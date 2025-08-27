БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Угода про корисні копалини зі США
870 5

Угода про копалини із США: Кабмін виставив на конкурс родовище літію

Кабмін виставив на конкурс родовище літію

Кабінет Міністрів вирішив розпочати відбір інвестора для розробки ділянки "Добра" у Кіровоградській області, яка містить поклади літію.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами позачергового засідання уряду у четвер.

Вона уточнила, що інвестора для розробки родовища обиратимуть на умовах угоди про розподіл продукції.

"Конкурс на ділянці "Добра" Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області. Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій. Ми очікуємо інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні", – написала Свириденко.

Вона додала, що протягом двох місяців після цього рішення мають оприлюднити офіційне оголошення про початок відбору, ще три місяці виділять для прийому заяв, після чого визначать переможця відбору.

Читайте також: Угода про копалини із США: Свириденко доручила перевірити всі родовища стратегічних копалин

Як повідомлялося, у липні Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені переліки корисних копалин стратегічного і критичного значення, а також ділянок надр, що будуть передаватися у користування на аукціонах або за угодами про розподіл продукції. Зокрема, до них увійшли 11 корисних копалин стратегічного значення та 28 – критичного.

Відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США, пріоритет на розробку родовищ отримають компанії із США.

Крім того, Україна інвестуватиме до Інвестиційного фонду 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

При цьому до "сплячих" будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

На початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.

Автор: 

Кабмін (7916) родовище (167) копалини (95) Свириденко Юлія (220)
Треба було виставляти родовище у Донецькій області, й подивитися на *****, як на вужа на сковородці.
показати весь коментар
27.08.2025 15:33 Відповісти
Нехай янкі дадуть те що обіцяли, більше 3 тисяч бомборакет, а потім і конкурси проводити. Щоб у дяді Сема стимул був.
показати весь коментар
27.08.2025 15:41 Відповісти
что то все так размыто. это ресурсы Украинского народа. То бишь что значит конкурс на добычу? на каких условиях - сколько получает тот, кто добывает, а сколько идет народу Украины? или если продается ресурс, то сколько его продается и по какой цене? где отчет внятный перед народом? И почему Трамп говорит, что развел Украину и США дали Украине 100 миллиардов, и даже меньше там, а он говорит сделку сделал с Украиной, что США получат триллион по этой сделке. Что за лоховство?
показати весь коментар
27.08.2025 15:43 Відповісти
Під занавіс свого правління шобло Бєні Бородатого в особах Вови ********** і д'Єрьмака не бажає втратити жирні куски в вигляді тих чи інших дивідендів за продажу власності України. Для цього і назначили даму по виклику Свириденко, яка для них безвідмовна.
показати весь коментар
27.08.2025 16:04 Відповісти
Я так розумію: почнеться розробка і видобуток руди літія - і 50% його вартості буде капати на рахунок якійсь американській компанії.

Дякуємо, дуже дякуємо. Хай живе великий бубочка!
показати весь коментар
27.08.2025 16:40 Відповісти

