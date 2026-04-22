Італія викликала російського посла через образи Мелоні пропагандистом Соловйовим
Посол Росії в Італії Олексій Парамонов прокоментував свій виклик до італійського МЗС після скандальних заяв кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його публічній заяві.
За словами російського посла, італійська сторона нібито безпідставно пов’язала висловлювання кремлівського пропагандиста Соловйова з офіційною позицією російської влади.
Позиція російського посла
Парамонов заявив, що слова пропагандиста Соловйова є його особистою думкою і нібито не відображають позицію російської влади. Він також розкритикував дії італійських дипломатів.
"Італійські дипломати вкотре "влучили в штангу" з моїм викликом до МЗС", — заявив Парамонов.
Окрім цього, посол звинуватив "антиросійські сили" в Італії у спробі роздути міжнародний скандал.
Заяви Соловйова
Як відомо, російський пропагандист Соловйов активно підтримує війну проти України, проте володів нерухомістю в Італії, на озері Комо. Після початку повномасштабного вторгнення РФ влада Італії арештувала щонайменше дві вілли пропагандиста.
Водночас Соловйов, який критикує владу Італії за підтримку України, скаржився, що це нібито порушує його права власності.
Інші дії посла
Натомість посол РФ Парамонов раніше заявляв, що Італія опосередковано стала учасницею війни в Україні.
Також він виправдовував слова представниці МЗС РФ Захарової, яка заявляла, що президенту Італії Матареллі доведеться відповісти за свої слова. На думку російського посла, це була не "словесна атака", а захист від "нападок на РФ".
Що передувало?
Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні. Зокрема, він назвав її "фашисткою".
У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПОГАНО коли як було - "братья менші" "бровь поднимем" і тд. А коли бояться - це гут. Рузкіе розуміють все лише через страх
Якщо у хазяїна, у дворі, припнута собака - то саме він відповідає за те, чому його собака гавкає на перехожих...
Один-два месяца после начала нападения Германии на http://argumentua.com/stati/mif-o-9-maya-kogda-na-samom-dele-zakonchilas-voina СССР советская пропаганда ещё пыталась взывать к логике и научным знаниям, пытаясь объяснить нацистскую агрессию. Это позже, начиная с 1942 года, пропагандистские лозунги стали сводиться к самым простым, вроде "Убей немца!". А немцы стали изображаться в виде зверей - волков или обезьян. Т.е. на первый план вышли самые простые, архетипические образы в обличении врага.
- Ага, буду я ще всіляку погань на "ви" називати!
Нові правила українського правопису: *****, москва, росія пишуться з маленької літери.
У всьому винен Порошенко.
- Яку?
- Син Солов'йова, який у Лондоні живе, пасивний гомосексуаліст, ЗАМІЖ ВИЙШОВ!
- Ов-ва!... Так це що, Солов'йов тепер став ТЕЩЕЮ???!!!
А можна і по поганому: вниз головою, як Мусоліні, досвід є.
соловьева пора вбити
пропоную на ракетах і БПЛА писати « за Мелоні» і бахнути по хремлю
Як у Болгарії, як у Румунії...
Одного разу у Німеччині до влади демократичним шляхом прийшов до влади Гітлер. Європа нездатна себе захистити. ЄС, НАТО, колгоспи заражені імпотенцією консенсуальності, а колгосп ООН правом вето того ж Кремля.