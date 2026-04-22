Посол РФ отреагировал на скандал с Соловьевым и Мелони и обвинил во всем Зеленского

Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянский МИД после скандальных заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его публичном заявлении.

По словам дипломата, итальянская сторона якобы безосновательно связала высказывания Соловьева с официальной позицией российских властей.

Позиция российского посла

Парамонов заявил, что слова Соловьева являются его личным мнением и не отражают позицию Кремля. Он также раскритиковал действия итальянских дипломатов.

"Итальянские дипломаты в очередной раз "попали в штангу" с моим вызовом в МИД", - заявил Парамонов.

Кроме того, посол обвинил "антироссийские силы" в Италии в попытке раздуть международный скандал. В своих заявлениях он также упомянул президента Украины Владимира Зеленского, намекнув на якобы неудачный визит в Рим.

Что предшествовало?

Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра Джорджию Мелони. В частности, он назвал ее "фашисткой".

В Риме такие высказывания назвали неприемлемыми и выразили официальный протест российской стороне.

