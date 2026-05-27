Пропагандист Баранец призвал к убийству украинских детей: "Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе". ВИДЕО

Кремлевская пропаганда в очередной раз продемонстрировала свой террористический характер, открыто призвав к геноциду и убийству украинских граждан. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным людоедским заявлением в эфире отличился российский военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец.

Пропагандист призвал убивать украинских детей, чтобы отомстить за удар ВСУ по якобы студенческому общежитию в оккупированной части Луганщины.

"Я бы хотел узнать, вот эти суки, которые запустили беспилотники по этому общежитию, у них есть дети или нет? Если у них есть дети, извините, я хочу, чтобы их тоже похоронили. Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе. Особенно в возрасте 17-18 лет", — заявил Баранец.

Читайте также: В Генштабе опровергли распространяемую РФ информацию о якобы поражении гражданской инфраструктуры в Старобельске

Что было поражено

В Генштабе заявили, что в ночь на 22 мая 2026 года был нанесен удар по ряду объектов российского агрессора, среди которых:

нефтеперерабатывающий завод,

склады боеприпасов,

средства ПВО,

пункты управления и живая сила противника, в частности, один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.

"Рубикон" — российское военное спецподразделение "Центр перспективных беспилотных технологий", представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

Читайте также: В Северодонецке оккупанты планируют снести не менее 70 домов, — ОВА

О чем идет речь

Так, в российских СМИ распространяется информация о якобы ударе ВСУ по учебному корпусу университета и общежитию в оккупированной Луганской области, в результате чего есть погибшие и раненые

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин назвал "терактом" якобы украинский удар по общежитию и призвал украинских военных "не выполнять преступные приказы".