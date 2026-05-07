На окупованій Луганщині школярам викладатимуть "духовно-моральну культуру РФ", - ОВА

Російські окупанти запроваджують у луганських школах новий пропагандистський предмет

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує запровадити у школах новий предмет – "Духовно-моральна культура РФ". Його мають почати викладати з другої половини 2026–2027 навчального року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав в Телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, предмет стане обов’язковим для учнів 5–7 класів. Для цього окупаційна адміністрація планує скоротити кількість годин з інших навчальних дисциплін, замінюючи їх на елементи російської ідеології.

Харченко наголосив, що це черговий крок у мілітаризації освіти та нав’язуванні дітям російських ідеологічних наративів.

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони РФ вербує студентів до військ безпілотних систем в університетах окупованого Донбасу.

До чого новини такого типу? Постійно. Щоб довести що. Що нажаль у кацапів рівень патріотичного виховання, як і США завжди на висоті, що вони не соромляться як і США в кожному своєму фільму показати зайвий раз триколор? А в нас багато ще хто себе вважає громадянином СРСР. Сумно це все.
07.05.2026 13:37 Відповісти
Новина такого типу для того, щоб українці розуміли, що поняття культура, духовність, мораль і русскій чілавєк - несумісні.
07.05.2026 13:47 Відповісти
Здається, тільки душевно хвора людина в Україні ще цього не розуміє.
07.05.2026 14:01 Відповісти
Ага, так от чому уйло сцить об'явити мобілізацію. Мабудь, щоб добровольці без місць в уйлоармії не осталися).
07.05.2026 17:16 Відповісти
Портрібно подякувати і творчості Боневтіка, який пропагував "русскій мір" і "какую разніцу". Вони врешті досягли свого. Какая разніца какую назву імєєт уліца і кому там стоіт памятнік...
07.05.2026 13:49 Відповісти
У президії якихось поважних зборів сидить поет Максим Рильський і слухає, як доповідач на прізвище Калюжний розповідає, що між російською та українською мовами нема ніякої різниці.


Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і з притиском зауважує:
- Ну, шо ви?! Різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить - Кал Южний, а українською на вас треба казати - Гівно Південне!
07.05.2026 13:56 Відповісти
Підтримую, це як торгував наркотиками, потім розбагатів і почав відкривати реабілітаційні центри. Так і президент - на рос. Мові будував кар'єру тепер з вишиванки не витягнеш.
07.05.2026 14:03 Відповісти
Викладачам підозру і в розшук
07.05.2026 14:10 Відповісти
Який цинізм, варвари ,терористи про духовність і мораль говорят ,ви є світове зло.
07.05.2026 14:59 Відповісти
 
 