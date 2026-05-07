Росія готується видобувати літій і титан на окупованій території України, - Зеленський

Кремль планує розробку родовищ стратегічних копалин на півдні України

Росія планує розпочати видобуток стратегічних мінералів на тимчасово окупованому півдні України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Економічний грабунок за "донбаським сценарієм"

За словами глави держави, окупаційна влада готує геологічну розвідку та швидкий початок розробки щонайменше 18 родовищ. Йдеться про такі ресурси, як титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден і графіт.

Президент наголосив, що Росія намагається відтворити на півдні України модель "грабунку та деіндустріалізації", яку впровадила на окупованому Донбасі.

Окрім копалин – вивезення українського зерна

За даними розвідки, російські сили готуються до масштабного вивезення зерна з окупованих регіонів. Українська сторона розробляє заходи протидії цим діям.

Що передувало

  • Єгипет прийняв нове судно з викраденою українською пшеницею.
  • РФ вивезла з Маріуполя майже 60 тисяч тонн викраденої пшениці. 

окупація (6879) росія (69872) копалини (303) розкрадання (353)
Топ коментарі
+14
В чувака біполярка... сам пустив до дому ворогів та дивується що його грабують...
А про кинутих на призволяще українців в окупованій частині країни навіть не згадує!
07.05.2026 11:24 Відповісти
+12
Всі такі виробництва мають знищуватися насамперед. В першу чергу! Разом з персоналом, бо працювати там будуть лише окупанти та колаборанти-зрадники.
07.05.2026 11:22 Відповісти
+12
Це ми і так знаємо. Питання лише за скільки рублів Вова здав Пуйло Донбас.
07.05.2026 11:23 Відповісти
ха ха братья, нагадую що єрмакозел ще наші надра злив Америці
07.05.2026 11:21 Відповісти
Та там навіть на штик лопати ще навіть не копнули
07.05.2026 11:23 Відповісти
Цю угоду буде визнано недійсною і укладеною аферистами під тиском.
07.05.2026 11:24 Відповісти
Наприкінці 2021 року, зокрема під час пресмарафону 26 листопада 2021 року, ЗЄлєнський заявляв, що чутки про введення воєнного стану («завтра буде війна») шкодять економіці, залякують людей та змушують інвесторів йти з України.

ну вот ЗЄлєчка, прийшли твої інвестора оманські
07.05.2026 11:42 Відповісти
Україна через агресію рашки втратила половину всіх природних ресурсів.

загалом на суму не менше 12 трлн дол.!

07.05.2026 12:02 Відповісти
Це для кого тексти ? Я так розумію для трампона ?
07.05.2026 11:24 Відповісти
Тобто на окупованій території українські надра належать росіі, а на неокупованій - Трампу...
07.05.2026 11:25 Відповісти
Маячня. Таке виробництво дуже легка ціль.
ліліпутін не стане вкладати гроші в такі великі потужності без гарантій безпеки.
Це не картоплю під лопату посадити.
07.05.2026 11:26 Відповісти
а після "миру" по ЛБС ?

07.05.2026 12:03 Відповісти
Агов! Вони видобувають електроенергію з заєс яку ти їм віддав просто так чотири роки тому.
07.05.2026 11:26 Відповісти
Ну якщо честна то не виробляють. Станція в режимі холодного зупину
07.05.2026 11:30 Відповісти
але ж станція ціленька, чи не так ?

ЗАЕС була здана ЗЄлєю "під ключ" !
заходь і користуйся !

07.05.2026 12:06 Відповісти
навіть з персоналом про який не дуже згадують та який зараз працьює на ворога!
після майбутнього звільнення їх очікує в'язниця згідно Українського законодавства?
судити будуть ті хто їх здав?
07.05.2026 12:45 Відповісти
все вірно, здав разом із людьми

07.05.2026 12:56 Відповісти
Виглядає як похвала рашці за те чого Україна не змогла налагодити за всі роки незалежності. Гадаю росіяни не заслуговують на таку похвалу, адже на безкрайніх просторах Сибіру і Далекого Сходу у них на порядки більше всих цих ресурсів які так і залишаються нерозвіданими.
07.05.2026 11:29 Відповісти
Члєнограй жуті нагоняєт. Типу, кацапи будуть розбудовуватися, а ми будем дивитися. А "фламінги" для чого, бубачка?
07.05.2026 11:31 Відповісти
а після "замирення" ?
яке відбудеться по лінії бойового зіткнення.

чи ви вірите в обіцянки-цяцянки ЗЄльоного про кордон 1991 р.

07.05.2026 12:08 Відповісти
Ви все ще вірите в "птіц Штіллєрмана"?
07.05.2026 13:41 Відповісти
Все ще потребуєте смайлика для розуміння іронії?
07.05.2026 14:04 Відповісти
Нє, але дуже хотілось надрукувати словосполучення "птіци Штілєрмана"...
07.05.2026 14:20 Відповісти
...але "Чонгари та Маріуполі" - то усьО, звісно, Порошенко..
гівно таке, зелене..
07.05.2026 12:33 Відповісти
Чонгари та Мариуполі при Порошенко були наши,
а при ЗЄлі стали - параши

07.05.2026 12:58 Відповісти
А скільки галасу було, що кацапи ціленаправлено рвуться до наших родовищ, а влада захист ігнорує.

07.05.2026 13:53 Відповісти
як привезуть гірнозбагачувальне обладнання, можна фламінгами провести деіндустріалізацію.
07.05.2026 14:03 Відповісти
Кому це Голобородько жаліється, що кцапи добувать літій і титан на наших окупованих землях? А хто для цього відводив наші війська, розміновував мінні поля і знищував ракетні програми?
07.05.2026 14:05 Відповісти
 
 