Новости Состояние российской экономики
2 692 30

Россия начала распродавать золотой резерв из-за бюджетного кризиса, – СВР

Золотой резерв как последний ресурс Кремля

Из-за падения доходов от нефти и газа РФ вынуждена продавать золотые запасы для покрытия бюджетного дефицита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки.

"Двадцать лет Россия скупала золото. Теперь — продает. В первом квартале 2026 года Центральный банк РФ реализовал около 21,8 тонны из собственных резервов, в результате чего золотой запас страны сократился до 2 305 тонн. Для бюджета, в котором зияет дыра почти в $62 млрд, драгоценный металл превратился в последний инструмент спасения – и Кремль не колеблется им воспользоваться", – отметили в СВРУ.

Переход от накопления к распродаже произошел в ноябре 2025 года: тогда Центробанк впервые начал продавать золото напрямую внутренним покупателям – банкам, государственным компаниям и отдельным инвестиционным структурам. Полученные средства конвертируются преимущественно в юани: доступ к твердой валюте через внешние рынки для Москвы фактически закрыт.

От стратегического накопления к покрытию бюджетной дыры

Свой золотой запас Россия формировала преимущественно с 2002 по 2025 год, закупив более 1 900 тонн у российских золотодобывающих компаний. Наиболее интенсивные волны накопления пришлись на 2008–2012 годы – более 500 тонн – и на 2014–2019 годы, когда в резервы поступило более 1 200 тонн. После 2020 года темп резко упал. Теперь вектор изменился окончательно, отметили в СЗР.

"Рынок это уже заметил. В марте внутренние торги золотом в РФ достигли 42,6 тонн — в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Значительную часть операций составляют своп-сделки: золото идет в залог в обмен на краткосрочную ликвидность. То есть металл перестал быть просто резервом – он стал оперативным финансовым инструментом в режиме ручного управления дефицитом", – сообщили в СВРУ.

В отчете подчеркивают: "Причины очевидны. В начале 2026 года нефтегазовые доходы РФ просели, тогда как военные и социальные расходы никуда не исчезли. Внешнее долговое финансирование недоступно, внутренний долг и без того растет. В этих условиях Кремль делает единственное, что осталось: тянет из копилки, которую собирал два десятилетия".

"При текущих темпах — около семи тонн в месяц — в 2026 году Россия может продать от 80 до 90 тонн золота. Это не мгновенная катастрофа, но сигнал важен: страна, которая годами демонстрировала накопление резервов как признак мощи, теперь их проедает. Бюджетный маневр сужается, а сам факт перехода к продажам фиксирует то, о чем Москва хотела бы промолчать, – финансовая устойчивость системы исчезла", – отметили в СВР.

Топ комментарии
+8
Я гадав,що у СЗР інші завдання.Потужно.
02.05.2026 12:31 Ответить
+4
Знову до СЗР несвіжий інтернет підвезли...
І за цю х..ню хтось отримує немаленьку зарплатню...
02.05.2026 12:56 Ответить
+3
Станом на весну 2026 року, вартість золотого запасу Російської Федерації оцінюється приблизно у 334-384 мільярди доларів.
Попри високу паперову вартість, російське золото залишається під санкціями Заходу, що ускладнює його реалізацію на світових ринках і робить ці резерви менш ліквідними порівняно з вільно конвертованими валютами.
02.05.2026 12:44 Ответить
Так саме дві! НПЗ більш вразливі ніж продаж золота !! ( Санкції діють але на пів-шишки і з купою посередників і схем )
І мулька про розпад і т.д все ще неактуальна. Бо поки товстий всохне, то худий Потужним стане .
Бити треба по НПЗ, це мінус стабільна виручка щомісяця та потенційно логістичний колапс , стане економіка, всі товари будуть дефіцитом ( без газєльок і трейлерів з пустими баками) а потім і закінчиться солярка і для військової логістики
02.05.2026 13:03 Ответить


