Пропагандист Баранець закликав до вбивства українських дітей: "Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе". ВIДЕО

Кремлівська пропаганда вчергове продемонструвала свій терористичний характер, відкрито закликавши до геноциду та вбивства українських громадян. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою людожерською заявою в ефірі відзначився російський військовий оглядач і полковник у відставці Віктор Баранець.

Пропагандист закликав до вбивства українських дітей, щоб помститися за удар ЗСУ по, начеб-то студентському гуртожитку на окупованій частині Луганщини.

"Я бы хотел узнать, вот эти суки, которые запустили беспилотники по этому общежитию, у них есть дети или нет? Если у них есть дети, извините, я хочу, чтобы их тоже похоронили. Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе. Особенно в возрасте 17-18 лет", - заявив Баранець.

Що було уражено

У Генштабі заявили, що в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких:

нафтопереробний завод,

склади боєприпасів,

засоби ППО,

пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

"Рубікон" - російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Про що йдеться

Так, у російських ЗМІ шириться інформація про нібито удар ЗСУ по навчальному корпусу університету та гуртожитку в окупованій Луганській області, унаслідок чого є загиблі та поранені

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін назвав "терактом" нібито український удар по гуртожитку і закликав українських військових "не виконувати злочинних наказів".