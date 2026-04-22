Посол РФ отреагировал на скандал с Соловьевым и Мелони и обвинил во всем Зеленского
Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянский МИД после скандальных заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его публичном заявлении.
По словам дипломата, итальянская сторона якобы безосновательно связала высказывания Соловьева с официальной позицией российских властей.
Позиция российского посла
Парамонов заявил, что слова Соловьева являются его личным мнением и не отражают позицию Кремля. Он также раскритиковал действия итальянских дипломатов.
"Итальянские дипломаты в очередной раз "попали в штангу" с моим вызовом в МИД", - заявил Парамонов.
Кроме того, посол обвинил "антироссийские силы" в Италии в попытке раздуть международный скандал. В своих заявлениях он также упомянул президента Украины Владимира Зеленского, намекнув на якобы неудачный визит в Рим.
Что предшествовало?
Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра Джорджию Мелони. В частности, он назвал ее "фашисткой".
В Риме такие высказывания назвали неприемлемыми и выразили официальный протест российской стороне.
ПОГАНО коли як було - "братья менші" "бровь поднимем" і тд. А коли бояться - це гут. Рузкіе розуміють все лише через страх
Якщо у хазяїна, у дворі, припнута собака - то саме він відповідає за те, чому його собака гавкає на перехожих...
Один-два месяца после начала нападения Германии на http://argumentua.com/stati/mif-o-9-maya-kogda-na-samom-dele-zakonchilas-voina СССР советская пропаганда ещё пыталась взывать к логике и научным знаниям, пытаясь объяснить нацистскую агрессию. Это позже, начиная с 1942 года, пропагандистские лозунги стали сводиться к самым простым, вроде "Убей немца!". А немцы стали изображаться в виде зверей - волков или обезьян. Т.е. на первый план вышли самые простые, архетипические образы в обличении врага.
У всьому винен Порошенко.
- Яку?
- Син Солов'йова, який у Лондоні живе, пасивний гомосексуаліст, ЗАМІЖ ВИЙШОВ!
- Ов-ва!... Так це що, Солов'йов тепер став ТЕЩЕЮ???!!!
А можна і по поганому: вниз головою, як Мусоліні, досвід є.
соловьева пора вбити
пропоную на ракетах і БПЛА писати « за Мелоні» і бахнути по хремлю
Як у Болгарії, як у Румунії...
Одного разу у Німеччині до влади демократичним шляхом прийшов до влади Гітлер. Європа нездатна себе захистити. ЄС, НАТО, колгоспи заражені імпотенцією консенсуальності, а колгосп ООН правом вето того ж Кремля.