Пропагандист Карнаухов пропонує "уронить" "Орешник" на Польщу і погрожує Румунії: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!". ВIДЕО

Російська державна пропаганда продовжує відкрито генерувати заклики до розв'язання третьої світової війни та завдання ракетних ударів по країнах-членах НАТО. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговими погрозами на адресу європейських держав відзначився один із найрадикальніших Z-пропагандистів із медіамережі Володимира Соловйова Сергій Карнаухов.

В ефірі федерального телеканалу він прямо закликав ударити новітньою балістичною ракетою "Орєшнік" по польському місту Жешув, яке є ключовим логістичним хабом для доставки міжнародної допомоги в Україну.

При цьому рупор Кремля цинічно заявив, що такий крок варто зробити "заради інтересу", оскільки Альянс нібито "вмиється" і не наважиться на пряму військову відповідь.

Окрім Польщі, кремлівський пропагандист одразу визначив і наступну ціль для російського терору - Румунію, куди, на його думку, перенесуть бази НАТО. При цьому Карнаухов не втримався від шовіністичних та ксенофобських образ на адресу сусіднього народу.

Також дивіться: Спікер парламенту Вірменії Сімонян про кремлівських пропагандистів Соловйова та Дугіна: "Це гімно на паличці". ВIДЕО