Росія готується видобувати літій і титан на окупованій території України, - Зеленський
Росія планує розпочати видобуток стратегічних мінералів на тимчасово окупованому півдні України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Економічний грабунок за "донбаським сценарієм"
За словами глави держави, окупаційна влада готує геологічну розвідку та швидкий початок розробки щонайменше 18 родовищ. Йдеться про такі ресурси, як титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден і графіт.
Президент наголосив, що Росія намагається відтворити на півдні України модель "грабунку та деіндустріалізації", яку впровадила на окупованому Донбасі.
Окрім копалин – вивезення українського зерна
За даними розвідки, російські сили готуються до масштабного вивезення зерна з окупованих регіонів. Українська сторона розробляє заходи протидії цим діям.
Що передувало
