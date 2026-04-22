УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7312 відвідувачів онлайн
Новини Пропаганда Соловйова
21 492 50

Італія викликала російського посла через образи Мелоні пропагандистом Соловйовим

У РФ назвали заяви Соловйова особистою думкою

Посол Росії в Італії Олексій Парамонов прокоментував свій виклик до італійського МЗС після скандальних заяв кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його публічній заяві.

За словами російського посла, італійська сторона нібито безпідставно пов’язала висловлювання кремлівського пропагандиста Соловйова з офіційною позицією російської влади.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Позиція російського посла

Парамонов заявив, що слова пропагандиста Соловйова є його особистою думкою і нібито не відображають позицію російської влади. Він також розкритикував дії італійських дипломатів.

"Італійські дипломати вкотре "влучили в штангу" з моїм викликом до МЗС", — заявив Парамонов.

Окрім цього, посол звинуватив "антиросійські сили" в Італії у спробі роздути міжнародний скандал.

Заяви Соловйова

Як відомо, російський пропагандист Соловйов активно підтримує війну проти України, проте володів нерухомістю в Італії, на озері Комо. Після початку повномасштабного вторгнення РФ влада Італії арештувала щонайменше дві вілли пропагандиста. 

Водночас Соловйов, який критикує владу Італії за підтримку України, скаржився, що це нібито порушує його права власності.

Інші дії посла

Натомість посол РФ Парамонов раніше заявляв, що Італія опосередковано стала учасницею війни в Україні.

Також він виправдовував слова представниці МЗС РФ Захарової, яка заявляла, що президенту Італії Матареллі доведеться відповісти за свої слова. На думку російського посла, це була не "словесна атака", а захист від "нападок на РФ".

Що передувало?

Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні. Зокрема, він назвав її "фашисткою".

У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.

Автор: 

пропаганда (2897) росія (69661) Соловйов Володимир (150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Солов'йов працівник державної телерадіокомпанії, рупор кремлівської пропагенди... Неофіційно - "цепний пес Путіна", і він його годує...
Якщо у хазяїна, у дворі, припнута собака - то саме він відповідає за те, чому його собака гавкає на перехожих...
показати весь коментар
22.04.2026 01:16 Відповісти
+38
ОФ КОРС. В рузкіх тепер 1000 років будуть винні у всьому українці. Втім ЦЕ ДОБРЕ. Чим більше тебе бояться тим краще.

ПОГАНО коли як було - "братья менші" "бровь поднимем" і тд. А коли бояться - це гут. Рузкіе розуміють все лише через страх
показати весь коментар
22.04.2026 01:12 Відповісти
+17
по-хорошому цього посла слід оголосити persona non grata

А можна і по поганому: вниз головою, як Мусоліні, досвід є.
показати весь коментар
22.04.2026 02:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОФ КОРС. В рузкіх тепер 1000 років будуть винні у всьому українці. Втім ЦЕ ДОБРЕ. Чим більше тебе бояться тим краще.

ПОГАНО коли як було - "братья менші" "бровь поднимем" і тд. А коли бояться - це гут. Рузкіе розуміють все лише через страх
показати весь коментар
22.04.2026 01:12 Відповісти
Рузкіе розуміють все лише через страх.Так це у них на генному рівні таке.
показати весь коментар
22.04.2026 08:21 Відповісти
Як тварини.
показати весь коментар
22.04.2026 11:21 Відповісти
Солов'йов працівник державної телерадіокомпанії, рупор кремлівської пропагенди... Неофіційно - "цепний пес Путіна", і він його годує...
Якщо у хазяїна, у дворі, припнута собака - то саме він відповідає за те, чому його собака гавкає на перехожих...
показати весь коментар
22.04.2026 01:16 Відповісти
Почему это? "*****" с маленькой - это когда ты поймал алкаша который в подъезде мочится. А в данном случае "*****" это имя собственное. И по правилам правописания имена собственные пишутся с большой буквы. Хоть это и имя мелкого зловредного ********...
показати весь коментар
22.04.2026 08:12 Відповісти
В июле-августе 1941 года немецкий профессор-евгеник, специалист по сексуальным девиациям и политэмигрант Артур Кронфельд пишет в Москве пропагандистскую брошюру "Дегенераты у власти". В ней он описывает вождей нацистской Германии как физических и психических вырожденцев, а также - как сексуальных извращенцев. Ссылаясь на свою лечебную практику и информацию источников, Кронфельд утверждает, что Гитлер был гомосексуалистом, и этим объясняет зверства фюрера. Сексуальными меньшинствами он также называет ещё ряд вождей Германии.

