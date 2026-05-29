РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
191 9

Украина готова поддержать Румынию любым образом, нужно усилить санкции против РФ, - Зеленский

Зеленский отреагировал на падение дрона РФ в Румынии

Президент Владимир Зеленский прокомментировал падение российского дрона на территории Румынии.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Действительно необходимо усилить давление на Россию, чтобы эта война не затягивалась и не расширялась. Прошлой ночью россияне нанесли преднамеренный удар по нашему южному региону - Одесской области, которая граничит с Румынией. Это была очередная циничная атака на гражданскую инфраструктуру в наших городах и наших водах, направленная против гражданских контейнеровозов.

Один из дронов - фактически аналог "шахеда" - также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом в этих обстоятельствах. Мы рассчитываем, что новые санкционные меры Европейского Союза против России будут действительно сильными и дадут России почувствовать, что ее удары означают значительные потери для нее самой. Это было бы справедливо. Спасибо всем, кто помогает защищать жизни!" - отметил президент.

Читайте: Удар дрона РФ по Румынии - безрассудное вторжение, - Уитакер

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудную авантюру".

Читайте также: Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили российский дрон: не было условий для уничтожения

Автор: 

Зеленский Владимир (24354) Румыния (1268) Евросоюз (18123)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.05.2026 13:58 Ответить
Потрібно створювати спільні збройні сили з Румунами, спільнуо патрулювати літаками Чорне море, об'єднувати систему ППО, спільно патрулювати узбережжя і знищувати російські безекіпажні катери та міни.
показать весь комментарий
29.05.2026 14:03 Ответить
Спільно з румунами та молдаванами зачистити Придністров'я!
показать весь комментарий
29.05.2026 14:04 Ответить
А звідки ЦАР коментував ... невже зі Швеції?

Тоді то є Потужний Комент від Незламного ЦАРЯ!
показать весь комментарий
29.05.2026 14:00 Ответить
Як же задовбав цей підримач! В Україні все вже підтримали?
показать весь комментарий
29.05.2026 14:01 Ответить
Чтобы поддержать Румынию нужно освободить Приднестровье...
показать весь комментарий
29.05.2026 14:07 Ответить
Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним способом за цих обставин. Cвітова спільнота .дивлячись як "зегавара" знищує Україну і український народ всі роки війни своєю "підтримкою і необхідними способами " відмовиться .як найгіршої послуги, яку можна отримати для своєї держави і свого народу.,,,
показать весь комментарий
29.05.2026 14:09 Ответить
Як послухаєш ,так ми виявляється можемо вже мало не весь світ захистити та підтримати.Тільки без зовнішньої допомоги не дуже виходить навіть себе.
показать весь комментарий
29.05.2026 14:10 Ответить
 
 