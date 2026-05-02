УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14759 відвідувачів онлайн
Новини Стан російської економіки
2 787 30

Росія почала розпродавати золотий резерв через бюджетну кризу, - СЗР

Золотий резерв як останній ресурс Кремля

Через падіння доходів від нафти й газу РФ змушена продавати золоті запаси для покриття бюджетного дефіциту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Двадцять років Росія скуповувала золото. Тепер – продає. У першому кварталі 2026 року Центральний банк РФ реалізував близько 21,8 тонни з власних резервів, унаслідок чого золотий запас країни скоротився до 2 305 тонн. Для бюджету, що зяє дірою в майже $62 млрд, дорогоцінний метал перетворився на останній інструмент порятунку – і Кремль не вагається ним скористатися", – зазначили в СЗРУ.

Перехід від накопичення до розпродажу стався у листопаді 2025 року: тоді Центробанк вперше почав продавати золото безпосередньо внутрішнім покупцям – банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Здобуті кошти конвертуються переважно в юані: доступ до твердої валюти через зовнішні ринки для Москви фактично закритий.

Від стратегічного накопичення до покриття бюджетної діри

Свій золотий запас Росія формувала переважно з 2002 по 2025 рік, закупивши понад 1 900 тонн у російських золотовидобувників. Найінтенсивніші хвилі накопичення припали на 2008–2012 роки – понад 500 тонн – та на 2014–2019 роки, коли до резервів долучилося понад 1 200 тонн. Після 2020 року темп різко впав. Тепер вектор змінився остаточно, зазначили в СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китайська гума душить шинний ринок Росії: місцеві виробники благають про захист, ‒ розвідка

"Ринок це вже помітив. У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни – у 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Значну частину операцій становлять своп-угоди: золото йде під заставу в обмін на короткострокову ліквідність. Тобто метал перестав бути просто резервом – він став оперативним фінансовим інструментом у режимі ручного управління дефіцитом", – повідомили в СЗРУ.

У розвідці підкреслюють, "причини очевидні. На початку 2026 року нафтогазові доходи РФ просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття".

"За поточних темпів – близько семи тонн на місяць – у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Це не миттєва катастрофа, але сигнал важливий: країна, яка роками демонструвала накопичення резервів як ознаку міці, тепер їх проїдає. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати, – фінансова стійкість системи зникла", – зазначили в СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Газовий бізнес "Газпрому" повернувся до прибутку після рекордного підвищення тарифів для населення

Автор: 

доходи (737) золото (515) росія (69784)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Я гадав,що у СЗР інші завдання.Потужно.
показати весь коментар
02.05.2026 12:31 Відповісти
+4
Знову до СЗР несвіжий інтернет підвезли...
І за цю х..ню хтось отримує немаленьку зарплатню...
показати весь коментар
02.05.2026 12:56 Відповісти
+3
Станом на весну 2026 року, вартість золотого запасу Російської Федерації оцінюється приблизно у 334-384 мільярди доларів.
Попри високу паперову вартість, російське золото залишається під санкціями Заходу, що ускладнює його реалізацію на світових ринках і робить ці резерви менш ліквідними порівняно з вільно конвертованими валютами.
показати весь коментар
02.05.2026 12:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я гадав,що у СЗР інші завдання.Потужно.
показати весь коментар
02.05.2026 12:31 Відповісти
Так саме дві! НПЗ більш вразливі ніж продаж золота !! ( Санкції діють але на пів-шишки і з купою посередників і схем )
І мулька про розпад і т.д все ще неактуальна. Бо поки товстий всохне, то худий Потужним стане .
Бити треба по НПЗ, це мінус стабільна виручка щомісяця та потенційно логістичний колапс , стане економіка, всі товари будуть дефіцитом ( без газєльок і трейлерів з пустими баками) а потім і закінчиться солярка і для військової логістики
показати весь коментар
02.05.2026 13:03 Відповісти


