Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце: российский консул объявлен персоной нон грата
Президент Румынии Никушор Дан объявил российского консула в городе Констанца персоной нон грата, консульство будет закрыто.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.
Подробности
"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали два гражданина Румынии. Вся ответственность за этот инцидент лежит на России - государстве, которое уже более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины.
Учитывая эту ситуацию, Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, а Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто", - сказал он.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудную агрессию".
- Президент Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ.
- Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили дрон.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапостан повинен стати резервацією для кацапні всього світу.
Дайте відповідь: чому на п'ятий рік війни з України не вигнали московський патріархат???
А, це інше...
А чому на п'ятий рік прокачується кацапська нафта "дружбою"?
А чому кожний п'ятий ФОП відкритий під час війни (яка несподіванка) реєструють громадяни РФ???
Це теж ,інше..
Ну так може не треба клеїти дурня...