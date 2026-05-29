Фицо после падения российского дрона на территории Румынии призвал к "диалогу" между ЕС и РФ

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия солидарна с Румынией, на территорию которой упал российский дрон.

Подробности

В то же время Фицо предостерег от любой эскалации, "с которой мы можем не справиться".

Словацкий премьер призвал к "сдержанности в подстрекательских заявлениях", а также к немедленному началу "диалога" между Европейским Союзом и Россией.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудство".
  • Президент Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ.
  • Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили дрон.

недобиток Фіцо у своєму стилі
29.05.2026 14:31 Ответить
Ідіот він ще той.
29.05.2026 14:36 Ответить
Він правий,без діалогу толку не буде.А то кацапи вже скільки дронів запустили,і тиша,нічого у відповідь.А вже пора серйозно відповісти!!!
29.05.2026 14:40 Ответить
Здайомсу! - Фіцо
29.05.2026 14:38 Ответить
британія, купує нафтопродукти з кацапської нафти!
чехія угорщина словаччина скуповує кацапську нафту!
німеччина досі купує кацапський газ!
що там італія, іспанія, хєр його знає, звісно висять на нафті та газі з сибіру!!

тож, до останнього українця!
тцк, дуже подобається фон дер ляйєнам та молодим перспективним калласам!
про рютте, взагалі мовчу, бо гомофобія у нас заборонена законом!
29.05.2026 14:40 Ответить
Що і требувалось доказати. Теракти і масові вбивства це не випадковість а стратегія Ху'йла по розвалу Заходу. Ху'йло стріляє а його агенти призивають до діалогу і перагаворів. А щоб Ху'йло погодився на перагавори його потрібно вмовляти, догодити йому і виконати домашнє завдання, зокрема зупинити поставки озброєння і фінансів в Україну. Тому той хто призиває до переговорів з московським режимом це не посередник і не миротворець а співучасник злочинів московських людоїдів.
29.05.2026 14:41 Ответить
Ось вам приклад виконання і 4-ї і 5-ї статті НАТО в разі нападу на країну НАТО. Замість відповіді половина НАТО засуне голови собі в сраку а інша половина таких як Фріцо будуть закликати до діалогу.
29.05.2026 14:46 Ответить
Це лишній раз доводить, що якщо у організації є хоч один п*дарас "з повноваженнями" - вся організація набуває "п*дорастичного" статусу...
29.05.2026 14:53 Ответить
Фицо = физ-лицо. Фило = физ- ****.
29.05.2026 14:57 Ответить
То, чого добивається Московії, озвучив Фіцо.
29.05.2026 15:15 Ответить
 
 