https://ru.themoscowtimes.com/

Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас, чтобы залатать бюджет

23.03.2026

Потужно, Не прошло и двух месяцев, я бы сказал гениально
показати весь коментар
02.05.2026 12:40 Відповісти
Знову до СЗР несвіжий інтернет підвезли...
І за цю х..ню хтось отримує немаленьку зарплатню...
показати весь коментар
02.05.2026 12:56 Відповісти
Зачем же так сразу, это аналитика,они проверили, перепроверили и только после этого выдали достоверную информацию..наверное
показати весь коментар
02.05.2026 13:32 Відповісти
дегенерат "рюрік" казав що все в нього по плану - мабуть у московітів такий план і вони всіх зари демілітаризують
показати весь коментар
02.05.2026 12:41 Відповісти
Станом на весну 2026 року, вартість золотого запасу Російської Федерації оцінюється приблизно у 334-384 мільярди доларів.
Попри високу паперову вартість, російське золото залишається під санкціями Заходу, що ускладнює його реалізацію на світових ринках і робить ці резерви менш ліквідними порівняно з вільно конвертованими валютами.
показати весь коментар
02.05.2026 12:44 Відповісти
Маю здогадку, що курс може впасти, якщо штоахати одразу велику партію золотішка.
Може навіть треба запускати іпсо , щоб ті хто скуповують чекали здешевлення, знижували Попит та торгувалися за кожну грамулічку !!
показати весь коментар
02.05.2026 12:57 Відповісти
.... якщо штоВхати одразу велику пагтію ( тобто продавати )
показати весь коментар
02.05.2026 12:58 Відповісти
Скоро все забють на санкции! Санкции это гопник во дворе! если ты один раз "обосрался", могут не заметиь, но во второй раз твои санкции будут всем похер, потому что ты от них по лоБи отрымаешь!
показати весь коментар
02.05.2026 13:01 Відповісти
По лоби, не полоби, но пока гопник в косоворотке получает в основном защеку
показати весь коментар
02.05.2026 13:58 Відповісти
Дурень думкой багатие)
показати весь коментар
02.05.2026 14:53 Відповісти
Тогда тьі, дьіра, прям Крез
показати весь коментар
02.05.2026 17:48 Відповісти
Да вы хоть гавкайте, хоть плюйтесь! Уроды!
показати весь коментар
02.05.2026 21:09 Відповісти
Це ще дохріна !! 😡😡
Та ще й викачані ресурси, що належать корінним народам!! І всім розпоряджається один маразматичний геронтократичний "центр" !!
Так що не час мріяти, що "товстий всохне а худий незламно потерпить". Час постійно вводити санкції проти НПЗ - вогнем і мечем, і Добрими Дронами. Це не тільки мінус експорта і внутрішня виручка, це реальний шанс завдати імперії транспортного і логістичного колапсу!
показати весь коментар
02.05.2026 12:54 Відповісти
Помилка всьопропальщиків в тому, що вони чомусь "товстим" вважають засрашку, а худим - Україну. Але правда в тому, що Україна, підперта оборонними бюджетами ЄС, якою-ніякою допомогою країн поза-ЄС - значно "товстіша" за злиденну засрашку, яка стрімко скочується в пізній совок, а як кажуть кваліфіковані економісти - в економіку совка зразка 1930х років. Тобто в стан, коли ніхєра самотужки побудувати не в змозі, а хоч щось оплатити виходить виключно шляхом конфіскації ресурсів населення.

Що ми і спостерігаємо.
показати весь коментар
02.05.2026 13:49 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9912 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.
показати весь коментар
02.05.2026 13:01 Відповісти
Zітуацію улучшил ?
показати весь коментар
02.05.2026 13:04 Відповісти
За таких цін на нафту? 12 років це вже чуємо
показати весь коментар
02.05.2026 13:03 Відповісти
І ще будемо чути. Поки міндічі при владі.
Українці дуже емоційні, ******* отакий Зрадливо-Переможний Дуалізм. То Всепропало то ГиГи, ворог скоро обісреця!! 💪🏻💪🏻
Тому не треба втрачати нерви на таку муйню - треба допомагати Добрим Дронам когмарити НПЗ. Це смерть кощієва
показати весь коментар
02.05.2026 13:07 Відповісти
Ціни на нафту йому зараз не допоможуть.
показати весь коментар
02.05.2026 13:16 Відповісти
Дурний думкою багатіє.
показати весь коментар
02.05.2026 13:21 Відповісти
90 тон золота, то приблизно 3 ярди баксів, якщо брати по $150 за грам.

Діра в бюджеті - $62`000`000`000. Тобто в 20+ разів більше.

Я до того, що в статті хибні припущення - вони не бюджетні діри затикають золотом, а витрачають золото на критичні постачання (імпорт) чогось дуже важливого - електроніку подвійного призначення, хімію, станки тощо.

А бюджет вони "латають" шляхом друку грошей - бо внутрішній ринок їм НЕ ЖАЛЬ. Спалять не задумуючись - прокормити ВПК на рівні "аби тільки вистачало на хоч якийсь наступ" - їм здається можна буде в будь-якому разі. Бо совок же - 70 років якось клепав танки, тримаючи більшість населення в стані, що не дуже відрізнявся від злиденно-рабського. Наїбуліна вже на камеру сказала - єдиним джерелом ресурсу для роботи економіки залишились гроші населення. Рівно так же було останні 20 років існування совка.
показати весь коментар
02.05.2026 13:44 Відповісти
Підказують - не 3 лярди, а 13.5 лярдів. Помилився. І все рівно - це лише чверть від ВЖЕ наявної діри в бюджеті. Тобто, залатати золотом діру в бюджеті - неможливо. Ніяк.
показати весь коментар
02.05.2026 18:04 Відповісти
можливо. Витратили 80 тон, запасів більше 1000
показати весь коментар
03.05.2026 00:26 Відповісти
при такій калькуляції золота їм вистачить на десятиріччя, щоб спокйно жити. І воювати
показати весь коментар
03.05.2026 00:24 Відповісти
 
 