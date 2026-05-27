Пропагандист Баранець закликав до вбивства українських дітей: "Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе". ВIДЕО

Кремлівська пропаганда вчергове продемонструвала свій терористичний характер, відкрито закликавши до геноциду та вбивства українських громадян. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою людожерською заявою в ефірі відзначився російський військовий оглядач і полковник у відставці Віктор Баранець.

Пропагандист закликав до вбивства українських дітей, щоб помститися за удар ЗСУ по, начеб-то студентському гуртожитку на окупованій частині Луганщини.

 "Я бы хотел узнать, вот эти суки, которые запустили беспилотники по этому общежитию, у них есть дети или нет? Если у них есть дети, извините, я хочу, чтобы их тоже похоронили. Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе. Особенно в возрасте 17-18 лет", - заявив Баранець.

Що було уражено

У Генштабі заявили, що в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких:

  • нафтопереробний завод,
  • склади боєприпасів,
  • засоби ППО,
  • пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

"Рубікон" - російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Про що йдеться

Так, у російських ЗМІ шириться інформація про нібито удар ЗСУ по навчальному корпусу університету та гуртожитку в окупованій Луганській області, унаслідок чого є загиблі та поранені

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін назвав "терактом" нібито український удар по гуртожитку і закликав українських військових "не виконувати злочинних наказів".

Судячи з прізвища, предки цього падла були українці. Але воно зрадило свій народ та вимагає його знищення. Тому знищити треба його та всіх його нащадків, тому що нічого путнього з них не виросло і не виросте.
27.05.2026 09:55 Відповісти
Йому байдуже. Він здохнути мусив ще вчора.
27.05.2026 09:55 Відповісти
Карма на детей и внуков этой забараненной мрази уже в пути. Жди, сук@.
27.05.2026 09:57 Відповісти
п"яне,недолуге,обісцяне чмо,а не полковник
показати весь коментар
27.05.2026 14:11 Відповісти
Цікаво, звідки ця гнида, родом?
«Абвер» - це псевдонім Сергія Анатолійовича Здрилюка (нар. 1972 року на Вінниччині), колишнього українського міліціонера, який у 2014 році зрадив присязі та приєднався до проросійських терористичних угруповань на сході України. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 1, https://vn.20minut.ua/Podii/na-donbasi-zatrimali-separatista-vinnichanina-zdrilyuka-na-prizvisko-a-10408602.html 2]
Ключові факти:
Роль в окупації: Був одним із ватажків та активних учасників російського гібридного вторгнення на Донбас, ключовим помічником російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).Злочинна діяльність: Керував диверсійними групами, брав участь у захопленні адміністративних будівель у Слов'янську та Горлівці.
Коли його мати довідалася, ЩО вн натворив, то прокляла його, і (як писали), виїхала з села, щоб не ганьбиться).
Знаю про іншого, колишнього майора , з Перевального. Родом з Черкащини. Зрадив присязі, перейшов на бік Росії. Надіявся продовжить службу в Криму. Його запхнули аж в Забайкалля. (Так робили кацапи, з усіма такими зрадниками...) Він, звідти, пробував звільниться в запас. Відмовили. Сказали: "Паслужишь Родине, лет пять - тагда будем пасматреть... "Мати померла - так чужу люди поховали... Він на похорон не приїхав... Що з ним зараз - не знаю...
27.05.2026 10:24 Відповісти
Так як я з Криму, то особисто знаю таких людей в погонах зразу декількох. З деякими випив не одне відро горілки. Всі вони зараз в ,,Миротворці,,. Один вже здох від раку. Інші начебто ще живі, гниди.
27.05.2026 10:44 Відповісти
У всіх є свої, знайомі, "перевертні"... У сім'ї моєї дружини - теж...
27.05.2026 10:57 Відповісти
А міг би просто втекти сюди із того Забайкалля і злити інфу якусь СБУ в обмін на амністію...
27.05.2026 10:44 Відповісти
Квартирку жаль, у Криму... Мати хату продала, чоловіком побудовану, щоб син зміг собі у Сімферополі квартиру купить. А сама пішла жить у стару халупу, яка їй залишилася у спадок, від батьків...
27.05.2026 10:54 Відповісти
фамілія обязиваєт.
27.05.2026 09:52 Відповісти
Найпідліші і найжорстокіші московські пропагандисти чомусь носять українські призвіща...Зрадники завжди доводять свою лояльність такими своїми якостями...
27.05.2026 10:46 Відповісти
Меншовартість зашита у ДНК
27.05.2026 19:26 Відповісти
Ну, мабуть позивний у полковника був баран, що і відповідає його сутності. Ху....ло залишається ху...лом. Так що нічого дивного, просто якщо раніше в ху.... лостані ще попадалися людиноподібні істоти, то зараз їх не стало. Ну а від мразі чекати нема чого
27.05.2026 09:55 Відповісти
Яке там свинособаче горе? Баби ще нарожають...
27.05.2026 09:55 Відповісти
Судячи з прізвища, предки цього падла були українці. Але воно зрадило свій народ та вимагає його знищення. Тому знищити треба його та всіх його нащадків, тому що нічого путнього з них не виросло і не виросте.
Я взагалі не розумію, чому ще дихають кацапські пропогандони? Самокати скінчилися? Від них горя українцям більше, ніж від кацапських вояк!
27.05.2026 10:33 Відповісти
Маленькі жарені свинокацапики стали їжею для псів 🤣🤣🤣
27.05.2026 09:57 Відповісти
манкурт з прізвищем Баранець своїм блдським існуванням вкотре довів, що популярною серед дебілів, жлобів та людожерів хвойдою можна бути і у віці далеко за 60.., як і їхній загальний уюбленець - бабушка-на-ура - *****...
27.05.2026 10:07 Відповісти
расіяни *******. "У ніх єсть дєті?" А відповідь проста: у декого вже й нема, їх вбили рашистські бомби, які запусають діти оттакихот баранців. Спочатку б узнав, а потім пистякав
27.05.2026 10:09 Відповісти
Так виглядає БЕЗСИЛЬНА істерія болотних жалюгідних істот ))))
27.05.2026 10:10 Відповісти
Типовий приклад інформаційної війни: відбувається манипуляція фактами. Московитський дід б'є на сльозу, розповідаючи про помсту за загиблих невинних дітей. При цьому окрема подія виймається з контексту загальних фактів - Московія напала на Україну, окупувала частину територій і щодня здійснює атаки на цивільні об'єкти в Україні. Звісно, має початися жваве обговорення в соцмережах, де тональність будуть задавати ботоферми. І все це відбуважться на фоні загальних PsyOps. Незрозуміло, дід є частиною операції, чи наслідком, чи корисним ідіотом, але виглядає ілюстрацією з підручника.
27.05.2026 10:16 Відповісти
Свинособаки ніколи не жаліли Українців, це українці панькаються з свинаротими і росіянами
27.05.2026 10:22 Відповісти
Ну і чому ця рашиська істота ще існує ,цю погань треба винищувати це варварська орда.
27.05.2026 10:22 Відповісти
Ну тобто русня вигадала нове ІПСО: тепер, коли ЗСУ знищує якийсь військовий об'єкт, вони називають його цивільним, а покидьків, які там були, мальчікамі в трусіках. А потім розганяють це по всім західним ЗМІ - "типу, дивіться, які ці українці безжальні та божевільні".

