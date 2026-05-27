Пропагандист Баранець закликав до вбивства українських дітей: "Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе". ВIДЕО
Кремлівська пропаганда вчергове продемонструвала свій терористичний характер, відкрито закликавши до геноциду та вбивства українських громадян. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою людожерською заявою в ефірі відзначився російський військовий оглядач і полковник у відставці Віктор Баранець.
Пропагандист закликав до вбивства українських дітей, щоб помститися за удар ЗСУ по, начеб-то студентському гуртожитку на окупованій частині Луганщини.
"Я бы хотел узнать, вот эти суки, которые запустили беспилотники по этому общежитию, у них есть дети или нет? Если у них есть дети, извините, я хочу, чтобы их тоже похоронили. Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе. Особенно в возрасте 17-18 лет", - заявив Баранець.
Що було уражено
У Генштабі заявили, що в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких:
- нафтопереробний завод,
- склади боєприпасів,
- засоби ППО,
- пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.
"Рубікон" - російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.
Про що йдеться
Так, у російських ЗМІ шириться інформація про нібито удар ЗСУ по навчальному корпусу університету та гуртожитку в окупованій Луганській області, унаслідок чого є загиблі та поранені
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін назвав "терактом" нібито український удар по гуртожитку і закликав українських військових "не виконувати злочинних наказів".
«Абвер» - це псевдонім Сергія Анатолійовича Здрилюка (нар. 1972 року на Вінниччині), колишнього українського міліціонера, який у 2014 році зрадив присязі та приєднався до проросійських терористичних угруповань на сході України. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 1, https://vn.20minut.ua/Podii/na-donbasi-zatrimali-separatista-vinnichanina-zdrilyuka-na-prizvisko-a-10408602.html 2]
Ключові факти:
Роль в окупації: Був одним із ватажків та активних учасників російського гібридного вторгнення на Донбас, ключовим помічником російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).Злочинна діяльність: Керував диверсійними групами, брав участь у захопленні адміністративних будівель у Слов'янську та Горлівці.
Коли його мати довідалася, ЩО вн натворив, то прокляла його, і (як писали), виїхала з села, щоб не ганьбиться).
Знаю про іншого, колишнього майора , з Перевального. Родом з Черкащини. Зрадив присязі, перейшов на бік Росії. Надіявся продовжить службу в Криму. Його запхнули аж в Забайкалля. (Так робили кацапи, з усіма такими зрадниками...) Він, звідти, пробував звільниться в запас. Відмовили. Сказали: "Паслужишь Родине, лет пять - тагда будем пасматреть... "Мати померла - так чужу люди поховали... Він на похорон не приїхав... Що з ним зараз - не знаю...
Тупо, бездарно, огидно.
1) цей підар - ніхто. Сидить і обсерається від безсильної злоби, а міксімум шо може зробити - обісратися від натуги. Він же навіть воювати ніколи не піде. Весь вихлоп - галімий кіздьож на аудиторію з півтори каліки. А шоб його прибрати, серьозні люди повинні витратити час і ресурси.
2) в серьозних людей серьозні цілі. Які більш вагомі за це чмо.
нелюд і мразь 😡