Россия начала распродавать золотой резерв из-за бюджетного кризиса, – СВР

Из-за падения доходов от нефти и газа РФ вынуждена продавать золотые запасы для покрытия бюджетного дефицита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки.

"Двадцать лет Россия скупала золото. Теперь — продает. В первом квартале 2026 года Центральный банк РФ реализовал около 21,8 тонны из собственных резервов, в результате чего золотой запас страны сократился до 2 305 тонн. Для бюджета, в котором зияет дыра почти в $62 млрд, драгоценный металл превратился в последний инструмент спасения – и Кремль не колеблется им воспользоваться", – отметили в СВРУ.

Переход от накопления к распродаже произошел в ноябре 2025 года: тогда Центробанк впервые начал продавать золото напрямую внутренним покупателям – банкам, государственным компаниям и отдельным инвестиционным структурам. Полученные средства конвертируются преимущественно в юани: доступ к твердой валюте через внешние рынки для Москвы фактически закрыт.

От стратегического накопления к покрытию бюджетной дыры

Свой золотой запас Россия формировала преимущественно с 2002 по 2025 год, закупив более 1 900 тонн у российских золотодобывающих компаний. Наиболее интенсивные волны накопления пришлись на 2008–2012 годы – более 500 тонн – и на 2014–2019 годы, когда в резервы поступило более 1 200 тонн. После 2020 года темп резко упал. Теперь вектор изменился окончательно, отметили в СЗР.

"Рынок это уже заметил. В марте внутренние торги золотом в РФ достигли 42,6 тонн — в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Значительную часть операций составляют своп-сделки: золото идет в залог в обмен на краткосрочную ликвидность. То есть металл перестал быть просто резервом – он стал оперативным финансовым инструментом в режиме ручного управления дефицитом", – сообщили в СВРУ.

В отчете подчеркивают: "Причины очевидны. В начале 2026 года нефтегазовые доходы РФ просели, тогда как военные и социальные расходы никуда не исчезли. Внешнее долговое финансирование недоступно, внутренний долг и без того растет. В этих условиях Кремль делает единственное, что осталось: тянет из копилки, которую собирал два десятилетия".

"При текущих темпах — около семи тонн в месяц — в 2026 году Россия может продать от 80 до 90 тонн золота. Это не мгновенная катастрофа, но сигнал важен: страна, которая годами демонстрировала накопление резервов как признак мощи, теперь их проедает. Бюджетный маневр сужается, а сам факт перехода к продажам фиксирует то, о чем Москва хотела бы промолчать, – финансовая устойчивость системы исчезла", – отметили в СВР.