Тупо, бездарно, огидно.
27.05.2026 10:24 Відповісти
СКОРО ЗДОХНЕТ ПДР СТАРЫЙ !!!
27.05.2026 10:24 Відповісти
Та забаранить баранца и всего делов...
27.05.2026 10:26 Відповісти
Шось мені підказує, що цей полкан-андрофаг-пропагандон бажає покататись на "самокаті".
27.05.2026 10:40 Відповісти
Так а що заважає цих всіх баранців, марданів, соловйових демонстративно прибирати? ківу ж прибрали, навіть попри те, що охорону мав, а у цих і охорони немає... Це прості та не дуже затратні по ресурсах операції!
27.05.2026 10:47 Відповісти
На мою думку заважає прибрати 2 причини:
1) цей підар - ніхто. Сидить і обсерається від безсильної злоби, а міксімум шо може зробити - обісратися від натуги. Він же навіть воювати ніколи не піде. Весь вихлоп - галімий кіздьож на аудиторію з півтори каліки. А шоб його прибрати, серьозні люди повинні витратити час і ресурси.
2) в серьозних людей серьозні цілі. Які більш вагомі за це чмо.
27.05.2026 11:34 Відповісти
А навіщо серйозних людей залучати? Кацапи от якихось наріків і дебілів малолітніх залучають, щоб тут військовим машини палити...
27.05.2026 13:02 Відповісти
Я вас не стримую. Якщо зможете залучити наркета для покарання того підара, то честь вам і хвала.
27.05.2026 13:17 Відповісти
Ну і баран, нехай пробачить мені бідна тварина...
27.05.2026 11:35 Відповісти
Абсолютно всі жителі планети чиїсь діти. Його побажання щоб впали на голови свинособак, які пішли людей вбивати в чужу країну ні за що. Дітей які нічого поганого свинособакам не зробили. ..Пішли вбивати лише за наполеонівські амбіції кремлівського чорта.
27.05.2026 11:41 Відповісти
Тобі ,старе падло, відомо ,скільки українських дітей загинуло від рашистського аналогавнєтного за наказом твого сцаря
27.05.2026 12:37 Відповісти
Мразью той баранець був, мразью й залишився. Довкілля ж підходяще.
27.05.2026 12:39 Відповісти
Самі натягнули на цих юних зольдатів військову форму і тим відправили до Кабзона в хор мальчіков в трусіках і маєчках......нелюд цей не хоче знати чи є у його кцп, - в що гвалтували діток в Україні в 22 роціі гвалтують далі, тих що сімями розстрілював автівки біженців, страчували і катували, що по сьогодні вбивають ракетами та шахедами наших діток...про те чи є у них, путінських окупантів, діти, матерки, сестри... Нас це вже давно не хвилює, бо ви нелюди путінські маєте платити за ці злочини...
27.05.2026 12:55 Відповісти
Баранов підлягає до повного знищення , так як воно
нелюд і мразь 😡
27.05.2026 12:56 Відповісти
А сам , між іншим , українець - з Харкова ...
27.05.2026 13:20 Відповісти
Та який він українець? Він -- савєццкій рускій.
27.05.2026 14:34 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=LTzB1atoM_Y МАТЬ ИЗ СТАРОБЕЛЬСЬКА обратилась К ПУТИНУ. ВОТ КТО ТАМ БЫЛ на самом деле. Будь ты проклят
27.05.2026 14:11 Відповісти
мовою оригіналу: "Вот уж если нужно разоблачать «хороших руских», то вот здесь"
27.05.2026 14:14 Відповісти
 
 