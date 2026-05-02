Росія почала розпродавати золотий резерв через бюджетну кризу, - СЗР
Через падіння доходів від нафти й газу РФ змушена продавати золоті запаси для покриття бюджетного дефіциту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.
"Двадцять років Росія скуповувала золото. Тепер – продає. У першому кварталі 2026 року Центральний банк РФ реалізував близько 21,8 тонни з власних резервів, унаслідок чого золотий запас країни скоротився до 2 305 тонн. Для бюджету, що зяє дірою в майже $62 млрд, дорогоцінний метал перетворився на останній інструмент порятунку – і Кремль не вагається ним скористатися", – зазначили в СЗРУ.
Перехід від накопичення до розпродажу стався у листопаді 2025 року: тоді Центробанк вперше почав продавати золото безпосередньо внутрішнім покупцям – банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Здобуті кошти конвертуються переважно в юані: доступ до твердої валюти через зовнішні ринки для Москви фактично закритий.
Від стратегічного накопичення до покриття бюджетної діри
Свій золотий запас Росія формувала переважно з 2002 по 2025 рік, закупивши понад 1 900 тонн у російських золотовидобувників. Найінтенсивніші хвилі накопичення припали на 2008–2012 роки – понад 500 тонн – та на 2014–2019 роки, коли до резервів долучилося понад 1 200 тонн. Після 2020 року темп різко впав. Тепер вектор змінився остаточно, зазначили в СЗР.
"Ринок це вже помітив. У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни – у 3,5 раза більше, ніж роком раніше. Значну частину операцій становлять своп-угоди: золото йде під заставу в обмін на короткострокову ліквідність. Тобто метал перестав бути просто резервом – він став оперативним фінансовим інструментом у режимі ручного управління дефіцитом", – повідомили в СЗРУ.
У розвідці підкреслюють, "причини очевидні. На початку 2026 року нафтогазові доходи РФ просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття".
"За поточних темпів – близько семи тонн на місяць – у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Це не миттєва катастрофа, але сигнал важливий: країна, яка роками демонструвала накопичення резервів як ознаку міці, тепер їх проїдає. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати, – фінансова стійкість системи зникла", – зазначили в СЗР.
І мулька про розпад і т.д все ще неактуальна. Бо поки товстий всохне, то худий Потужним стане .
Бити треба по НПЗ, це мінус стабільна виручка щомісяця та потенційно логістичний колапс , стане економіка, всі товари будуть дефіцитом ( без газєльок і трейлерів з пустими баками) а потім і закінчиться солярка і для військової логістики
Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас, чтобы залатать бюджет
23.03.2026
Попри високу паперову вартість, російське золото залишається під санкціями Заходу, що ускладнює його реалізацію на світових ринках і робить ці резерви менш ліквідними порівняно з вільно конвертованими валютами.
Може навіть треба запускати іпсо , щоб ті хто скуповують чекали здешевлення, знижували Попит та торгувалися за кожну грамулічку !!
Та ще й викачані ресурси, що належать корінним народам!! І всім розпоряджається один маразматичний геронтократичний "центр" !!
Так що не час мріяти, що "товстий всохне а худий незламно потерпить". Час постійно вводити санкції проти НПЗ - вогнем і мечем, і Добрими Дронами. Це не тільки мінус експорта і внутрішня виручка, це реальний шанс завдати імперії транспортного і логістичного колапсу!
Що ми і спостерігаємо.
Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.
Українці дуже емоційні, ******* отакий Зрадливо-Переможний Дуалізм. То Всепропало то ГиГи, ворог скоро обісреця!! 💪🏻💪🏻
Тому не треба втрачати нерви на таку муйню - треба допомагати Добрим Дронам когмарити НПЗ. Це смерть кощієва
Діра в бюджеті - $62`000`000`000. Тобто в 20+ разів більше.
Я до того, що в статті хибні припущення - вони не бюджетні діри затикають золотом, а витрачають золото на критичні постачання (імпорт) чогось дуже важливого - електроніку подвійного призначення, хімію, станки тощо.
А бюджет вони "латають" шляхом друку грошей - бо внутрішній ринок їм НЕ ЖАЛЬ. Спалять не задумуючись - прокормити ВПК на рівні "аби тільки вистачало на хоч якийсь наступ" - їм здається можна буде в будь-якому разі. Бо совок же - 70 років якось клепав танки, тримаючи більшість населення в стані, що не дуже відрізнявся від злиденно-рабського. Наїбуліна вже на камеру сказала - єдиним джерелом ресурсу для роботи економіки залишились гроші населення. Рівно так же було останні 20 років існування совка.