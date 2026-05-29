Пропагандист Карнаухов предлагает "сбросить" "Орешник" на Польшу и угрожает Румынии: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!"

Российская государственная пропаганда продолжает открыто призывать к развязыванию третьей мировой войны и нанесению ракетных ударов по странам-членам НАТО. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередными угрозами в адрес европейских государств отличился один из самых радикальных Z-пропагандистов из медиасети Владимира Соловьева Сергей Карнаухов.

В эфире федерального телеканала он прямо призвал нанести удар новейшей баллистической ракетой "Орешник" по польскому городу Жешув, который является ключевым логистическим хабом для доставки международной помощи в Украину.

При этом рупор Кремля цинично заявил, что такой шаг стоит сделать "ради интереса", поскольку Альянс якобы "умоется" и не решится на прямой военный ответ.

Помимо Польши, кремлевский пропагандист сразу определил и следующую цель для российского террора - Румынию, куда, по его мнению, перенесут базы НАТО. При этом Карнаухов не удержался от шовинистических и ксенофобских оскорблений в адрес соседнего народа.

