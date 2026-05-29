Україна готова підтримати Румунію будь-яким чином, треба посилити санкції проти РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував падіння російського дрона на території Румунії.

Президент повідомив у соцмережі X.

Що відомо?

"Дійсно необхідно посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалася і не розширювалася. Минулої ночі росіяни здійснили навмисний удар по нашому південному регіону - Одеській області, яка межує з Румунією. Це була чергова цинічна атака на цивільну інфраструктуру в наших містах і наших водах, спрямована проти цивільних контейнеровозів.

Один із дронів - фактично аналог "шахеда" - також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним способом за цих обставин. Ми розраховуємо, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть справді сильними і дадуть Росії відчути, що її удари означають значні втрати для неї самої. Це було б справедливо. Дякую всім, хто допомагає захищати життя!"- зазначив президент.

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

