Італія викликала російського посла через образи Мелоні пропагандистом Соловйовим

Посол Росії в Італії Олексій Парамонов прокоментував свій виклик до італійського МЗС після скандальних заяв кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його публічній заяві.

За словами російського посла, італійська сторона нібито безпідставно пов’язала висловлювання кремлівського пропагандиста Соловйова з офіційною позицією російської влади.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Позиція російського посла

Парамонов заявив, що слова пропагандиста Соловйова є його особистою думкою і нібито не відображають позицію російської влади. Він також розкритикував дії італійських дипломатів.

"Італійські дипломати вкотре "влучили в штангу" з моїм викликом до МЗС", — заявив Парамонов.

Окрім цього, посол звинуватив "антиросійські сили" в Італії у спробі роздути міжнародний скандал.

Заяви Соловйова

Як відомо, російський пропагандист Соловйов активно підтримує війну проти України, проте володів нерухомістю в Італії, на озері Комо. Після початку повномасштабного вторгнення РФ влада Італії арештувала щонайменше дві вілли пропагандиста.

Водночас Соловйов, який критикує владу Італії за підтримку України, скаржився, що це нібито порушує його права власності.

Інші дії посла

Натомість посол РФ Парамонов раніше заявляв, що Італія опосередковано стала учасницею війни в Україні.

Також він виправдовував слова представниці МЗС РФ Захарової, яка заявляла, що президенту Італії Матареллі доведеться відповісти за свої слова. На думку російського посла, це була не "словесна атака", а захист від "нападок на РФ".

Що передувало?

Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні. Зокрема, він назвав її "фашисткою".

У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.

