию как союзника и осуждает инцидент, не уточняя его обстоятельств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН со ссылкой на М. Уитакера.

По его словам, США выражают соболезнования пострадавшим в городе Галац и подчеркивают готовность защищать территорию НАТО.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Румынию и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаце. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - написал Уитакер.

Заявление прозвучало после сообщений об ударе российского дрона по многоэтажному дому в Румынии во время атаки РФ на Украину.

Что предшествовало?

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российское безрассудство".

