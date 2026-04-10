Украина ввела санкции против 5 российских культурных пропагандистов, связанных с участием РФ в Венецианской биеннале, - указ президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 305/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти деятелей культуры РФ, оправдывающих агрессию и распространяющих российскую пропаганду на международных мероприятиях.
Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эти лица связаны с участием России в 61-й Венецианской биеннале.
О ком идет речь
Так, среди них
- Дочь подсанкционного замгендиректора "Ростеха" Анастасия Карнеева, которая с 2021 года назначена комиссаром российского павильона Венецианской биеннале и будет представлять там Россию в этом году.
- Санкции также применены против спецпредставителя российского руководителя по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швидкого, который называет войну РФ против Украины "важным историческим моментом". Он также публично заявляет о том, что допуск России к участию в Венецианской биеннале является якобы доказательством того, что российская культура не изолирована.
В этом списке также россияне, которые в этом году примут участие в Венецианской биеннале от государства-агрессора:
- скрипачка Валерия Олейник, которая после 2014 года неоднократно посещала временно оккупированный полуостров Крым для поддержки агрессии,
- певец Илья Татаков, участвовавший в создании пропагандистского фильма на временно оккупированных территориях Донецкой области для популяризации идей "русского мира",
- вокалист Артем Николаев, который в прошлом году участвовал в пропагандистских мероприятиях в Крыму.
Легитимизация агрессии
"Участие России в Венецианской биеннале – это не о культуре, а об использовании международных площадок для легитимизации агрессии и распространения пропаганды. Либо ты против режима РФ и имеешь доступ к культурному пространству свободного мира, либо обслуживаешь пропаганду, получаешь санкции и участвуешь в фестивале "огурца", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Также отмечается, что всю необходимую информацию Украина передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.
- Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.
- В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.
- Также сообщалось, что Европейская комиссия может лишить Венецианскую биеннале грантовых средств из-за допуска России на 61-ю Международную художественную выставку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Помічники ригоАНАЛІВ, припарковані на посадах у зеленського, в опу!!
Кадровики з ДУС та СБУ ДБР ДПСУ УДО, їм дупи підтерають!!!
Правильна термінологія про таких - "так звані діячі від касапської сфери культури"