На окупованій Луганщині росіяни планують видобуток золота

РФ проводить розвідку у районі Антрацита для подальшого видобутку золота

На тимчасово окупованій території Луганської області Росія розпочала підготовку до видобутку золота. Зокрема, в Антрацитівському районі так зване "підприємство" уже веде геологорозвідувальні роботи на Бобриківському родовищі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в  окупаційному департаменті з надрокористування по Південному федеральному округу РФ (Югнедра).

За даними Югнедра, перший аукціон відбувся у грудні 2024 року. Тоді серед трьох учасників перемогла компанія, офіційно зареєстрована на окупованій Луганщині. Вартість лота склала понад 783 мільйони рублів, що становить близько 390 мільйонів гривень. Переможець отримав "ліцензію" на геологічну розвідку та подальший видобуток золотосульфідних руд.

Другий аукціон провели 23 травня 2025 року. Йшлося про "право користування" надрами із родовищем розсипного золота. Цього разу виграло московське підприємство, яке сплатило понад три мільйони рублів.

Російські чиновники заявляють, що безпосередній видобуток почнеться після завершення розвідувальних робіт, проведення "держекспертизи" запасів і затвердження проєкту розробки.

Українська влада кваліфікує подібні дії як незаконне використання українських природних ресурсів. Раніше повідомлялося, що РФ аналогічним чином проводить у межах окупованої Луганщини та Донеччини розвідку покладів літію, графіту й титану.

+10
Бачте, війна хоч показала, які ми багаті. І золото, й рідкоземельні метали. А раніше й не знали що воно є.
07.05.2026 15:50
07.05.2026 15:50 Відповісти
+9
Будуть видобувати золото з зубних коронок лугандонів?
07.05.2026 15:42
07.05.2026 15:42 Відповісти
+5
Ото вам і весь х#й до копійки. Заради чого затівалася війна з Україною. Звичайний дерибан. А ще ж поклади сланцевого газу під Слов'янськом спокою кацапам не дають.
07.05.2026 15:52
07.05.2026 15:52 Відповісти
звідки у цих ніщебродів коронки ?

Бобриковське золотоносне родовище За попередніми оцінками родовище може давати на місяць до 10 тис. т золотоносної руди, з якої може бути вилучено 50 кг золота на місяць.

півтони золота на рік !!!!
непогано, правда ?

просрав ЗЄлєнський Україну

.
07.05.2026 15:59
07.05.2026 15:59 Відповісти
При совку і при Овощі ті ніщєброди добре заробляти.
07.05.2026 16:03
07.05.2026 16:03 Відповісти
В современных условиях экономически целесообразной считается добыча при содержании выше 1-3 г/т. при этом высокосортными считаются руды с 5-20 г/т.
Масова частка корисних компонентів у рудах змінюється в межах: золото від 2,0 г/т до 12 г/т, срібло від 12,0 г/т !!!!!

це - високорентабельне родовище !!!!!

.
07.05.2026 16:19
07.05.2026 16:19 Відповісти
Здається що вони вже дарма називають окуповані території - ТОТ!
07.05.2026 15:47
07.05.2026 15:47 Відповісти
Ага, значить потрібно шмальнути бпла як умогга далі. Кілометрів так на 2000 . Тот для слабаків. За міст, що " впаде" взагалі забули. Тепер тисячі кілометрів наше все. Чим далі тим вище рейтинг.
07.05.2026 15:49
07.05.2026 15:49 Відповісти
понти поганяти
07.05.2026 15:52
07.05.2026 15:52 Відповісти
Ну це коплекси маленьких людей. Особливо Вованів. Дальше стрельнути, високі підбори. Мільйони мільярди дерево дронів.
07.05.2026 15:54
07.05.2026 15:54 Відповісти
Я так розумію для росєюшки берегли. А при нормальній владі з такими покладами могли б диктувати як мінімум Європі свою політику.
07.05.2026 15:52
07.05.2026 15:52 Відповісти
Нічого, після виходу на кордони 1991 року це все золото знову буде належати українському народу, як і раніше належало.
07.05.2026 21:59
07.05.2026 21:59 Відповісти
Не було війни - свої крали, тепер війна - чужі крадуть і свої продовжують.
Як не бачив народ цих багатств, так і не бачить і навряд побачить тепер...
07.05.2026 15:54
07.05.2026 15:54 Відповісти
А що, раніше лугандони не викопували золото з "золотих копанок"?
07.05.2026 15:55
07.05.2026 15:55 Відповісти
Не чув такого. За бурштин багато казали, а за луганське золото якось не зустрічав інформації.
07.05.2026 15:57
07.05.2026 15:57 Відповісти
а такі зєліні гєологи, як міндич & Династія, показали, яка багата Україна сама по собі, навіть без ковиряння в корисних копалинах ))
07.05.2026 16:00
07.05.2026 16:00 Відповісти
Та втрата такої банальної речі як сіль згодом ще вилізе боком.
07.05.2026 15:55
07.05.2026 15:55 Відповісти
Вау як нєбєсний ієрусалім розстроюється, вже і корисні копалини починають видобуток?
07.05.2026 15:55
07.05.2026 15:55 Відповісти
"лугандоновські золоторі!" а гімна там - навалом! і все прибуває й прибуває, в целофанових пакетіках, в зв'язку з дефіцитом води! ))
07.05.2026 15:56
07.05.2026 15:56 Відповісти
Вангую, коммерческий проект возможен только если платить работникам баландой и цвилым хлебом, и премировать не особо болезненным избиением каждую субботу.
07.05.2026 16:03
07.05.2026 16:03 Відповісти
Покуй, раньше наш олигархат воровал, теперь будет их воровать. Обычному миколе от этого ни жарко, ни холодно
07.05.2026 16:41
07.05.2026 16:41 Відповісти
"тымчасово" главное не забыть приписать. Клоуны *****
07.05.2026 17:23
07.05.2026 17:23 Відповісти
 
 