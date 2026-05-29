Пропагандист Карнаухов предлагает "сбросить" "Орешник" на Польшу и угрожает Румынии: "Что вы сделаете, пшеки?.. С цыганами разберемся!"

Российская государственная пропаганда продолжает открыто призывать к развязыванию третьей мировой войны и нанесению ракетных ударов по странам-членам НАТО. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередными угрозами в адрес европейских государств отличился один из самых радикальных Z-пропагандистов из медиасети Владимира Соловьева Сергей Карнаухов.

В эфире федерального телеканала он прямо призвал нанести удар новейшей баллистической ракетой "Орешник" по польскому городу Жешув, который является ключевым логистическим хабом для доставки международной помощи в Украину.

При этом рупор Кремля цинично заявил, что такой шаг стоит сделать "ради интереса", поскольку Альянс якобы "умоется" и не решится на прямой военный ответ.

Помимо Польши, кремлевский пропагандист сразу определил и следующую цель для российского террора - Румынию, куда, по его мнению, перенесут базы НАТО. При этом Карнаухов не удержался от шовинистических и ксенофобских оскорблений в адрес соседнего народа.

кремль Ксенофобія Польша пропаганда Румунія шовинізм Соловьев Владимир
Румунія може уроніть Придністров'я. Ввести війська і зачистити цю клоаку, що путін обісрався.
29.05.2026 14:43 Ответить
Так росіяни вже уронілі Орєшнік на тимчасово окуповані території і щось мовчать чи сподобалось це мешканцям окупованих територій.
29.05.2026 14:41 Ответить
Ну мы не можем это сделать без разрешения Молдовы. А Молдова не даст его без санкции от Румынии. Но было бы конечно крайне забавно зайти парой батальонов 3ошбр и сделать ТЗТД. "Тирасполь за три дня."
29.05.2026 14:52 Ответить
Нихера не сделают. Обосрутся. Цыганы уже сегодня обосрались.
29.05.2026 14:41 Ответить
29.05.2026 14:43 Ответить
Так мы же молдаванам предлагали уронить Приднестровье. Они ж засцали, сказали спасибо не надо.
29.05.2026 14:48 Ответить
29.05.2026 14:52 Ответить
Молдова самостоятельно государство. Какие ещё санкции от Румынии?
29.05.2026 14:55 Ответить
Безусловно самостоятельно. Только там половина граждан имеют еще и румынское гражданство. Ну примерно такое же самостоятельное как например Монако или Лихтенштейн. В принципе ничего плохого в этом нет если ты маленький и слабый - а твой "старший брат" - нормальный, и маленьких не обижает.
29.05.2026 14:58 Ответить
Ну так карнаухув правильно говорит. Будут сидеть на жопе ровно и не рякать. Там же паспорта)
29.05.2026 15:01 Ответить
На бумаге.
29.05.2026 15:25 Ответить
У Молдові кацапи можуть "зробить" тільки ОДНЕ - підірвать, дистанційно, "Ковбасну"... Придністровці серйозно, воювать не будуть... Російських війсь там, немає (два-три десятки офіцерів, практично, без ********* бойового досвіду, не рахуються... Ті, "патріоти Придністров'я", що воювали в 92-му, вже постаріли, і "патриатизьм" з жопи вивітрився"... А молоді "похєр"... Тим більше, у більшості з них - по кілька паспортів, тому відразу здриснуть за кордон...
29.05.2026 15:05 Ответить
Если местные еще согласятся чтобы ее подрывали. Там недогосударственное образование такого размера что в половине страны окна повылетают. На самом деле если за проводящими зачистку подразделениями сразу будут заходить молдавские военные и полиция, сразу же после очистки брать территорию под свой контроль, обеспечивать порядок и защиту населения - никто даже не пикнет. А то что творилось в 1992 году - мы же все понимаем кто это делал, помним и Абхазию, и Осетию, и Донбасс с Крымом. Игорь Иванович Гиркин в принципе этого совсем и не скрывал.
29.05.2026 15:20 Ответить
А "мєстних" і питаться не будуть... Знаючи кацапів, думаю, що заряди закладені, під штабелями, ще в 92-му році... "На всякий случай"... І вони там лежать до цих пір. І пакет секретний лежить у "секретці, для командира, саме на цей випадок... І, можливо, при ротації, хтось з "секретчиків, той пакет підмінив. І новий командир про існування зарядів , не знає. І коли наступить момент "Ч" - його, натиском на кнопочку, в Москві, "розпилять на молекули"... Згадай підрив Хрещатика, у 1941-му!
