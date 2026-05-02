Росія почала розпродавати золотий резерв через бюджетну кризу, - СЗР

Через падіння доходів від нафти й газу РФ змушена продавати золоті запаси для покриття бюджетного дефіциту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Двадцять років Росія скуповувала золото. Тепер – продає. У першому кварталі 2026 року Центральний банк РФ реалізував близько 21,8 тонни з власних резервів, унаслідок чого золотий запас країни скоротився до 2 305 тонн. Для бюджету, що зяє дірою в майже $62 млрд, дорогоцінний метал перетворився на останній інструмент порятунку – і Кремль не вагається ним скористатися", – зазначили в СЗРУ.

Перехід від накопичення до розпродажу стався у листопаді 2025 року: тоді Центробанк вперше почав продавати золото безпосередньо внутрішнім покупцям – банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Здобуті кошти конвертуються переважно в юані: доступ до твердої валюти через зовнішні ринки для Москви фактично закритий.

Від стратегічного накопичення до покриття бюджетної діри

Свій золотий запас Росія формувала переважно з 2002 по 2025 рік, закупивши понад 1 900 тонн у російських золотовидобувників. Найінтенсивніші хвилі накопичення припали на 2008–2012 роки – понад 500 тонн – та на 2014–2019 роки, коли до резервів долучилося понад 1 200 тонн. Після 2020 року темп різко впав. Тепер вектор змінився остаточно, зазначили в СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китайська гума душить шинний ринок Росії: місцеві виробники благають про захист, ‒ розвідка

"Ринок це вже помітив. У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни – у 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Значну частину операцій становлять своп-угоди: золото йде під заставу в обмін на короткострокову ліквідність. Тобто метал перестав бути просто резервом – він став оперативним фінансовим інструментом у режимі ручного управління дефіцитом", – повідомили в СЗРУ.

У розвідці підкреслюють, "причини очевидні. На початку 2026 року нафтогазові доходи РФ просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття".

"За поточних темпів – близько семи тонн на місяць – у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Це не миттєва катастрофа, але сигнал важливий: країна, яка роками демонструвала накопичення резервів як ознаку міці, тепер їх проїдає. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати, – фінансова стійкість системи зникла", – зазначили в СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Газовий бізнес "Газпрому" повернувся до прибутку після рекордного підвищення тарифів для населення