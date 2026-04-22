Посол РФ отреагировал на скандал с Соловьевым и Мелони и обвинил во всем Зеленского

В РФ назвали заявления Соловьева личным мнением

Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянский МИД после скандальных заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его публичном заявлении.

По словам дипломата, итальянская сторона якобы безосновательно связала высказывания Соловьева с официальной позицией российских властей.

Позиция российского посла

Парамонов заявил, что слова Соловьева являются его личным мнением и не отражают позицию Кремля. Он также раскритиковал действия итальянских дипломатов.

"Итальянские дипломаты в очередной раз "попали в штангу" с моим вызовом в МИД", - заявил Парамонов.

Кроме того, посол обвинил "антироссийские силы" в Италии в попытке раздуть международный скандал. В своих заявлениях он также упомянул президента Украины Владимира Зеленского, намекнув на якобы неудачный визит в Рим.

Что предшествовало?

Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра Джорджию Мелони. В частности, он назвал ее "фашисткой".

В Риме такие высказывания назвали неприемлемыми и выразили официальный протест российской стороне.

Топ комментарии
+27
Солов'йов працівник державної телерадіокомпанії, рупор кремлівської пропагенди... Неофіційно - "цепний пес Путіна", і він його годує...
Якщо у хазяїна, у дворі, припнута собака - то саме він відповідає за те, чому його собака гавкає на перехожих...
22.04.2026 01:16 Ответить
+22
ОФ КОРС. В рузкіх тепер 1000 років будуть винні у всьому українці. Втім ЦЕ ДОБРЕ. Чим більше тебе бояться тим краще.

ПОГАНО коли як було - "братья менші" "бровь поднимем" і тд. А коли бояться - це гут. Рузкіе розуміють все лише через страх
22.04.2026 01:12 Ответить
+15
по-хорошому цього посла слід оголосити persona non grata

А можна і по поганому: вниз головою, як Мусоліні, досвід є.
22.04.2026 02:40 Ответить
22.04.2026 01:12 Ответить
Рузкіе розуміють все лише через страх.Так це у них на генному рівні таке.
22.04.2026 08:21 Ответить
22.04.2026 01:16 Ответить
Почему это? "*****" с маленькой - это когда ты поймал алкаша который в подъезде мочится. А в данном случае "*****" это имя собственное. И по правилам правописания имена собственные пишутся с большой буквы. Хоть это и имя мелкого зловредного ********...
22.04.2026 08:12 Ответить
В июле-августе 1941 года немецкий профессор-евгеник, специалист по сексуальным девиациям и политэмигрант Артур Кронфельд пишет в Москве пропагандистскую брошюру "Дегенераты у власти". В ней он описывает вождей нацистской Германии как физических и психических вырожденцев, а также - как сексуальных извращенцев. Ссылаясь на свою лечебную практику и информацию источников, Кронфельд утверждает, что Гитлер был гомосексуалистом, и этим объясняет зверства фюрера. Сексуальными меньшинствами он также называет ещё ряд вождей Германии.

