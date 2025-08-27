Угода про копалини із США: Кабмін виставив на конкурс родовище літію

Кабінет Міністрів вирішив розпочати відбір інвестора для розробки ділянки "Добра" у Кіровоградській області, яка містить поклади літію.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами позачергового засідання уряду у четвер.

Вона уточнила, що інвестора для розробки родовища обиратимуть на умовах угоди про розподіл продукції.

"Конкурс на ділянці "Добра" Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій. Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні", – написала Свириденко.

Вона додала, що протягом двох місяців після цього рішення мають оприлюднити офіційне оголошення про початок відбору, ще три місяці виділять для прийому заяв, після чого визначать переможця відбору.

Читайте також: Угода про копалини із США: Свириденко доручила перевірити всі родовища стратегічних копалин

Як повідомлялося, у липні Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені переліки корисних копалин стратегічного і критичного значення, а також ділянок надр, що будуть передаватися у користування на аукціонах або за угодами про розподіл продукції. Зокрема, до них увійшли 11 корисних копалин стратегічного значення та 28 – критичного.

Відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США, пріоритет на розробку родовищ отримають компанії із США.

Крім того, Україна інвестуватиме до Інвестиційного фонду 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

При цьому до "сплячих" будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

На початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.