Один-два месяца после начала нападения Германии на http://argumentua.com/stati/mif-o-9-maya-kogda-na-samom-dele-zakonchilas-voina СССР советская пропаганда ещё пыталась взывать к логике и научным знаниям, пытаясь объяснить нацистскую агрессию. Это позже, начиная с 1942 года, пропагандистские лозунги стали сводиться к самым простым, вроде "Убей немца!". А немцы стали изображаться в виде зверей - волков или обезьян. Т.е. на первый план вышли самые простые, архетипические образы в обличении врага.
показати весь коментар
22.04.2026 09:11 Відповісти
- Чому ти мене тидрою звеш? Я - видра!
- Ага, буду я ще всіляку погань на "ви" називати!

Нові правила українського правопису: *****, москва, росія пишуться з маленької літери.
показати весь коментар
22.04.2026 10:09 Відповісти
В целом Вы конечно правы, просто москва и росия они слава богу в мире в единственном числе. А ***** бывают разные, и могут возникнуть разнотолки и непонимание. А когда пишешь "*****" - сразу исчезает любая двусмысленность, даже дети малые понимают о ком речь.
показати весь коментар
22.04.2026 10:18 Відповісти
Я читав, що під час війни 1941-45 р. у радянських журналах публікували злі карикатури на союзників з приводу зволікання з відкриттям другого фронту. Так Рузвельт та Черчіль чи не особисто звертались до Сталіна це припинити, на що Сталін відповідав, що у СРСР преса вільна, і позиція редакції може не збігатись з думкою радянського керівництва. Тож примусити редакцію щось публікувати чи не публікувати тов. Сталін не може.
показати весь коментар
22.04.2026 11:07 Відповісти
Посцяв в очі, короче. Як завжди
показати весь коментар
22.04.2026 11:28 Відповісти
Нічого не скажу... Не читав, і не чув... А от плакат, де над Лондоном зустрічаються німецький та радянський літаки, і льотчики жмуть один одному руки, скидаючи вниз, бомби - бачив...
показати весь коментар
22.04.2026 11:32 Відповісти
Спільний парад у Бресті був у реальності. Мабуть, про аналогічний парад у Лондоні теж мріяли.
показати весь коментар
22.04.2026 12:45 Відповісти
Хто всрався? Невістка
показати весь коментар
22.04.2026 01:41 Відповісти
Яка така невістка? Який такий Зеленський? Які ж вони бовдури...
У всьому винен Порошенко.
показати весь коментар
22.04.2026 06:23 Відповісти
Правильно! Забрати вілли у обох!
показати весь коментар
22.04.2026 02:02 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 03:58 Відповісти
- Куме! Ви новину чули?
- Яку?
- Син Солов'йова, який у Лондоні живе, пасивний гомосексуаліст, ЗАМІЖ ВИЙШОВ!
- Ов-ва!... Так це що, Солов'йов тепер став ТЕЩЕЮ???!!!
показати весь коментар
22.04.2026 08:04 Відповісти
Володимир Соловйов це типу українець чи шо
показати весь коментар
22.04.2026 02:08 Відповісти
штибу гусскій
показати весь коментар
22.04.2026 02:41 Відповісти
Правильно писати Соловйобъ
показати весь коментар
22.04.2026 03:46 Відповісти
Типу еврей.
показати весь коментар
22.04.2026 05:52 Відповісти
Ну, якшо проводить "розбірку" походження його справжнього прізвища - "Шапіро", то його предки могли мать стосунок до України чи Білорусі... Бо євреїв змушували, у 19 столітті, насильно, приймать прізвища (Спротив мав стосунок до релігії - прізвища давалися для перепису населення. А "перепис" - це ОБЛІК. А у юдеїв був смертельний забобон - якщо перелічить своїх "домочадців", чи скотиеу - обов'язково буде епідемія, і смерті.) Так як добровільно прізвища вони брать не хотіли, їм їх писали примусово... Саме тому в Німеччині з'являлися "Цукермани" з "Гольдбергами", у Польщі та Білорусі - "Сахаревичі", з "Золотаревичами", а в Україні (на Волині) - "Каци", з "Шапіро"...
показати весь коментар
22.04.2026 08:25 Відповісти
Або за географією походження. Усі ці Фіми Звягільскі, Іосіфі Бродскі, і Владіміри Висоцькі.
показати весь коментар
22.04.2026 11:32 Відповісти
Так я саме про це і кажу... Тобою названі - потомки ПОЛЬСЬКИХ ЄВРЕЇВ...
показати весь коментар
22.04.2026 11:35 Відповісти
Я їх не розрізняю принципово.
показати весь коментар
22.04.2026 12:05 Відповісти
Я лише прочитав "мікро-лекцію" з етнографії єврейства... І не більше... Кому цікаво - той прочитає... Кому ні - піде далі...
показати весь коментар
22.04.2026 12:16 Відповісти
по-хорошому цього посла слід оголосити persona non grata

