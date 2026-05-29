Пропагандист Карнаухов предлагает "сбросить" "Орешник" на Польшу и угрожает Румынии: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!"
Российская государственная пропаганда продолжает открыто призывать к развязыванию третьей мировой войны и нанесению ракетных ударов по странам-членам НАТО. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередными угрозами в адрес европейских государств отличился один из самых радикальных Z-пропагандистов из медиасети Владимира Соловьева Сергей Карнаухов.
В эфире федерального телеканала он прямо призвал нанести удар новейшей баллистической ракетой "Орешник" по польскому городу Жешув, который является ключевым логистическим хабом для доставки международной помощи в Украину.
При этом рупор Кремля цинично заявил, что такой шаг стоит сделать "ради интереса", поскольку Альянс якобы "умоется" и не решится на прямой военный ответ.
Помимо Польши, кремлевский пропагандист сразу определил и следующую цель для российского террора - Румынию, куда, по его мнению, перенесут базы НАТО. При этом Карнаухов не удержался от шовинистических и ксенофобских оскорблений в адрес соседнего народа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дай бог, щоб я був неправий...
Джерело: https://censor.net/ua/n4005720
- в одній фразі - розрив кацапських залишків мозку навпіл..
- шо у цього шизофреніка-проповідника у голові?..
Он подчеркнул:
«Минскому гауляйтеру Лукашеску: лающий пес не кусает. Хищная птица - не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине».
Первые 500 целей: Украина внесла стратегические и экономические объекты на территории Беларуси (включая НПЗ и крупные заводы) в список потенциальных целей на случай попытки прямого вторжения со стороны белорусской границы.