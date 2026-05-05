Єгипет прийняв нове судно з викраденою українською пшеницею, - МЗС

Попри неодноразові попередження, судну "ASOMATOS" було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Абу-Кірі. Це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах з квітня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"ASOMATOS" було дозволено розвантажитися навіть попри те, що п'ять днів тому генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту щодо цього незаконного вантажу, експортованого підсанкційним "Агро-Фрегатом" через окупований Крим, та надав усі необхідні дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу.

Офіційна позиція України

"Україна - це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно.

Крім того, ми нагадуємо Єгипту та всім іншим країнам, що Україна пережила геноцид через голод минулого століття, коли Москва наказала забрати зерно у нашого народу. Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає найгірші спогади", - наголошує Сибіга.

Також він закликав єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок, даних нам, та принципів наших двосторонніх відносин.

"Вкрадені товари з окупованих територій мають бути конфісковані, а не прийняті. Мародерство - це не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію", - резюмує міністр.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України.
  • Згодом стало відомо, що Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном.
  • Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном.
  • ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю.

Визов посла на ковер до Сабігі. Набити морду послу Сабіга може
Робить доклад в ООН . Крадіїв треба наказувати
05.05.2026 14:53 Відповісти
І шо це даст? А ось топити ці калоши ГУР спроможний. І головне шо нас там нема.
05.05.2026 15:05 Відповісти
І шо це даст?
А ось топити ці калоши ГУР спроможний. І головне шо нас там нема.
05.05.2026 15:07 Відповісти
Вважаю що треба на весь світ соромити Єгипет
колись у хазанова був жарт - він як папуга на жердочке постійно кричав « Льву у зоопарків недодають мяса»

треба на весь світ казати постійно - Єгипет купує крадене в Україні зерно . Єгипет купує крадене. І це почнуть повторювати ЗМІ

Інтелігентність у таких справах зайва
05.05.2026 15:29 Відповісти
Ну, соромте. А світу пох.
05.05.2026 15:39 Відповісти
Головне щоб не було ***** український владі.

КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТЬ
05.05.2026 16:05 Відповісти
Тем более Египту и египтянам,
05.05.2026 16:12 Відповісти
На відміну від Ізраїля на який ЄС аж бігом накладає санкції ще до того як їх наклала Україна, з Єгиптом та Терцією вони нам не допоможуть. Там тільки кинетичні.
05.05.2026 15:06 Відповісти
арохамію їм в дупу...
05.05.2026 15:06 Відповісти
05.05.2026 15:26 Відповісти
Треба пуло їм пригрозитись що пожалієтесь мумії якогось фараона, може б подіяло? Прокляття фараона вони бояться. Або сказати що більше вони не отримають зерна з України і що Україна не буде купляти їхню картоплю.
05.05.2026 15:34 Відповісти
Арабська республіка Єгипет. Правовірні вони
05.05.2026 18:20 Відповісти
А Україні якось фіолетово чи вони вірні, чи не дуже.
05.05.2026 18:47 Відповісти
Про картоплю було смішно. Зовсім кцп не палишся.
05.05.2026 16:14 Відповісти
Смійся: https://open4business.com.ua/********-v-2025-roczi-v-razy-zbilshyla-import-kartopli-polshha-i-yegypet-u-liderah-postavok/
05.05.2026 18:41 Відповісти
Ну, а де обурені воплі, що Єгипет - союзник рашастана, що єгиптяни грабують Україну, що треба розірвати дипломатичні стосунки й навіть оголосити їм війну?
05.05.2026 16:17 Відповісти
В Україні нема ні Олександра Македонського ні Юлія Цезаря. Македонський навіть був їхнім фараоном і заснував місто Алєксандрію.
05.05.2026 18:53 Відповісти
То це мабуть за таку позицію Греції ми збираємося співпрацювати з ними і передавати технології у у сфері морських безпілотних систем? Джерело: https://censor.net/ua/n4001114
05.05.2026 16:25 Відповісти
Україні треба трохи менше вийожуватись. Україна знає як воювала з забороною бити гамерицькою зброєю по кацапах тепер і вона почала вийожуватись як целка, а то є лишнє.
05.05.2026 18:45 Відповісти
А єсли очень кушать хочется, то пофіг, звідки то зерно.
05.05.2026 16:46 Відповісти
Якщо дуже хочеться то виходить що можна.
05.05.2026 18:46 Відповісти
А що робити? Русотуристів треба годувати.
05.05.2026 20:16 Відповісти
Там немало і укротуристів буває. одні воюють, а інші в Єгипті відпочивають.
05.05.2026 23:52 Відповісти
Я впевнений, що співвідношення незрівнянне. І це переважно жінки.
06.05.2026 00:30 Відповісти
Співвідношення не знаю, але є і чловіки.
06.05.2026 00:50 Відповісти
 
 