Россия начала распродавать золотой резерв из-за бюджетного кризиса, – СВР
Из-за падения доходов от нефти и газа РФ вынуждена продавать золотые запасы для покрытия бюджетного дефицита.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки.
"Двадцать лет Россия скупала золото. Теперь — продает. В первом квартале 2026 года Центральный банк РФ реализовал около 21,8 тонны из собственных резервов, в результате чего золотой запас страны сократился до 2 305 тонн. Для бюджета, в котором зияет дыра почти в $62 млрд, драгоценный металл превратился в последний инструмент спасения – и Кремль не колеблется им воспользоваться", – отметили в СВРУ.
Переход от накопления к распродаже произошел в ноябре 2025 года: тогда Центробанк впервые начал продавать золото напрямую внутренним покупателям – банкам, государственным компаниям и отдельным инвестиционным структурам. Полученные средства конвертируются преимущественно в юани: доступ к твердой валюте через внешние рынки для Москвы фактически закрыт.
От стратегического накопления к покрытию бюджетной дыры
Свой золотой запас Россия формировала преимущественно с 2002 по 2025 год, закупив более 1 900 тонн у российских золотодобывающих компаний. Наиболее интенсивные волны накопления пришлись на 2008–2012 годы – более 500 тонн – и на 2014–2019 годы, когда в резервы поступило более 1 200 тонн. После 2020 года темп резко упал. Теперь вектор изменился окончательно, отметили в СЗР.
"Рынок это уже заметил. В марте внутренние торги золотом в РФ достигли 42,6 тонн — в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Значительную часть операций составляют своп-сделки: золото идет в залог в обмен на краткосрочную ликвидность. То есть металл перестал быть просто резервом – он стал оперативным финансовым инструментом в режиме ручного управления дефицитом", – сообщили в СВРУ.
В отчете подчеркивают: "Причины очевидны. В начале 2026 года нефтегазовые доходы РФ просели, тогда как военные и социальные расходы никуда не исчезли. Внешнее долговое финансирование недоступно, внутренний долг и без того растет. В этих условиях Кремль делает единственное, что осталось: тянет из копилки, которую собирал два десятилетия".
"При текущих темпах — около семи тонн в месяц — в 2026 году Россия может продать от 80 до 90 тонн золота. Это не мгновенная катастрофа, но сигнал важен: страна, которая годами демонстрировала накопление резервов как признак мощи, теперь их проедает. Бюджетный маневр сужается, а сам факт перехода к продажам фиксирует то, о чем Москва хотела бы промолчать, – финансовая устойчивость системы исчезла", – отметили в СВР.
І мулька про розпад і т.д все ще неактуальна. Бо поки товстий всохне, то худий Потужним стане .
Бити треба по НПЗ, це мінус стабільна виручка щомісяця та потенційно логістичний колапс , стане економіка, всі товари будуть дефіцитом ( без газєльок і трейлерів з пустими баками) а потім і закінчиться солярка і для військової логістики
Россия впервые с начала 2000-х распродает золотой запас, чтобы залатать бюджет
23.03.2026
Потужно, Не прошло и двух месяцев, я бы сказал гениально
І за цю х..ню хтось отримує немаленьку зарплатню...
Попри високу паперову вартість, російське золото залишається під санкціями Заходу, що ускладнює його реалізацію на світових ринках і робить ці резерви менш ліквідними порівняно з вільно конвертованими валютами.
Може навіть треба запускати іпсо , щоб ті хто скуповують чекали здешевлення, знижували Попит та торгувалися за кожну грамулічку !!
Та ще й викачані ресурси, що належать корінним народам!! І всім розпоряджається один маразматичний геронтократичний "центр" !!
Так що не час мріяти, що "товстий всохне а худий незламно потерпить". Час постійно вводити санкції проти НПЗ - вогнем і мечем, і Добрими Дронами. Це не тільки мінус експорта і внутрішня виручка, це реальний шанс завдати імперії транспортного і логістичного колапсу!
Що ми і спостерігаємо.
Тобто ви зрозуміли? До вторгнення в Росії не палали НПЗ, не гинули люди у промислових масштабах. Не випадали дощі з нафти. Але було - гірше.
Чому? Бо в дєда не було двіжухи.
Хтось всерйоз вважає що от з ЦИМ буде можливо домовитися про мир?
Повторю знову. Зупинити війну по наявній лінії фронту пуйло погодиться лише у разі повного обвалу економіки РФ, або в разі переможного масштабного контрнаступу ЗСУ. Одне може бути наслідком другого, до речі.
Але в такому разі зупинятися не погодимося ми.
Українці дуже емоційні, ******* отакий Зрадливо-Переможний Дуалізм. То Всепропало то ГиГи, ворог скоро обісреця!! 💪🏻💪🏻
Тому не треба втрачати нерви на таку муйню - треба допомагати Добрим Дронам когмарити НПЗ. Це смерть кощієва
Діра в бюджеті - $62`000`000`000. Тобто в 20+ разів більше.
Я до того, що в статті хибні припущення - вони не бюджетні діри затикають золотом, а витрачають золото на критичні постачання (імпорт) чогось дуже важливого - електроніку подвійного призначення, хімію, станки тощо.
А бюджет вони "латають" шляхом друку грошей - бо внутрішній ринок їм НЕ ЖАЛЬ. Спалять не задумуючись - прокормити ВПК на рівні "аби тільки вистачало на хоч якийсь наступ" - їм здається можна буде в будь-якому разі. Бо совок же - 70 років якось клепав танки, тримаючи більшість населення в стані, що не дуже відрізнявся від злиденно-рабського. Наїбуліна вже на камеру сказала - єдиним джерелом ресурсу для роботи економіки залишились гроші населення. Рівно так же було останні 20 років існування совка.