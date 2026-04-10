Украина ввела санкции против 5 российских культурных пропагандистов, связанных с участием РФ в Венецианской биеннале, - указ президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 305/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти деятелей культуры РФ, оправдывающих агрессию и распространяющих российскую пропаганду на международных мероприятиях.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти лица связаны с участием России в 61-й Венецианской биеннале.

О ком идет речь

Так, среди них

Дочь подсанкционного замгендиректора "Ростеха" Анастасия Карнеева, которая с 2021 года назначена комиссаром российского павильона Венецианской биеннале и будет представлять там Россию в этом году.

Санкции также применены против спецпредставителя российского руководителя по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швидкого, который называет войну РФ против Украины "важным историческим моментом". Он также публично заявляет о том, что допуск России к участию в Венецианской биеннале является якобы доказательством того, что российская культура не изолирована.

Читайте: Депутаты Европарламента призвали не допустить возвращения РФ на Венецианскую биеннале: доверие к ЕС будет подорвано

В этом списке также россияне, которые в этом году примут участие в Венецианской биеннале от государства-агрессора:

скрипачка Валерия Олейник, которая после 2014 года неоднократно посещала временно оккупированный полуостров Крым для поддержки агрессии,

певец Илья Татаков, участвовавший в создании пропагандистского фильма на временно оккупированных территориях Донецкой области для популяризации идей "русского мира",

вокалист Артем Николаев, который в прошлом году участвовал в пропагандистских мероприятиях в Крыму.

Читайте также: Организаторы Венецианской биеннале разрешили участие РФ: никаких правил не нарушено

Легитимизация агрессии

"Участие России в Венецианской биеннале – это не о культуре, а об использовании международных площадок для легитимизации агрессии и распространения пропаганды. Либо ты против режима РФ и имеешь доступ к культурному пространству свободного мира, либо обслуживаешь пропаганду, получаешь санкции и участвуешь в фестивале "огурца", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Также отмечается, что всю необходимую информацию Украина передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

Читайте также: 22 страны Европы выступили против участия РФ в Венецианской биеннале, – Бережная