Один-два месяца после начала нападения Германии на http://argumentua.com/stati/mif-o-9-maya-kogda-na-samom-dele-zakonchilas-voina СССР советская пропаганда ещё пыталась взывать к логике и научным знаниям, пытаясь объяснить нацистскую агрессию. Это позже, начиная с 1942 года, пропагандистские лозунги стали сводиться к самым простым, вроде "Убей немца!". А немцы стали изображаться в виде зверей - волков или обезьян. Т.е. на первый план вышли самые простые, архетипические образы в обличении врага.
22.04.2026 09:11 Ответить
Хто всрався? Невістка
22.04.2026 01:41 Ответить
Яка така невістка? Який такий Зеленський? Які ж вони бовдури...
У всьому винен Порошенко.
22.04.2026 06:23 Ответить
Правильно! Забрати вілли у обох!
22.04.2026 02:02 Ответить
22.04.2026 03:58 Ответить
- Куме! Ви новину чули?
- Яку?
- Син Солов'йова, який у Лондоні живе, пасивний гомосексуаліст, ЗАМІЖ ВИЙШОВ!
- Ов-ва!... Так це що, Солов'йов тепер став ТЕЩЕЮ???!!!
22.04.2026 08:04 Ответить
Володимир Соловйов це типу українець чи шо
22.04.2026 02:08 Ответить
штибу гусскій
22.04.2026 02:41 Ответить
Правильно писати Соловйобъ
22.04.2026 03:46 Ответить
Типу еврей.
22.04.2026 05:52 Ответить
Ну, якшо проводить "розбірку" походження його справжнього прізвища - "Шапіро", то його предки могли мать стосунок до України чи Білорусі... Бо євреїв змушували, у 19 столітті, насильно, приймать прізвища (Спротив мав стосунок до релігії - прізвища давалися для перепису населення. А "перепис" - це ОБЛІК. А у юдеїв був смертельний забобон - якщо перелічить своїх "домочадців", чи скотиеу - обов'язково буде епідемія, і смерті.) Так як добровільно прізвища вони брать не хотіли, їм їх писали примусово... Саме тому в Німеччині з'являлися "Цукермани" з "Гольдбергами", у Польщі та Білорусі - "Сахаревичі", з "Золотаревичами", а в Україні (на Волині) - "Каци", з "Шапіро"...
22.04.2026 08:25 Ответить
22.04.2026 02:40 Ответить
Турок Алтинташ знав що з такими послами робити.
22.04.2026 07:39 Ответить
Шо воно меле?Це Зеленський обізвав Мелоні,чи кацапи?
22.04.2026 02:48 Ответить
Любовный треугольник епта
22.04.2026 03:45 Ответить
Ну на голову вже не налазить поведінка ідіотів із хремля - вони вбивають кожен день мирних українців , а винувата італьянка Мелоні .
соловьева пора вбити
22.04.2026 03:57 Ответить
Нам ніззя, прийнятий закон про антисемітизм.
22.04.2026 07:06 Ответить
22.04.2026 04:03 Ответить
Кацапам мало що вони гвалтували чеченок, сіріек , українок . Вони вирішили нагадити Мелоні .
пропоную на ракетах і БПЛА писати « за Мелоні» і бахнути по хремлю
22.04.2026 04:06 Ответить
Мешканці башкирського села просять Папу Лева XIV допомогти https://risu.ua/meshkanci-bashkirskogo-sela-prosyat-papu-leva-xiv-dopomogti-vidremontuvati-dorogu_n163563 відремонтувати дорогу.
22.04.2026 06:17 Ответить
Зеля наш не має клоунів, озучувати свої дурні тези, тіпа бомбіть Орбана и РФ скоро нападе на Балтію, бо сам клоун. В РФ це роблять спеціальні придворні шути, а з них спрос невелик.
22.04.2026 06:22 Ответить
можна італійський міністру нагадати що у Соловйова є нерухомість у Італії
22.04.2026 06:41 Ответить
Уже немає... Давно вже, ще до Мелоні, чи-то арештували, чи-то конфіскували, на озері Комо, всі чотири вілли...
22.04.2026 08:29 Ответить
Італійці хотіли щоб кацап вибачився за слова кремлівського прагандона, а посол сказав не слухайте Соловйова більше і самі ви дураки. Марна справа чекати вибачень від рашиста - треба відразу лупцювати його.
22.04.2026 07:38 Ответить
А згадай Жиріновського! Те саме молов! А коли Захід висував "пред'яви Кремлю - реакція була та сама: "Он - частное лицо... Россия не несет атветственнасти за ним сказанное...".
22.04.2026 08:31 Ответить
Вшивые итальянки - их поносят на путинских телеканалах называя фашистами,а они вызывают послеца,который их послал,позорище,отберите домик у этого помета,отберите все имущество принадлежащее урусам,заморозьте счета и т д.
22.04.2026 07:53 Ответить
У тій же Італії маєтки того ж Соловьева... Але у Італії демократія. Користуючись тою демократією в Італії скоро прийде до влади прокремлівська партія...

Як у Болгарії, як у Румунії...

Одного разу у Німеччині до влади демократичним шляхом прийшов до влади Гітлер. Європа нездатна себе захистити. ЄС, НАТО, колгоспи заражені імпотенцією консенсуальності, а колгосп ООН правом вето того ж Кремля.
22.04.2026 08:14 Ответить
 
 