Україна застосувала санкції проти 5 російських культурних пропагандистів, пов’язаних із участю РФ у Венеційській бієнале, - указ президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ №305/2026, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, які виправдовують агресію та поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах.
Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ці особи пов’язані з участю Росії в 61-й Венеційській бієнале.
Про кого йдеться
Так, серед них
- Донька підсанкційного замгендиректора "Ростеху" Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там Росію цього року.
- Санкції також застосовані проти спецпредставника російського очільника з питань міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого, який називає війну РФ проти України "важливим історичним моментом". Він також публічно заявляє про те, що допуск Росії до участі у Венеційській бієнале є нібито доказом того, що російська культура не ізольована.
У цьому списку також росіяни, які цьогоріч візьмуть участь у Венеційській бієнале від держави-агресорки:
- скрипачка Валерія Олєйнік, яка після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований півострів Крим для підтримки агресії,
- співак Ілля Татаков, що брав участь у створенні пропагандистського фільму на тимчасово окупованих територіях Донеччини для популяризації ідей "руского міра",
- вокаліст Артем Ніколаєв, який торік долучався до пропагандистських заходів у Криму.
Легітимізація агресії
"Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції й береш участь у фестивалі "огурца", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Також зазначається, що всю необхідну інформацію Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.
- Раніше повідомлялося, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.
- Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.
- Також повідомлялося, що Європейська комісія може позбавити Венеційську бієнале грантових коштів через допуск Росії на 61-шу Міжнародну художню виставку.
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