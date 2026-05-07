На окупованій Луганщині школярам викладатимуть "духовно-моральну культуру РФ", - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує запровадити у школах новий предмет – "Духовно-моральна культура РФ". Його мають почати викладати з другої половини 2026–2027 навчального року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав в Телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
За його словами, предмет стане обов’язковим для учнів 5–7 класів. Для цього окупаційна адміністрація планує скоротити кількість годин з інших навчальних дисциплін, замінюючи їх на елементи російської ідеології.
Харченко наголосив, що це черговий крок у мілітаризації освіти та нав’язуванні дітям російських ідеологічних наративів.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міноборони РФ вербує студентів до військ безпілотних систем в університетах окупованого Донбасу.
