Украина готова поддержать Румынию любым образом, нужно усилить санкции против РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал падение российского дрона на территории Румынии.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Действительно необходимо усилить давление на Россию, чтобы эта война не затягивалась и не расширялась. Прошлой ночью россияне нанесли преднамеренный удар по нашему южному региону - Одесской области, которая граничит с Румынией. Это была очередная циничная атака на гражданскую инфраструктуру в наших городах и наших водах, направленная против гражданских контейнеровозов.
Один из дронов - фактически аналог "шахеда" - также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом в этих обстоятельствах. Мы рассчитываем, что новые санкционные меры Европейского Союза против России будут действительно сильными и дадут России почувствовать, что ее удары означают значительные потери для нее самой. Это было бы справедливо. Спасибо всем, кто помогает защищать жизни!" - отметил президент.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудную авантюру".
