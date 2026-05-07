На окупованій Луганщині росіяни планують видобуток золота

На тимчасово окупованій території Луганської області Росія розпочала підготовку до видобутку золота. Зокрема, в Антрацитівському районі так зване "підприємство" уже веде геологорозвідувальні роботи на Бобриківському родовищі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в окупаційному департаменті з надрокористування по Південному федеральному округу РФ (Югнедра).

За даними Югнедра, перший аукціон відбувся у грудні 2024 року. Тоді серед трьох учасників перемогла компанія, офіційно зареєстрована на окупованій Луганщині. Вартість лота склала понад 783 мільйони рублів, що становить близько 390 мільйонів гривень. Переможець отримав "ліцензію" на геологічну розвідку та подальший видобуток золотосульфідних руд.

Другий аукціон провели 23 травня 2025 року. Йшлося про "право користування" надрами із родовищем розсипного золота. Цього разу виграло московське підприємство, яке сплатило понад три мільйони рублів.

Російські чиновники заявляють, що безпосередній видобуток почнеться після завершення розвідувальних робіт, проведення "держекспертизи" запасів і затвердження проєкту розробки.

Українська влада кваліфікує подібні дії як незаконне використання українських природних ресурсів. Раніше повідомлялося, що РФ аналогічним чином проводить у межах окупованої Луганщини та Донеччини розвідку покладів літію, графіту й титану.