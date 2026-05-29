Фицо после падения российского дрона на территории Румынии призвал к "диалогу" между ЕС и РФ

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия солидарна с Румынией, на территорию которой упал российский дрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В то же время Фицо предостерег от любой эскалации, "с которой мы можем не справиться".

Словацкий премьер призвал к "сдержанности в подстрекательских заявлениях", а также к немедленному началу "диалога" между Европейским Союзом и Россией.

Что предшествовало?

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудство".

Президент Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ.

Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили дрон.

