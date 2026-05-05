Єгипет прийняв нове судно з викраденою українською пшеницею, - МЗС

Попри неодноразові попередження, судну "ASOMATOS" було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Абу-Кірі. Це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах з квітня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"ASOMATOS" було дозволено розвантажитися навіть попри те, що п'ять днів тому генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту щодо цього незаконного вантажу, експортованого підсанкційним "Агро-Фрегатом" через окупований Крим, та надав усі необхідні дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу.

Офіційна позиція України

"Україна - це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно.

Крім того, ми нагадуємо Єгипту та всім іншим країнам, що Україна пережила геноцид через голод минулого століття, коли Москва наказала забрати зерно у нашого народу. Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає найгірші спогади", - наголошує Сибіга.

Також він закликав єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок, даних нам, та принципів наших двосторонніх відносин.

"Вкрадені товари з окупованих територій мають бути конфісковані, а не прийняті. Мародерство - це не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію", - резюмує міністр.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України.

Згодом стало відомо, що Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном.

Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном.

ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю.

