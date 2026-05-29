Украина готова поддержать Румынию любым образом, нужно усилить санкции против РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал падение российского дрона на территории Румынии.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

Что известно?

"Действительно необходимо усилить давление на Россию, чтобы эта война не затягивалась и не расширялась. Прошлой ночью россияне нанесли преднамеренный удар по нашему южному региону - Одесской области, которая граничит с Румынией. Это была очередная циничная атака на гражданскую инфраструктуру в наших городах и наших водах, направленная против гражданских контейнеровозов.

Один из дронов - фактически аналог "шахеда" - также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом в этих обстоятельствах. Мы рассчитываем, что новые санкционные меры Европейского Союза против России будут действительно сильными и дадут России почувствовать, что ее удары означают значительные потери для нее самой. Это было бы справедливо. Спасибо всем, кто помогает защищать жизни!" - отметил президент.

Что предшествовало?

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудную авантюру".

