Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце: российский консул объявлен персоной нон грата

Президент Румынии Никушор Дан объявил российского консула в городе Констанца персоной нон грата, консульство будет закрыто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали два гражданина Румынии. Вся ответственность за этот инцидент лежит на России - государстве, которое уже более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины.

Учитывая эту ситуацию, Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, а Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто", - сказал он.

Что предшествовало?

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудную агрессию".

Президент Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ.

Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили дрон.

