На окупованій Луганщині школярам викладатимуть "духовно-моральну культуру РФ", - ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує запровадити у школах новий предмет – "Духовно-моральна культура РФ". Його мають почати викладати з другої половини 2026–2027 навчального року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав в Телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, предмет стане обов’язковим для учнів 5–7 класів. Для цього окупаційна адміністрація планує скоротити кількість годин з інших навчальних дисциплін, замінюючи їх на елементи російської ідеології.

Харченко наголосив, що це черговий крок у мілітаризації освіти та нав’язуванні дітям російських ідеологічних наративів.