Дай бог, щоб я був неправий...
29.05.2026 15:41 Ответить
Незнаю, наскільки правда, я коли у військовому КБ працювала, то після путчу в нас інженери сіпатись стали й пошепки обговорювали, що буде з тими "ранцями". Казали, що й у нас десь заховано кілька шт., не тільки в інших республіках..
29.05.2026 16:53 Ответить
Правда...
29.05.2026 16:56 Ответить
29.05.2026 17:01 Ответить
А хто їх буде питати..кацапи будють з них робити жертву "мальчіков в трусіках"..підірвуть дистанційно і звинуватять Україну
29.05.2026 16:20 Ответить
В придністров"ї більшість має по кілька паспортів (молдовські,російські,українські,та ще й справки придністровські...) так що незрозуміло громадянами якої країни вони є...
29.05.2026 16:06 Ответить
Чому "не відомо"? Все прекрасно відомо... Я міг-би, прочитать тобі цілу лекцію, по "громадянству", але не бачу потреби... Та і ліньки.. Спробую пояснить коротко. Теперішнє "громадянство", переважно "однодержавне". Це означає, що для держави, на території якої перебуває особа, яка має її паспорт, вона є ЇЇ громадянином. Громадянство інших країн, паспорти яких має ця особа, на період перебування на території ЦІЄЇ країни, не має ніякого значення. Якщо особа перетнула кордон, і потрапила на територію іншої країни, паспорт якої вона має, то ситуація стає такою ж, тільки стосовно тієї країни, на територію якої вона потрапила... Користуваться "різними" паспортами, особа має право тільки на території країни, громадянства якої вона не має... (про "мультигромадянство" писать не буду - воно визначається міждержавними угодами про це, в кожному випадку, індивідуально, між двома "підписантами"...).
29.05.2026 16:24 Ответить
Украине не нужно спрашивать разрешения Молдовии зачистить кусок "НедоЧили" которую по факту,Молдова не контролирует,но которая представляет прямую угрозу Украине,находящейся в состоянии войны и войска противоборствующий стороны рулят там...Украине нужно просто разобрать на молекулы тот аппендикс,вычистить и тут же передать под контроль Молдовы обратно...
29.05.2026 15:20 Ответить
Во всяком случае,это было бы куда мудрое,взвешенное и обснованное решение,чем переться за каким то х...в курскую и белгородскую области,оставив там кучу техники и бойцов
29.05.2026 15:22 Ответить
**** там чистить, 500 кацапов.
29.05.2026 14:49 Ответить
Цыганы могут только дроны кацапские себе на бошки ронять.
29.05.2026 14:53 Ответить
можуть, але не уронять
31.05.2026 02:22 Ответить
Он, як прорвало у запарєбрікаваїх, лайно ротом пішло!!!
29.05.2026 17:03 Ответить
У циганів кришу порвало кацапським дроном, а вони гімна в рот набрали) Сидять, шмарклі жують.
29.05.2026 18:13 Ответить
Все, як карнаухов казав. Сиди тихо, можеш висловити занепокоєність, чи посла покликати. Сцикота звичайна.
29.05.2026 18:21 Ответить
29.05.2026 14:41 Ответить
А куди він там впав?
29.05.2026 14:46 Ответить
між Авдіївкою і Донецьком
29.05.2026 14:49 Ответить
То есть - в промежность. Хотя там сейчас - везде промежность.
29.05.2026 14:54 Ответить
Звідки інформація?
29.05.2026 15:18 Ответить
З кількох новинних вебсайтів, в т.ч. Цензор.нет, Іван Яковина, Майкл Накі. Явно не одне джерело
29.05.2026 18:11 Ответить
А хто їх питатиме чи їм подобається????
29.05.2026 15:05 Ответить
НАТО та світ самі винні, що такі особи ще дихають. Скоро і Лукашенко набереться хоробрості відкрито допомогти росії.
29.05.2026 14:42 Ответить
Не, він не ідіот.
29.05.2026 15:27 Ответить
Такі бойові - то чого не починали з НАТО а полізли на Україну?
29.05.2026 14:43 Ответить
Дякуйте Богу що не пооізли на Європу,бо там і воювати толком нікому.І якби кацапчики потім нарали на нас,то нам був був би кінець.Ні тилу,ні союзників
29.05.2026 15:09 Ответить
Вони бойові тільки на телебаченні, а так звичайні обосранні раби ху...ла.
29.05.2026 15:12 Ответить
Фіцо після падіння російського дрона на території Румунії закликав до "діалогу" між ЄС та РФ
Джерело: https://censor.net/ua/n4005720
