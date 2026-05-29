Новини Збиття дронів у Румунії
Україна готова підтримати Румунію будь-яким чином, треба посилити санкції проти РФ, - Зеленський

Зеленський відреагував на падіння дрона РФ у Румунії

Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння російського дрона на території Румунії.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Дійсно необхідно посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалася і не розширювалася. Минулої ночі росіяни здійснили навмисний удар по нашому південному регіону - Одеській області, яка межує з Румунією. Це була чергова цинічна атака на цивільну інфраструктуру в наших містах і наших водах, спрямована проти цивільних контейнеровозів.

Один із дронів - фактично аналог "шахеда" - також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним способом за цих обставин. Ми розраховуємо, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть справді сильними і дадуть Росії відчути, що її удари означають значні втрати для неї самої. Це було б справедливо. Дякую всім, хто допомагає захищати життя!"- зазначив президент.

Читайте: Удар дрона РФ по Румунії - безрозсудне вторгнення, - Вітакер

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Також читайте: Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили російський дрон: Не було умов для знищення

29.05.2026 13:58 Відповісти
Потрібно створювати спільні збройні сили з Румунами, спільнуо патрулювати літаками Чорне море, об'єднувати систему ППО, спільно патрулювати узбережжя і знищувати російські безекіпажні катери та міни.
29.05.2026 14:03 Відповісти
Спільно з румунами та молдаванами зачистити Придністров'я!
29.05.2026 14:04 Відповісти
А звідки ЦАР коментував ... невже зі Швеції?

Тоді то є Потужний Комент від Незламного ЦАРЯ!
29.05.2026 14:00 Відповісти
Як же задовбав цей підримач! В Україні все вже підтримали?
29.05.2026 14:01 Відповісти
Чтобы поддержать Румынию нужно освободить Приднестровье...
29.05.2026 14:07 Відповісти
Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним способом за цих обставин. Cвітова спільнота .дивлячись як "зегавара" знищує Україну і український народ всі роки війни своєю "підтримкою і необхідними способами " відмовиться .як найгіршої послуги, яку можна отримати для своєї держави і свого народу.,,,
29.05.2026 14:09 Відповісти
Як послухаєш ,так ми виявляється можемо вже мало не весь світ захистити та підтримати.Тільки без зовнішньої допомоги не дуже виходить навіть себе.
29.05.2026 14:10 Відповісти
 
 