А можна і по поганому: вниз головою, як Мусоліні, досвід є.
показати весь коментар
22.04.2026 02:40 Відповісти
Турок Алтинташ знав що з такими послами робити.
показати весь коментар
22.04.2026 07:39 Відповісти
Шо воно меле?Це Зеленський обізвав Мелоні,чи кацапи?
показати весь коментар
22.04.2026 02:48 Відповісти
Любовный треугольник епта
показати весь коментар
22.04.2026 03:45 Відповісти
Ну на голову вже не налазить поведінка ідіотів із хремля - вони вбивають кожен день мирних українців , а винувата італьянка Мелоні .
соловьева пора вбити
показати весь коментар
22.04.2026 03:57 Відповісти
Нам ніззя, прийнятий закон про антисемітизм.
показати весь коментар
22.04.2026 07:06 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 04:03 Відповісти
Кацапам мало що вони гвалтували чеченок, сіріек , українок . Вони вирішили нагадити Мелоні .
пропоную на ракетах і БПЛА писати « за Мелоні» і бахнути по хремлю
показати весь коментар
22.04.2026 04:06 Відповісти
Мешканці башкирського села просять Папу Лева XIV допомогти https://risu.ua/meshkanci-bashkirskogo-sela-prosyat-papu-leva-xiv-dopomogti-vidremontuvati-dorogu_n163563 відремонтувати дорогу.
показати весь коментар
22.04.2026 06:17 Відповісти
Зеля наш не має клоунів, озучувати свої дурні тези, тіпа бомбіть Орбана и РФ скоро нападе на Балтію, бо сам клоун. В РФ це роблять спеціальні придворні шути, а з них спрос невелик.
показати весь коментар
22.04.2026 06:22 Відповісти
можна італійський міністру нагадати що у Соловйова є нерухомість у Італії
показати весь коментар
22.04.2026 06:41 Відповісти
Уже немає... Давно вже, ще до Мелоні, чи-то арештували, чи-то конфіскували, на озері Комо, всі чотири вілли...
показати весь коментар
22.04.2026 08:29 Відповісти
Дві, ні? Хоча з нього і чотири станеться... Я не знаю точно, але пам'ятаю, як того соловьова поплавило, коли в 2022-му в одну з них засілили дитячий будинок біженців з України.
показати весь коментар
22.04.2026 10:13 Відповісти
Я читав, що чотири... Іще, десь проскочила інформація, що він - ВЛАСНИК лише одної... А на трьох інших, він - "зіцпрєдсєдатєль". Є в Латинській Америці такий вислів - "МУРАХА". Так називають людей, які, за якусь суму грошей, зберігають на своїх рахунках, гроші бандитів. У потрібний час йому дають команду, і він перераховує ці гроші у вказане місце, чи знімає з рахунку, і передає їх , вказаній бандитами, особі... Таким способом бандити ухиляються від сплати податків, та ховають свої гроші... Те ж саме робиться і з майном. Є версія, що Солов'йов - така сама "МУРАХА"... Того він так і "метає ікру" - щоб бандюки не "поставили на ножі"...
показати весь коментар
22.04.2026 10:40 Відповісти
арешт і конфіскація то різниця є
показати весь коментар
22.04.2026 11:47 Відповісти
Італійці хотіли щоб кацап вибачився за слова кремлівського прагандона, а посол сказав не слухайте Соловйова більше і самі ви дураки. Марна справа чекати вибачень від рашиста - треба відразу лупцювати його.
показати весь коментар
22.04.2026 07:38 Відповісти
А згадай Жиріновського! Те саме молов! А коли Захід висував "пред'яви Кремлю - реакція була та сама: "Он - частное лицо... Россия не несет атветственнасти за ним сказанное...".
показати весь коментар
22.04.2026 08:31 Відповісти
Вшивые итальянки - их поносят на путинских телеканалах называя фашистами,а они вызывают послеца,который их послал,позорище,отберите домик у этого помета,отберите все имущество принадлежащее урусам,заморозьте счета и т д.
показати весь коментар
22.04.2026 07:53 Відповісти
"Будиночок" вже давно відібрали, тому він і біситься.
показати весь коментар
22.04.2026 16:30 Відповісти
У тій же Італії маєтки того ж Соловьева... Але у Італії демократія. Користуючись тою демократією в Італії скоро прийде до влади прокремлівська партія...

Як у Болгарії, як у Румунії...

Одного разу у Німеччині до влади демократичним шляхом прийшов до влади Гітлер. Європа нездатна себе захистити. ЄС, НАТО, колгоспи заражені імпотенцією консенсуальності, а колгосп ООН правом вето того ж Кремля.
показати весь коментар
22.04.2026 08:14 Відповісти
Маєтки вже давно відібрали, тому він і біситься.
показати весь коментар
22.04.2026 16:31 Відповісти
 
 