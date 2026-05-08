У Сіверськодонецьку окупанти планують знести щонайменше 70 будинків, - ОВА

У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку російські окупанти продовжують масове знесення житлових будинків, пошкоджених під час боїв за місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

За його словами, у місті вже демонтували шість багатоповерхівок.

Ще десять будинків окупаційна адміністрація готує до знесення найближчим часом.

Скільки будинків планують знести

Загалом окупаційна влада планує демонтувати щонайменше 70 житлових будинків.

Харченко зазначив, що ці багатоповерхівки були зруйновані під час російських обстрілів і штурму Сіверськодонецька.

Що відбувається у місті після окупації

Очільник Луганської ОВА наголосив, що за весь період окупації у Сіверськодонецьку не збудували жодного нового житлового будинку попри масштабні руйнування міської інфраструктури.