29.05.2026 14:45 Ответить
Ві повинен отримати премію Дарвіна у вигляді сертифіката на кремацію з написом «Ти вже сам себе спалив»!
29.05.2026 14:46 Ответить
А шо лысому остаётся, он же уже труп и прекрасно это понимает осознать и раскаяться уже не получится..
29.05.2026 14:48 Ответить
Звичайний пероральний "бойовий" п*дарас...
29.05.2026 14:50 Ответить
Не для розуму Карнаухова, ця справа! Жувати ротом лайно з московії, це його сенс пожиттєвий, поки і не здохне від рук *********!!
29.05.2026 14:50 Ответить
Ох уж эти активисты. Ток у политика есть отмазка мол это все избиратели хотели "джедаев" сжигать в печах, сам то у тети Розы в Израиле маццу кушол вот те крест. А активист консерва одноразовая.
29.05.2026 14:51 Ответить
яка ганьба яка ганьба , на все нато
29.05.2026 14:51 Ответить
Ну що, Європа, провели діалог і перегавори з московськими людоїдами?
29.05.2026 14:52 Ответить
До чого включив цей пропагандист дразнилку? Так погано, що почали НАТО дразнити?
29.05.2026 14:53 Ответить
Не дай вам Боже подумати, що я вихваляю расцеян, але ... їм пох на ЄС та їх викликання послів
29.05.2026 14:54 Ответить
хоч мені й подобається Польща та Румунія, нам би це допомогло, нато захоче відповісти й надасть нам ще більше зброї
29.05.2026 14:57 Ответить
Дуже в цьому сумніваюсь, НАТО після серйозної провокації може сказати що їм самим потрібно і не збільшить а зменшить постачання.
29.05.2026 15:17 Ответить
орешнік падає де попало тільки не в ціль ,із за белоруських і кацапських компонентів
29.05.2026 14:57 Ответить
"Росія залучає найманців для війни проти України із 136 країн світу, а пряму та непряму військову 4 країни, а економічну допомогу (купівля товрів, обхід санкцій) їй надають понад 20 держав. [https://theukrainians.org/news/18-******-dopomagayut-rosiyi-ta-bilorusi-obhodyty-sankcziyi-ssha-opublikuvaly-spysok/ 1, https://www.rbc.ua/rus/news/inozemtsi-zi-136-******-voyuyut-rosiyu-gur-1777468318.html 2, https://www.eurofest.org.ua/yaki-******y-dopomagayut-rosiyi/ 3]"
29.05.2026 15:09 Ответить
Як з цим жити? Яка свіжа новина))
29.05.2026 15:20 Ответить
Кацапів потрібно постійно тикати пикою в те що вони самі роблять, але чомусь вважають що іншим зась. Найбільший жах у кацапів починається коли мова заходить про постачання наступальної зброї українцям.
29.05.2026 16:02 Ответить
Гівно з під жовтої курки.Пішка, підстилка *******,довякаєшся - голову відіб'ють.Хоча там сірого немає там болотні водорості.
29.05.2026 15:11 Ответить
Рано чи пізно кацапівка піде війною на Європу.
29.05.2026 15:28 Ответить
Так як "Орешник" літає, Лукашенку потрібно приготуватися.
29.05.2026 15:56 Ответить
"...нато і так протів нас воюєт і нікогда нє пойдьот протів нас воєвать.."(с)
- в одній фразі - розрив кацапських залишків мозку навпіл..
- шо у цього шизофреніка-проповідника у голові?..
29.05.2026 15:56 Ответить
А ще там було про "ювілірний (ги-ги!) арєшнік"…
29.05.2026 22:47 Ответить
Рівень кацапського бидла в черговий раз вражає!
29.05.2026 15:57 Ответить
Ну так може нашим пропагандистам теж щось подібне заявити про бульбостан, наприклад? Типу, це недружня нам країна, з території якої вже здійснювалася агресія проти України. Тому треба там "ураніть" кілька десятків фламінго.
29.05.2026 16:19 Ответить
Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр») публично предостерег Александра Лукашенко от прямого участия в войне против Украины.
Он подчеркнул:
«Минскому гауляйтеру Лукашеску: лающий пес не кусает. Хищная птица - не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине».
Первые 500 целей: Украина внесла стратегические и экономические объекты на территории Беларуси (включая НПЗ и крупные заводы) в список потенциальных целей на случай попытки прямого вторжения со стороны белорусской границы.
29.05.2026 19:27 Ответить
Хочуть i там 2 гаража пом'яти своїм "Патешнiком" ? Дебiли мля
29.05.2026 22:33 Ответить
Наглядна картинка до вислову - уронили при родах"...
30.05.2026 07:12 Ответить
таке стерво суду не уникне
30.05.2026 13:28 Ответить
самокат цьому уроду.
31.05.2026 09:57 Ответить
 
 