https://ru.themoscowtimes.com/

Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас, чтобы залатать бюджет

23.03.2026

Потужно, Не прошло и двух месяцев, я бы сказал гениально
02.05.2026 12:40 Ответить
Зачем же так сразу, это аналитика,они проверили, перепроверили и только после этого выдали достоверную информацию..наверное
02.05.2026 13:32 Ответить
дегенерат "рюрік" казав що все в нього по плану - мабуть у московітів такий план і вони всіх зари демілітаризують
02.05.2026 12:41 Ответить
Маю здогадку, що курс може впасти, якщо штоахати одразу велику партію золотішка.
Може навіть треба запускати іпсо , щоб ті хто скуповують чекали здешевлення, знижували Попит та торгувалися за кожну грамулічку !!
02.05.2026 12:57 Ответить
.... якщо штоВхати одразу велику пагтію ( тобто продавати )
02.05.2026 12:58 Ответить
Скоро все забють на санкции! Санкции это гопник во дворе! если ты один раз "обосрался", могут не заметиь, но во второй раз твои санкции будут всем похер, потому что ты от них по лоБи отрымаешь!
02.05.2026 13:01 Ответить
По лоби, не полоби, но пока гопник в косоворотке получает в основном защеку
02.05.2026 13:58 Ответить
Дурень думкой багатие)
02.05.2026 14:53 Ответить
Тогда тьі, дьіра, прям Крез
02.05.2026 17:48 Ответить
Да вы хоть гавкайте, хоть плюйтесь! Уроды!
02.05.2026 21:09 Ответить
Це ще дохріна !! 😡😡
Та ще й викачані ресурси, що належать корінним народам!! І всім розпоряджається один маразматичний геронтократичний "центр" !!
Так що не час мріяти, що "товстий всохне а худий незламно потерпить". Час постійно вводити санкції проти НПЗ - вогнем і мечем, і Добрими Дронами. Це не тільки мінус експорта і внутрішня виручка, це реальний шанс завдати імперії транспортного і логістичного колапсу!
02.05.2026 12:54 Ответить
Помилка всьопропальщиків в тому, що вони чомусь "товстим" вважають засрашку, а худим - Україну. Але правда в тому, що Україна, підперта оборонними бюджетами ЄС, якою-ніякою допомогою країн поза-ЄС - значно "товстіша" за злиденну засрашку, яка стрімко скочується в пізній совок, а як кажуть кваліфіковані економісти - в економіку совка зразка 1930х років. Тобто в стан, коли ніхєра самотужки побудувати не в змозі, а хоч щось оплатити виходить виключно шляхом конфіскації ресурсів населення.

Що ми і спостерігаємо.
02.05.2026 13:49 Ответить
https://t.me/dragonspech/9912 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.
02.05.2026 13:01 Ответить
Zітуацію улучшил ?
02.05.2026 13:04 Ответить
За таких цін на нафту? 12 років це вже чуємо
02.05.2026 13:03 Ответить
І ще будемо чути. Поки міндічі при владі.
Українці дуже емоційні, ******* отакий Зрадливо-Переможний Дуалізм. То Всепропало то ГиГи, ворог скоро обісреця!! 💪🏻💪🏻
Тому не треба втрачати нерви на таку муйню - треба допомагати Добрим Дронам когмарити НПЗ. Це смерть кощієва
02.05.2026 13:07 Ответить
Ціни на нафту йому зараз не допоможуть.
02.05.2026 13:16 Ответить
Дурний думкою багатіє.
02.05.2026 13:21 Ответить
90 тон золота, то приблизно 3 ярди баксів, якщо брати по $150 за грам.

Діра в бюджеті - $62`000`000`000. Тобто в 20+ разів більше.

Я до того, що в статті хибні припущення - вони не бюджетні діри затикають золотом, а витрачають золото на критичні постачання (імпорт) чогось дуже важливого - електроніку подвійного призначення, хімію, станки тощо.

А бюджет вони "латають" шляхом друку грошей - бо внутрішній ринок їм НЕ ЖАЛЬ. Спалять не задумуючись - прокормити ВПК на рівні "аби тільки вистачало на хоч якийсь наступ" - їм здається можна буде в будь-якому разі. Бо совок же - 70 років якось клепав танки, тримаючи більшість населення в стані, що не дуже відрізнявся від злиденно-рабського. Наїбуліна вже на камеру сказала - єдиним джерелом ресурсу для роботи економіки залишились гроші населення. Рівно так же було останні 20 років існування совка.
02.05.2026 13:44 Ответить
Підказують - не 3 лярди, а 13.5 лярдів. Помилився. І все рівно - це лише чверть від ВЖЕ наявної діри в бюджеті. Тобто, залатати золотом діру в бюджеті - неможливо. Ніяк.
02.05.2026 18:04 Ответить
можливо. Витратили 80 тон, запасів більше 1000
03.05.2026 00:26 Ответить
при такій калькуляції золота їм вистачить на десятиріччя, щоб спокйно жити. І воювати
03.05.2026 00:24 Ответить
 
 