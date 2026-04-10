Україна застосувала санкції проти 5 російських культурних пропагандистів, пов’язаних із участю РФ у Венеційській бієнале, - указ президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ №305/2026, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, які виправдовують агресію та поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ці особи пов’язані з участю Росії в 61-й Венеційській бієнале.

Про кого йдеться

Так, серед них

Донька підсанкційного замгендиректора "Ростеху" Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там Росію цього року.

Санкції також застосовані проти спецпредставника російського очільника з питань міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого, який називає війну РФ проти України "важливим історичним моментом". Він також публічно заявляє про те, що допуск Росії до участі у Венеційській бієнале є нібито доказом того, що російська культура не ізольована.

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У цьому списку також росіяни, які цьогоріч візьмуть участь у Венеційській бієнале від держави-агресорки:

скрипачка Валерія Олєйнік, яка після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований півострів Крим для підтримки агресії,

співак Ілля Татаков, що брав участь у створенні пропагандистського фільму на тимчасово окупованих територіях Донеччини для популяризації ідей "руского міра",

вокаліст Артем Ніколаєв, який торік долучався до пропагандистських заходів у Криму.

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Легітимізація агресії

"Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції й береш участь у фестивалі "огурца", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Також зазначається, що всю необхідну інформацію Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

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