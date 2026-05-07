РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5325 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
594 9

На оккупированной Луганщине школьникам будут преподавать "духовно-нравственную культуру РФ", - ОВА

Российские оккупанты вводят в луганских школах новый пропагандистский предмет

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют ввести в школах новый предмет - "Духовно-нравственная культура РФ". Его планируется начать преподавать со второй половины 2026–2027 учебного года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, предмет станет обязательным для учеников 5–7 классов. Для этого оккупационная администрация планирует сократить количество часов по другим учебным дисциплинам, заменяя их элементами российской идеологии.

Харченко подчеркнул, что это очередной шаг в милитаризации образования и навязывании детям российских идеологических нарративов.

  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны РФ вербует студентов в войска беспилотных систем в университетах оккупированного Донбасса.

Читайте: Украина ввела санкции против 5 российских культурных пропагандистов, связанных с участием РФ в Венецианской биеннале, - указ президента

Автор: 

оккупация (10208) пропаганда (3754) школа (3027) Луганская область (6440)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До чого новини такого типу? Постійно. Щоб довести що. Що нажаль у кацапів рівень патріотичного виховання, як і США завжди на висоті, що вони не соромляться як і США в кожному своєму фільму показати зайвий раз триколор? А в нас багато ще хто себе вважає громадянином СРСР. Сумно це все.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:37 Ответить
Новина такого типу для того, щоб українці розуміли, що поняття культура, духовність, мораль і русскій чілавєк - несумісні.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:47 Ответить
Здається, тільки душевно хвора людина в Україні ще цього не розуміє.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:01 Ответить
Ага, так от чому уйло сцить об'явити мобілізацію. Мабудь, щоб добровольці без місць в уйлоармії не осталися).
показать весь комментарий
07.05.2026 17:16 Ответить
Портрібно подякувати і творчості Боневтіка, який пропагував "русскій мір" і "какую разніцу". Вони врешті досягли свого. Какая разніца какую назву імєєт уліца і кому там стоіт памятнік...
показать весь комментарий
07.05.2026 13:49 Ответить
У президії якихось поважних зборів сидить поет Максим Рильський і слухає, як доповідач на прізвище Калюжний розповідає, що між російською та українською мовами нема ніякої різниці.


Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і з притиском зауважує:
- Ну, шо ви?! Різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить - Кал Южний, а українською на вас треба казати - Гівно Південне!
показать весь комментарий
07.05.2026 13:56 Ответить
Підтримую, це як торгував наркотиками, потім розбагатів і почав відкривати реабілітаційні центри. Так і президент - на рос. Мові будував кар'єру тепер з вишиванки не витягнеш.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:03 Ответить
Викладачам підозру і в розшук
показать весь комментарий
07.05.2026 14:10 Ответить
Який цинізм, варвари ,терористи про духовність і мораль говорят ,ви є світове зло.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:59 Ответить
 
 