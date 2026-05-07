594 9
На оккупированной Луганщине школьникам будут преподавать "духовно-нравственную культуру РФ", - ОВА
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют ввести в школах новый предмет - "Духовно-нравственная культура РФ". Его планируется начать преподавать со второй половины 2026–2027 учебного года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
По его словам, предмет станет обязательным для учеников 5–7 классов. Для этого оккупационная администрация планирует сократить количество часов по другим учебным дисциплинам, заменяя их элементами российской идеологии.
Харченко подчеркнул, что это очередной шаг в милитаризации образования и навязывании детям российских идеологических нарративов.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны РФ вербует студентов в войска беспилотных систем в университетах оккупированного Донбасса.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і з притиском зауважує:
- Ну, шо ви?! Різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить - Кал Южний, а українською на вас треба казати - Гівно Південне!