Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце: российский консул объявлен персоной нон грата

Президент Румынии Никушор Дан объявил российского консула в городе Констанца персоной нон грата, консульство будет закрыто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Подробности

"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали два гражданина Румынии. Вся ответственность за этот инцидент лежит на России - государстве, которое уже более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины.

Учитывая эту ситуацию, Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, а Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто", - сказал он.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудную агрессию".
  • Президент Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ.
  • Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили дрон.

Ну, хоть так московитів, у їх же лайно та їх же рилом!!! Вони це поважають, рилом у лайно…
показать весь комментарий
29.05.2026 15:00 Ответить
Заразом тим лайном і повечеряють...
показать весь комментарий
29.05.2026 15:18 Ответить
Хороший парашный консул должен выглядеть так.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:12 Ответить
Під сраку коліном - ну, непогано для початку.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:02 Ответить
Побіг за попкорном. Ой зараз понесеться...
показать весь комментарий
29.05.2026 15:03 Ответить
Прикольні румуни, інші сцяться
показать весь комментарий
29.05.2026 15:03 Ответить
Єдиний прикол - це про чотири роки війни. Насправді війна триває 12 рік. Все решта - не лише доречно, а й вчасно і правильно.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:19 Ответить
Дієво. Треба іншим " занепокоєним" та "стурбованим" взяти цей інструмент для реагування на озброєння ...
показать весь комментарий
29.05.2026 15:04 Ответить
Якщо б всі країни світу отак видворили московитів і закрили їх консульства , а також перестали попри будь які вигоди постачати туди валюту , ***** вже б почав програвати війну і діло пішло б до загибелі цієї смердючої клоаки !
показать весь комментарий
29.05.2026 15:05 Ответить
Все болотные дипломаты и консулы это шпионы и агенты фсб. Гони Никушор их к чёртовой матери из своей страны!!!
показать весь комментарий
29.05.2026 15:08 Ответить
ще в рясах з кадилом ходять
показать весь комментарий
29.05.2026 15:33 Ответить
Кажете в Румунії прокацапського президента вибрали?
показать весь комментарий
29.05.2026 15:11 Ответить
Це вже реальні дії.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:13 Ответить
Дивно, що інші країни ЄС так не роблять. Давно відомо, що в цих консульствах засіла агентура кремлядів, що під виглядом дипломатів веде розвідку.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:13 Ответить
Польща восени минулого року "проковтнула" десяток кацапських дронів.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:44 Ответить
Набейте тому консулу еще и епало напоследок....кацапы это любят,иначе пердамонокль и перфоманс,будут неполными
показать весь комментарий
29.05.2026 15:14 Ответить
Какой смелый и **** решительный шаг ***** в бункере подавится икрой со страха...
показать весь комментарий
29.05.2026 15:19 Ответить
Та шоб він х єм подавився разом з тобою кацапсятина
показать весь комментарий
29.05.2026 15:32 Ответить
Респект руминам на сміливість !
показать весь комментарий
29.05.2026 15:23 Ответить
РумУнам , вибачте .
показать весь комментарий
29.05.2026 15:48 Ответить
Ще забороніть в'їзд кацапам й вишліть тих, хто у вас мешкає на істєрічєскую родіну.

кацапостан повинен стати резервацією для кацапні всього світу.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:23 Ответить
а чому не персону за грати
показать весь комментарий
29.05.2026 15:26 Ответить
І все? Типу відповідь румунів така, заява про якийсь там рівень ескалації, пук про 4 статтю "НАТИ" і закриття однієї кацапської ригаловки? Хоча про що я, для ссикунів це вже подвиг.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:26 Ответить
А може ви спочатку за Україну спитаєте?
Дайте відповідь: чому на п'ятий рік війни з України не вигнали московський патріархат???
А, це інше...
А чому на п'ятий рік прокачується кацапська нафта "дружбою"?
А чому кожний п'ятий ФОП відкритий під час війни (яка несподіванка) реєструють громадяни РФ???
Це теж ,інше..
Ну так може не треба клеїти дурня...
показать весь комментарий
29.05.2026 15:43 Ответить
А де ж титани НАТО - Німеччина, Британія, Франція. А взагалі як би не звучало але Європі потрібне новий справжній Гітлер, росія бороться з " фашизмом" щоб потім скавчали. Як то кажуть будь обережним зі своїми бажаннями.😈😈😈
показать весь комментарий
29.05.2026 15:28 Ответить
Фіцо пов'язав влучання російського дрона в Румунії з відсутністю діалогу між ЄС і РФ
показать весь комментарий
29.05.2026 15:32 Ответить
Ну хоть так , если уж НАТО только обеспокоиться смогло.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:43 Ответить
Тупо. Навпаки переведіть всі кацапські посольства і консульства на прикордоння. Шоб на них все те гімно і сипалося.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:48 Ответить
А в Бухаресті закрити й вигнати слабо? Слабо. А то закрили якийсь кабінет на периферії. Це ж ніачьом.
показать весь комментарий
29.05.2026 15:49 Ответить
кремлівському розсаднику брехні, пропаганди, розвідки, диверсій - труба. молодці румуни.
показать весь комментарий
29.05.2026 16:16 Ответить
 
 